Airtable подтвердила, что трое руководителей высшего звена покинули компанию в связи с увольнением 254 сотрудников, что составляет сокращение штата на 20%. В число ушедших входят директор по доходам, директор по персоналу и директор по продукту. Этот стратегический шаг связан с решением компании сосредоточиться на более упорядоченном режиме исполнения.

Директор по доходам Сет Шоу присоединился к Airtable в ноябре 2020 года, незадолго до того, как Питер Денг стал директором по продукту. Джоанна Джекман взяла на себя роль директора по персоналу в мае 2021 года, стремясь удвоить численность персонала компании до 1000 человек в течение года. Взаимно согласованный уход всех трех руководителей позволит им продолжать консультировать компанию на переходном этапе.

Официальный представитель компании отказался комментировать, было ли предложено выходное пособие руководителям, но было подтверждено, что эти должности займут внутренние сотрудники. Более подробная информация будет раскрыта во время предстоящего общего собрания, запланированного на пятницу.

Уход руководителей такого масштаба — редкое явление, особенно когда компания проводит значительные сокращения. Однако генеральный директор и основатель Airtable Хоуи Лю подчеркнул в электронном письме сотрудникам, полученном TechCrunch, что это решение является ответом на сдвиг компании в сторону более узкой направленности. Это первое увольнение Airtable за 10 лет ее существования.

Электронная почта Лю показывает, что октябрьское объявление Airtable о своем плане по привлечению корпоративных клиентов с помощью подключенных приложений находится в авангарде этой стратегии. В то время как первоначальный успех Airtable был основан на восходящем внедрении, теперь он перенаправляет ресурсы, чтобы идти по этому пути. Компания планирует сосредоточиться на нацеливании и расширении в крупных корпоративных компаниях, в которых работает не менее 1000 штатных сотрудников, где ее видение подключенных приложений может обеспечить наиболее дифференцированную ценность.

Помимо увольнений руководителей, в электронном письме также говорится, что Airtable сократила расходы в нескольких областях, включая маркетинговые медиа, недвижимость, бизнес-технологии и инфраструктуру. Сообщение Лю описывает, как стремительный рост компании в последние годы, вызванный попыткой сделать слишком много сразу, привел к тому, что она оказалась натянутой. Новый подход делает упор на значительные инвестиции в рост, направляя ресурсы в области с наибольшей отдачей от инвестиций. Компания заверяет, что ее фонды Series F в размере 735 миллионов долларов все еще не повреждены, а представитель пояснил, что Airtable остается амбициозной и привержена новому направлению. Кроме того, пресс-секретарь заявил, что корпоративный сегмент компании, который приносит большую часть ее доходов, демонстрирует 100% рост в годовом исчислении.

