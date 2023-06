Inleiding tot prestatieoptimalisatie in Go

Go, of Golang, is een moderne, open-source programmeertaal ontwikkeld bij Google door Robert Griesemer, Rob Pike en Ken Thompson. Go heeft uitstekende prestatiekenmerken, dankzij de eenvoud, sterke typografie, ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheid en afvalverzameling. Ontwikkelaars kiezen Go voor zijn snelheid, schaalbaarheid en onderhoudsgemak bij het bouwen van server-side applicaties, datapijplijnen en andere krachtige systemen.

Om de beste prestaties uit je Go-applicaties te halen, wil je misschien je code optimaliseren. Dit vereist inzicht in prestatieknelpunten, efficiënt beheer van geheugentoewijzing en het benutten van gelijktijdigheid. Een opmerkelijk voorbeeld van het gebruik van Go in toepassingen die prestatie-eisen stellen, is AppMaster - een krachtig no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele toepassingen. AppMaster genereert zijn backend-applicaties met behulp van Go, wat schaalbaarheid en hoge prestaties garandeert die nodig zijn voor high-load en enterprise use-cases. In dit artikel behandelen we een aantal essentiële optimalisatietechnieken, te beginnen met het benutten van Go's concurrency ondersteuning.

Concurrency inzetten voor betere prestaties

Concurrency maakt het mogelijk om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare systeembronnen en de prestaties worden verbeterd. Go is ontworpen met het oog op gelijktijdigheid en biedt Goroutines en Kanalen als ingebouwde taalconstructies om gelijktijdige verwerking te vereenvoudigen.

Goroutines

Goroutines zijn lichtgewicht threads die worden beheerd door Go's runtime. Het maken van een Goroutine is eenvoudig - gebruik gewoon het `go` sleutelwoord voordat je een functie aanroept: ``go go funcName() ``` Als een Goroutine begint te draaien, deelt het dezelfde adresruimte als andere Goroutines. Dit maakt communicatie tussen Goroutines eenvoudig. Je moet echter voorzichtig zijn met gedeelde geheugentoegang om dataraces te voorkomen.

Kanalen

Kanalen zijn de primaire vorm van communicatie tussen Goroutines in Go. Het kanaal is een getypt kanaal waarmee je waarden kunt verzenden en ontvangen tussen Goroutines. Om een kanaal te maken, gebruik je het `chan` sleutelwoord: ```go channelName := make(chan dataType) ``` Het verzenden en ontvangen van waarden door een kanaal wordt gedaan met behulp van de pijl operator (`<-`). Hier is een voorbeeld: ```go // Een waarde naar een kanaal sturen channelName <- valueToSend // Een waarde van een kanaal ontvangenValue := <-channelName ``` Het juiste gebruik van kanalen zorgt voor veilige communicatie tussen Goroutines en elimineert mogelijke race-condities.

Concurrency patronen implementeren

Door concurrency patronen toe te passen, zoals parallellisme, pijplijnen en fan-in/fan-out, kunnen Go-ontwikkelaars krachtige applicaties bouwen. Hier volgt een korte uitleg van deze patronen:

Parallellisme: Verdeel berekeningen in kleinere taken en voer deze taken gelijktijdig uit om meerdere processorkernen te gebruiken en berekeningen te versnellen.

Verdeel berekeningen in kleinere taken en voer deze taken gelijktijdig uit om meerdere processorkernen te gebruiken en berekeningen te versnellen. Pijplijnen: Organiseer een reeks functies in fasen, waarbij elke fase de gegevens verwerkt en doorgeeft aan de volgende fase via een kanaal. Dit creëert een verwerkingspijplijn waar verschillende stappen gelijktijdig werken om de gegevens efficiënt te verwerken.

Organiseer een reeks functies in fasen, waarbij elke fase de gegevens verwerkt en doorgeeft aan de volgende fase via een kanaal. Dit creëert een verwerkingspijplijn waar verschillende stappen gelijktijdig werken om de gegevens efficiënt te verwerken. Fan-In/Fan-Out: Verdeel een taak over meerdere Goroutines (fan-out), die de gegevens gelijktijdig verwerken. Verzamel vervolgens de resultaten van deze Goroutines in een enkel kanaal (fan-in) voor verdere verwerking of aggregatie. Als deze patronen correct worden geïmplementeerd, kunnen ze de prestaties en schaalbaarheid van je Go-applicatie aanzienlijk verbeteren.

