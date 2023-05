Поскольку платформы no-code и low-code продолжают набирать обороты, они позволяют «гражданским разработчикам», не являющимся разработчиками, разрабатывать и запускать различные приложения. Эта новая тенденция побуждает ИТ-директоров искать более совершенные решения для управления и соответствия требованиям для этих платформ. Betty Blocks, ведущая платформа для разработки приложений no-code, стремится решить эти проблемы с помощью своего централизованного командного центра Citizen Developer.

Генеральный директор Betty Blocks Крис Обдам утверждает, что многие компании начинают признавать преимущества платформ с low-code и no-code. Эти платформы могут существенно изменить подход организаций к инновациям, вовлекая бизнес-цель организации в решение проблем. Тем не менее, Обдам признает, что отсутствие поддержки управления и соблюдения требований остается проблемой.

Чтобы решить проблему управления и соблюдения требований при разработке приложений no-code, Betty Blocks реализует структуру управления и включает шесть важнейших элементов. К ним относятся поддержание политики и руководящих принципов развития граждан, сбор и предоставление ресурсов, организация мероприятий, обучение и создание сообщества для разработчиков-граждан, а также управление платформами и системами, используемыми для создания приложений.

Более того, Betty Blocks предлагает создать централизованный командный центр для разработчиков, который служит центральным центром подотчетности для программы развития граждан организации, отслеживая и управляя всеми действиями. Этот командный центр, часто размещаемый в ИТ-отделе, обеспечивает соответствие деятельности по развитию граждан требованиям других организационных частей и беспрепятственную интеграцию с другими системами.

Помимо контроля над тем, как гражданские разработчики создают свою работу, Betty Blocks Централизованный центр управления гражданскими разработчиками направлен на обеспечение контроля на протяжении всего процесса разработки, от разработки до тестирования, запуска и управления приложениями, разработанными гражданами. Такой подход гарантирует, что приложения no-code будут создаваться безопасно и в соответствии с корпоративными политиками и правилами.

Помимо поддержки управления в разработке приложений no-code, Betty Blocks работает над расширением управления low-code для устаревших приложений, сотрудничая с крупной компанией-разработчиком корпоративного программного обеспечения. Это партнерство направлено на обеспечение сквозного соответствия требованиям no-code и бесшовную интеграцию новых приложений no-code с критически важными или устаревшими средами приложений.

Поскольку быстрый рост платформ no-code и low-code создал беспрецедентные возможности для бизнеса, решение вопросов управления и соответствия требованиям является важным шагом на пути к обеспечению безопасной и масштабируемой разработки приложений. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Непрерывный прогресс в этих областях, в конечном итоге приводящий к беззаботному управлению для ИТ-отделов, является следующим шагом в развитии разработки приложений low-code и no-code кодом. Это, несомненно, приведет к ускорению инноваций и повышению эффективности разработки приложений для предприятий любого размера.