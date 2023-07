O Kubernetes é uma poderosa plataforma de orquestração de contentores de código aberto que simplifica a implementação e a gestão de aplicações em contentores. A Google desenvolveu-a para permitir que as organizações obtenham sistemas mais fiáveis, escaláveis e fáceis de manter.

O Kubernetes ganhou uma adoção generalizada nos últimos anos graças à sua versatilidade, eficiência e capacidade de dimensionar aplicações de acordo com as exigências em constante mudança. A principal vantagem do Kubernetes reside nas suas capacidades de orquestração de contentores.

Os contentores são ambientes de tempo de execução leves e independentes que podem alojar diferentes componentes de uma aplicação. Ao aproveitar o poder do Kubernetes, as organizações podem obter sistemas mais resilientes, escaláveis e flexíveis, automatizando a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento desses contêineres.

Principais componentes de uma arquitetura do Kubernetes

Uma arquitetura típica do Kubernetes é composta de vários componentes principais. A compreensão desses componentes permite que os desenvolvedores e arquitetos criem aplicativos nativos do Kubernetes de alta qualidade. Os principais componentes incluem:

Cluster: Um cluster é uma coleção de máquinas físicas ou virtuais chamadas nós que executam aplicativos em contêineres. Esses nós são interconectados e orquestrados pelo plano de controle do Kubernetes, com o objetivo de distribuir cargas de trabalho de aplicativos de forma eficiente.

Nós: Um nó é uma máquina de trabalho em um cluster do Kubernetes que pode ser um servidor físico ou virtual. Os nós alojam Pods, que são unidades pequenas e implementáveis que incluem um ou mais contentores. Cada nó é composto por um tempo de execução de contentor, como o Docker, e um agente Kubernetes denominado Kubelet.

Plano de controlo: O plano de controlo é responsável por gerir o estado geral e a saúde do cluster. Ele garante que o número desejado de contêineres e serviços esteja em execução e que eles estejam configurados corretamente. Os componentes do plano de controlo incluem o servidor da API Kubernetes, o datastore etcd e vários controladores e agendadores.

Kubelet: O Kubelet é um agente em execução em cada nó que comunica com o plano de controlo para garantir o estado desejado dos Pods do cluster. Ele inicia, pára e reinicia os contêineres conforme necessário e executa verificações de integridade para manter o estado desejado do sistema.

Kube-proxy: O Kube-proxy é um proxy de rede que é executado em cada nó do cluster. Ele lida com a comunicação de rede entre Pods em diferentes nós e serviços, garantindo que o tráfego seja adequadamente balanceado e encaminhado.

etcd: O etcd é um armazenamento de valores chave distribuído que serve como o armazenamento de dados principal para o Kubernetes. Ele armazena e gerencia a configuração e os metadados do cluster do Kubernetes, como o estado do serviço e da implantação. Ao usar um protocolo de consenso, o etcd garante que as configurações do cluster sejam mantidas de forma consistente e altamente disponíveis em todo o sistema distribuído.

Desafios ao arquitetar software para Kubernetes

Embora o Kubernetes possa melhorar significativamente a implantação e o gerenciamento de aplicativos em contêineres, os desenvolvedores e arquitetos podem enfrentar vários desafios ao projetar software para essa plataforma. Esses desafios podem incluir:

