Những ngày này, tiền là tất cả mọi thứ trên thế giới này. Không có gì hoạt động nếu không có tiền. Vì vậy, có rất nhiều khoản thanh toán được chuyển mỗi ngày ở mọi nơi trên thế giới. Các ngân hàng truyền thống được biết là có hàng đợi không bao giờ kết thúc. Ngược lại, chuyển khoản thanh toán qua một ứng dụng là một giải pháp dễ dàng hơn nhiều. Mọi người có thể dễ dàng gửi và nhận các khoản thanh toán từ khắp nơi trên toàn cầu với sự trợ giúp của một cú nhấp chuột. Đó là một cách thuận tiện để quản lý tài chính của bạn từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn. Bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản của mình, chuyển tiền giữa các tài khoản, thanh toán hóa đơn trực tuyến và hơn thế nữa.

Việc đến các máy ATM có thể rất bận rộn nếu bạn cần trả lại một số tiền nhỏ đã vay cho bạn của mình hoặc thanh toán hóa đơn cho thợ điện của bạn. Để làm được điều đó, bạn cần một ứng dụng chuyển tiền. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc để tìm ra cách bạn có thể làm điều đó với việc chạy trơn tru.

Chi phí xây dựng Ứng dụng Chuyển tiền là bao nhiêu?

Đó là một ứng dụng cho phép người dùng gửi và nhận chuyển khoản thanh toán theo phương thức điện tử. Có nhiều loại ứng dụng khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung: chúng cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chi phí xây dựng sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tính năng và chức năng bạn yêu cầu. Một giải pháp đơn giản có thể tốn ít nhất 5.000 đô la để phát triển, trong khi một hệ thống phức tạp hơn với các tính năng bổ sung có thể lên đến 50.000 đô la. Tất nhiên, bạn luôn có thể chuyển sang phát triển mà không cần mã, đặc biệt là nền tảng AppMaster, điều này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc của bạn. Một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chi phí ứng dụng của bạn bao gồm:

Số lượng nền tảng bạn cần hỗ trợ (iOS, Android, web, v.v.)

Số lượng người dùng bạn cần hỗ trợ

Số quốc gia bạn cần hỗ trợ

Các phương thức thanh toán bạn cần hỗ trợ (thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt)

Các loại tiền bạn cần hỗ trợ

(Các) ngôn ngữ bạn cần hỗ trợ

Mức độ dịch vụ khách hàng bạn cần cung cấp

Tùy thuộc vào các yếu tố này, phí ứng dụng chuyển tiền của bạn có thể khác nhau.

Các loại ứng dụng chuyển tiền

Trước khi tiếp tục, hãy thảo luận về loại ứng dụng chuyển tiền cho thanh toán P2P.

Dịch vụ di động

Ngày nay, một trong những phương thức phổ biến nhất là các dịch vụ di động như Apple Pay và Android Pay. Người dùng của các dịch vụ này chỉ có thể chuyển tiền cho người dùng của dịch vụ tương ứng.

Dịch vụ độc lập

Tiếp theo là các dịch vụ độc lập như PayPal. Sử dụng thẻ ngân hàng, người dùng các dịch vụ này được cung cấp ví điện tử để họ thực hiện thanh toán p2p.

Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến

Do sự cạnh tranh gay gắt trong thời đại ngày nay, ngân hàng nào cũng tung ra ứng dụng riêng cho người dùng để họ dễ dàng quản lý tài chính của mình. Người dùng có thể gửi và nhận, thanh toán hóa đơn của họ và làm nhiều việc khác, tất cả khi ngồi tại nhà của họ.

Các tính năng của ứng dụng chuyển tiền

Đây là một cách độc đáo, an toàn và thuận tiện để gửi tiền cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Bạn cần cung cấp cho người dùng của mình các tính năng sau thông qua ứng dụng chuyển tiền của mình.

Theo dõi chuyển khoản:

Người dùng có thể theo dõi lịch sử chuyển tiền của mình và xem khi nào tiền của họ đã được gửi và nhận.

