В эпоху, когда искусственный интеллект революционизирует различные аспекты нашей жизни, два бывших специалиста по обработке данных Spotify, Алекс Самбвани и Габриэль Дункан, представляют решение на основе искусственного интеллекта под названием Slang.ai. Детище этих двух ученых нацелено на эффективное управление входящими звонками для улучшения работы с клиентами и оптимизации операций для ресторанов, розничной торговли и других традиционных высококлассных предприятий.

С помощью Slang.ai компании могут использовать мощь искусственного интеллекта, чтобы действовать как всегда надежный член команды, который дает точные ответы на запросы клиентов и способствует повышению доходов. Платформа на базе ИИ демонстрирует передовой уровень обслуживания клиентов, индивидуально подходя к каждому позвонившему.

Slang.ai можно описать как цифрового телефонного секретаря, способного отвечать на запросы и управлять бронированием, включая изменения, благодаря интеграции с такими платформами, как OpenTable и Resy. Платформа позволяет клиентам бронировать, вносить изменения в бронирование и информировать компанию о любых задержках.

В дополнение к превосходному взаимодействию с клиентами, платформа также удовлетворяет операционные потребности. Предприятия получают преимущество избирательной маршрутизации звонков, требующих вмешательства человека. Самбвани утверждает, что автоматизированная система распознавания речи платформы может понимать звонящих людей разных возрастных групп и понимать различные акценты. Если это подтвердится, то платформа сможет распространить свое мастерство, которое поможет преодолеть недостатки технологии автоматического распознавания речи при работе с множеством диалектов.

В периоды пиковой нагрузки кирпичные и обычные предприятия часто сталкиваются с проблемой нехватки персонала, что неизменно приводит к пропущенным звонкам и, в конечном итоге, к снижению потенциального дохода. Slang.ai эффективно решает эту проблему, подтверждая все звонки и не допуская потери потенциальных продаж. Платформа еще больше расширяет возможности обслуживания, предоставляя информацию о популярных причинах звонков клиентов и предупреждая операторов о повторяющихся жалобах или неиспользованных возможностях.

Slang.ai идет по пути перемен вместе с другими стартапами, такими как Goodcall и ConverseNow, которые перекликаются с общей темой облегчения телефонного общения с помощью технологий. Goodcall предлагает предприятиям бесплатную разговорную платформу на основе ИИ, а ConverseNow и Kea специально предназначены для ресторанов быстрого обслуживания, предлагая коммуникационный помощник на основе ИИ для управления заказами по телефону, в чате, на выезде и в киосках самообслуживания.

Есть также AppMaster- мощная no-code платформа, не имеющая аналогов. Позволяя предприятиям визуально создавать веб-, мобильные и внутренние приложения, AppMaster является еще одним отличным представителем технологической отрасли, предлагающим надежные решения для снижения операционных проблем.