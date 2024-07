I 10 principali strumenti di intelligenza artificiale che possono aumentare le tue entrate

Assistenza sanitaria: Watson assiste nella diagnosi delle malattie, nella personalizzazione della cura del paziente e nell'analisi della letteratura medica. li>

Watson assiste nella diagnosi delle malattie, nella personalizzazione della cura del paziente e nell'analisi della letteratura medica. li> Servizio clienti: con le sue funzionalità di NLP e machine learning, Watson può essere utilizzato per creare chatbot e assistenti virtuali che forniscono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorando la soddisfazione del cliente e riducendo i costi operativi. li>

con le sue funzionalità di NLP e machine learning, Watson può essere utilizzato per creare chatbot e assistenti virtuali che forniscono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorando la soddisfazione del cliente e riducendo i costi operativi. li> Finanza: Watson aiuta nel rilevamento delle frodi, nella gestione dei rischi e nella pianificazione finanziaria analizzando i dati transazionali e identificando modelli insoliti.

Watson aiuta nel rilevamento delle frodi, nella gestione dei rischi e nella pianificazione finanziaria analizzando i dati transazionali e identificando modelli insoliti. Retail: Gli strumenti di visione artificiale aiutano nella gestione dell'inventario, mentre i motori di raccomandazione personalizzati migliorano l'esperienza di acquisto del cliente.

Gli strumenti di visione artificiale aiutano nella gestione dell'inventario, mentre i motori di raccomandazione personalizzati migliorano l'esperienza di acquisto del cliente. Risorse umane: IBM Watson può aiutare nella gestione dei talenti analizzando i curriculum e identificando i migliori candidati per un lavoro, semplificando il processo di reclutamento.

Come IBM Watson aumenta le entrate

L'implementazione di IBM Watson può portare a significativi aumenti di reddito per le aziende in diversi modi:

Maggiore efficienza: l'automazione delle attività ripetitive consente al personale di concentrarsi su attività più strategiche.

l'automazione delle attività ripetitive consente al personale di concentrarsi su attività più strategiche. < strong>Processo decisionale migliorato: approfondimenti basati sui dati portano a decisioni più informate che possono ottimizzare le operazioni e ridurre i costi.

Esperienza cliente migliorata: Interazioni personalizzate e 24 ore su 24 /7 migliora la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, favorendo la crescita dei ricavi.

Interazioni personalizzate e 24 ore su 24 /7 migliora la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, favorendo la crescita dei ricavi. Costi operativi ridotti: l'automazione dei processi e il miglioramento dell'allocazione delle risorse possono ridurre significativamente i costi.

In conclusione, IBM Watson è uno strumento di intelligenza artificiale versatile che offre numerose funzionalità e applicazioni per aiutare le aziende a migliorare l'efficienza, prendere decisioni migliori e migliorare l'esperienza dei clienti. Le sue funzionalità avanzate e l'ampia gamma di casi d'uso lo rendono un'eccellente aggiunta all'arsenale tecnologico di qualsiasi azienda, aumentando i ricavi e stimolando la crescita.

AppMaster

AppMaster span> incarna il potere di trasformazione dell'intelligenza artificiale nel regno delle piattaforme di sviluppo senza codice. Sfruttando l'intelligenza artificiale per migliorare il rapido sviluppo delle applicazioni, AppMaster supporta gli utenti nella creazione di applicazioni backend, web e mobili senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica. Questa funzionalità unica è particolarmente vantaggiosa per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni e aumentare i propri profitti semplificando il processo di sviluppo e riducendo al minimo i costi generali.

Personalizzazione e automazione

Una delle caratteristiche più importanti di AppMaster è la sua capacità di fornire opzioni di personalizzazione complete. Gli utenti possono creare visivamente modelli di dati e logica di business utilizzando il suo intuitivo designer di processi aziendali (BP). Questa funzionalità consente una personalizzazione dettagliata senza richiedere agli utenti di approfondire codificazioni complesse, democratizzando così l'accesso allo sviluppo di applicazioni avanzate.

Inoltre, AppMaster sfrutta l'intelligenza artificiale per automatizzare diversi aspetti critici aspetti del processo di sviluppo. Ad esempio, una volta che gli utenti premono il pulsante "Pubblica", la piattaforma prende tutti i progetti e genera automaticamente il codice sorgente per le applicazioni backend, web e mobili. Queste applicazioni vengono quindi compilate, testate, impacchettate in contenitori Docker (solo per applicazioni backend) e distribuite nel cloud, il tutto in pochi minuti. Questo livello di automazione riduce significativamente il tempo e gli sforzi necessari per portare le applicazioni sul mercato, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli richieste e cogliere nuove opportunità di guadagno.

