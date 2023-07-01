Компания Apple стала первой публично торгуемой компанией, которая завершила торговый день с головокружительной рыночной стоимостью в 3 триллиона долларов. Это примечательное достижение, последовавшее за ростом акций компании на 2,31%, идеально завершает год, за который акции технологического гиганта выросли почти на 46%. Хотя Apple изначально достигла этого показателя рыночной капитализации в январе 2022 года, к концу дня ей не удалось удержаться на этом рубеже.

Взлет акций Apple в этом году представляет собой поразительный поворот по сравнению с 2022 годом, когда рыночная капитализация компании впервые с первых месяцев 2021 года опустилась ниже порога в 2 триллиона долларов.

Это знаменательное событие совпало с презентацией долгожданного Apple Vision Pro, инновационной гарнитуры дополненной реальности (AR) от Apple. Этот ультрасовременный AR-гаджет, цена которого составляет $3 499 и который пользователи должны привязывать к батарейному блоку размером с iPhone, выйдет в продажу в следующем году.

Прорыв Apple произошел в то время, когда искусственный интеллект (ИИ) занял центральное место в мире, отчасти благодаря появлению в конце 2022 года сайта OpenAI'ChatGPT. Эта разработка вызвала волну увлечения ИИ, и лидеры отрасли, такие как Microsoft, Google, Nvidia и Meta, стали использовать эту перспективную технологию. Интересно, что в этом году Nvidia может похвастаться впечатляющим 181%-ным ростом, за ней следует Meta со 137%-ным скачком. С другой стороны, компания Apple хранит молчание по поводу ИИ, в то время как ее конкуренты приняли эту перспективную технологию.

Следует отметить, что четыре другие американские технологические державы, а именно Alphabet, Microsoft, Amazon и Nvidia, превысили оценку в 1 трлн долларов.

Несмотря на снижение продаж и прибыли, неожиданно высокий квартальный отчет о доходах, опубликованный Apple в мае, укрепил ее авторитет среди инвесторов, повысив привлекательность компании на фондовом рынке. Это также является свидетельством неустанного стремления Apple к совершенству и инновациям - видение, разделяемое платформой AppMaster no-code, которая революционизирует сцену разработки приложений своим интуитивным и эффективным подходом.