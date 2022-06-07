Деньги - это все в этом мире в наши дни. Без денег ничего не работает. Таким образом, каждый день в каждом уголке мира осуществляется множество платежей. Известно, что в традиционных банках бесконечные очереди. Напротив, перевод платежа через приложение — гораздо более простое решение. Люди могут легко отправлять и получать платежи со всего мира с помощью одного клика. Это удобный способ управлять своими финансами, не выходя из собственного дома. Вы можете проверять баланс своего счета, переводить средства между счетами, оплачивать счета онлайн и многое другое.

Ходить к банкоматам может быть беспокойно, если вам нужно вернуть небольшую сумму денег, взятых взаймы, вашему другу или оплатить счет электрику. Для этого вам нужно приложение для денежных переводов. Так что продолжайте читать, чтобы узнать, как добиться плавного хода.

Сколько стоит создать приложение для денежных переводов?

Это приложение, которое позволяет пользователям отправлять и получать платежные переводы в электронном виде. Доступно множество различных типов приложений, но все они имеют одну общую черту: они позволяют пользователям быстро и легко отправлять и получать платежи. Стоимость сборки будет варьироваться в зависимости от требуемых характеристик и функциональности. Разработка простого решения может стоить всего 5 000 долларов, тогда как более сложная система с дополнительными функциями может стоить до 50 000 долларов. Конечно, вы всегда можете обратиться к разработке без кода, в частности к платформе AppMaster, что значительно сэкономит ваше время и деньги. Вот некоторые из факторов, влияющих на стоимость вашего приложения:

Количество поддерживаемых платформ (iOS, Android, Интернет и т. д.)

Количество пользователей, которых необходимо поддерживать

Количество стран, которые вам нужно поддержать

Способы оплаты, которые необходимо поддерживать (кредитные/дебетовые карты, банковские переводы, наличные)

Валюты, которые вам нужны для поддержки

Языки, которые необходимо поддерживать

Уровень обслуживания клиентов, который вы должны обеспечить

В зависимости от этих факторов стоимость вашего приложения для денежных переводов может варьироваться.

Типы приложений для денежных переводов

Прежде чем двигаться дальше, давайте обсудим типы приложений для денежных переводов для платежей P2P.

Мобильные услуги

Сегодня одним из самых распространенных способов являются мобильные сервисы вроде Apple Pay и Android Pay. Пользователи этих сервисов могут переводить деньги только пользователям соответствующего сервиса.

Независимые услуги

Далее идут независимые сервисы, такие как PayPal. С помощью банковских карт пользователям этих сервисов предоставляются электронные кошельки, через которые они осуществляют свои p2p-платежи.

Интернет-банкинг

Из-за жесткой конкуренции в эту эпоху каждый банк запустил собственное приложение для пользователей, чтобы они могли легко управлять своими финансами. Пользователи могут отправлять и получать, оплачивать счета и делать многое другое, не выходя из дома.

Особенности приложения для денежных переводов

Это уникальный, безопасный и удобный способ отправить деньги кому угодно и в любую точку мира.

Вам необходимо предоставить своим пользователям следующие функции через приложение для денежных переводов.

Отслеживать переводы:

Пользователи могут отслеживать историю своих денежных переводов и видеть, когда их деньги были отправлены и получены.

Переводите деньги в нескольких валютах:

В приложении для денежных переводов вам необходимо предоставить эту функцию своим пользователям, чтобы они могли отправлять деньги в нескольких валютах, включая доллары США, евро и фунты стерлингов.

Получайте обменные курсы в режиме реального времени:

С помощью вашего приложения ваши пользователи будут знать курсы обмена валюты, которую они отправляют, в режиме реального времени.

Настройте повторяющиеся переводы:

Добавьте эту функцию в свое приложение. Пользователи могут настроить повторяющиеся переводы, чтобы регулярно отправлять деньги.

Настройте автоматические платежи:

Эта функция является обязательной для вашего приложения; пользователи могут настроить автоматические платежи, чтобы их платежи всегда производились вовремя.

Отправить деньги нескольким получателям:

С вашим приложением пользователи должны иметь возможность отправлять деньги нескольким получателям одновременно.

Создать группы:

Добавив эту функцию в свое приложение, вы действительно сможете повысить удобство многообразия ваших клиентов. Пользователи могут создавать группы, чтобы легко отправлять деньги нескольким людям одновременно.

Отправить по электронной почте:

Что ж, это может быть действительно интересной функцией для вашего приложения для денежных переводов. Пользователи могут отправлять деньги кому угодно по электронной почте.

Отправить по тексту:

Ну, вы же хотите, чтобы у ваших клиентов был лучший опыт. Добавьте эту функцию, чтобы пользователи могли отправлять деньги кому угодно с помощью текстовых сообщений.

