10 wiodących narzędzi AI, które mogą zwiększyć Twoje dochody

Obsługa klienta: Dzięki funkcjom NLP i uczenia maszynowego rozwiązania Watson można używać do tworzenia chatbotów i wirtualnych asystentów, którzy zapewniają wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprawiając zadowolenie klientów i redukując koszty operacyjne. Finanse: Watson pomaga w wykrywaniu oszustw, zarządzaniu ryzykiem i planowaniu finansowym, analizując dane transakcyjne i identyfikując nietypowe wzorce. Handel detaliczny: Narzędzia widzenia komputerowego pomagają w zarządzaniu zapasami, a spersonalizowane silniki rekomendacji poprawiają jakość zakupów klientów. Zasoby ludzkie: IBM Watson może pomóc w zarządzaniu talentami, analizując życiorysy i identyfikując najlepszych kandydatów do pracy, usprawniając proces rekrutacji.



Jak IBM Watson zwiększa dochody

Wdrożenie IBM Watson może prowadzić do znacznego zwiększenia dochodów firm na kilka sposobów:

Większa wydajność: Automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala pracownikom skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach.

Automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala pracownikom skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach. Lepsze podejmowanie decyzji: spostrzeżenia oparte na danych prowadzą do bardziej świadomych decyzji, które mogą zoptymalizować operacje i obniżyć koszty.

lepsza obsługa klienta: spersonalizowane interakcje i wsparcie 24/7 zwiększa satysfakcję i lojalność klientów, napędzając wzrost przychodów.

spersonalizowane interakcje i wsparcie 24/7 zwiększa satysfakcję i lojalność klientów, napędzając wzrost przychodów. Obniżone koszty operacyjne: Automatyzacja procesów i poprawa alokacji zasobów może znacznie obniżyć koszty.

Podsumowując, IBM Watson to wszechstronne narzędzie sztucznej inteligencji oferujące liczne funkcje i aplikacje pomagające firmom zwiększać wydajność, podejmować lepsze decyzje i poprawiać jakość obsługi klientów. Jego zaawansowane możliwości i szeroki zakres zastosowań sprawiają, że jest to doskonały dodatek do arsenału technologii każdej firmy, zwiększający dochody i napędzający rozwój.

AppMaster

AppMaster span> uosabia transformacyjną moc sztucznej inteligencji w obszarze platform programistycznych bez kodu. Wykorzystując sztuczną inteligencję do szybkiego tworzenia aplikacji, AppMaster wspiera użytkowników w tworzeniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Ta wyjątkowa funkcja jest szczególnie korzystna dla firm pragnących zoptymalizować swoje działania i zwiększyć swoje dochody poprzez usprawnienie procesu rozwoju i minimalizację kosztów ogólnych.

Dostosowywanie i automatyzacja

Jedna z wyróżniających się cech oprogramowania AppMaster to możliwość zapewnienia kompleksowych opcji dostosowywania. Użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych i logikę biznesową, korzystając z intuicyjnego projektanta procesów biznesowych (BP). Ta funkcja umożliwia szczegółowe dostosowywanie bez konieczności zagłębiania się w złożone kodowanie, demokratyzując w ten sposób dostęp do tworzenia zaawansowanych aplikacji.

Co więcej, AppMaster wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji kilku kluczowych aspekty procesu rozwoju. Na przykład, gdy użytkownik naciśnie przycisk „Publikuj”, platforma pobiera wszystkie plany i automatycznie generuje kod źródłowy aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Aplikacje te są następnie kompilowane, testowane, pakowane w kontenery Docker (tylko dla aplikacji zaplecza) i wdrażane w chmurze, a wszystko to w ciągu kilku minut. Ten poziom automatyzacji znacznie skraca czas i wysiłek wymagany do wprowadzenia aplikacji na rynek, umożliwiając firmom szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania i wykorzystywanie nowych możliwości generowania przychodów.

Skalowalność i wydajność

Sztuczna inteligencja sterowane generowanie bezstanowych aplikacji backendowych w AppMaster zapewnia wysoką skalowalność i wydajność. Aplikacje te, napisane w języku Go (Golang), mogą obsłużyć znaczne obciążenia i oferują ogromną skalowalność, dzięki czemu nadają się do zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa i przy dużym obciążeniu. Aplikacje backendowe zaprojektowane przy użyciu AppMaster mogą bezproblemowo integrować się z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL, oferując elastyczność i niezawodność zarządzania danymi.

