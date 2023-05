Meta is begonnen MySQL Raft te implementeren in zijn datacenters om zijn bestaande semisynchrone MySQL-databases te vervangen. De nieuwe consensusmotor biedt operationele voordelen en stelt MySQL-servers in staat om promoties en lidmaatschapsverantwoordelijkheden onafhankelijk af te handelen.

De MySQL-datastore van Meta is een van de grootste MySQL-implementaties ter wereld, met een massale sharded, geo-gerepliceerde structuur met miljoenen shards. Dit cluster, dat in verschillende regio's en datacenters opereert, slaat petabytes aan gegevens op en draait op duizenden servers. Het ondersteunt de social graph van het bedrijf en een reeks diensten zoals Messaging, Ads en Feed.

Volgens het engineeringteam levert de nieuwe MySQL-inzet verbeterde betrouwbaarheid, aantoonbare veiligheid, aanzienlijke verbeteringen in failovertijd en operationele eenvoud, zonder afbreuk te doen aan de schrijfprestaties.

Voorheen gebruikte Meta het semisynchrone (semisync) replicatieprotocol van MySQL voor replicatiedoeleinden. De primaire gebruikte semi-synchrone replicatie naar twee log-only replicas (logtailers) binnen de primaire regio voor een submilliseconde latentie, en gebruikte standaard MySQL primary-to-replica asynchrone replicatie voor distributie naar andere regio's.

Het team besloot een volledig nieuwe aanpak te kiezen, MySQL te upgraden en om te vormen tot een echt gedistribueerd systeem. Meta koos ervoor om over te stappen op Raft, waarbij zowel control plane als data plane operaties in hetzelfde gerepliceerde log worden opgenomen.

MySQL Raft is gebaseerd op Apache Kudu, dat Meta aanpaste om te voldoen aan de eisen van MySQL en een fork publiceerde als een open-source project, kuduraft. Nieuwe functies die aan kuduraft zijn toegevoegd zijn FlexiRaft, een optie die twee verschillende elkaar kruisende quorums ondersteunt, en proxying, dat het gebruik van een proxy tussenstation mogelijk maakt om de netwerkbandbreedte te verminderen. Bovendien maken de verbeteringen op het gebied van compressie en logboekabstractie het mogelijk binaire logbestanden te comprimeren vóór distributie en verschillende fysieke logboekformaten te implementeren.