Scalabilità e prestazioni

L'intelligenza artificiale La generazione guidata di applicazioni backend stateless in AppMaster garantisce scalabilità e prestazioni elevate. Queste applicazioni, scritte in Go (Golang), possono gestire carichi sostanziali e offrire un'immensa scalabilità, rendendole adatte a casi d'uso di livello aziendale e ad alto carico. Le applicazioni backend progettate con AppMaster possono integrarsi perfettamente con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, offrendo flessibilità e affidabilità per la gestione dei dati.

Ogni volta che viene apportata una modifica a i progetti dell'applicazione, AppMaster genera un nuovo set di applicazioni da zero. Questo approccio elimina il debito tecnico e garantisce che le applicazioni siano sempre aggiornate con i requisiti più recenti, migliorandone prestazioni e longevità. Per le aziende, ciò si traduce in meno tempi di inattività, costi di manutenzione ridotti e capacità di scalare le operazioni senza compromettere la qualità o le prestazioni.

Integrazione dei processi aziendali

Oltre lo sviluppo di applicazioni, AppMaster eccelle nell'integrazione dei processi aziendali. Il visual BP Designer della piattaforma consente agli utenti di creare complessi flussi di lavoro di logica aziendale in grado di migliorare l'efficienza operativa. Automatizzando i processi di routine, le aziende possono risparmiare tempo, ridurre gli errori e concentrarsi su attività di maggior valore che favoriscono la crescita dei ricavi.

Inoltre, AppMaster supporta integrazioni estese con servizi di terze parti tramite endpoint REST API e WebSocket (WSS). Ciò garantisce che le applicazioni basate su AppMaster possano integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti, ampliandone ulteriormente l'utilità e il valore. Per le aziende, ciò significa che possono continuare a utilizzare i loro strumenti preferiti beneficiando al tempo stesso delle funzionalità avanzate fornite da AppMaster.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Efficienza in termini di costi

L'efficienza in termini di costi dell'utilizzo di AppMaster non può essere sopravvalutata. Dato che la piattaforma rende lo sviluppo delle applicazioni 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente, le aziende possono realizzare risparmi significativi sulle spese di sviluppo. Inoltre, l'approccio senza codice riduce la dipendenza da talenti di sviluppo costosi e specializzati, rendendolo una scelta convincente per startup e piccole imprese che desiderano gestire i propri budget in modo efficace.

AppMaster soddisfano varie esigenze aziendali, dai piani entry-level per startup ai piani di livello aziendale che offrono accesso completo alle funzionalità della piattaforma, incluso il codice sorgente esportazione e hosting locale. Questo prezzo flessibile consente alle aziende di scegliere il piano che meglio si adatta alle loro esigenze e al loro budget, garantendo così di massimizzare il ritorno sull'investimento.

In sintesi, AppMaster sfrutta l'intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui le aziende affrontano lo sviluppo delle applicazioni. Offrendo personalizzazione completa, automazione, scalabilità ed efficienza dei costi, AppMaster consente alle aziende di migliorare le proprie operazioni, ridurre i costi e aumentare i propri ricavi. La sua interfaccia intuitiva senza codice garantisce che anche chi non ha competenze tecniche possa sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale, rendendola uno strumento prezioso per qualsiasi azienda moderna.

AI di Google Cloud

Google Cloud AI offre una suite di potenti strumenti di machine learning che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per potenziare le proprie operazioni, migliorare l'esperienza dei clienti e, in definitiva, aumentare i propri ricavi.

Completo. Soluzioni AI

Google Cloud AI offre un'ampia gamma di servizi e strumenti progettati per soddisfare varie esigenze di intelligenza artificiale. Dai modelli di machine learning preaddestrati alle soluzioni IA personalizzate, l'intelligenza artificiale di Google Cloud garantisce che le aziende possano trovare gli strumenti giusti per le loro esigenze specifiche. Alcuni dei componenti chiave di Google Cloud AI includono:

Piattaforma AI: una piattaforma completamente gestita che semplifica l'implementazione di modelli di machine learning. Fornisce strumenti per la creazione, la formazione e la distribuzione di modelli ML su larga scala.

una piattaforma completamente gestita che semplifica l'implementazione di modelli di machine learning. Fornisce strumenti per la creazione, la formazione e la distribuzione di modelli ML su larga scala. AutoML: uno strumento che consente agli utenti di creare modelli di machine learning personalizzati con il minimo sforzo e competenza. AutoML automatizza molti dei passaggi richiesti nel processo di machine learning, consentendo anche ai non esperti di creare modelli di alta qualità.

