Introdução

O desenvolvimento de aplicações empresariais tem-se tornado cada vez mais crucial para as empresas que procuram obter uma vantagem competitiva. No entanto, com o aumento da procura de aplicações empresariais, surgiram também alguns mitos e ideias erradas. Estes mitos podem impedir as organizações de adoptarem técnicas de desenvolvimento modernas e de escolherem ferramentas de desenvolvimento eficientes. Neste artigo, vamos desmistificar alguns dos mitos mais comuns em torno do desenvolvimento de aplicações empresariais e discutir como a plataforma AppMaster pode fornecer soluções eficazes para essas preocupações.

Mito 1: O desenvolvimento de aplicações empresariais demora demasiado tempo e é demasiado complexo

Um dos mitos mais prevalecentes sobre o desenvolvimento de aplicações empresariais é que demora demasiado tempo e é demasiado complexo em comparação com outros tipos de desenvolvimento de aplicações. Este equívoco é muitas vezes alimentado por experiências com métodos de desenvolvimento tradicionais, que podem, de facto, ser demorados e complicados na criação de aplicações de nível empresarial. No entanto, os tempos mudaram e as abordagens e ferramentas de desenvolvimento modernas tornaram o desenvolvimento de aplicações empresariais mais rápido e mais simples.

Por exemplo, as plataformas de baixo código e sem código como AppMaster reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento, automatizando tarefas repetitivas, permitindo a reutilização de componentes e oferecendo ambientes de desenvolvimento visual. Com a plataforma AppMaster, pode conceber e desenvolver aplicações backend, Web e móveis utilizando uma interface visual e intuitiva. Isto significa menos tempo gasto em codificação e depuração, ao mesmo tempo que se atinge o mesmo nível de funcionalidade e qualidade que seria de esperar de uma aplicação desenvolvida tradicionalmente.

Mito 2: A qualidade do código é sacrificada quando se utilizam as ferramentas low-code e no-code

Outro mito generalizado sobre o desenvolvimento de aplicações empresariais é que as ferramentas low-code e no-code sacrificam a qualidade do código a favor do desenvolvimento rápido. Os críticos argumentam que as aplicações desenvolvidas com estas ferramentas são menos eficientes e mais propensas a erros do que as criadas com métodos tradicionais centrados no código. A realidade é que a qualidade do código depende da plataforma de desenvolvimento que está a ser utilizada.

Uma plataforma low-code ou no-code bem concebida, como a AppMaster, gera código de alta qualidade, eficiente e compatível com as normas da indústria. AppMaster utiliza tecnologias e estruturas modernas, como Go (golang) para aplicações de backend, Vue3 para aplicações Web e Kotlin com Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicações móveis. Isto garante que o código gerado cumpre os requisitos de desempenho e qualidade necessários. Além disso, o AppMaster elimina a dívida técnica ao regenerar as aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são alterados. Esta abordagem permite melhorias contínuas sem ter de se preocupar com problemas de código antigo, resultando, em última análise, numa melhor qualidade do código.

Além disso, a subscrição Enterprise da plataforma AppMaster permite-lhe obter o código-fonte gerado pelo sistema, fornecendo informações sobre a qualidade do código e dando-lhe a liberdade de implementar aplicações na sua própria infra-estrutura.

Mito 3: As aplicações empresariais não têm em conta a usabilidade e a experiência do utilizador

É um equívoco comum pensar que as aplicações empresariais são desajeitadas, difíceis de utilizar e que não se centram na usabilidade e na experiência do utilizador (UX). Embora algumas aplicações empresariais possam ter tido um design não tão apelativo no passado, as práticas modernas de desenvolvimento de aplicações realçam a importância de criar software centrado no utilizador que seja funcional e esteticamente apelativo.

O ambiente digital actual exige aplicações empresariais que sejam fáceis de aprender, intuitivas de utilizar e que proporcionem uma interacção perfeita. Além disso, as empresas estão a prestar mais atenção à satisfação dos funcionários e a garantir que as suas ferramentas correspondam à qualidade e à UI/UX das aplicações populares destinadas aos consumidores.

Plataformas como AppMaster permitem que os programadores criem facilmente aplicações empresariais para a Web e para dispositivos móveis com uma forte ênfase na usabilidade e na experiência do utilizador. O seu designer visual permite aos programadores drag and drop componentes e elementos, acelerando o processo de concepção. Além disso, o designer de processos empresariais incorporado na plataforma permite a criação de lógicas empresariais que orientam os utilizadores nas suas tarefas, tornando as interacções mais simplificadas e eficientes.

Para garantir uma excelente usabilidade e UX nas aplicações empresariais, é essencial que as equipas de desenvolvimento

Envolver os utilizadores e as partes interessadas desde o início do processo de concepção

Efectuar testes de usabilidade para identificar estrangulamentos e áreas a melhorar

Iterar a concepção com base no feedback e na análise dos utilizadores

Escolher uma plataforma de desenvolvimento de aplicações poderosa que dê prioridade à usabilidade e à experiência do utilizador nas suas características

Mito 4: As empresas têm de escolher entre desenvolvimento Web ou móvel

Outro mito é que as empresas precisam de escolher entre desenvolver aplicações Web ou aplicações móveis nativas para as suas necessidades comerciais. No entanto, esta é uma abordagem desactualizada, uma vez que as plataformas modernas de desenvolvimento de aplicações permitem criar aplicações Web e móveis em simultâneo com a mesma base de código.