Superar a curva de aprendizado: O Kubernetes tem uma curva de aprendizado acentuada, particularmente para desenvolvedores que são novos na orquestração de contêineres e no desenvolvimento nativo da nuvem. Compreender os principais conceitos e componentes de uma arquitetura Kubernetes e dominar as ferramentas e os fluxos de trabalho necessários para a gestão de contentores pode ser um desafio. Gerenciando aplicativos com estado: Os aplicativos com estado que dependem da manutenção de informações de estado (por exemplo, bancos de dados) podem ser mais difíceis de gerenciar no Kubernetes. Os desenvolvedores devem implementar estratégias poderosas para persistir os dados, como o uso de StatefulSets e Persistent Volumes, garantindo ao mesmo tempo a proteção e o backup adequados dos dados. Alcançando a segurança: A segurança de aplicativos em contêineres em um ambiente Kubernetes exige diligência e atenção aos detalhes. Os desenvolvedores devem gerenciar cuidadosamente o controle de acesso, as políticas de rede e as configurações de segurança do contêiner para minimizar possíveis vetores de ataque e proteger dados confidenciais. Observabilidade: O monitoramento, o registro e o rastreamento são essenciais para gerenciar aplicativos em contêineres em um ecossistema Kubernetes. Os desenvolvedores devem implementar e configurar as ferramentas e os processos apropriados para monitorar o desempenho do aplicativo, identificar problemas e rastrear as causas raiz dos problemas em um sistema distribuído. Maximizar os benefícios do desenvolvimento nativo da nuvem: Para aproveitar totalmente o potencial do Kubernetes, os desenvolvedores devem adotar princípios nativos da nuvem, como dividir aplicativos em microsserviços, aproveitar a automação e implementar pipelines de CI/CD. Isso exige repensar as arquiteturas de aplicativos e implementar novos fluxos de trabalho para dar suporte a um processo de desenvolvimento mais ágil e responsivo.

Práticas recomendadas para projetar aplicativos nativos do Kubernetes

À medida que você trabalha para superar os desafios enfrentados ao arquitetar software para o Kubernetes, é essencial adotar as práticas recomendadas para projetar aplicativos nativos do Kubernetes. Seguir essas recomendações garantirá que seus aplicativos sejam escalonáveis e resilientes nessa poderosa plataforma.

Divida os aplicativos em microsserviços

A arquitetura de microsserviços é um ajuste natural para o Kubernetes devido aos seus recursos inerentes para gerenciar e orquestrar cargas de trabalho em contêineres. Projete seus aplicativos como uma coleção de microsserviços independentes e fracamente acoplados que podem ser desenvolvidos, implantados e dimensionados de forma independente. Isso promove uma melhor capacidade de manutenção e permite o gerenciamento eficiente de recursos em ambientes de nuvem distribuídos.

Empregar uma abordagem de DevOps

A adoção de uma cultura DevOps no seu processo de desenvolvimento facilita a colaboração entre as equipas de desenvolvimento e de operações. Ela melhora a eficiência e a produtividade e desempenha um papel significativo na implantação de aplicativos nativos do Kubernetes. A integração do DevOps com o Kubernetes permite pipelines perfeitos de ponta a ponta, garantindo a entrega rápida e a melhoria contínua de aplicativos em contêineres.

Implementar pipelines de CI/CD

Os pipelines de Integração Contínua (CI) e Implantação Contínua (CD) são cruciais para o desenvolvimento rápido de aplicativos e a iteração contínua. Os aplicativos nativos do Kubernetes podem se beneficiar da CI/CD automatizando os processos de criação, teste e implantação de aplicativos em contêineres. Isso resulta em implantação mais rápida, tempo de inatividade reduzido e estabilidade aprimorada do aplicativo.

Utilize a orquestração de contêineres

Os contêineres são os blocos de construção para aplicativos baseados em microsserviços no Kubernetes. Ao implementar a orquestração de contentores com o Kubernetes, garante uma implementação, dimensionamento e gestão eficientes dos contentores. O Kubernetes trata automaticamente da atribuição de recursos, do equilíbrio de carga e da gestão do ciclo de vida dos contentores, facilitando a gestão e o dimensionamento das suas aplicações.

Automatizar a implantação de aplicativos

A implantação automatizada é um aspeto essencial do design de aplicativos nativos do Kubernetes. O Kubernetes suporta várias ferramentas e utilitários para automatizar a implantação, como gráficos Helm e Operadores. Estes permitem-lhe definir e empacotar componentes de aplicações e gerir eficazmente o ciclo de vida das aplicações. A utilização destas ferramentas simplificará a implantação de aplicações e garantirá a consistência das suas aplicações em todos os ambientes.

