Bezpośredni

Directual to potężna platforma niewymagająca kodu , która umożliwia osobom i organizacjom tworzenie złożonych aplikacji bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania. Założona w 2014 roku przez Pavela Ershova i Nikitę Navalikhina Directual ma na celu wypełnienie luki pomiędzy użytkownikami technicznymi i nietechnicznymi, umożliwiając im łatwe tworzenie wyrafinowanych aplikacji.

Jak działa Directual?

Directual zapewnia interfejs wizualny, który pozwala użytkownikom projektować i konfigurować różne aspekty ich aplikacji. Platforma ma podejście modułowe, w którym użytkownicy mogą tworzyć struktury danych, definiować logikę biznesową i projektować interfejsy użytkownika za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść” . Oto jak działa Directual:

Modelowanie danych: Użytkownicy zaczynają od stworzenia modeli danych, określając strukturę bazy danych swojej aplikacji. Obejmuje to definiowanie jednostek, pól i relacji między nimi.

Użytkownicy zaczynają od stworzenia modeli danych, określając strukturę bazy danych swojej aplikacji. Obejmuje to definiowanie jednostek, pól i relacji między nimi. Logika biznesowa: Directual oferuje wizualny sposób definiowania złożonych procesów biznesowych i przepływów pracy. Użytkownicy mogą tworzyć reguły, walidacje, wyzwalacze i automatyzować działania w oparciu o określone zdarzenia lub warunki.

oferuje wizualny sposób definiowania złożonych procesów biznesowych i przepływów pracy. Użytkownicy mogą tworzyć reguły, walidacje, wyzwalacze i automatyzować działania w oparciu o określone zdarzenia lub warunki. Projektowanie interfejsu użytkownika: Za pomocą narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika Directual użytkownicy mogą projektować interaktywne interfejsy użytkownika dla swoich aplikacji internetowych i mobilnych. Platforma obsługuje różne komponenty interfejsu użytkownika, umożliwiając użytkownikom tworzenie bezproblemowego doświadczenia użytkownika.

Za pomocą narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika użytkownicy mogą projektować interaktywne interfejsy użytkownika dla swoich aplikacji internetowych i mobilnych. Platforma obsługuje różne komponenty interfejsu użytkownika, umożliwiając użytkownikom tworzenie bezproblemowego doświadczenia użytkownika. Integracja: Directual umożliwia integrację z usługami zewnętrznymi i interfejsami API , umożliwiając aplikacjom interakcję z narzędziami i źródłami danych innych firm.

umożliwia integrację z usługami zewnętrznymi i interfejsami API , umożliwiając aplikacjom interakcję z narzędziami i źródłami danych innych firm. Wdrożenie: Gdy aplikacja jest gotowa, użytkownicy mogą ją wdrożyć na różnych platformach, takich jak przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne. Directual zapewnia opcje hostingu i obsługuje mapowanie domen dla niestandardowego brandingu.

Unikalną cechą Directual jest możliwość dostosowania do różnych typów aplikacji, od prostych narzędzi wewnętrznych po wyrafinowane aplikacje skierowane do klienta. Modułowe podejście platformy zapewnia efektywną współpracę zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym, co prowadzi do szybszych cykli rozwoju i innowacyjnych rozwiązań.

Kluczowe cechy

Niektóre z kluczowych funkcji Directual obejmują:

Współpraca: Platforma promuje współpracę między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu, wspierając wydajną pracę zespołową i szybsze tworzenie aplikacji.

Platforma promuje współpracę między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu, wspierając wydajną pracę zespołową i szybsze tworzenie aplikacji. Bezpieczeństwo danych: Directual oferuje szyfrowanie danych i kontrolę dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność wrażliwych informacji.

oferuje szyfrowanie danych i kontrolę dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność wrażliwych informacji. Skalowalność: aplikacje zbudowane na Directual można łatwo skalować w miarę zmieniających się wymagań, dostosowując się do rosnącej bazy użytkowników i zwiększającego się obciążenia danymi.

aplikacje zbudowane na można łatwo skalować w miarę zmieniających się wymagań, dostosowując się do rosnącej bazy użytkowników i zwiększającego się obciążenia danymi. Wdrożenie i hosting: Użytkownicy mogą wdrażać swoje aplikacje na różnych platformach, w tym w przeglądarkach internetowych i urządzeniach mobilnych, z opcjami hostingu i niestandardowym mapowaniem domen.

Użytkownicy mogą wdrażać swoje aplikacje na różnych platformach, w tym w przeglądarkach internetowych i urządzeniach mobilnych, z opcjami hostingu i niestandardowym mapowaniem domen. Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Directual obsługuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając aplikacjom natychmiastowe odzwierciedlanie zmian i zapewniając użytkownikom dynamiczne i aktualne doświadczenia.

obsługuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając aplikacjom natychmiastowe odzwierciedlanie zmian i zapewniając użytkownikom dynamiczne i aktualne doświadczenia. Obszerna dokumentacja i wsparcie: platforma oferuje szczegółową dokumentację, samouczki i elastyczny zespół wsparcia, który pomaga użytkownikom na każdym etapie tworzenia aplikacji.

Kto może korzystać z Directual?

Directual zaprojektowano z myślą o zróżnicowanej publiczności, od osób nietechnicznych po doświadczonych programistów i organizacje dowolnej wielkości. Oto, kto może odnieść korzyść z używania Directual:

Programiści obywatelscy: Osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu lub bez doświadczenia w programowaniu mogą wykorzystać interfejs wizualny Directual do tworzenia potężnych aplikacji.

Osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu lub bez doświadczenia w programowaniu mogą wykorzystać interfejs wizualny do tworzenia potężnych aplikacji. Startupy i małe firmy: Directual umożliwia start-upom i małym firmom tworzenie niestandardowych rozwiązań programowych bez inwestowania znacznych zasobów w zespoły programistów lub wiedzę z zakresu kodowania.

umożliwia start-upom i małym firmom tworzenie niestandardowych rozwiązań programowych bez inwestowania znacznych zasobów w zespoły programistów lub wiedzę z zakresu kodowania. Przedsiębiorcy: Przedsiębiorcy z innowacyjnymi pomysłami mogą szybko wcielić swoje koncepcje w życie, wykorzystując możliwości Directual no-code , co pozwala im szybciej testować swoje koncepcje na rynku.

Przedsiębiorcy z innowacyjnymi pomysłami mogą szybko wcielić swoje koncepcje w życie, wykorzystując możliwości , co pozwala im szybciej testować swoje koncepcje na rynku. MŚP: Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje działania, tworząc aplikacje dostosowane do różnych procesów biznesowych, od zarządzania zapasami po zarządzanie relacjami z klientami.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje działania, tworząc aplikacje dostosowane do różnych procesów biznesowych, od zarządzania zapasami po zarządzanie relacjami z klientami. Przedsiębiorstwa: duże organizacje mogą wykorzystywać Directual do szybkiego prototypowania i wdrażania aplikacji do wewnętrznych przepływów pracy, interfejsów skierowanych do klientów i zarządzania danymi.

duże organizacje mogą wykorzystywać do szybkiego prototypowania i wdrażania aplikacji do wewnętrznych przepływów pracy, interfejsów skierowanych do klientów i zarządzania danymi. Freelancerzy i agencje: Freelancerzy i agencje mogą korzystać Directual , aby oferować klientom kompleksowe usługi bez konieczności posiadania obszernych zasobów programistycznych.

Freelancerzy i agencje mogą korzystać , aby oferować klientom kompleksowe usługi bez konieczności posiadania obszernych zasobów programistycznych. Nauczyciele: Nauczyciele i uczniowie mogą używać Directual jako narzędzia edukacyjnego, które pozwala zrozumieć koncepcje tworzenia aplikacji, przepływy pracy i najlepsze praktyki.

Nauczyciele i uczniowie mogą używać jako narzędzia edukacyjnego, które pozwala zrozumieć koncepcje tworzenia aplikacji, przepływy pracy i najlepsze praktyki. Innowatorzy i osoby rozwiązujące problemy: Osoby z unikalnymi pomysłami i konkretnymi wyzwaniami, którym muszą sprostać, mogą używać Directual do tworzenia dostosowanych rozwiązań bez polegania na tradycyjnych metodach kodowania.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Directual kontra AppMaster

Directual i AppMaster to silni gracze w branży platform no-code, oferujący różne podejścia do tworzenia aplikacji, zaspokajający różne potrzeby i preferencje użytkowników.

AppMaster, potężne narzędzie no-code, opracowane przez AppMaster.io, zostało zaprojektowane do tworzenia szerokiego spektrum aplikacji, obejmujących backend, interfejsy internetowe i aplikacje mobilne. W przeciwieństwie do innych narzędzi no-code, AppMaster zapewnia użytkownikom wyjątkową możliwość wizualnego tworzenia modeli danych (schematu bazy danych) i logiki biznesowej za pomocą wizualnego narzędzia BP Designer . To narzędzie umożliwia użytkownikom definiowanie złożonych procesów za pomocą interfejsu drag-and-drop, tworząc responsywne i interaktywne aplikacje internetowe i mobilne.

AppMaster wyróżnia się tym, że może generować kod źródłowy, kompilować aplikacje i wdrażać je na różnych platformach. Platforma wykorzystuje technologie takie jak Go (Golang) dla aplikacji backendowych, framework Vue3 z JS/TS dla aplikacji internetowych oraz framework oparty na serwerze oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS w aplikacjach mobilnych. Takie podejście zapewnia, że ​​aplikacje generowane przez AppMaster są wydajne, skalowalne i odpowiednie do zastosowań w przedsiębiorstwach i przy dużych obciążeniach.

Co więcej, AppMaster priorytetowo traktuje generowanie rzeczywistych aplikacji, a nie zwykłych prototypów. Dzięki poziomom subskrypcji oferującym wykonywalne pliki binarne, a nawet kod źródłowy do hostowania aplikacji lokalnie, AppMaster udowadnia swoje zaangażowanie w dostarczanie użytkownikom namacalnych i funkcjonalnych produktów. Automatyczne generowanie dokumentacji swagger (otwarte API) platformy, skrypty migracji schematu bazy danych i możliwości szybkiej regeneracji aplikacji podkreślają jej zaangażowanie w ograniczanie długu technicznego i wspieranie zwinnych procesów programistycznych.

Podsumowując, Directual i AppMaster zapewniają unikalne propozycje wartości w środowisku no-code. Koncentracja Directual na wizualnych przepływach pracy i relacjach między danymi sprawia, że ​​nadaje się do automatyzacji procesów. Jednocześnie nacisk AppMaster na generowanie rzeczywistych aplikacji, skalowalność i kompleksowe zestawy narzędzi jest przeznaczony dla tych, którzy chcą tworzyć wyrafinowane aplikacje bez rozległej wiedzy na temat kodowania.