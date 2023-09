Hoe containerisatie de software-architectuur hervormt

De opkomst van containerisatie

Containerisatie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop software wordt ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd. Het kwam naar voren als een oplossing voor de uitdagingen waarmee softwareontwikkelaars en operationele teams worden geconfronteerd, waarbij de inefficiëntie wordt aangepakt die wordt veroorzaakt door inconsistente omgevingen en configuraties.

Traditionele applicatie-implementatie omvat het handmatig configureren van het doelsysteem en het installeren van afhankelijkheden, wat vaak leidt tot meerdere problemen, zoals conflicten, schaalbaarheidsbeperkingen en onvoorspelbaar gedrag. Het concept van containerisatie is terug te voeren tot eind jaren negentig en begin jaren 2000 met technologieën als FreeBSD Jails, Solaris Zones en IBM Workload Partitions. Maar pas met de lancering van Docker in 2013 werd containerisatie enorm populair.

Docker vereenvoudigde het proces van het bundelen van applicaties en hun afhankelijkheden in draagbare containers, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker werd om applicaties consistent op verschillende systemen te beheren en te implementeren. Naarmate containerisatie aan kracht won, stimuleerde dit de verschuiving naar microservices-architectuur, waardoor een grotere flexibiliteit en schaalbaarheid bij de ontwikkeling van applicaties werd bevorderd. Deze paradigmaverschuiving heeft een diepgaande invloed gehad op de softwarearchitectuur, waardoor modulaire ontwerpen worden aangemoedigd en het beheer van complexe applicaties met meerdere componenten wordt vereenvoudigd.

Inzicht in containers en hun voordelen

Containers zijn lichtgewicht, draagbare en op zichzelf staande eenheden die een applicatie en de afhankelijkheden ervan verpakken, zoals bibliotheken, binaire bestanden en configuratiebestanden. Containers bieden een consistente omgeving en zorgen ervoor dat een applicatie op dezelfde manier draait, ongeacht de onderliggende infrastructuur. Ze bereiken deze consistentie door applicatieprocessen te isoleren van het hostbesturingssysteem, waardoor potentiële conflicten en inconsistenties tussen omgevingen worden geëlimineerd. De voordelen van containerisatie zijn talrijk, waaronder:

Implementatiesnelheid: Containers kunnen binnen enkele seconden worden gelanceerd, wat een snelle opstart en applicatieschaling mogelijk maakt. Dit is vooral belangrijk in op cloud- en microservices gebaseerde architecturen waar elasticiteit en reactievermogen van cruciaal belang zijn.

Containers versus virtuele machines

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen containers en virtuele machines, omdat deze verschillende doeleinden dienen en unieke voor- en nadelen hebben. Beide zijn bedoeld om isolatie en consistentie voor toepassingen te bieden, maar ze bereiken dit op verschillende manieren.

Virtuele machines (VM's) zijn in wezen geëmuleerde hardwareomgevingen, waarbij een applicatie, de afhankelijkheden ervan en een compleet gastbesturingssysteem worden uitgevoerd op gevirtualiseerde bronnen die door een hypervisor worden geleverd. Een hypervisor is een softwarelaag die virtuele machines op het hostsysteem beheert. VM's bieden een sterke isolatie, maar verbruiken aanzienlijk meer bronnen vanwege de overhead van het uitvoeren van meerdere volledige gastbesturingssystemen.

Containers daarentegen zijn lichtgewicht en efficiënt. Ze delen de host-besturingssysteemkernel en isoleren de applicatieprocessen binnen hun naamruimte en bestandssysteem, zonder dat ze een volledig gastbesturingssysteem nodig hebben. Dit resulteert in snellere opstarttijden, lager bronnengebruik en een hogere dichtheid op het hostsysteem. De specifieke vereisten van uw applicaties en infrastructuur moeten leidend zijn bij de keuze tussen containers en VM’s.

Hoewel VM's geschikt kunnen zijn voor scenario's waarin sterke isolatie en volledig gescheiden omgevingen nodig zijn, bieden containers meer flexibiliteit en resource-efficiëntie in situaties waarin snelle implementatie en schaalvergroting cruciaal zijn. Wanneer ze samen worden gebruikt, kunnen containers en virtuele machines elkaar aanvullen binnen een grotere infrastructuur, waardoor waar nodig de beste combinatie van isolatie, flexibiliteit en resource-efficiëntie wordt geboden. VM's kunnen bijvoorbeeld dienen als basislaag en zorgen voor beveiliging en runtime-isolatie, terwijl containers snelle implementatie en schaalbaarheid van applicaties bovenop deze VM's mogelijk maken.

