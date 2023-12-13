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Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0

13, дек. 2023
Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0

Последняя версия широко популярного динамического языка Ruby, версия 3.3.0, находится на пороге своего официального дебюта. Версия, примечательная наличием передового анализатора, теперь достигла долгожданной фазы кандидата на выпуск.

Объявление о выпуске-кандидате 1 (RC1) Ruby 3.3.0 было обнародовано 11 декабря. Те, кто хочет изучить новые функции, могут получить доступ к RC1 на официальном сайте Ruby, Ruby-lang.org.

В последнюю версию включен парсер Prism, встроенный в качестве драгоценного камня по умолчанию. Провозглашенный универсальным и устойчивым к ошибкам парсером, Prism в первую очередь выделяется своей простотой в сопровождении и методом рекурсивного спуска, который он использует для языка Ruby. Благодаря достоинствам Prism он представляет собой эффективную альтернативу Ripper. Prism — это библиотека C, разработанная с учетом адаптивности и функциональности.

Еще одна многообещающая особенность, отмеченная в Ruby 3.3.0, — это появление генератора синтаксического анализатора Lrama LALR. Этот новый парсер призван обеспечить устойчивый к ошибкам анализ CRuby с минимальным требованием внесения изменений в файл CRuby parse.y.

После выпуска RC1 разработчики Ruby взяли на себя обязательство избегать появления несовместимостей ABI (двоичный интерфейс приложения), насколько это возможно. Стоит отметить, что предыдущая версия Ruby 3.2.2, выпущенная в конце марта, отличалась значительными улучшениями безопасности.

Поскольку эти динамические языки программирования продолжают развиваться и расширяться, поддержание актуальности виджетов имеет решающее значение. Один из надежных способов сделать это — разрабатывать свои приложения на таких платформах, как AppMaster, которые предлагают решения no-code. Платформа AppMaster предназначена для того, чтобы сделать процессы разработки приложений более рациональными и эффективными за счет использования возможностей методологий разработки no-code.

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