O desenvolvimento simultâneo de aplicações Web e móveis tem inúmeras vantagens:

Melhoria da experiência do utilizador em todos os dispositivos

Marca e interface de utilizador consistentes

Funcionalidades essenciais disponíveis em todas as plataformas

Redução dos custos e maior rapidez na colocação no mercado

Com uma plataforma como a AppMaster, os programadores podem criar aplicações Web e móveis no mesmo ambiente, utilizando uma única base de código, o que simplifica muito o processo de desenvolvimento e acelera o tempo de colocação no mercado. A plataforma também gera código eficiente compatível com as normas do sector, garantindo uma experiência consistente e fluida em vários dispositivos e plataformas.

As empresas têm de mudar a sua mentalidade, deixando de escolher entre desenvolvimento Web ou móvel e passando a utilizar plataformas que lhes permitam fornecer aplicações multiplataforma sem problemas. Esta abordagem moderna ao desenvolvimento de aplicações empresariais oferece maior flexibilidade, eficiência e adaptabilidade num ambiente empresarial dinâmico.

Mito 5: As aplicações empresariais não são seguras

A segurança é uma das principais preocupações de qualquer organização, especialmente quando se trata de aplicações empresariais que lidam com dados sensíveis e processos empresariais críticos. O mito de que as aplicações empresariais são inerentemente inseguras tem origem em incidentes passados que envolveram violações de dados, pirataria informática e vulnerabilidades de segurança em software mal desenvolvido.

No entanto, com práticas de desenvolvimento adequadas, tecnologias e uma poderosa plataforma de desenvolvimento de aplicações, as aplicações empresariais podem ser tornadas seguras, garantindo a protecção de dados e a conformidade com os regulamentos da indústria. As plataformas modernas de desenvolvimento de aplicações, como a AppMaster, colocam uma forte ênfase na segurança das aplicações, com características que incluem:

Geração de código seguro com normas de codificação de melhores práticas

Testes automatizados para identificar e corrigir vulnerabilidades

Actualizações e patches de segurança regulares

Controlo de acesso integrado baseado em funções

Capacidade de trabalhar com os protocolos de segurança existentes na sua organização

Ao seguir as melhores práticas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de aplicações, as empresas podem mitigar os riscos de segurança e proteger os seus activos digitais. Garantir a segurança das aplicações empresariais deve ser sempre uma prioridade máxima, e desmistificar o mito de que não podem ser seguras é o primeiro passo para adoptar uma abordagem proactiva e metódica à segurança das aplicações empresariais.

Mito 6: A manutenção e as actualizações são dispendiosas e demoradas

Uma das principais preocupações das empresas no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações é o custo e o tempo associados à manutenção e actualização das suas aplicações. Embora seja verdade que alguns processos de desenvolvimento podem levar a actualizações dispendiosas e demoradas, nem sempre é esse o caso.

No processo de desenvolvimento tradicional, a manutenção e a actualização da aplicação podem exigir um trabalho extenso, especialmente se a aplicação não for concebida para ser facilmente extensível ou escalável. Mas com as modernas plataformas no-code como AppMaster, a manutenção e as actualizações tornam-se uma tarefa muito mais fácil de gerir.

AppMaster permite-lhe gerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, eliminando efectivamente a dívida técnica. Isto não só ajuda a um desenvolvimento mais rápido, como também garante que as suas aplicações se mantêm actualizadas com as últimas actualizações e modificações. Ao conceber visualmente os seus modelos de dados, lógica empresarial e componentes de IU, pode facilmente actualizar, expandir ou modificar as suas aplicações empresariais em minutos.

Além disso, a plataforma AppMaster gera aplicações utilizando tecnologias padrão da indústria, como Go, Vue3 e JS/TS, o que significa que o código é fácil de manter, resolver problemas e actualizar. As actualizações regulares de aplicações tornam-se menos demoradas e dispendiosas, o que se traduz num sistema mais eficiente e económico para a manutenção de aplicações empresariais.

Conclusão

O mundo do desenvolvimento de aplicações empresariais está cheio de equívocos e mitos que, muitas vezes, impedem as organizações de aproveitarem todo o potencial das práticas de desenvolvimento modernas. Ao desmascarar estes mitos, podemos descobrir a verdade e compreender como soluções inovadoras como a plataforma AppMaster no-code podem beneficiar o desenvolvimento de aplicações empresariais.

Desde a redução do tempo e da complexidade do desenvolvimento até à garantia de geração de código de alta qualidade, as modernas plataformas no-code, como a AppMaster, abriram caminho para uma nova era de desenvolvimento de aplicações empresariais que se centra na usabilidade, segurança e eficiência. A adopção destas soluções e o abandono de ideias erradas ultrapassadas podem ajudar as empresas a criar aplicações inovadoras, escaláveis e preparadas para o futuro numa fracção do tempo e custo de desenvolvimento tradicionais.