De verschuiving naar microservices-architecturen

Containerisatie heeft de weg vrijgemaakt voor de opkomst van microservices als een overheersend softwarearchitectuurpatroon. Microservices houden in dat applicaties worden opgedeeld in kleine, afzonderlijke services die via API's met elkaar communiceren. Deze aanpak verbetert de modulariteit, eenvoudiger onderhoud en schaalbaarheid, omdat individuele services onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

De aard van containers maakt de inkapseling van elke service in zijn eigen container mogelijk, waardoor proces- en resource-isolatie wordt geboden, wat perfect aansluit bij de concepten die ten grondslag liggen aan de architectuur van microservices. Als gevolg hiervan maakt containerisatie snelle provisioning, efficiënt gebruik van bronnen en verhoogde flexibiliteit bij het beheren van complexe, op microservices gebaseerde applicaties mogelijk.

Door containers te combineren met microservices kunnen softwareontwikkelaars een continue levering realiseren, waardoor ze hun applicaties snel en betrouwbaar kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen van moderne bedrijven. Een belangrijk voordeel van containerisatie in microservices is de mogelijkheid om elke microservice afzonderlijk te schalen. Dit maakt een meer granulaire benadering van de toewijzing van resources mogelijk, waardoor wordt verzekerd dat elke service over de resources beschikt die deze nodig heeft om efficiënt te functioneren zonder overprovisioning. Wanneer de vraag naar een bepaalde microservice toeneemt, kan deze automatisch worden geschaald zonder dat dit gevolgen heeft voor andere services in de applicatie.

Impact van containerisatie op softwareontwikkeling

Containerisatie heeft op veel gebieden een aanzienlijke impact op de softwareontwikkeling , zoals:

Versnelde implementatie en testen: Containers kunnen snel worden gelanceerd vanwege hun lichtgewicht karakter, waardoor het ontwikkelings- en testproces wordt gestroomlijnd. Met containerisatie kunnen ontwikkelaars eenvoudig binnen enkele minuten hele omgevingen creëren en vernietigen, waardoor het testen van verschillende configuraties en scenario's eenvoudiger wordt.

Softwareontwerppatronen aanpassen

Containerisatie heeft ook geleid tot de evolutie van softwareontwerppatronen om tegemoet te komen aan de kenmerken en voordelen ervan. Deze nieuwe patronen maken gebruik van de isolatie, draagbaarheid en schaalbaarheid die containers bieden. Enkele opmerkelijke softwareontwerppatronen die worden beïnvloed door containerisatie zijn:

Zijspanpatroon: In het zijspanpatroon wordt naast de primaire container een container ingezet, die extra functionaliteit biedt die de hoofdtoepassing ondersteunt. De zijspancontainer kan monitoring-, logboekregistratie- en configuratiebeheertaken afhandelen, waardoor de primaire container zich kan concentreren op het uitvoeren van zijn kernfunctie. Dit patroon bevordert de scheiding van zorgen en vereenvoudigt het ontwerp van de hoofdtoepassing.

Containerisatie heeft de softwarearchitectuur een nieuwe vorm gegeven door een verschuiving naar microservices mogelijk te maken, wat meer flexibiliteit, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid biedt. De impact van containerisatie op softwareontwikkeling is duidelijk zichtbaar op gebieden als versnelde implementatie, verbeterde portabiliteit, vereenvoudigd applicatiebeheer, verbeterde schaalbaarheid en ondersteuning voor DevOps.

Als gevolg hiervan zijn er nieuwe softwareontwerppatronen ontstaan ​​om deze veranderingen op te vangen en de voordelen van containerisatie te benutten. Containerisatie blijft innovatie in de softwareontwikkeling stimuleren, waardoor zowel ontwikkelaars als organisaties applicaties efficiënter en effectiever kunnen creëren en beheren.

Containerorkestratie is het proces waarbij de implementatie, schaling en beheer van containers worden geautomatiseerd. Het toenemende gebruik van containerisatie heeft de ontwikkeling van verschillende orkestratie- en implementatietools aangewakkerd om het beheer van containerapplicaties te stroomlijnen. Laten we eens kijken naar enkele populaire tools voor containerorkestratie en -implementatie die de manier hebben bepaald waarop moderne applicaties worden gebouwd en uitgevoerd.

