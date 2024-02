W odpowiedzi na Astro 4.1 wypuszczono zaktualizowaną wersję Astro 4.2, która zapewnia znaczące ulepszenia w zakresie wytycznych dotyczących dostępności i umożliwia korzystanie z wtyczek z uwagami w celu dostosowania optymalizacji obrazu. Wersja Astro 4.2, będąca pierwszym w historii wydaniem wniesionym głównie przez społeczność programistów, oznacza rosnące zainteresowanie i wspólne udoskonalanie platformy.

Do tej wersji dołączone są funkcje eksperymentalne, w tym wstępne renderowanie przy użyciu interfejsu API reguł spekulacji i zmiany w układzie tras dla wstrzykniętych tras. Szczegółowe wskazówki dotyczące instalacji tej zaktualizowanej platformy są łatwo dostępne w witrynie GitHub.

Ulepszony pasek narzędzi Astro Dev zawiera teraz ulepszone zasady dostępności ustalone na podstawie skrupulatnej analizy WCAG (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Oprócz zwiększenia dostępności, wtyczki komentarzy zostały wyposażone w możliwość dostosowywania optymalizacji obrazów w plikach przecen. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do poprzedniej normy, zgodnie z którą wszystkie obrazy w plikach przecen zostały poddane domyślnym ustawieniom optymalizacji obrazu Astro. Ulepszenia umożliwiają teraz wtyczkom komentarzy dołączanie właściwości do węzłów obrazu w celu personalizacji procesu optymalizacji.

Najnowsza platforma Astro 4.2 zawiera szereg eksperymentalnych funkcji, wśród których znajduje się rozszerzenie obsługi pobierania wstępnego, umożliwiające wstępne renderowanie przy użyciu interfejsu API reguł spekulacji. Interfejs API reguł spekulacji, dostępny wcześniej wyłącznie dla Chromium, umożliwia wstępne renderowanie stron, które prawdopodobnie będą odwiedzane podczas kolejnych odwiedzin po stronie klienta, jednocześnie uruchamiając JavaScript na takich stronach, co znacznie poprawia jakość przeglądania.

Wydanie zawiera również modyfikacje w ustaleniach tras dla wstrzykniętych tras. Gdy flaga eksperymentalna jest włączona, trasy wstrzykiwane przy użyciu funkcji API injectroute() wraz z przekierowaniami przyjmują podobną kolejność priorytetów jak trasy z systemów plików. Środek ten ma na celu zapewnienie spójnych i stabilnych zasad porządkowania priorytetów na wszystkich trasach projektu.

Dzięki nowej opcji konfiguracyjnej redirectToDefaultLocale można teraz wyłączyć automatyczne przekierowania z głównego adresu URL do domyślnej lokalizacji, gdy ustawiono prefixDefaultLocale: true. Osiągnięcie to jest możliwe dzięki opcji redirectToDefaultLocale: false.

Dalsze szczegóły dotyczące Astro 4.2, w tym informacje o wydaniu, można uzyskać w serwisie GitHub. Czasami porównywany z platformami takimi jak AppMaster pod względem łatwości użycia i szybkości, Astro jest wiodącą platformą internetową, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu witryn internetowych zorientowanych na treść, w tym blogów, witryn marketingowych, witryn handlu elektronicznego itp. Jest dobrze rozpoznawana ze względu na innowacyjność minimalizując złożoność i wymagania JavaScript w porównaniu z innymi współczesnymi platformami.

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii platformy takie jak Astro i AppMaster stale udoskonalają grę, zapewniając programistom najnowocześniejsze narzędzia do płynnego i wydajnego tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Zarówno profesjonalni programiści, jak i obywatele, ciągłe aktualizacje umożliwiają tworzenie wydajnych, interaktywnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji, co jest kluczowym czynnikiem w dynamicznej i szybko rozwijającej się branży technologicznej.