O dinheiro é tudo neste mundo nos dias de hoje. Nada funciona sem dinheiro. Portanto, há muitos pagamentos transferidos todos os dias em todos os cantos do mundo. Os bancos tradicionais são conhecidos por terem filas intermináveis. Por outro lado, transferir o pagamento por meio de um aplicativo é uma solução muito mais fácil. As pessoas podem facilmente enviar e receber pagamentos de todo o mundo com a ajuda de um único clique. É uma maneira conveniente de gerenciar suas finanças no conforto da sua própria casa. Você pode verificar os saldos de suas contas, transferir fundos entre contas, pagar contas online e muito mais.

Ir a caixas eletrônicos pode ser agitado se você precisar devolver uma pequena quantia de dinheiro emprestado ao seu amigo ou pagar uma conta ao seu eletricista. Para isso, você precisa de um aplicativo de transferência de dinheiro. Então continue lendo para descobrir como você pode fazer isso com bom funcionamento.

Quanto custa criar um aplicativo de transferência de dinheiro?

É um aplicativo que permite aos usuários enviar e receber eletronicamente transferências de pagamento. Existem muitos tipos diferentes de aplicativos disponíveis, mas todos eles têm uma coisa em comum: eles permitem que os usuários enviem e recebam pagamentos de forma rápida e fácil. O custo de construção irá variar dependendo dos recursos e funcionalidades que você precisa. Uma solução simples pode custar apenas US$ 5.000 para ser desenvolvida, enquanto um sistema mais complexo com recursos adicionais pode custar até US$ 50.000. Claro, você sempre pode recorrer ao desenvolvimento sem código, principalmente a plataforma AppMaster, o que economizará significativamente seu tempo e dinheiro. Alguns dos fatores que afetarão o custo do seu aplicativo incluem:

O número de plataformas que você precisa suportar (iOS, Android, web, etc.)

O número de usuários que você precisa para dar suporte

O número de países que você precisa apoiar

Os métodos de pagamento que você precisa suportar (cartões de crédito/débito, transferências bancárias, dinheiro)

As moedas que você precisa para suportar

O(s) idioma(s) que você precisa para dar suporte

O nível de serviço ao cliente que você precisa fornecer

Dependendo desses fatores, o custo do seu aplicativo de transferência de dinheiro pode variar.

Tipos de aplicativos de transferência de dinheiro

Antes de prosseguir, vamos discutir o tipo de aplicativos de transferência de dinheiro para pagamentos P2P.

Serviços móveis

Hoje, um dos métodos mais comuns são os serviços móveis como Apple Pay e Android Pay. Os usuários desses serviços podem transferir o dinheiro apenas para usuários do respectivo serviço.

Serviços Independentes

Em seguida estão os serviços independentes como o PayPal. Através de cartões bancários, os utilizadores destes serviços dispõem de carteiras eletrónicas através das quais efetuam os seus pagamentos p2p.

Serviços bancários on-line

Devido à forte concorrência nesta época, cada banco lançou seu próprio aplicativo para usuários para que eles possam gerenciar facilmente suas finanças. Os usuários podem enviar e receber, pagar suas contas e fazer muito mais, tudo isso sentado em suas casas.

Recursos de um aplicativo de transferência de dinheiro

É uma maneira única, segura e conveniente de enviar dinheiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo.

Você precisa fornecer aos seus usuários os seguintes recursos por meio de seu aplicativo de transferência de dinheiro.

Traçar Transferências:

Os usuários podem acompanhar seu histórico de transferência de dinheiro e ver quando seu dinheiro foi enviado e recebido.

Transferir dinheiro em várias moedas:

Com seu aplicativo de Transferência de dinheiro, você precisa fornecer esse recurso aos seus usuários para que eles possam enviar dinheiro em várias moedas, incluindo USD, EUR e GBP.

Obtenha taxas de câmbio em tempo real:

Com seu aplicativo, informe aos usuários as taxas de câmbio em tempo real para a moeda que estão enviando.

Configure transferências recorrentes:

Adicione este recurso ao seu aplicativo. Os usuários podem configurar transferências recorrentes para enviar dinheiro regularmente.

Configurar pagamentos automáticos:

Esse recurso é obrigatório para seu aplicativo; os usuários podem configurar pagamentos automáticos para que seus pagamentos sejam feitos sempre no prazo.

Envie dinheiro para vários destinatários:

Com seu aplicativo, os usuários devem poder enviar dinheiro para vários destinatários ao mesmo tempo.

Criar grupos:

Ao adicionar esse recurso ao seu aplicativo, você pode realmente aumentar a conveniência do manifold de seus clientes. Os usuários podem criar grupos para que possam enviar dinheiro facilmente para várias pessoas de uma só vez.

Enviar por e-mail:

Bem, isso pode ser um recurso muito legal para o seu aplicativo de transferência de dinheiro. Os usuários podem enviar dinheiro para qualquer pessoa por e-mail.

Enviar por SMS:

Bem, você quer que seus clientes tenham a melhor experiência. Adicione esse recurso para que os usuários possam enviar dinheiro para qualquer pessoa por meio de texto.

