Geld ist heutzutage alles auf dieser Welt. Ohne Geld geht nichts. Es werden also täglich viele Zahlungen in jeden Winkel der Welt überwiesen. Traditionelle Banken sind dafür bekannt, endlose Warteschlangen zu haben. Im Gegensatz dazu ist die Überweisung der Zahlung über eine App eine viel einfachere Lösung. Menschen können mit Hilfe eines einzigen Klicks problemlos Zahlungen aus der ganzen Welt senden und empfangen. Es ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre Finanzen bequem von zu Hause aus zu verwalten. Sie können Ihren Kontostand überprüfen, Geld zwischen Konten überweisen, Rechnungen online bezahlen und vieles mehr.

Der Gang zu Geldautomaten kann hektisch sein, wenn Sie Ihrem Freund einen kleinen Betrag geliehenen Geldes zurückgeben oder Ihrem Elektriker eine Rechnung bezahlen müssen. Dafür benötigen Sie eine Geldtransfer-App. Lesen Sie also weiter, um herauszufinden, wie Sie es mit reibungslosem Lauf tun können.

Wie viel kostet es, eine Geldtransfer-App zu erstellen?

Es ist eine Anwendung, die es Benutzern ermöglicht, Zahlungsüberweisungen elektronisch zu senden und zu empfangen. Es gibt viele verschiedene App-Typen, aber alle haben eines gemeinsam: Sie ermöglichen Benutzern, Zahlungen schnell und einfach zu senden und zu empfangen. Die Baukosten hängen von den gewünschten Merkmalen und Funktionen ab. Die Entwicklung einer einfachen Lösung könnte nur 5.000 US-Dollar kosten, während ein komplexeres System mit zusätzlichen Funktionen bis zu 50.000 US-Dollar kosten könnte. Natürlich können Sie sich jederzeit der Entwicklung ohne Code zuwenden, insbesondere der AppMaster-Plattform, wodurch Sie erheblich Zeit und Geld sparen. Zu den Faktoren, die sich auf die Kosten Ihrer App auswirken, gehören:

Die Anzahl der Plattformen, die Sie unterstützen müssen (iOS, Android, Web usw.)

Die Anzahl der Benutzer, die Sie unterstützen müssen

Die Anzahl der Länder, die Sie unterstützen müssen

Die Zahlungsmethoden, die Sie unterstützen müssen (Kredit-/Debitkarten, Banküberweisungen, Bargeld)

Die Währungen, die Sie unterstützen müssen

Die Sprache(n), die Sie unterstützen müssen

Das Maß an Kundenservice, das Sie bieten müssen

Abhängig von diesen Faktoren können die Kosten für Ihre Geldtransfer-App variieren.

Arten von Geldtransfer-Apps

Bevor wir fortfahren, lassen Sie uns die Art der Geldtransfer-Apps für P2P-Zahlungen besprechen.

Mobile Dienste

Eine der gängigsten Methoden sind heute mobile Dienste wie Apple Pay und Android Pay. Nutzer dieser Dienste können das Geld nur an Nutzer des jeweiligen Dienstes überweisen.

Unabhängige Dienste

Als nächstes kommen die unabhängigen Dienste wie PayPal. Unter Verwendung von Bankkarten werden den Benutzern dieser Dienste elektronische Geldbörsen zur Verfügung gestellt, über die sie ihre P2P-Zahlungen durchführen.

Online-Banking-Dienste

Aufgrund des starken Wettbewerbs in dieser Zeit hat jede Bank ihre eigene Anwendung für Benutzer gestartet, damit sie ihre Finanzen einfach verwalten können. Benutzer können senden und empfangen, ihre Rechnungen bezahlen und vieles mehr tun, während sie zu Hause sitzen.

Funktionen einer Geldtransferanwendung

Es ist eine einzigartige, sichere und bequeme Möglichkeit, Geld an jeden überall auf der Welt zu senden.

Sie müssen Ihren Benutzern über Ihre Geldtransferanwendung die folgenden Funktionen bereitstellen.

Übertragungen verfolgen:

Benutzer können ihren Geldtransferverlauf verfolgen und sehen, wann ihr Geld gesendet und empfangen wurde.

Geld in mehreren Währungen überweisen:

Mit Ihrer Geldtransfer-App müssen Sie diese Funktion Ihren Benutzern zur Verfügung stellen, damit sie Geld in mehreren Währungen senden können, einschließlich USD, EUR und GBP.