Garantir a segurança e a conformidade

Proteger as suas aplicações nativas do Kubernetes é vital para manter a confiança e cumprir os requisitos de conformidade. Implemente as práticas recomendadas de segurança, como configurar adequadamente o RBAC, segregar redes de cluster, verificar as imagens de contêiner em busca de vulnerabilidades e monitorar regularmente a postura de segurança de seus aplicativos. Além disso, considere soluções de segurança de terceiros e siga as recomendações de segurança do Kubernetes.

Implementar monitorização e observabilidade

Ferramentas eficazes de monitorização e observabilidade são cruciais para compreender a saúde e o desempenho das aplicações nativas do Kubernetes. Use soluções de monitoramento nativas do Kubernetes, como Prometheus e Grafana, para coletar métricas, visualizar dados e criar alertas para seus aplicativos. Isso ajudará você a identificar e resolver problemas rapidamente, otimizar o uso de recursos e manter a alta disponibilidade.

Aproveitando a plataforma AppMaster para o desenvolvimento do Kubernetes

Embora a aplicação de práticas recomendadas para projetar aplicativos nativos do Kubernetes possa melhorar significativamente seu processo de desenvolvimento, a plataforma AppMaster também oferece suporte valioso ao arquitetar e desenvolver software para o Kubernetes.

A plataforma AppMaster no-code simplifica o processo de arquitetura de aplicações para Kubernetes, automatizando muitas tarefas cruciais, incluindo a geração de código, compilação, teste e implementação. Como resultado, pode criar aplicações nativas do Kubernetes de alta qualidade mais rapidamente e de forma mais económica.

AppMasterOs principais benefícios do Kubernetes para o desenvolvimento de aplicativos nativos do Kubernetes incluem:

Eliminação de dívida técnica: AppMaster gera aplicações de raiz sempre que os requisitos mudam, garantindo que beneficia do código mais eficiente e atualizado, livre de dívida técnica.

gera aplicações de raiz sempre que os requisitos mudam, garantindo que beneficia do código mais eficiente e atualizado, livre de dívida técnica. Aplicações escaláveis: A plataforma gera aplicações de backend sem estado com Go (Golang), permitindo que as aplicações AppMaster demonstrem uma escalabilidade excecional para casos de utilização empresariais e de carga elevada.

A plataforma gera aplicações de backend sem estado com Go (Golang), permitindo que as aplicações demonstrem uma escalabilidade excecional para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Amplas opções de personalização: AppMaster suporta vários tipos de banco de dados e oferece um plano empresarial totalmente configurável para projetos complexos com vários microsserviços e aplicativos.

suporta vários tipos de banco de dados e oferece um plano empresarial totalmente configurável para projetos complexos com vários microsserviços e aplicativos. Produtividade do programador: o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente da AppMaster ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento e a criar aplicações Web, móveis e de backend de forma mais eficiente.

A plataforma AppMaster oferece uma vantagem competitiva significativa para os programadores que criam soluções em Kubernetes, permitindo-lhe acelerar o desenvolvimento, simplificar a implementação e minimizar os custos, aderindo às melhores práticas.

Conclusão

A arquitetura de software para Kubernetes é uma jornada complexa, mas gratificante. Ao superar os desafios envolvidos e adotar as práticas recomendadas para projetar aplicativos nativos do Kubernetes, é possível aproveitar totalmente o poder dessa plataforma para criar aplicativos resilientes e escalonáveis. A plataforma AppMaster no-code simplifica ainda mais este processo, ajudando-o a desenvolver aplicações de alta qualidade de forma rápida e eficiente, ao mesmo tempo que elimina a dívida técnica.