Go-toepassingen profileren voor optimalisatie

Profiling is het proces van het analyseren van code om prestatieknelpunten en inefficiënt gebruik van bronnen te identificeren. Go biedt ingebouwde tools, zoals het `pprof` pakket, waarmee ontwikkelaars hun applicaties kunnen profileren en de prestatiekenmerken kunnen begrijpen. Door je Go-code te profileren, kun je mogelijkheden voor optimalisatie identificeren en zorgen voor efficiënt gebruik van bronnen.

CPU profilering

CPU profiling meet de prestaties van je Go applicatie in termen van CPU-gebruik. Het pakket `pprof` kan CPU-profielen genereren die laten zien waar je applicatie het grootste deel van de uitvoeringstijd doorbrengt. Gebruik het volgende codefragment om CPU-profilering in te schakelen: ```go import "runtime/pprof" // ... func main() { // Maak een bestand aan om het CPU-profiel in op te slaan f, err := os.Create("cpu_profile.prof") if err != nil { log.Fatal(err) } defer f.Close() // Start het CPU-profiel if err := pprof.StartCPUProfile(f); err != nil { log.Fatal(err) } defer pprof.StopCPUProfile() // Voer hier de code van je toepassing uit } ``` Na het uitvoeren van je applicatie heb je een `cpu_profile.prof` bestand dat je kunt analyseren met `pprof` tools of visualiseren met behulp van een compatibele profiler.

Geheugenprofilering

Geheugenprofilering richt zich op de geheugentoewijzing en het geheugengebruik van je Go-applicatie en helpt je bij het identificeren van potentiële geheugenlekken, overmatige toewijzing of gebieden waar het geheugen kan worden geoptimaliseerd. Gebruik dit codefragment om geheugenprofilering in te schakelen: ```go importeer "runtime/pprof" // ... func main() { // Voer hier je applicatiecode uit // Maak een bestand om het geheugenprofiel in op te slaan f, err := os.Create("mem_profile.prof") if err != nil { log.Fatal(err) } defer f.Close() // Schrijf het geheugenprofiel runtime.GC() // Voer een garbage collection uit om accurate geheugenstatistieken te krijgen if err := pprof.WriteHeapProfile(f); err != nil { log.Fatal(err) } } ``` Net als bij het CPU profiel kun je het `mem_profile.prof` bestand analyseren met `pprof` tools of visualiseren met een compatibele profiler.

Door gebruik te maken van de profileringsmogelijkheden van Go, kun je inzicht krijgen in de prestaties van je applicatie en gebieden identificeren die geoptimaliseerd kunnen worden. Dit helpt je om efficiënte, goed presterende applicaties te maken die effectief schalen en bronnen optimaal beheren.

Geheugentoewijzing en Pointers in Go

Het optimaliseren van geheugentoewijzing in Go kan een significante invloed hebben op de prestaties van je applicatie. Efficiënt geheugenbeheer vermindert het gebruik van bronnen, versnelt de uitvoeringstijd en minimaliseert de overhead van vuilnisophaling. In deze sectie bespreken we strategieën voor het maximaliseren van geheugengebruik en veilig werken met pointers.

Hergebruik geheugen waar mogelijk

Een van de belangrijkste manieren om de geheugentoewijzing in Go te optimaliseren is om objecten waar mogelijk te hergebruiken in plaats van ze weg te gooien en nieuwe toe te wijzen. Go maakt gebruik van garbage collection om het geheugen te beheren, dus elke keer dat je objecten maakt en weggooit, moet de garbage collector het geheugen van je applicatie opruimen. Dit kan prestatie-overhead veroorzaken, vooral voor toepassingen met een hoge doorvoer.

