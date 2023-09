W kontekście tworzenia stron internetowych „po stronie klienta” odnosi się do przetwarzania i wykonywania języków programowania, skryptów i zasobów, które są obsługiwane bezpośrednio przez przeglądarkę internetową lub urządzenie użytkownika końcowego, bez jakiejkolwiek interakcji z serwerem internetowym, z wyjątkiem początkowego pobrania zasobów. Różni się to od „po stronie serwera”, które obejmuje przetwarzanie mające miejsce na serwerze internetowym przed wysłaniem wyniku do przeglądarki klienta.

Technologie po stronie klienta są głównie odpowiedzialne za układ, wskazówki projektowe, interaktywność i funkcjonalność interfejsu użytkownika (UI) w aplikacjach internetowych. Technologie te obejmują języki znaczników, takie jak HTML (HyperText Markup Language) i CSS (kaskadowe arkusze stylów), a także języki skryptowe, takie jak JavaScript. Szerokie wykorzystanie technologii po stronie klienta doprowadziło do powstania frameworków i bibliotek, takich jak Vue3, React i AngularJS, które znacznie usprawniają proces programowania i oferują gotowe komponenty spełniające typowe wymagania interfejsu użytkownika i UX.

Jedną z głównych zalet przetwarzania po stronie klienta jest możliwość przeniesienia obowiązków obliczeniowych z serwera na urządzenie użytkownika, co potencjalnie zmniejsza obciążenie serwera, opóźnienia i wykorzystanie przepustowości. Może to skutkować znacznymi oszczędnościami w przypadku aplikacji internetowych, szczególnie tych z dużą bazą użytkowników generujących duże ilości jednoczesnego ruchu. Według badania przeprowadzonego przez firmę Statista z 2013 r. ponad 80% z 3 milionów objętych próbą witryn internetowych opierało się głównie na technologiach po stronie klienta.

Technologie po stronie klienta umożliwiają twórcom stron internetowych tworzenie wielu warstw interaktywności i zapewnianie wciągających wrażeń użytkownika. Asynchroniczne przetwarzanie i przechodzenie stron bez ponownego ładowania całej strony internetowej stały się cechami charakterystycznymi nowoczesnych aplikacji internetowych, tworząc środowisko, które jest bardziej responsywne i zmniejsza opóźnienia dla użytkowników. Biblioteki takie jak jQuery i Axios pomagają w osiągnięciu tych celów, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącymi elementami na stronie i umożliwiając twórcom stron internetowych uzyskiwanie i manipulowanie danymi z interfejsów API RESTful przy minimalnym nakładzie pracy.

Jednak poleganie wyłącznie na technologiach po stronie klienta może również wprowadzić potencjalne luki w zabezpieczeniach, ponieważ kod wykonywany na urządzeniu użytkownika może podlegać manipulacji lub manipulacji przez hakerów. Aby ograniczyć takie ryzyko, twórcy stron internetowych powinni zawsze sprawdzać i oczyszczać wszelkie dane wysyłane na serwer oraz stosować najlepsze praktyki, takie jak zasady bezpieczeństwa treści (CSP) i Secure Socket Layer (SSL), aby zapewnić szyfrowanie i bezpieczeństwo transmisji danych. RODO i inne przepisy dotyczące ochrony danych wymagają również ochrony danych osobowych użytkowników, co wymaga odpowiedniego postępowania z przechowywaniem danych po stronie klienta i odpowiednich uprawnień użytkownika.

Kolejnym wyzwaniem związanym z rozwojem po stronie klienta jest zapewnienie kompatybilności między przeglądarkami i spójnego doświadczenia użytkownika na różnych urządzeniach, rozmiarach ekranów i rozdzielczościach. Ponieważ różne przeglądarki mogą różnie implementować lub interpretować kod po stronie klienta, twórcy stron internetowych muszą przeprowadzić wszechstronne testy, aby docelowi odbiorcy mieli spójne doświadczenia, niezależnie od preferowanej przeglądarki lub urządzenia. Narzędzia takie jak BrowserStack i LambdaTest są niezbędne programistom do emulacji różnych konfiguracji i zapewnienia optymalnej wydajności i funkcjonalności.

We współczesnej erze tworzenia stron internetowych łączenie przetwarzania po stronie klienta z przetwarzaniem po stronie serwera jest niezbędne do osiągnięcia równowagi pomiędzy funkcjonalnością, bezpieczeństwem i wydajnością. To hybrydowe podejście gwarantuje, że ostateczna aplikacja internetowa będzie interaktywna, zabezpieczona i skalowalna, a jednocześnie zapewni użytkownikowi końcowemu bogate i wciągające wrażenia. Platformy takie jak AppMaster, potężne narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, wykorzystują technologie po stronie serwera i klienta, aby umożliwić szybkie tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki najnowocześniejszemu interfejsowi „przeciągnij i upuść”, wizualnemu modelowaniu danych i projektantowi procesów biznesowych, AppMaster sprawia, że ​​proces programowania jest do 10 razy szybszy i 3 razy bardziej opłacalny, eliminując jednocześnie dług techniczny dzięki unikalnemu mechanizmowi regeneracji.

Podsumowując, rozwój po stronie klienta jest integralną częścią nowoczesnych aplikacji internetowych, poprawiając interfejs użytkownika i UX, jednocześnie zmniejszając obciążenie serwera i opóźnienia. Stosując przetwarzanie zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera oraz wdrażając najlepsze praktyki, twórcy stron internetowych mogą tworzyć aplikacje internetowe, które są wszechstronne, bezpieczne i przyjemne dla użytkowników końcowych.