Carteira eletrônica

Uma carteira eletrônica é uma versão digital de uma carteira física, que armazena seu dinheiro em uma conta de aplicativo online segura. Você pode usar a carteira eletrônica do seu aplicativo para enviar e receber pagamentos, fazer compras online ou sacar em caixas eletrônicos. Há muitos benefícios em usar uma carteira eletrônica. Por exemplo, você pode acompanhar seus gastos com mais facilidade, pois todas as suas transações estarão em um só lugar. Você também pode evitar carregar grandes quantias de dinheiro, o que pode ser inseguro. Por esses motivos, você deve adicionar esse recurso ao seu aplicativo. Vai ajudar muito seus usuários.

Pagamento de conta

Você precisa fornecer os melhores serviços aos seus usuários. Adicione o recurso de pagamento de contas em seu aplicativo para que os usuários possam pagar suas contas facilmente enquanto estão em casa. Esse recurso permite que seus usuários escapem das longas filas fora dos bancos.

Notificações

Seus usuários devem estar cientes de suas atividades no aplicativo. Eles devem receber notificação de envio ou recebimento e qualquer outra atividade significativa. Esse é um recurso significativo para seu aplicativo.

Etapas para criar um aplicativo de transferência de pagamento

Se você deseja criar um aplicativo, há algumas coisas que você precisa ter em mente. Seria melhor se você fizesse a pesquisa de mercado e depois prosseguisse com as etapas a seguir.

Escolha a plataforma certa

Primeiro, você precisará escolher a plataforma certa. Existem várias plataformas diferentes por aí, por isso é importante fazer sua pesquisa e selecionar a que melhor atende às suas necessidades. Depois de selecionar uma plataforma, você precisará iniciar o processo de desenvolvimento. Para aplicativos de transferência de pagamento, recomendamos o uso do AppMaster.

Crie uma interface amigável

Sua interface precisa ser amigável. Deve ser conveniente de usar. Escolha seu designer com cuidado para que seu aplicativo tenha uma interface bonita.

Desenvolva um Portal

Agora, esta é a etapa mais crítica da criação de um aplicativo. Portanto, essa etapa precisa ser tratada com cuidado. Você precisa desenvolver um portal de transferência. Os desenvolvedores de software farão essa tarefa. Eles criarão uma carteira eletrônica para possibilitar a implementação de todos os recursos mencionados acima.

Gerenciamento de usuários

Bem, seu aplicativo precisa ter várias interfaces para atender às necessidades de pessoas de diferentes esferas da vida. Por exemplo, um administrador, um caixa, um empresário, etc. Para isso, é recomendável integrar módulos de gerenciamento de usuários para gerenciar contas de clientes.

Segurança

A segurança é essencial para o seu aplicativo. Você precisa fazer um sistema de segurança infalível. Você pode configurar um sistema de segurança que envia uma senha de uso único aos usuários antes do login ou antes de qualquer transação. O OTP deve ser enviado apenas para o número de celular ou e-mail cadastrado. Outra coisa é enviar uma notificação aos seus usuários todos os meses para alterar suas senhas ou definir uma senha forte. Dessa forma, você pode realmente melhorar a segurança do seu aplicativo de transferência de dinheiro.

Teste seu aplicativo

Depois de criar seu aplicativo, é importante testá-lo completamente. Esta é a única maneira de garantir que ele funcione corretamente e atenda a todas as suas necessidades.

Lançar

Por fim, depois de criar e testar seu aplicativo, é hora de iniciá-lo. Agora, você fez todo o trabalho duro, e você merece isso. Lance seu aplicativo com confiança e promova-o nas mídias sociais para atrair muitos usuários.

Benefícios de usar um aplicativo de transferência de dinheiro

Há muitos benefícios de um aplicativo de transferência de dinheiro, incluindo:

ComodidadeVocê pode operar de qualquer lugar a qualquer hora, desde que tenha uma conexão com a internet.

Eficiência

É mais rápido gerenciar suas finanças do que ir a uma agência bancária física.

É mais rápido gerenciar suas finanças do que ir a uma agência bancária física. Segurança

Normalmente, é mais seguro do que o banco offline, desde que você tome precauções para proteger as informações da sua conta (como usar uma senha forte e evitar golpes de phishing.

Normalmente, é mais seguro do que o banco offline, desde que você tome precauções para proteger as informações da sua conta (como usar uma senha forte e evitar golpes de phishing. Economizar

O benefício mais óbvio é que você pode economizar muito dinheiro. Os métodos tradicionais de envio de dinheiro, como transferências eletrônicas, geralmente vêm com taxas altas. Você pode enviar dinheiro gratuitamente ou por uma taxa muito baixa com um aplicativo de transferência.

O benefício mais óbvio é que você pode economizar muito dinheiro. Os métodos tradicionais de envio de dinheiro, como transferências eletrônicas, geralmente vêm com taxas altas. Você pode enviar dinheiro gratuitamente ou por uma taxa muito baixa com um aplicativo de transferência. Conveniência

Você pode enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo com apenas alguns toques no seu telefone. Isso é muito mais fácil do que ir a um local físico para fazer essa tarefa.

Este aplicativo facilitou a vida das pessoas com suas funcionalidades e serviços. É rápido e conveniente. Com apenas alguns cliques, as pessoas podem enviar e receber pagamentos de qualquer lugar do mundo. Tornou possível que as pessoas enviassem pagamentos para seus entes queridos sem passar por um banco ou outra instituição financeira. É seguro e seguro. As pessoas podem confiar no aplicativo para enviar e receber dinheiro. É fácil de usar. As pessoas podem usá-lo para enviar e receber pagamentos sem se preocupar com a taxa de câmbio. Por último, mas não menos importante, é confiável.