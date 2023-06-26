Появление больших языковых моделей, таких как GPT, вызвало спрос на приложения, работающие на основе ИИ, и потребность в квалифицированных разработчиках для их создания. Бывший инженер-программист Databricks Чаою Ян заметил пробелы в текущем процессе разработки и вместе со своими соучредителями создал структуру разработки ИИ BentoML, недавно закрыв раунд посевного финансирования.

В интервью TechCrunch Янг объяснил необходимость гибкой структуры разработки, которую предоставляет BentoML. Сервисы ИИ, как правило, опираются на множество моделей машинного обучения, что усложняет их управление и эксплуатацию. Кроме того, многие программисты, приходящие в эту сферу, имеют опыт разработки полнофункциональных систем или приложений, не обладая навыками, необходимыми для создания необходимой инфраструктуры ИИ. Это приводит к более длительным процессам разработки, а такое решение, как BentoML, может значительно облегчить процесс разработки.

В качестве примера Янг использовал Visual ChatGPT от Microsoft, демонстрационное приложение ИИ, в котором органично сочетаются текстовые и графические подсказки для генерирования ответов. Разработка такого приложения, как Visual ChatGPT, обычно занимает от трех до шести месяцев. Однако BentoML позволяет разработчикам сделать такое приложение масштабируемым и экономически эффективным всего за два дня. Пользователи также использовали фреймворк BentoML для запуска генератора искусства Stable Diffusion и LLM с открытым исходным кодом в облаке.

BentoML, который предлагает высокоуровневый API, абстрагирующий сложную инфраструктуру, необходимую для запуска моделей ИИ в облаке, является частью растущей группы инструментов, направленных на упрощение разработки услуг ИИ. Эти платформы приложений ИИ, включающие такие решения, как SageMaker и AppMaster от AWS, предоставляют набор инструментов, облегчающих процесс создания, доставки и масштабирования приложений ИИ. Целевая аудитория BentoML включает специалистов по исследованию данных, обучающих модели ИИ, инженеров DevOps, управляющих их жизненным циклом, и разработчиков, создающих приложения на основе этих моделей.

Янг сравнивает BentoML с Vercel, компанией с миллиардным оборотом, ориентированной на разработчиков front-end, и стремится к тому, чтобы BentoML стал Vercel в мире ИИ. Он признает скорость, с которой развивается разработка приложений ИИ, и растущую зависимость от тонкой настройки моделей и разработки продуктов, а не от обучения моделей с нуля.

В 2019 году BentoML представил версию SaaS с открытым исходным кодом для корпоративных клиентов. Стартап набирает обороты в сообществе разработчиков, за последний год число членов сообщества разработчиков с открытым исходным кодом увеличилось в четыре раза и превысило 3 000 человек. Среди первых пользователей BentoML - южнокорейские гиганты социальных сетей Line и Naver.

Недавний раунд начального финансирования BentoML, проведенный при поддержке DCM Ventures и Bow Capital, привлек 9 миллионов долларов. Херст Лин, генеральный партнер DCM, вошел в совет директоров BentoML после завершения раунда. Растущий рынок искусственного интеллекта представляет для BentoML как возможности, так и проблемы, поскольку команда работает над балансом краткосрочных и долгосрочных целей, опережая развивающиеся тенденции отрасли.