Za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana planów aplikacji, AppMaster generuje od podstaw nowy zestaw aplikacji. Takie podejście eliminuje dług techniczny i zapewnia, że ​​aplikacje są zawsze zgodne z najnowszymi wymaganiami, co zwiększa ich wydajność i trwałość. Dla firm oznacza to krótsze przestoje, niższe koszty konserwacji i możliwość skalowania operacji bez utraty jakości i wydajności.

Integracja procesów biznesowych

Wykraczając poza rozwój aplikacji, AppMaster przoduje w integracji procesów biznesowych. Wizualny projektant BP platformy umożliwia użytkownikom tworzenie skomplikowanych przepływów pracy logiki biznesowej, które mogą zwiększyć wydajność operacyjną. Automatyzując rutynowe procesy, firmy mogą zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i skupić się na zadaniach o wyższej wartości, które napędzają wzrost przychodów.

Dodatkowo AppMaster obsługuje rozbudowane integracje z usługami innych firm poprzez REST API i WebSocket (WSS) punkty końcowe. Dzięki temu aplikacje zbudowane na AppMaster mogą bezproblemowo integrować się z istniejącymi systemami, jeszcze bardziej zwiększając ich użyteczność i wartość. Dla firm oznacza to, że mogą nadal korzystać z preferowanych narzędzi, jednocześnie korzystając z zaawansowanych możliwości zapewnianych przez AppMaster.

Oszczędność kosztów

Nie da się przecenić opłacalności korzystania z AppMaster. Biorąc pod uwagę, że platforma sprawia, że ​​tworzenie aplikacji jest 10 razy szybsze i 3 razy tańsze, firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności w wydatkach na rozwój. Co więcej, podejście bez kodu zmniejsza zależność od drogich, wyspecjalizowanych talentów programistycznych, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla start-upów i małych firm, które chcą skutecznie zarządzać swoimi budżetami.

Plany subskrypcji AppMaster zaspokajają różne potrzeby biznesowe, od planów podstawowych dla startupów po plany na poziomie przedsiębiorstw, które zapewniają pełny dostęp do możliwości platformy, w tym kodu źródłowego eksport i hosting lokalny. Te elastyczne ceny pozwalają firmom wybrać plan, który najlepiej odpowiada ich wymaganiom i budżetowi, zapewniając maksymalizację zwrotu z inwestycji.

Podsumowując, AppMaster wykorzystuje sztuczną inteligencję do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki firmy podchodzą do tworzenia aplikacji. Oferując wszechstronną personalizację, automatyzację, skalowalność i efektywność kosztową, AppMaster umożliwia firmom usprawnienie operacji, redukcję kosztów i zwiększenie dochodów. Przyjazny dla użytkownika interfejs bez kodu gwarantuje, że nawet osoby bez wiedzy technicznej będą mogły wykorzystać moc sztucznej inteligencji, co czyni ją nieocenionym narzędziem dla każdego nowoczesnego biznesu.

Google Cloud AI

Google Cloud AI oferuje pakiet potężnych narzędzi do uczenia maszynowego, które mogą pomóc firmom każdej wielkości wykorzystać moc sztucznej inteligencji do usprawnienia swoich działań, poprawy jakości obsługi klientów i ostatecznie zwiększenia ich dochodów.

Kompleksowy Rozwiązania AI

Google Cloud AI zapewnia szeroką gamę usług i narzędzi zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu różnych potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją. Od wstępnie wytrenowanych modeli systemów uczących się po niestandardowe rozwiązania AI – Google Cloud AI gwarantuje, że firmy znajdą narzędzia odpowiednie do swoich konkretnych wymagań. Niektóre z kluczowych komponentów Google Cloud AI obejmują:

Platforma AI: w pełni zarządzana platforma, która upraszcza wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Zapewnia narzędzia do budowania, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego na dużą skalę.

w pełni zarządzana platforma, która upraszcza wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Zapewnia narzędzia do budowania, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego na dużą skalę. AutoML: narzędzie, które umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych modeli uczenia maszynowego przy minimalnym wysiłku i wiedzy. AutoML automatyzuje wiele kroków wymaganych w procesie uczenia maszynowego, umożliwiając nawet osobom niebędącym ekspertami tworzenie modeli wysokiej jakości.

narzędzie, które umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych modeli uczenia maszynowego przy minimalnym wysiłku i wiedzy. AutoML automatyzuje wiele kroków wymaganych w procesie uczenia maszynowego, umożliwiając nawet osobom niebędącym ekspertami tworzenie modeli wysokiej jakości. BigQuery ML: to narzędzie umożliwia analitykom danych tworzenie i operacjonalizuj modele uczenia maszynowego bezpośrednio w BigQuery , w pełni zarządzanej hurtowni danych Google. Pozwala na łatwą integrację uczenia maszynowego z istniejącymi przepływami pracy z danymi.

