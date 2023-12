Il modello di intelligenza artificiale multimodale evoluto Gemini Pro di Google sviluppato per scopi di sviluppo

Recentemente, il colosso della tecnologia Google ha svelato una serie di aggiornamenti innovativi relativi al suo modello di intelligenza artificiale multimodale appena lanciato, Gemini. Ciò è avvenuto solo una settimana dopo la presentazione di questa tecnologia all'avanguardia che ora promette di rafforzare il lavoro creativo degli sviluppatori.

Al momento della sua presentazione, Google ha evidenziato la disponibilità di Gemini in tre versioni distinte: Ultra, Pro e Nano. Questi sono personalizzati in base ai diversi requisiti di dimensione e complessità. Da notare che Gemini Nano è già stato incorporato in Android con Pixel 8 Pro. Inoltre, Google Bard beneficia ora di una versione adattata di Gemini Pro.

Aprendo nuovi orizzonti, Google ha ora annunciato che gli sviluppatori possono accedere all'ampia gamma di funzionalità offerte da Gemini Pro tramite l'API Gemini. Agli sviluppatori viene concesso l'uso di chiamate funzionali, incorporamenti, recupero semantico, base di conoscenza personalizzata e funzionalità di chat.

Agli sviluppatori vengono inoltre presentate due modalità principali di lavoro con Gemini Pro: Google AI Studio e Vertex AI su Google Cloud. Considerato un semplice punto di partenza, Google AI Studio offre uno strumento di sviluppo basato sul Web, una quota gratuita per 60 richieste al minuto e modelli di avvio rapido per facilitare agli sviluppatori l'integrazione del modello.

Presentato come un'opzione più sofisticata, Vertex AI di Google su Google Cloud è una piattaforma di apprendimento automatico che consente la completa personalizzazione di Gemini. Dotato di altre funzionalità pratiche come il controllo completo dei dati e l'integrazione con altri moduli Google Cloud, gli sviluppatori possono soddisfare le esigenze di sicurezza, protezione, privacy e governance.

Attualmente, l'utilizzo di Gemini all'interno di Vertex AI è gratuito alla stessa tariffa della quota gratuita di Google AI Studio. Tuttavia, questa disposizione si estende solo fino a quando non raggiungerà la disponibilità generale, prevista per l’anno successivo. Successivamente, gli addebiti saranno di $ 0,00025 per 1000 caratteri e $ 0,0025 per immagine.

Google approfondisce le sofisticate capacità dell'ambiente Vertex AI, inclusa la capacità di potenziare Gemini con i dati aziendali e sviluppare agenti di ricerca e conversazionali in un ambiente low-code simile a quello fornito da potenti piattaforme come AppMaster .

Attualmente, Gemini Pro riceve e trasmette testo. Ma per gli sviluppatori desiderosi di sperimentare con le immagini, un endpoint Gemini Pro Vision dedicato accetta immagini insieme al testo e restituisce testo.

Google alimenta ulteriormente l'attesa con la previsione di lanciare Gemini Ultra all'inizio del prossimo anno. Si tratta di un modello più ampio destinato a compiti più complessi. Google sta inoltre valutando la possibilità di integrare Gemini con le piattaforme di sviluppo Chrome e Firebase.

La giornata di oggi segna anche la presentazione della versione aggiornata del modello di generazione di immagini del colosso tecnologico, Imagen 2. Questo è ora aperto a tutti gli utenti Vertex AI inclusi nella lista consentita di Google.

Questa iterazione avanzata di Imagen consente la produzione di immagini esteticamente accattivanti, di alta qualità e realistiche guidate da istruzioni in linguaggio naturale. Le sue nuove affascinanti funzionalità consistono nel rendering del testo per creare sovrapposizioni di testo su immagini, generazione di logo e domande e risposte visive per la generazione di didascalie.