Overweeg het gebruik van objectpools, zoals sync.Pool of je eigen implementatie, om geheugen effectief te hergebruiken. Objectpools bewaren en beheren een verzameling objecten die door de applicatie kunnen worden hergebruikt. Door geheugen te hergebruiken via objectpools kun je de totale hoeveelheid geheugentoewijzing en -deallocatie verminderen, waardoor de impact van garbage collection op de prestaties van je applicatie wordt geminimaliseerd.

Onnodige toewijzingen vermijden

Het vermijden van onnodige toewijzingen helpt bij het verminderen van de druk van de vuilnisman. In plaats van tijdelijke objecten te maken, kun je bestaande gegevensstructuren of slices gebruiken. Dit kan worden bereikt door:

Het vooraf toewijzen van slices met een bekende grootte met behulp van make([]T, grootte, capaciteit) .

. De append-functie verstandig te gebruiken om te voorkomen dat er tussenliggende slices worden aangemaakt tijdens het aaneenschakelen.

verstandig te gebruiken om te voorkomen dat er tussenliggende slices worden aangemaakt tijdens het aaneenschakelen. Vermijd het doorgeven van grote structuren met de waarde; gebruik in plaats daarvan pointers om een verwijzing naar de gegevens door te geven.

Een andere veel voorkomende bron van onnodige geheugentoewijzing is het gebruik van closures. Hoewel closures handig zijn, kunnen ze extra toewijzingen genereren. Geef waar mogelijk functieparameters expliciet door in plaats van ze vast te leggen via closures.

Veilig werken met pointers

Pointers zijn krachtige constructies in Go, waarmee je code direct naar geheugenadressen kan verwijzen. Echter, met deze kracht komt ook het potentieel voor geheugen-gerelateerde bugs en prestatieproblemen. Volg deze best practices om veilig met pointers te werken:

Gebruik pointers spaarzaam en alleen als het nodig is. Overmatig gebruik kan leiden tot tragere uitvoering en meer geheugengebruik.

Houd de reikwijdte van pointergebruik minimaal. Hoe groter het bereik, hoe moeilijker het is om de verwijzing te volgen en geheugenlekken te voorkomen.

Vermijd unsafe.Pointer tenzij het absoluut noodzakelijk is, omdat het de typeveiligheid van Go omzeilt en kan leiden tot moeilijk te debuggen problemen.

tenzij het absoluut noodzakelijk is, omdat het de typeveiligheid van Go omzeilt en kan leiden tot moeilijk te debuggen problemen. Gebruik het sync/atomic pakket voor atomaire operaties op gedeeld geheugen. Gewone pointerbewerkingen zijn niet atomair en kunnen leiden tot dataraces als ze niet gesynchroniseerd worden met sloten of andere synchronisatiemechanismen.

Uw Go-toepassingen benchmarken

Benchmarken is het proces van het meten en evalueren van de prestaties van je Go applicatie onder verschillende omstandigheden. Inzicht in het gedrag van uw applicatie onder verschillende werklasten helpt u knelpunten te identificeren, de prestaties te optimaliseren en te verifiëren dat updates geen prestatieregressie introduceren.

Go heeft ingebouwde ondersteuning voor benchmarking, beschikbaar via het testpakket . Hiermee kun je benchmarktests schrijven die de runtime prestaties van je code meten. Het ingebouwde go test commando wordt gebruikt om de benchmarks uit te voeren, die de resultaten in een gestandaardiseerd formaat weergeeft.

Benchmarktests schrijven

Een benchmarkfunctie wordt op dezelfde manier gedefinieerd als een testfunctie, maar met een andere handtekening:

func BenchmarkMyFunction(b *testing.B) { // Hier komt de benchmarkcode... }

Het object *testing.B dat aan de functie wordt doorgegeven, heeft verschillende nuttige eigenschappen en methoden voor benchmarking:

b.N : Het aantal iteraties dat de benchmarkfunctie moet uitvoeren.

: Het aantal iteraties dat de benchmarkfunctie moet uitvoeren. b.ReportAllocs() : Registreert het aantal geheugentoewijzingen tijdens de benchmark.

: Registreert het aantal geheugentoewijzingen tijdens de benchmark. b.SetBytes(int64) : Stelt het aantal verwerkte bytes per bewerking in, gebruikt om doorvoer te berekenen.