Электронный кошелек

Электронный кошелек — это цифровая версия физического кошелька, в котором ваши деньги хранятся в защищенной учетной записи онлайн-приложения. Вы можете использовать электронный кошелек своего приложения для отправки и получения платежей, покупок в Интернете или снятия средств в банкоматах. Использование электронного кошелька имеет множество преимуществ. Например, вам будет проще отслеживать свои расходы, так как все ваши транзакции будут в одном месте. Вы также можете не носить с собой большие суммы наличных денег, что может быть небезопасно. По этим причинам вы должны добавить эту функцию в свое приложение. Это очень поможет вашим пользователям.

Оплата счетов

Вы должны предоставлять лучшие услуги своим пользователям. Добавьте функцию оплаты счетов в свое приложение, чтобы пользователи могли легко оплачивать свои счета, находясь дома. Эта функция позволяет вашим пользователям избежать длинных очередей за пределами банков.

Уведомления

Ваши пользователи должны знать о своих действиях в приложении. Они должны получать уведомления об отправке или получении и любых других значительных действиях. Это важная функция для вашего приложения.

Шаги по созданию приложения для перевода платежей

Если вы хотите создать приложение, вам нужно помнить о нескольких вещах. Было бы лучше, если бы вы провели исследование рынка, а затем перешли к следующим шагам.

Выберите правильную платформу

Во-первых, вам нужно выбрать правильную платформу. Существует несколько различных платформ, поэтому важно провести исследование и выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. После того, как вы выбрали платформу, вам необходимо приступить к процессу разработки. Для приложений по переводу платежей мы рекомендуем использовать AppMaster.

Создайте удобный интерфейс

Ваш интерфейс должен быть удобным. Он должен быть удобным в использовании. Тщательно выбирайте дизайнера, чтобы у вашего приложения был красивый интерфейс.

Разработать портал

Теперь это самый важный шаг создания приложения. Так что к этому шагу нужно подойти внимательно. Вам необходимо разработать трансферный портал. Разработчики программного обеспечения сделают эту задачу. Они создадут электронный кошелек, чтобы можно было реализовать все функции, упомянутые выше.

Управление пользователями

Ну, ваше приложение должно иметь несколько интерфейсов, чтобы удовлетворить потребности людей из разных слоев общества. Например, администратор, кассир, бизнесмен и т. д. Для этого рекомендуется интегрировать модули управления пользователями для управления учетными записями клиентов.

Безопасность

Безопасность важна для вашего приложения. Вам нужно сделать надежную систему безопасности. Вы можете настроить систему безопасности, которая отправляет одноразовый пароль пользователям перед входом в систему или перед любой транзакцией. OTP следует отправлять только на зарегистрированный номер мобильного телефона или электронную почту. Другое дело — каждый месяц отправлять уведомления своим пользователям о смене паролей или установке надежного пароля. Таким образом, вы действительно можете повысить безопасность своего приложения для денежных переводов.

Протестируйте свое приложение

После создания приложения важно тщательно его протестировать. Это единственный способ убедиться, что он работает должным образом и отвечает всем вашим потребностям.

Запуск

Наконец, когда вы создали и протестировали свое приложение, пришло время его запустить. Вы проделали всю тяжелую работу, и вы это заслужили. С уверенностью запускайте свое приложение и продвигайте его в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше пользователей.

Преимущества использования приложения для денежных переводов

Приложение для денежных переводов имеет много преимуществ, в том числе:

УдобствоВы можете работать из любого места в любое время, если у вас есть подключение к Интернету.

Эффективность

Управлять своими финансами быстрее, чем обращаться в физическое отделение банка.

Управлять своими финансами быстрее, чем обращаться в физическое отделение банка. Безопасность

Как правило, это более безопасно, чем офлайн-банкинг, если вы принимаете меры предосторожности для защиты информации своей учетной записи (например, используете надежный пароль и избегаете фишинга).

Как правило, это более безопасно, чем офлайн-банкинг, если вы принимаете меры предосторожности для защиты информации своей учетной записи (например, используете надежный пароль и избегаете фишинга). Экономить деньги

Наиболее очевидным преимуществом является то, что это может сэкономить вам много денег. Традиционные способы отправки денег, такие как банковские переводы, обычно сопряжены с высокими комиссиями. Вы можете отправить деньги бесплатно или за очень небольшую плату с помощью приложения для перевода.

Наиболее очевидным преимуществом является то, что это может сэкономить вам много денег. Традиционные способы отправки денег, такие как банковские переводы, обычно сопряжены с высокими комиссиями. Вы можете отправить деньги бесплатно или за очень небольшую плату с помощью приложения для перевода. Удобство

Вы можете отправить деньги кому угодно в мире всего несколькими нажатиями на телефоне. Это намного проще, чем идти в физическое место для выполнения этой задачи.

Это приложение сделало жизнь людей проще благодаря своим функциям и услугам. Это быстро и удобно. Всего за несколько кликов люди могут отправлять и получать платежи из любой точки мира. Это позволило людям отправлять платежи своим близким, минуя банк или другое финансовое учреждение. Это безопасно и надежно. Люди могут доверять приложению для отправки и получения денег. Это простой в использовании. Люди могут использовать его для отправки и получения платежей, не беспокоясь об обменном курсе. И последнее, но не менее важное: он надежен.