uno strumento che consente agli utenti di creare modelli di machine learning personalizzati con il minimo sforzo e competenza. AutoML automatizza molti dei passaggi richiesti nel processo di machine learning, consentendo anche ai non esperti di creare modelli di alta qualità. BigQuery ML: questo strumento consente agli analisti di dati di creare e rendi operativi i modelli ML direttamente all'interno di BigQuery , il data warehouse completamente gestito di Google. Consente una facile integrazione dell'apprendimento automatico nei flussi di lavoro dei dati esistenti.

questo strumento consente agli analisti di dati di creare e rendi operativi i modelli ML direttamente all'interno di , il data warehouse completamente gestito di Google. Consente una facile integrazione dell'apprendimento automatico nei flussi di lavoro dei dati esistenti. Vision AI: un set di API e strumenti per l'analisi di immagini e video. Consente alle aziende di ricavare approfondimenti da dati visivi, come il riconoscimento di immagini, il rilevamento di oggetti e altro ancora.

un set di API e strumenti per l'analisi di immagini e video. Consente alle aziende di ricavare approfondimenti da dati visivi, come il riconoscimento di immagini, il rilevamento di oggetti e altro ancora. AI in linguaggio naturale: una suite di strumenti per l'elaborazione e la comprensione dei dati di testo. Include funzionalità come l'analisi del sentiment, il riconoscimento delle entità e la traduzione linguistica.

una suite di strumenti per l'elaborazione e la comprensione dei dati di testo. Include funzionalità come l'analisi del sentiment, il riconoscimento delle entità e la traduzione linguistica. Dialogflow: una piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale che consente alle aziende di creare chatbot interattivi e assistenti vocali. Consente alle aziende di offrire un'assistenza clienti personalizzata e reattiva.

Accessibilità e integrazione

Uno dei vantaggi significativi dell'intelligenza artificiale di Google Cloud è la sua accessibilità. La piattaforma supporta una varietà di linguaggi di programmazione e framework, rendendo più semplice per gli sviluppatori integrare le funzionalità di intelligenza artificiale nelle loro applicazioni. Inoltre, i servizi AI di Google Cloud sono progettati per funzionare perfettamente con altri servizi Google Cloud, migliorando l'efficienza complessiva delle operazioni aziendali.

Le aziende che già utilizzano le soluzioni Google Cloud possono trarre vantaggio dalla profonda integrazione tra diversi servizi, garantendo un flusso di lavoro fluido ed efficiente. Ad esempio, un'organizzazione che utilizza Google Cloud per l'archiviazione dei dati può facilmente utilizzare BigQuery ML per creare modelli di machine learning senza dover spostare i dati tra sistemi diversi.

Efficacia in termini di costi

Google Cloud AI offre opzioni di prezzo flessibili, consentendo alle aziende di scegliere piani adatti ai propri requisiti di budget e di utilizzo. La piattaforma offre prezzi con pagamento in base al consumo, il che significa che le aziende pagano solo per le risorse che utilizzano, rendendola una soluzione conveniente per organizzazioni di tutte le dimensioni. Sfruttando i potenti strumenti di Google Cloud AI, le aziende possono ottenere notevoli risparmi sui costi aumentando al contempo i propri profitti attraverso operazioni ottimizzate e una migliore esperienza dei clienti.

Casi d'uso

Google Cloud AI è stata utilizzata da numerosi imprese di vari settori per promuovere l’innovazione e la crescita del reddito. Alcuni casi d'uso comuni includono:

Vendita al dettaglio: sfruttare l'intelligenza artificiale per consigli personalizzati sui prodotti, gestione dell'inventario e previsione della domanda.

sfruttare l'intelligenza artificiale per consigli personalizzati sui prodotti, gestione dell'inventario e previsione della domanda. Assistenza sanitaria : Utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini mediche, la gestione dei dati dei pazienti e l'analisi predittiva.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini mediche, la gestione dei dati dei pazienti e l'analisi predittiva. Finanza: implementazione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi, la valutazione del rischio e il servizio clienti automatizzato.

implementazione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi, la valutazione del rischio e il servizio clienti automatizzato. Produzione: miglioramento dei processi produttivi attraverso la manutenzione predittiva, il controllo della qualità e l'ottimizzazione della catena di fornitura.