Chuyển tiền bằng nhiều loại tiền:

Với ứng dụng Chuyển tiền, bạn cần cung cấp tính năng này cho người dùng của mình để họ có thể gửi tiền bằng nhiều loại tiền tệ, bao gồm USD, EUR và GBP.

Nhận tỷ giá hối đoái theo thời gian thực:

Với ứng dụng của bạn, hãy cho người dùng của bạn biết tỷ giá hối đoái theo thời gian thực cho đơn vị tiền tệ mà họ đang gửi.

Thiết lập chuyển khoản định kỳ:

Thêm tính năng này vào ứng dụng của bạn. Người dùng có thể thiết lập chuyển khoản định kỳ để gửi tiền thường xuyên.

Thiết lập thanh toán tự động:

Tính năng này là phải có cho ứng dụng của bạn; người dùng có thể thiết lập thanh toán tự động để các khoản thanh toán của họ được thực hiện đúng lúc, mọi lúc.

Gửi tiền cho nhiều người nhận:

Với ứng dụng của bạn, người dùng có thể gửi tiền cho nhiều người nhận cùng một lúc.

Tạo nhóm:

Bằng cách thêm tính năng này vào ứng dụng của mình, bạn thực sự có thể tăng sự tiện lợi cho đa dạng của khách hàng. Người dùng có thể tạo nhóm để có thể dễ dàng gửi tiền cho nhiều người cùng một lúc.

Gửi qua email:

Đây có thể là một tính năng thực sự thú vị cho Ứng dụng chuyển tiền của bạn. Người dùng có thể gửi tiền cho bất kỳ ai qua email.

Gửi qua tin nhắn:

Bạn muốn khách hàng của mình có trải nghiệm tốt nhất. Thêm tính năng này để người dùng có thể gửi tiền cho bất kỳ ai qua tin nhắn.

Ví điện tử

Ví điện tử là một phiên bản kỹ thuật số của ví vật lý, nơi lưu trữ tiền của bạn trong một tài khoản ứng dụng trực tuyến, an toàn. Bạn có thể sử dụng ví điện tử ứng dụng của mình để gửi và nhận thanh toán, mua sắm trực tuyến hoặc rút tiền tại các máy ATM. Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng ví điện tử. Ví dụ: bạn có thể theo dõi chi tiêu của mình dễ dàng hơn, vì tất cả các giao dịch của bạn sẽ ở một nơi. Bạn cũng có thể tránh mang theo một lượng lớn tiền mặt, có thể không an toàn. Vì những lý do này, bạn phải thêm tính năng này vào ứng dụng của mình. Nó sẽ giúp ích cho người dùng của bạn rất nhiều.

Thanh toán hóa đơn

Bạn cần cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho người dùng của mình. Thêm tính năng thanh toán hóa đơn trong ứng dụng của bạn để người dùng có thể dễ dàng thanh toán hóa đơn khi đang ở nhà. Tính năng này cho phép người dùng của bạn thoát khỏi hàng đợi dài bên ngoài ngân hàng.

Thông báo

Người dùng của bạn nên biết các hoạt động của họ trên ứng dụng. Họ sẽ nhận được thông báo về việc gửi hoặc nhận và bất kỳ hoạt động quan trọng nào khác. Đây là một tính năng quan trọng cho ứng dụng của bạn.

Các bước tạo ứng dụng chuyển khoản thanh toán

Nếu bạn đang muốn xây dựng một ứng dụng, có một số điều bạn cần lưu ý. Sẽ là tốt nhất nếu bạn thực hiện nghiên cứu thị trường và sau đó tiến hành các bước sau.

Chọn nền tảng phù hợp

Trước tiên, bạn sẽ cần chọn nền tảng phù hợp. Có một số nền tảng khác nhau trên mạng, vì vậy điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu và chọn một nền tảng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Khi bạn đã chọn một nền tảng, bạn sẽ cần bắt đầu quá trình phát triển. Đối với các ứng dụng chuyển khoản thanh toán, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng AppMaster.

