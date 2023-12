Het geëvolueerde multimodale AI-model Gemini Pro van Google uitgevouwen voor ontwikkelingsdoeleinden

Onlangs heeft technologiegigant Google een reeks innovatieve updates ontrafeld met betrekking tot zijn onlangs gelanceerde multimodale AI-model, Gemini. Dit kwam slechts een week na de onthulling van deze geavanceerde technologie, die nu belooft het creatieve werk van ontwikkelaars te versterken.

Bij de onthulling benadrukte Google de beschikbaarheid van Gemini in drie verschillende versies: Ultra, Pro en Nano. Deze zijn op maat gemaakt volgens verschillende vereisten op het gebied van omvang en complexiteit. Merk op dat Gemini Nano al in Android is opgenomen met de Pixel 8 Pro. Bovendien profiteert Google Bard nu van een aangepaste versie van Gemini Pro.

Google is baanbrekend en heeft nu aangekondigd dat ontwikkelaars toegang hebben tot het brede scala aan functies die Gemini Pro biedt via de Gemini API. Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van functioneel bellen, insluitingen, semantisch ophalen, aangepaste kennisbasis en chatfunctionaliteit.

Ontwikkelaars maken ook kennis met twee belangrijke manieren om met Gemini Pro te werken: Google AI Studio en Vertex AI op Google Cloud. Google AI Studio wordt beschouwd als een eenvoudig startpunt en biedt een webgebaseerde ontwikkelingstool, een gratis quotum voor 60 verzoeken per minuut en snelstartsjablonen om ontwikkelaars gemakkelijk in het model te laten komen.

Aangeprezen als een meer geavanceerde optie, is Google's Vertex AI op Google Cloud een machine learning-platform dat volledige aanpassing van Gemini mogelijk maakt. Geladen met andere praktische functies, zoals volledige gegevenscontrole en integratie met andere Google Cloud-modules, kunnen ontwikkelaars voldoen aan de behoeften op het gebied van beveiliging, veiligheid, privacy en bestuur.

Momenteel is het gebruik van Gemini binnen Vertex AI gratis binnen hetzelfde tarief als het gratis quotum van Google AI Studio. Desalniettemin geldt deze voorziening slechts totdat deze algemeen beschikbaar is, zoals voorzien voor het volgende jaar. Daarna bedragen de kosten $ 0,00025 voor 1000 tekens en $ 0,0025 per afbeelding.

Google gaat dieper in op de geavanceerde mogelijkheden van de Vertex AI-omgeving, waaronder de mogelijkheid om Gemini uit te breiden met bedrijfsgegevens en zoek- en gespreksagenten te ontwikkelen in een low-code omgeving die vergelijkbaar is met wat krachtige platforms zoals AppMaster bieden.

Momenteel ontvangt en voert Gemini Pro tekst uit. Maar voor ontwikkelaars die graag met afbeeldingen willen experimenteren, accepteert een speciaal Gemini Pro Vision- endpoint afbeeldingen naast tekst en voert tekst uit.

Google wakkert de verwachting verder aan met de voorspelling om Gemini Ultra begin volgend jaar te lanceren. Dit is een groter model dat zich richt op complexere taken. Google overweegt ook om Gemini te integreren met de ontwikkelaarsplatforms Chrome en Firebase.

Vandaag wordt ook de geüpgradede versie onthuld van het beeldgeneratiemodel van de techgigant, Imagen 2. Dit is nu open voor alle Vertex AI-gebruikers die op de toelatingslijst van Google staan.

Deze geavanceerde versie van Imagen maakt de productie mogelijk van esthetisch aantrekkelijke, hoogwaardige en levensechte beelden, gestuurd door natuurlijke taalaanwijzingen. De fascinerende nieuwe functies bestaan ​​uit tekstweergave om tekstoverlays op afbeeldingen te maken, het genereren van logo's en visuele vragen en antwoorden voor het genereren van bijschriften.