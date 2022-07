Uang adalah segalanya di dunia ini hari ini. Tidak ada yang berhasil tanpa uang. Jadi ada banyak pembayaran yang ditransfer setiap hari di setiap sudut dunia. Bank tradisional dikenal memiliki antrian yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, mentransfer pembayaran melalui aplikasi adalah solusi yang jauh lebih mudah. Orang dapat dengan mudah mengirim dan menerima pembayaran dari seluruh dunia dengan bantuan satu klik. Ini adalah cara mudah untuk mengelola keuangan Anda dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Anda dapat memeriksa saldo akun Anda, mentransfer dana antar akun, membayar tagihan secara online, dan banyak lagi.

Pergi ke ATM bisa menjadi sibuk jika Anda perlu mengembalikan sejumlah kecil uang pinjaman ke teman Anda atau membayar tagihan ke tukang listrik Anda. Untuk itu, Anda memerlukan aplikasi transfer uang. Jadi teruslah membaca untuk mengetahui bagaimana Anda dapat melakukannya dengan lancar.

Berapa biaya untuk membangun Aplikasi Pengiriman Uang?

Ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima transfer pembayaran secara elektronik. Ada banyak jenis aplikasi berbeda yang tersedia, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pembayaran dengan cepat dan mudah. Biaya pembangunan akan bervariasi tergantung pada fitur dan fungsionalitas yang Anda butuhkan. Solusi sederhana dapat menghabiskan biaya sedikitnya $5.000 untuk dikembangkan, sementara sistem yang lebih kompleks dengan fitur tambahan dapat menghabiskan biaya hingga $50.000. Tentu saja, Anda selalu dapat beralih ke pengembangan tanpa kode, terutama platform AppMaster, yang secara signifikan akan menghemat waktu dan uang Anda. Beberapa faktor yang akan memengaruhi biaya aplikasi Anda meliputi:

Jumlah platform yang perlu Anda dukung (iOS, Android, web, dll.)

Jumlah pengguna yang perlu Anda dukung

Jumlah negara yang perlu Anda dukung

Metode pembayaran yang perlu Anda dukung (kartu kredit/debit, transfer bank, tunai)

Mata uang yang Anda butuhkan untuk mendukung

Bahasa yang perlu Anda dukung

Tingkat layanan pelanggan yang perlu Anda berikan

Bergantung pada faktor-faktor ini, biaya aplikasi transfer uang Anda dapat bervariasi.

Jenis Aplikasi Pengiriman Uang

Sebelum melanjutkan, mari kita bahas jenis aplikasi transfer uang untuk pembayaran P2P.

Layanan Seluler

Saat ini, salah satu metode yang paling umum adalah layanan seluler seperti Apple Pay dan Android Pay. Pengguna layanan ini hanya dapat mentransfer uang ke pengguna layanan terkait.

Layanan Independen

Selanjutnya adalah layanan Independen seperti PayPal. Dengan menggunakan kartu bank, pengguna layanan ini diberikan dompet elektronik untuk melakukan pembayaran p2p.

Layanan Perbankan Online

Karena persaingan yang ketat di era ini, setiap bank telah meluncurkan aplikasi sendiri untuk pengguna sehingga mereka dapat dengan mudah mengelola keuangan mereka. Pengguna dapat mengirim dan menerima, membayar tagihan mereka, dan melakukan lebih banyak lagi, semua sambil duduk di rumah mereka.

Fitur Aplikasi Pengiriman Uang

Ini adalah cara yang unik, aman, dan nyaman untuk mengirim uang kepada siapa pun, di mana pun di dunia.

Anda perlu menyediakan fitur-fitur berikut kepada pengguna Anda melalui aplikasi pengiriman uang Anda.

Lacak Transfer:

Pengguna dapat melacak riwayat pengiriman uang mereka dan melihat kapan uang mereka telah dikirim dan diterima.

Transfer uang dalam berbagai mata uang:

Dengan aplikasi Transfer Uang, Anda perlu menyediakan fitur ini kepada pengguna agar mereka dapat mengirim uang dalam berbagai mata uang, termasuk USD, EUR, dan GBP.

Dapatkan nilai tukar waktu nyata:

Dengan aplikasi Anda, beri tahu pengguna Anda nilai tukar waktu nyata untuk mata uang yang mereka kirim.

Siapkan transfer berulang:

Tambahkan fitur ini ke aplikasi Anda. Pengguna dapat mengatur transfer berulang untuk mengirim uang secara teratur.

Siapkan pembayaran otomatis:

Fitur ini adalah suatu keharusan untuk aplikasi Anda; pengguna dapat mengatur pembayaran otomatis sehingga pembayaran mereka dilakukan tepat waktu, setiap saat.

Kirim uang ke beberapa penerima:

Dengan aplikasi Anda, pengguna harus dapat mengirim uang ke beberapa penerima sekaligus.

Buat grup:

Dengan menambahkan fitur ini ke aplikasi Anda, Anda benar-benar dapat meningkatkan kenyamanan manifold pelanggan Anda. Pengguna dapat membuat grup sehingga mereka dapat dengan mudah mengirim uang ke banyak orang sekaligus.

Kirim melalui email:

Nah, ini bisa menjadi fitur yang sangat keren untuk Aplikasi Pengiriman Uang Anda. Pengguna dapat mengirim uang kepada siapa pun melalui email.