to narzędzie umożliwia analitykom danych tworzenie i operacjonalizuj modele uczenia maszynowego bezpośrednio w , w pełni zarządzanej hurtowni danych Google. Pozwala na łatwą integrację uczenia maszynowego z istniejącymi przepływami pracy z danymi. Vision AI: zestaw interfejsów API i narzędzi do analizy obrazów i wideo. Umożliwia firmom wyciąganie wniosków z danych wizualnych, takich jak rozpoznawanie obrazów, wykrywanie obiektów i nie tylko.

zestaw interfejsów API i narzędzi do analizy obrazów i wideo. Umożliwia firmom wyciąganie wniosków z danych wizualnych, takich jak rozpoznawanie obrazów, wykrywanie obiektów i nie tylko. Sztuczna inteligencja języka naturalnego: zestaw narzędzi do przetwarzania i rozumienia danych tekstowych. Zawiera funkcje takie jak analiza nastrojów, rozpoznawanie podmiotów i tłumaczenie językowe.

zestaw narzędzi do przetwarzania i rozumienia danych tekstowych. Zawiera funkcje takie jak analiza nastrojów, rozpoznawanie podmiotów i tłumaczenie językowe. Dialogflow: konwersacyjna platforma AI, która umożliwia firmom tworzenie interaktywnych chatbotów i asystentów głosowych. Umożliwia firmom oferowanie spersonalizowanej i elastycznej obsługi klienta.

Dostępność i integracja

Jedną z istotnych zalet Google Cloud AI jest jej dostępność. Platforma obsługuje różnorodne języki i frameworki programowania, ułatwiając programistom integrację funkcji AI z ich aplikacjami. Ponadto usługi Google Cloud AI zaprojektowano tak, aby bezproblemowo współpracowały z innymi usługami Google Cloud, zwiększając ogólną efektywność operacji biznesowych.

Firmy, które już korzystają z rozwiązań Google Cloud, mogą skorzystać na głębokiej integracji różnych usług, zapewniając płynny i wydajny przepływ pracy. Na przykład organizacja korzystająca z Google Cloud do przechowywania danych może z łatwością zastosować BigQuery ML do tworzenia modeli uczenia maszynowego bez konieczności przenoszenia danych między różnymi systemami.

Opłacalność

Google Cloud AI oferuje elastyczne opcje cenowe, dzięki czemu firmy mogą wybierać plany odpowiadające ich budżetowi i wymaganiom dotyczącym użytkowania. Platforma zapewnia płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, co oznacza, że ​​firmy płacą tylko za zasoby, z których korzystają, co czyni ją opłacalnym rozwiązaniem dla organizacji każdej wielkości. Wykorzystując zaawansowane narzędzia Google Cloud AI, firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności, a jednocześnie zwiększyć swoje dochody dzięki optymalizacji operacji i lepszej obsłudze klientów.

Przypadki użycia

Z Google Cloud AI korzysta wiele firm przedsiębiorstw z różnych branż, aby stymulować innowacje i wzrost dochodów. Oto niektóre typowe przypadki użycia:

Handel detaliczny: wykorzystanie sztucznej inteligencji do spersonalizowanych rekomendacji produktów, zarządzania zapasami i prognozowania popytu.

wykorzystanie sztucznej inteligencji do spersonalizowanych rekomendacji produktów, zarządzania zapasami i prognozowania popytu. Opieka zdrowotna : Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych, zarządzania danymi pacjentów i analiz predykcyjnych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych, zarządzania danymi pacjentów i analiz predykcyjnych. Finanse: Wdrożenie sztucznej inteligencji do wykrywania oszustw, oceny ryzyka i automatycznej obsługi klienta.

Wdrożenie sztucznej inteligencji do wykrywania oszustw, oceny ryzyka i automatycznej obsługi klienta. Produkcja: usprawnianie procesów produkcyjnych poprzez konserwację predykcyjną, kontrolę jakości i optymalizację łańcucha dostaw.

Wnioski

Google Cloud AI wyróżnia się jako wiodące narzędzie AI, które może znacznie zwiększyć przychody firmy dzięki kompleksowym rozwiązaniom AI, dostępności, opłacalności i różnorodnym przypadkom użycia. Włączając Google Cloud AI do swoich operacji, firmy mogą nie tylko poprawić wydajność, ale także odblokować nowe możliwości rozwoju i sukcesu.

