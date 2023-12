Googles weiterentwickeltes multimodales KI-Modell Gemini Pro für Entwicklungszwecke entfaltet

Kürzlich hat der Technologieriese Google eine Reihe innovativer Updates im Zusammenhang mit seinem neu eingeführten multimodalen KI-Modell Gemini veröffentlicht. Dies geschah nur eine Woche nach der Vorstellung dieser Spitzentechnologie, die nun verspricht, die kreative Arbeit der Entwickler zu stärken.

Zum Zeitpunkt der Vorstellung betonte Google die Verfügbarkeit von Gemini in drei verschiedenen Versionen – Ultra, Pro und Nano. Diese werden auf unterschiedliche Größen- und Komplexitätsanforderungen zugeschnitten. Bemerkenswert ist, dass Gemini Nano bereits mit dem Pixel 8 Pro in Android integriert wurde. Darüber hinaus profitiert Google Bard nun von einer angepassten Version von Gemini Pro.

Google geht neue Wege und hat nun angekündigt, dass Entwickler über die Gemini-API auf die zahlreichen Funktionen von Gemini Pro zugreifen können. Entwicklern steht die Nutzung funktionaler Aufrufe, Einbettungen, semantischer Abfrage, benutzerdefinierter Wissensvermittlung und Chat-Funktionen zur Verfügung.

Entwickler werden außerdem in zwei Hauptmethoden für die Arbeit mit Gemini Pro eingeführt: Google AI Studio und Vertex AI in Google Cloud. Google AI Studio gilt als einfacher Ausgangspunkt und bietet ein webbasiertes Entwicklungstool, ein kostenloses Kontingent für 60 Anfragen pro Minute und Schnellstartvorlagen, um Entwicklern den Einstieg in das Modell zu erleichtern.

Googles Vertex AI auf Google Cloud wird als anspruchsvollere Option angepriesen und ist eine Plattform für maschinelles Lernen, die eine vollständige Anpassung von Gemini ermöglicht. Ausgestattet mit weiteren praktischen Funktionen wie vollständiger Datenkontrolle und Integration mit anderen Google Cloud-Modulen können Entwickler Sicherheits-, Schutz-, Datenschutz- und Governance-Anforderungen erfüllen.

Derzeit ist die Nutzung von Gemini innerhalb von Vertex AI im Rahmen des kostenlosen Kontingents von Google AI Studio kostenlos. Allerdings gilt diese Bestimmung nur bis zur allgemeinen Verfügbarkeit, die für das folgende Jahr geplant ist. Danach betragen die Gebühren 0,00025 $ für 1000 Zeichen und 0,0025 $ pro Bild.

Google erläutert die hochentwickelten Funktionen der Vertex-KI-Umgebung, einschließlich der Möglichkeit, Gemini mit Unternehmensdaten zu erweitern und Such- und Konversationsagenten in einer low-code Umgebung zu entwickeln, ähnlich wie leistungsstarke Plattformen wie AppMaster .

Derzeit empfängt und gibt Gemini Pro Text aus. Aber für Entwickler, die gerne mit Bildern experimentieren, gibt es einen dedizierten Gemini Pro Vision- endpoint Bilder neben Text akzeptiert und Text ausgibt.

Google schürt die Vorfreude zusätzlich mit der Prognose, Gemini Ultra Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen. Dies ist ein größeres Modell, das auf komplexere Aufgaben abzielt. Google erwägt auch die Integration von Gemini in die Entwicklerplattformen Chrome und Firebase.

Heute wird auch die aktualisierte Version des Bildgenerierungsmodells des Technologiegiganten, Imagen 2, vorgestellt. Diese steht nun allen Vertex AI-Nutzern offen, die auf der Zulassungsliste von Google stehen.

Diese fortschrittliche Iteration von Imagen ermöglicht die Produktion ästhetisch ansprechender, qualitativ hochwertiger und naturgetreuer Bilder, die durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache gesteuert werden. Zu den faszinierenden neuen Funktionen gehören die Textwiedergabe zur Erstellung von Textüberlagerungen auf Bildern, die Erstellung von Logos sowie visuelle Fragen und Antworten zur Erstellung von Bildunterschriften.