Erhalten Sie Wechselkurse in Echtzeit:

Teilen Sie Ihren Benutzern mit Ihrer Anwendung die Echtzeit-Wechselkurse für die Währung mit, die sie senden.

Wiederkehrende Überweisungen einrichten:

Fügen Sie diese Funktion Ihrer App hinzu. Benutzer können wiederkehrende Überweisungen einrichten, um regelmäßig Geld zu senden.

Automatische Zahlungen einrichten:

Diese Funktion ist ein Muss für Ihre Anwendung; Benutzer können automatische Zahlungen einrichten, sodass ihre Zahlungen jedes Mal pünktlich erfolgen.

Geld an mehrere Empfänger senden:

Mit Ihrer Anwendung sollen Benutzer Geld an mehrere Empfänger gleichzeitig senden können.

Gruppen erstellen:

Indem Sie diese Funktion zu Ihrer App hinzufügen, können Sie den Komfort des Verteilers Ihrer Kunden wirklich erhöhen. Benutzer können Gruppen erstellen, sodass sie problemlos Geld an mehrere Personen gleichzeitig senden können.

Per E-Mail senden:

Nun, das kann eine wirklich coole Funktion für Ihre Geldtransfer-App sein. Benutzer können Geld per E-Mail an jeden senden.

Per SMS senden:

Nun, Sie möchten, dass Ihre Kunden das beste Erlebnis haben. Fügen Sie diese Funktion hinzu, damit Benutzer Geld per SMS an jeden senden können.

E-Wallet

Ein E-Wallet ist eine digitale Version einer physischen Geldbörse, die Ihr Geld in einem sicheren Online-App-Konto speichert. Sie können Ihr App-E-Wallet verwenden, um Zahlungen zu senden und zu empfangen, online einzukaufen oder an Geldautomaten abzuheben. Es gibt viele Vorteile bei der Verwendung eines E-Wallets. Beispielsweise können Sie Ihre Ausgaben einfacher verfolgen, da alle Ihre Transaktionen an einem Ort sind. Sie können auch vermeiden, große Bargeldbeträge mit sich herumzutragen, was unsicher sein kann. Aus diesen Gründen müssen Sie diese Funktion zu Ihrer App hinzufügen. Es wird Ihren Benutzern sehr helfen.

Rechnungszahlung

Sie müssen Ihren Benutzern die besten Dienste bieten. Fügen Sie Ihrer App die Funktion der Rechnungszahlung hinzu, damit Benutzer ihre Rechnungen bequem von zu Hause aus bezahlen können. Mit dieser Funktion können Ihre Benutzer den langen Warteschlangen außerhalb der Banken entkommen.

Benachrichtigungen

Ihre Benutzer sollten sich ihrer Aktivitäten in der Anwendung bewusst sein. Sie sollten eine Benachrichtigung über das Senden oder Empfangen und alle anderen wichtigen Aktivitäten erhalten. Dies ist ein wichtiges Feature für Ihre App.

Schritte zum Erstellen einer Zahlungstransfer-App

Wenn Sie eine App erstellen möchten, müssen Sie einige Dinge beachten. Es wäre am besten, wenn Sie die Marktforschung durchführen und dann mit den folgenden Schritten fortfahren.

Wählen Sie die richtige Plattform

Zunächst müssen Sie die richtige Plattform auswählen. Es gibt mehrere verschiedene Plattformen, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Recherchen durchführen und diejenige auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sobald Sie eine Plattform ausgewählt haben, müssen Sie mit dem Entwicklungsprozess beginnen. Für Zahlungsverkehrsanwendungen empfehlen wir die Verwendung von AppMaster.

Erstellen Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche

Ihre Benutzeroberfläche muss benutzerfreundlich sein. Es sollte bequem zu bedienen sein. Wählen Sie Ihren Designer sorgfältig aus, damit Ihre App eine hübsche Oberfläche hat.

Entwickeln Sie ein Portal

Dies ist nun der wichtigste Schritt beim Erstellen einer Anwendung. Dieser Schritt muss also sorgfältig gehandhabt werden. Sie müssen ein Transferportal entwickeln. Diese Aufgabe übernehmen die Softwareentwickler. Sie werden ein E-Wallet erstellen, um die Implementierung aller oben genannten Funktionen zu ermöglichen.

