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Canonical представляет уменьшенные контейнеры Ubuntu для повышения эффективности и снижения уязвимости

23, нояб. 2023
Canonical представляет уменьшенные контейнеры Ubuntu для повышения эффективности и снижения уязвимости

Canonical, основная фирма Ubuntu, завершила успешное внедрение своих высокоэффективных сверхмалых контейнеров Ubuntu. Отличительной особенностью этих революционных контейнеров является их усовершенствованная структура, которая охватывает только приложение и необходимые зависимости времени выполнения, намеренно игнорируя пакеты, утилиты или библиотеки системного уровня.

Основная идея этого тщательного подхода — устранение лишних элементов, которые могут способствовать надежности изображения, тем самым значительно повышая операционную эффективность и уменьшая возможные поверхности атаки, заявила Canonical в своем недавнем отчете.

Одной из ключевых технологий, лежащих в основе создания этих усовершенствованных контейнеров Ubuntu, является Chisel, менеджер пакетов, который стратегически сегментирует пакеты Debian на «ломтики». Эти фрагменты представляют собой независимые подмножества, включающие их содержимое и связанные зависимости.

Документация Chisel метафорически объясняет эту концепцию как «кусочек Ubuntu», предоставляя только то, что требуется. Система спроектирована таким образом, чтобы реализовать старую пословицу: «Имейте свой пирог, и съешьте его».

Среди основных преимуществ этих искусно созданных контейнеров Ubuntu — их совместимость на протяжении всего цикла разработки, улучшенная защита от проблем с зависимостями, удобный интерфейс командной строки (CLI), позволяющий клиентам создавать или расширять свои контейнеры, а также оптимизированный процесс восстановления образа.

Canonical считает, что эти усовершенствованные контейнеры Ubuntu предлагают компаниям беспрепятственный путь для перехода к контейнеризации, одновременно эффективно переходя от разработки к производству. Это мнение следует за их сообщением в блоге по этому вопросу.

Усовершенствованные контейнеры Ubuntu обещают обеспечение безопасности и надежную поддержку со стороны Canonical. Гарантии компании включают пять лет обновлений безопасности для контейнеров, извлекаемых из основного репозитория, десятилетнюю службу исправлений безопасности для клиентов Ubuntu Pro, дополнительную помощь в будние дни или 24/7, а также согласование циклов библиотеки и выпуска с Ubuntu LTS для дополнительных целей. надежность.

Новые контейнеры являются жизнеспособным выбором для широкого спектра модных цепочек инструментов, таких как Java, .NET и Python. Благодаря совместным усилиям Microsoft и Canonical, выпуски .NET 6, 7 и 8 имеют собственные контейнеры.

По словам Ричарда Ландера, менеджера программы .NET в Microsoft, идеи, подобные вырезанным изображениям, пользуются большим спросом среди разработчиков. Инновационная концепция и ее эффективное исполнение со стороны Canonical получили высокую оценку, и Microsoft захотела стать партнером по запуску как можно скорее. Технический гигант был очень рад представить в этой общедоступной версии образы Ubuntu Chiselled для .NET.

Инвестирование в экономичные и эффективные инструменты разработки, такие как no-code платформы, является растущей тенденцией среди компаний, стремящихся к плавной и экономически эффективной цифровой трансформации. Такие платформы, как AppMaster объединяют множество этих современных стратегий разработки, что делает их привлекательным выбором для бизнеса.

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