Salesforce Einstein

Jeśli chodzi o integrację sztucznej inteligencji z systemem CRM, Salesforce Einstein wyróżnia się jako czołowy kandydat. Jako kompleksowe rozwiązanie AI wbudowane w platformę Salesforce, Einstein ma pomóc firmom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, automatyzacji zadań i poprawić relacje z klientami. Oto dlaczego Salesforce Einstein to potężne narzędzie zwiększające Twoje dochody:

Automatyczna analiza danych i prognozy

Jedna z istotnych zalet cechą Salesforce Einstein jest jego zdolność do analizowania ogromnych ilości danych i dostarczania przewidywalnych spostrzeżeń. Wykorzystując uczenie maszynowe i analizę predykcyjną, pomaga identyfikować możliwości rozwoju, prognozować sprzedaż i wykrywać trendy. Umożliwia to firmom optymalizację strategii i podejmowanie decyzji w oparciu o dane, które mogą prowadzić do zwiększenia przychodów.

Spersonalizowana obsługa klienta

Salesforce Einstein umożliwia firmom dostarczanie swoim klientom wysoce spersonalizowanych doświadczeń. Dzięki funkcjom takim jak Rekomendacje Einsteina i Boty Einsteina firmy mogą dostosowywać swoje oferty i komunikację w oparciu o indywidualne preferencje i zachowania klientów. Spersonalizowane interakcje zwiększają satysfakcję i lojalność klientów, co często przekłada się na wyższą sprzedaż i powtarzalność transakcji.

Produktywność sprzedaży i amp; Automatyzacja

Możliwości automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji oferowane przez Salesforce Einstein uwalniają cenny czas zespołów sprzedażowych, umożliwiając im skupienie się na zadaniach o wysokim priorytecie. Einstein Activity Capture automatycznie rejestruje e-maile, wydarzenia w kalendarzu i inne interakcje z klientami w Salesforce, dzięki czemu przedstawiciele handlowi zawsze mają aktualne informacje. Dodatkowo funkcja Einstein Lead Scoring nadaje priorytet potencjalnym klientom na podstawie prawdopodobieństwa konwersji, pomagając zespołom sprzedaży efektywniej alokować wysiłki.

Ulepszona obsługa klienta

Dzięki Einstein klasyfikacji przypadków i funkcji Einstein Next Best Action zespoły obsługi klienta mogą lepiej zarządzać problemami i je rozwiązywać. Informacje oparte na sztucznej inteligencji prowadzą agentów wsparcia do następnego najlepszego działania, skracając czas reakcji i współczynniki rozwiązywania problemów. Zadowoleni klienci częściej staną się stałymi nabywcami i zwolennikami marki.

Optymalizacja marketingu

Zespoły marketingowe mogą znacząco skorzystać na Salesforce Einstein funkcjonalności AI. Einstein Discovery zapewnia dogłębną analizę danych historycznych, pomagając określić, które strategie marketingowe sprawdzają się dobrze, a które wymagają poprawy. Einstein Vision and Language oferują rozpoznawanie obrazów i przetwarzanie języka naturalnego, aby zrozumieć klientów i zaangażować ich na głębszym poziomie.

Włączenie Salesforce Einstein do swojej strategii biznesowej może znacznie ulepszyć różnych aspektów Twojej działalności, co prowadzi do poprawy wydajności, lepszej obsługi klientów i ostatecznie wyższych dochodów. Firmy korzystające z rozwiązań AI, takich jak Salesforce Einstein, często zyskują przewagę konkurencyjną, dzięki czemu mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

6. Sztuczna inteligencja Microsoft Azure

Microsoft Azure AI oferuje solidny pakiet usług sztucznej inteligencji świadczonych przez Microsoft, zaprojektowanych, aby pomóc firmom zintegrować zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji w swoje działania bez wysiłku. Azure AI jest częścią szerszej platformy chmurowej Azure, oferującej kompleksowy zestaw narzędzi zaspokajających różne potrzeby związane ze sztuczną inteligencją, od uczenia maszynowego po przetwarzanie języka naturalnego i nie tylko. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, analitykiem danych, czy przedsiębiorstwem, które chce wykorzystać moc sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja platformy Azure ma coś do zaoferowania. Oto, czym wyróżnia się platforma Azure AI:

Kompleksowe usługi AI

Azure AI zapewnia szeroką gamę usług obejmujących wszystkie aspekty opracowywania i wdrażania sztucznej inteligencji:

Azure Machine Learning: umożliwia tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego na dużą skalę. Możliwości zautomatyzowanego uczenia maszynowego platformy Azure mogą przyspieszyć tworzenie modeli przy minimalnej liczbie kodowania.