Een typische benchmarktest zou de volgende stappen kunnen omvatten:

Stel de benodigde omgeving en invoergegevens in voor de functie die wordt gebenchmarkt. Reset de timer (b.ResetTimer() ) om eventuele insteltijd uit de benchmarkmetingen te verwijderen. Loop door de benchmark met het opgegeven aantal iteraties: for i := 0; i < b.N; i++ . Voer de functie die wordt gebenchmarkt uit met de juiste invoergegevens.

Benchmarktests uitvoeren

Voer uw benchmarktests uit met het commando go test , inclusief de vlag -bench gevolgd door een reguliere expressie die overeenkomt met de benchmarkfuncties die u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld:

go test -bench=.

Dit commando voert alle benchmarkfuncties in uw pakket uit. Om een specifieke benchmark uit te voeren, geeft u een reguliere expressie die overeenkomt met de naam. Benchmarkresultaten worden in tabelvorm weergegeven met de functienaam, het aantal iteraties, de tijd per bewerking en geheugentoewijzingen indien geregistreerd.

Benchmarkresultaten analyseren

Analyseer de resultaten van uw benchmarktests om de prestatiekenmerken van uw applicatie te begrijpen en gebieden voor verbetering te identificeren. Vergelijk de prestaties van verschillende implementaties of algoritmen, meet de impact van optimalisaties en detecteer prestatieregressies bij het updaten van de code.

Aanvullende tips voor Go prestatieoptimalisatie

Naast het optimaliseren van geheugentoewijzing en het benchmarken van je applicaties, zijn hier enkele andere tips om de prestaties van je Go-programma's te verbeteren:

Werk je Go-versie bij : Gebruik altijd de nieuwste versie van Go, omdat deze vaak prestatieverbeteringen en optimalisaties bevat.

: Gebruik altijd de nieuwste versie van Go, omdat deze vaak prestatieverbeteringen en optimalisaties bevat. Inline functies waar van toepassing : Functie-inlining kan de overhead van functieaanroepen verminderen, waardoor de prestaties verbeteren. Gebruik go build -gcflags '-l=4' om de agressiviteit van het inlinen te regelen (hogere waarden verhogen het inlinen).

: Functie-inlining kan de overhead van functieaanroepen verminderen, waardoor de prestaties verbeteren. Gebruik om de agressiviteit van het inlinen te regelen (hogere waarden verhogen het inlinen). Gebruik gebufferde kanalen : Wanneer je met gelijktijdigheid werkt en kanalen gebruikt voor communicatie, gebruik dan gebufferde kanalen om blokkeren te voorkomen en doorvoer te verbeteren.

: Wanneer je met gelijktijdigheid werkt en kanalen gebruikt voor communicatie, gebruik dan gebufferde kanalen om blokkeren te voorkomen en doorvoer te verbeteren. Kies de juiste datastructuren : Kies de meest geschikte datastructuur voor de behoeften van je applicatie. Dit kan onder andere het gebruik van slices in plaats van arrays zijn wanneer dat mogelijk is, of het gebruik van ingebouwde maps en sets voor efficiënte lookups en manipulaties.

: Kies de meest geschikte datastructuur voor de behoeften van je applicatie. Dit kan onder andere het gebruik van slices in plaats van arrays zijn wanneer dat mogelijk is, of het gebruik van ingebouwde maps en sets voor efficiënte lookups en manipulaties. Optimaliseer uw code - beetje bij beetje: Focus op optimalisatie één gebied per keer, in plaats van te proberen alles tegelijk aan te pakken. Begin met het aanpakken van algoritmische inefficiënties, ga dan verder met geheugenbeheer en andere optimalisaties.

Het implementeren van deze optimalisatietechnieken in je Go-applicaties kan een grote invloed hebben op de schaalbaarheid, het gebruik van bronnen en de algehele prestaties. Door gebruik te maken van de kracht van de ingebouwde tools van Go en de diepgaande kennis die in dit artikel wordt gedeeld, ben je goed uitgerust om krachtige applicaties te ontwikkelen die verschillende werklasten aankunnen.