Kubernetes

Kubernetes is een open-source containerorkestratieplatform, oorspronkelijk ontworpen door Google, dat de automatisering van containerimplementatie, -schaling en -beheer mogelijk maakt. Het kan containerapplicaties over meerdere clusters uitvoeren, waardoor hoge beschikbaarheid en fouttolerante mogelijkheden worden geboden. Enkele van de belangrijkste kenmerken van Kubernetes zijn zelfherstel, horizontale schaling, rolling updates, opslagorkestratie en taakverdeling. Opvallende kenmerken van Kubernetes zijn onder meer:

Efficiënt gebruik van bronnen: Kubernetes optimaliseert het gebruik van bronnen door containers op hostknooppunten te verpakken op basis van de bronvereisten.

Dokwerkerszwerm

Docker Swarm is een native containerorkestratietool voor het populaire Docker containerplatform. Het kan worden gebruikt om een ​​zwerm te vormen, een groep Docker-knooppunten die gedistribueerde applicaties kunnen uitvoeren met behulp van containerservicedefinities. Docker Swarm biedt functionaliteit voor eenvoudig beheer, servicedetectie en taakverdeling, waardoor het een uitstekende keuze is voor het beheer van Docker-containers. Enkele voordelen van Docker Swarm zijn onder meer:

Eenvoud: Docker Swarm is ontworpen om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn en vereist minimale installatie en configuratie.

Apache Mesos

Apache Mesos is een open-source clusterbeheerplatform dat bronnen kan beheren en taken kan plannen in gedistribueerde computeromgevingen. Het ondersteunt zowel containerorkestratie (met behulp van tools als Marathon en Kubernetes) als native applicatieplanning. Het belangrijkste verkoopargument van Apache Mesos is het vermogen om bronnen op schaal te beheren, aangezien het tienduizenden knooppunten in één cluster kan verwerken. Kritieke kenmerken van Apache Mesos zijn:

Schaalbaarheid: Mesos is ontworpen voor grootschalige systemen die enorme hoeveelheden bronnen en taken kunnen verwerken.

Integratie met Low-Code- en No-Code platforms

Low-code en no-code platforms hebben de afgelopen jaren aanzienlijk aan populariteit gewonnen, waardoor efficiënte applicatieontwikkeling mogelijk is zonder grote hoeveelheden code te schrijven. Containerisatie kan de prestatie-optimalisatie, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van deze platforms verbeteren. Een voorbeeld hiervan is AppMaster.io , een krachtig platform no-code waarmee gebruikers visueel backend-, web- en mobiele applicaties kunnen bouwen.

Wanneer een gebruiker op de knop 'Publiceren' drukt, genereert AppMaster de broncode, compileert de applicaties, verpakt ze in Docker-containers en implementeert ze in de cloud. Deze gestroomlijnde aanpak maakt een snellere en kosteneffectievere applicatieontwikkeling mogelijk, terwijl technische schulden worden geëlimineerd door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Door containerisatie te integreren met low-code en no-code platforms kunnen ontwikkelaars van alle vaardigheidsniveaus profiteren van een efficiënter, schaalbaarder en toegankelijker applicatieontwikkelingsproces. Containerisatie kan de mogelijkheden van deze platforms ook vergroten door:

Implementatie vereenvoudigen: Containers bundelen applicaties en hun afhankelijkheden samen, waardoor een consistente implementatie-ervaring in ontwikkelings- en productieomgevingen wordt gegarandeerd. Verbetering van de schaalbaarheid: Met gecontaineriseerde applicaties wordt het eenvoudig om specifieke componenten onafhankelijk uit te schalen, waardoor low-code en no-code platforms een meer fijnmazige controle kunnen bieden over het schalen van applicaties. Vermindering van de complexiteit van de infrastructuur: Containers abstraheren de onderliggende infrastructuur, waardoor het voor low-code en no-code platforms gemakkelijker wordt om onderliggende bronnen te beheren en te integreren met verschillende cloudproviders.

De synergie tussen containerisatie en low-code of no-code platforms maakt de weg vrij voor een efficiëntere en toegankelijkere applicatie-ontwikkelingservaring. Door de voordelen van containerisatie en de eenvoud van deze platforms te combineren, kunnen bedrijven innovatief en concurrerend blijven in een steeds evoluerende technologie-industrie.