Conclusione

L'intelligenza artificiale di Google Cloud si distingue come uno strumento di intelligenza artificiale leader in grado di aumentare in modo significativo i ricavi aziendali attraverso le sue soluzioni di intelligenza artificiale complete, l'accessibilità, l'efficacia in termini di costi e i diversi casi d'uso. Incorporando l'intelligenza artificiale di Google Cloud nelle proprie operazioni, le aziende non solo possono migliorare l'efficienza, ma anche sbloccare nuove opportunità di crescita e successo.

Salesforce Einstein

Quando si tratta di integrare l'intelligenza artificiale all'interno di un CRM, Salesforce Einstein si distingue come uno dei principali contendenti. Essendo una soluzione AI completa integrata nella piattaforma Salesforce, Einstein è progettata per aiutare le aziende a prendere decisioni più informate, automatizzare le attività e migliorare le relazioni con i clienti. Ecco perché Salesforce Einstein è un potente strumento per aumentare le tue entrate:

Analisi automatizzata dei dati e approfondimenti predittivi

Uno dei vantaggi significativi di Salesforce Einstein è la sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e fornire approfondimenti predittivi. Sfruttando l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva, aiuta a identificare opportunità di crescita, prevedere le vendite e rilevare le tendenze. Ciò consente alle aziende di ottimizzare le proprie strategie e prendere decisioni basate sui dati che possono portare a un aumento delle entrate.

Esperienza cliente personalizzata

Salesforce Einstein consente alle aziende di offrire esperienze altamente personalizzate ai propri clienti. Con funzionalità come Einstein Recommendations e Einstein Bots, le aziende possono personalizzare le proprie offerte e comunicazioni in base alle preferenze e ai comportamenti dei singoli clienti. Le interazioni personalizzate migliorano la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, che spesso si traducono in vendite più elevate e affari ripetuti.

Produttività e produttività delle vendite Automazione

Le funzionalità di automazione basate sull'intelligenza artificiale di Salesforce Einstein liberano tempo prezioso per i team di vendita, consentendo loro di concentrarsi su attività ad alta priorità. Einstein Activity Capture registra automaticamente e-mail, eventi del calendario e altre interazioni con i clienti in Salesforce, garantendo che i rappresentanti di vendita dispongano sempre di informazioni aggiornate. Inoltre, Einstein Lead Scoring dà la priorità ai lead in base alla loro probabilità di conversione, aiutando i team di vendita a allocare il proprio impegno in modo più efficiente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Assistenza clienti migliorata

Con Einstein Case Classification e Einstein Next Best Action, i team di assistenza clienti possono gestire e risolvere meglio i problemi. Gli insight basati sull'intelligenza artificiale guidano gli agenti dell'assistenza verso la migliore azione successiva, migliorando i tempi di risposta e i tassi di risoluzione. I clienti soddisfatti hanno maggiori probabilità di diventare acquirenti abituali e sostenitori del marchio.

Ottimizzazione del marketing

I team di marketing possono trarre notevoli vantaggi da Salesforce Einsteinfunzionalità AI. Einstein Discovery fornisce approfondimenti a partire dai dati storici, aiutando a identificare quali strategie di marketing stanno ottenendo buoni risultati e quali necessitano di miglioramenti. Einstein Vision and Language offre il riconoscimento delle immagini e l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere e coinvolgere i clienti a un livello più profondo.

Incorporando Salesforce Einstein nella tua strategia aziendale puoi migliorare significativamente vari aspetti delle tue operazioni, con conseguente miglioramento dell'efficienza, migliore esperienza dei clienti e, in definitiva, un reddito più elevato. Le aziende che sfruttano la potenza delle soluzioni IA come Salesforce Einstein spesso si trovano in un vantaggio competitivo, in grado di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

6. Microsoft Azure AI

Microsoft Azure AI offre una solida suite di servizi di intelligenza artificiale forniti da Microsoft, progettati per aiutare le aziende a integrare funzionalità IA avanzate nelle loro operazioni senza sforzo. Azure AI fa parte della più ampia piattaforma cloud di Azure e fornisce un set completo di strumenti che soddisfano varie esigenze di intelligenza artificiale, dall'apprendimento automatico all'elaborazione del linguaggio naturale e oltre. Che tu sia uno sviluppatore, un data scientist o un'azienda che desidera sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale di Azure ha qualcosa da offrire. Ecco perché Azure AI si distingue:

Servizi AI completi

Azure AI offre una vasta gamma di servizi che coprono tutti gli aspetti dello sviluppo e della distribuzione dell'IA:

< li>Azure Machine Learning: consente di creare, addestrare e distribuire modelli di machine learning su larga scala. Le funzionalità automatizzate di machine learning di Azure possono accelerare lo sviluppo di modelli con una codifica minima.