Benutzerverwaltung

Nun, Ihre App muss über mehrere Schnittstellen verfügen, um die Bedürfnisse von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zu erfüllen. Zum Beispiel ein Administrator, ein Kassierer, ein Geschäftsmann usw. Dafür wird empfohlen, Benutzerverwaltungsmodule zu integrieren, um Kundenkonten zu verwalten.

Sicherheit

Sicherheit ist für Ihre App unerlässlich. Sie müssen ein narrensicheres Sicherheitssystem erstellen. Sie können ein Sicherheitssystem einrichten, das den Benutzern vor der Anmeldung oder vor jeder Transaktion ein Einmalpasswort sendet. Das OTP sollte nur an die registrierte Handynummer oder E-Mail gesendet werden. Eine andere Sache ist, Ihren Benutzern jeden Monat eine Benachrichtigung zu senden, um ihre Passwörter zu ändern oder ein starkes Passwort festzulegen. Auf diese Weise können Sie die Sicherheit Ihrer Geldtransfer-App wirklich verbessern.

Testen Sie Ihre App

Sobald Sie Ihre App erstellt haben, ist es wichtig, sie gründlich zu testen. Nur so kann sichergestellt werden, dass es einwandfrei funktioniert und alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Start

Schließlich, nachdem Sie Ihre App erstellt und getestet haben, ist es an der Zeit, sie zu starten. Nun, Sie haben all die harte Arbeit geleistet, und Sie haben es sich verdient. Starten Sie Ihre App mit Zuversicht und bewerben Sie sie in sozialen Medien, um viele Benutzer anzuziehen.

Vorteile der Verwendung einer Geldtransfer-App

Es gibt viele Vorteile einer Geldtransfer-App, darunter:

KomfortSie können jederzeit und überall arbeiten, solange Sie über eine Internetverbindung verfügen.

Effizienz

Es ist schneller, Ihre Finanzen zu verwalten, als zu einer physischen Bankfiliale zu gehen.

Es ist schneller, Ihre Finanzen zu verwalten, als zu einer physischen Bankfiliale zu gehen. Sicherheit

Es ist in der Regel sicherer als Offline-Banking, solange Sie Vorkehrungen treffen, um Ihre Kontoinformationen zu schützen (z. B. ein sicheres Passwort verwenden und Phishing-Betrug vermeiden).

Es ist in der Regel sicherer als Offline-Banking, solange Sie Vorkehrungen treffen, um Ihre Kontoinformationen zu schützen (z. B. ein sicheres Passwort verwenden und Phishing-Betrug vermeiden). Geld sparen

Der offensichtlichste Vorteil ist, dass Sie viel Geld sparen können. Herkömmliche Methoden zum Senden von Geld, wie z. B. Banküberweisungen, sind in der Regel mit hohen Gebühren verbunden. Mit einer Überweisungs-App können Sie kostenlos oder gegen eine sehr geringe Gebühr Geld senden.

Der offensichtlichste Vorteil ist, dass Sie viel Geld sparen können. Herkömmliche Methoden zum Senden von Geld, wie z. B. Banküberweisungen, sind in der Regel mit hohen Gebühren verbunden. Mit einer Überweisungs-App können Sie kostenlos oder gegen eine sehr geringe Gebühr Geld senden. Bequemlichkeit

Sie können mit nur wenigen Fingertipps auf Ihrem Telefon Geld an jeden auf der Welt senden. Dies ist viel einfacher, als zu einem physischen Ort zu gehen, um diese Aufgabe zu erledigen.

Diese Anwendung hat das Leben der Menschen mit ihren Funktionen und Diensten einfacher gemacht. Es ist schnell und bequem. Mit nur wenigen Klicks können Menschen von überall auf der Welt Zahlungen senden und empfangen. Es hat es Menschen ermöglicht, Zahlungen an ihre Lieben zu senden, ohne eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut zu durchlaufen. Es ist sicher und sicher. Die Leute können der Anwendung vertrauen, um Geld zu senden und zu empfangen. Es ist einfach zu bedienen. Menschen können damit Zahlungen senden und empfangen, ohne sich Gedanken über den Wechselkurs machen zu müssen. Nicht zuletzt ist es zuverlässig.