Kirim melalui teks:

Nah, Anda ingin pelanggan Anda memiliki pengalaman terbaik. Tambahkan fitur ini agar pengguna dapat mengirim uang kepada siapa pun melalui teks.

dompet elektronik

Dompet elektronik adalah versi digital dari dompet fisik, yang menyimpan uang Anda di akun aplikasi online yang aman. Anda dapat menggunakan e-wallet aplikasi Anda untuk mengirim dan menerima pembayaran, berbelanja online, atau menarik di ATM. Ada banyak manfaat menggunakan e-wallet. Misalnya, Anda dapat melacak pengeluaran Anda dengan lebih mudah, karena semua transaksi Anda akan berada di satu tempat. Anda juga dapat menghindari membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang bisa jadi tidak aman. Untuk alasan ini, Anda harus menambahkan fitur ini ke aplikasi Anda. Ini akan banyak membantu pengguna Anda.

Pembayaran tagihan

Anda perlu memberikan layanan terbaik kepada pengguna Anda. Tambahkan fitur pembayaran tagihan di aplikasi Anda sehingga pengguna dapat dengan mudah membayar tagihan mereka saat berada di rumah. Fitur ini memungkinkan pengguna Anda untuk keluar dari antrian panjang di luar bank.

Notifikasi

Pengguna Anda harus mengetahui aktivitas mereka di aplikasi. Mereka harus menerima pemberitahuan pengiriman atau penerimaan dan aktivitas penting lainnya. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi Anda.

Langkah-langkah Membuat Aplikasi Transfer Pembayaran

Jika Anda ingin membuat aplikasi, ada beberapa hal yang perlu diingat. Akan lebih baik jika Anda melakukan riset pasar dan kemudian melanjutkan ke langkah-langkah berikut.

Pilih Platform yang Tepat

Pertama, Anda harus memilih platform yang tepat. Ada beberapa platform berbeda di luar sana, jadi penting untuk melakukan riset dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah Anda memilih platform, Anda harus memulai proses pengembangan. Untuk aplikasi transfer pembayaran, kami sarankan menggunakan AppMaster.

Buat Antarmuka yang Ramah Pengguna

Antarmuka Anda harus ramah pengguna. Itu harus nyaman digunakan. Pilih desainer Anda dengan hati-hati sehingga aplikasi Anda memiliki antarmuka yang cantik.

Kembangkan Portal

Sekarang, ini adalah langkah paling kritis dalam membuat aplikasi. Jadi langkah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Anda perlu mengembangkan portal transfer. Pengembang perangkat lunak akan melakukan tugas ini. Mereka akan membuat E-wallet untuk memungkinkan semua fitur yang disebutkan di atas diimplementasikan.

manajemen pengguna

Nah, aplikasi Anda harus memiliki beberapa antarmuka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Misalnya administrator, kasir, pengusaha, dll. Untuk itu, disarankan untuk mengintegrasikan modul manajemen pengguna untuk mengelola akun pelanggan.

Keamanan

Keamanan sangat penting untuk aplikasi Anda. Anda perlu membuat sistem keamanan yang sangat mudah. Anda dapat mengatur sistem keamanan yang mengirimkan kata sandi satu kali kepada pengguna sebelum login atau sebelum transaksi apa pun. OTP hanya boleh dikirim ke nomor ponsel atau email yang terdaftar. Hal lain adalah mengirim pemberitahuan kepada pengguna Anda setiap bulan untuk mengubah kata sandi mereka atau menetapkan kata sandi yang kuat. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat meningkatkan keamanan aplikasi pengiriman uang Anda.

Uji Aplikasi Anda

Setelah Anda membuat aplikasi, penting untuk mengujinya secara menyeluruh. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan Anda.

Meluncurkan

Terakhir, setelah Anda membuat dan menguji aplikasi, saatnya untuk meluncurkannya. Sekarang, Anda telah melakukan semua kerja keras, dan Anda pantas mendapatkannya. Luncurkan aplikasi Anda dengan percaya diri dan promosikan di media sosial untuk menarik banyak pengguna.

Manfaat menggunakan Aplikasi Pengiriman Uang

Ada banyak manfaat dari aplikasi pengiriman uang, antara lain:

KenyamananAnda dapat beroperasi dari mana saja kapan saja, selama Anda memiliki koneksi internet.

Efisiensi

Mengelola keuangan Anda lebih cepat daripada pergi ke cabang bank fisik.

Mengelola keuangan Anda lebih cepat daripada pergi ke cabang bank fisik. Keamanan

Ini biasanya lebih aman daripada perbankan offline, selama Anda mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi informasi akun Anda (seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menghindari penipuan phishing.

Ini biasanya lebih aman daripada perbankan offline, selama Anda mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi informasi akun Anda (seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menghindari penipuan phishing. Hemat

Manfaat yang paling jelas adalah dapat menghemat banyak uang. Metode pengiriman uang tradisional, seperti transfer kawat, biasanya dikenakan biaya tinggi. Anda dapat mengirim uang secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah dengan aplikasi transfer.

Manfaat yang paling jelas adalah dapat menghemat banyak uang. Metode pengiriman uang tradisional, seperti transfer kawat, biasanya dikenakan biaya tinggi. Anda dapat mengirim uang secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah dengan aplikasi transfer. Kenyamanan

Anda dapat mengirim uang kepada siapa pun di dunia hanya dengan beberapa ketukan di ponsel Anda. Ini jauh lebih mudah daripada pergi ke lokasi fisik untuk melakukan tugas ini.

Aplikasi ini telah membuat hidup orang lebih mudah dengan fitur dan layanannya. Ini cepat dan nyaman. Hanya dengan beberapa klik, orang dapat mengirim dan menerima pembayaran dari mana saja di dunia. Ini telah memungkinkan orang untuk mengirim pembayaran kepada orang yang mereka cintai tanpa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini aman dan terjamin. Orang dapat mempercayai aplikasi untuk mengirim dan menerima uang. Hal ini mudah digunakan. Orang dapat menggunakannya untuk mengirim dan menerima pembayaran tanpa mengkhawatirkan nilai tukar. Last but not least, itu dapat diandalkan.