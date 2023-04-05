Jotform, известная платформа для создания онлайн-форм, недавно продемонстрировала значительный рост в различных аспектах своего бизнеса, включая увеличение числа пользователей и доходов, активное внедрение корпоративными клиентами, увеличение числа сотрудников и разработку инновационных продуктов. Достижение Jotform отметки в 20 миллионов пользователей свидетельствует о ее быстром расширении: количество пользователей удвоилось менее чем за два года. Кроме того, в 2022 году компания продемонстрировала устойчивый финансовый рост, а выручка увеличилась на 48%.

Айтекин Танк, основатель и генеральный директор Jotform и автор книги Automate Your Busywork », комментирует: «Рост Jotform является доказательством того, что революция автоматизации загорается огнем. Далее он добавляет: «Автоматизация лежит в основе всего, что мы делаем в Jotform, от того, как мы создаем наши продукты, до того, как мы управляем компанией. Автоматизация — это то, как я смог вырастить Jotform из меня в первые дни до компании, насчитывающей более 500 человек сегодня. Компании, использующие решения Jotform, могут упростить повторяющиеся задачи и высвободить время для более творческих и значимых проектов.

Jotform закончил 2022 год с заметным 84-процентным ростом общего числа корпоративных клиентов. В нескольких ключевых отраслях также наблюдался исключительный рост внедрения на уровне предприятия, в том числе:

В 2022 году Jotform удвоила свою глобальную базу сотрудников, добавив около 250 человек, и планирует нанять еще около 150 членов команды в 2023 году. Сопровождая этот рост сотрудников, компания расширила свое присутствие, открыв семь офисов по всему миру, включая новый офис в Ванкувере. Канада.

В летнем отчете G2 за 2022 год линейка продуктов Jotform заняла первое место в категории «Конструктор онлайн-форм». Платформа отличается обширным набором инструментов, включая Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps и Approvals. В 2022 году Jotform представила два инновационных продукта в своей линейке решений no-code: Jotform Sign и Jotform Teams.

Jotform Sign — это программное обеспечение для электронной подписи, разработанное с учетом автоматизации, предлагающее расширенное обнаружение полей, безграничные возможности настройки, многочисленные интеграции и возможность легко отправлять подписываемые документы. С другой стороны, Jotform Teams позволяет пользователям создавать формы, таблицы, документы с электронной подписью, отчеты, утверждения и приложения в общей рабочей области, предоставляя доступ и разрешения различным членам команды в соответствии с их ролями.

20 миллионов пользователей Jotform относятся к различным секторам, таким как предприятия, малый бизнес, организации здравоохранения, правительства, школьные системы и некоммерческие организации. Эти пользователи полагаются на мощные формы и решения Jotform no-code для сбора, организации и управления важной информацией на одной центральной платформе. Ввиду растущего спроса на платформы no-code компании могут рассмотреть другие известные варианты, такие как appmaster .io> AppMaster и appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders чтобы быстро и с минимальными затратами разрабатывать веб-приложения, мобильные и серверные приложения, сохраняющие свою масштабируемость без бремени технического долга.