Tạo giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện của bạn cần phải thân thiện với người dùng. Nó nên được thuận tiện để sử dụng. Chọn nhà thiết kế của bạn một cách cẩn thận để ứng dụng của bạn có một giao diện đẹp.

Phát triển một Cổng thông tin

Bây giờ, đây là bước quan trọng nhất để tạo một ứng dụng. Vì vậy bước này cần được xử lý cẩn thận. Bạn cần phát triển một cổng chuyển tiền. Các nhà phát triển phần mềm sẽ làm nhiệm vụ này. Họ sẽ tạo một Ví điện tử để có thể triển khai tất cả các tính năng nêu trên.

Quản lý người dùng

Vâng, ứng dụng của bạn cần có nhiều giao diện để đáp ứng nhu cầu của mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Ví dụ như quản trị viên, thu ngân, kinh doanh,… Vì vậy, nên tích hợp phân hệ quản lý người dùng để quản lý tài khoản khách hàng.

Bảo vệ

Bảo mật là điều cần thiết cho ứng dụng của bạn. Bạn cần tạo ra một hệ thống bảo mật tuyệt vời. Bạn có thể thiết lập hệ thống bảo mật gửi mật khẩu dùng một lần cho người dùng trước khi đăng nhập hoặc trước bất kỳ giao dịch nào. OTP chỉ nên được gửi đến số điện thoại di động hoặc email đã đăng ký. Một điều khác là gửi thông báo cho người dùng của bạn hàng tháng để thay đổi mật khẩu của họ hoặc đặt một mật khẩu mạnh. Bằng cách này, bạn thực sự có thể cải thiện tính bảo mật của ứng dụng chuyển tiền của mình.

Kiểm tra ứng dụng của bạn

Khi bạn đã xây dựng ứng dụng của mình, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường và đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Phóng

Cuối cùng, khi bạn đã xây dựng và thử nghiệm ứng dụng của mình, đã đến lúc khởi chạy nó. Bây giờ, bạn đã làm tất cả những công việc khó khăn, và bạn xứng đáng nhận được điều này. Tự tin khởi chạy ứng dụng của bạn và quảng cáo nó trên phương tiện truyền thông xã hội để thu hút nhiều người dùng.

Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng chuyển tiền

Ứng dụng chuyển tiền có nhiều lợi ích, bao gồm:

Thuận tiện Bạn có thể thao tác từ bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào, miễn là bạn có kết nối internet.

Hiệu quả

Quản lý tài chính của bạn nhanh hơn là đến chi nhánh ngân hàng thực.

Nó thường an toàn hơn ngân hàng ngoại tuyến, miễn là bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin tài khoản của mình (chẳng hạn như sử dụng mật khẩu mạnh và tránh các âm mưu lừa đảo.

Lợi ích rõ ràng nhất là nó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Các phương pháp gửi tiền truyền thống, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng, thường đi kèm với phí cao. Bạn có thể gửi tiền miễn phí hoặc với mức phí rất thấp bằng ứng dụng chuyển khoản.

Bạn có thể gửi tiền cho bất kỳ ai trên thế giới chỉ với một vài thao tác trên điện thoại của mình. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc đến một địa điểm thực tế để thực hiện nhiệm vụ này.

Ứng dụng này đã làm cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn với các tính năng và dịch vụ của nó. Nó là nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, mọi người có thể gửi và nhận thanh toán từ mọi nơi trên thế giới. Nó đã giúp mọi người có thể gửi thanh toán cho những người thân yêu của họ mà không cần thông qua ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Nó là an toàn và bảo mật. Mọi người có thể tin tưởng ứng dụng để gửi và nhận tiền. Nó rất dễ dàng để sử dụng. Mọi người có thể sử dụng nó để gửi và nhận thanh toán mà không cần lo lắng về tỷ giá hối đoái. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó là đáng tin cậy.