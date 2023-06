Introduzione all'ottimizzazione delle prestazioni in Go

Go, o Golang, è un linguaggio di programmazione moderno e open-source sviluppato presso Google da Robert Griesemer, Rob Pike e Ken Thompson. Go vanta eccellenti caratteristiche di performance, grazie alla sua semplicità, alla forte tipizzazione, al supporto integrato della concorrenza e alla garbage collection. Gli sviluppatori scelgono Go per la sua velocità, la capacità di scalare e la facilità di manutenzione quando costruiscono applicazioni lato server, pipeline di dati e altri sistemi ad alte prestazioni.

Per ottenere il massimo delle prestazioni dalle vostre applicazioni Go, potreste voler ottimizzare il vostro codice. Ciò richiede la comprensione dei colli di bottiglia delle prestazioni, la gestione efficiente dell'allocazione della memoria e lo sfruttamento della concorrenza. Un caso degno di nota di utilizzo di Go in applicazioni critiche dal punto di vista delle prestazioni è AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster genera le sue applicazioni backend utilizzando Go, garantendo la scalabilità e le prestazioni elevate necessarie per i casi d'uso aziendali ad alto carico. In questo articolo, tratteremo alcune tecniche di ottimizzazione essenziali, a partire dallo sfruttamento del supporto della concorrenza di Go.

Sfruttare la concorrenza per migliorare le prestazioni

La concorrenza consente l'esecuzione di più attività in modo simultaneo, con un uso ottimale delle risorse di sistema disponibili e un miglioramento delle prestazioni. Go è stato progettato tenendo conto della concorrenza, fornendo Goroutines e Channels come costrutti linguistici integrati per semplificare l'elaborazione concorrente.

Goroutine

Le goroutine sono thread leggeri gestiti dal runtime di Go. Creare una Goroutine è semplice, basta usare la parola chiave `go` prima di chiamare una funzione: ```go go funcName() ``` Quando una Goroutine inizia a funzionare, condivide lo stesso spazio di indirizzi delle altre Goroutine. Questo facilita la comunicazione tra le Goroutine. Tuttavia, è necessario prestare attenzione all'accesso alla memoria condivisa, per evitare le corse ai dati.

Canali

I canali sono la forma principale di comunicazione tra le goroutine in Go. Il canale è un canale tipizzato attraverso il quale è possibile inviare e ricevere valori tra le goroutine. Per creare un canale, utilizzare la parola chiave `chan`: ```go channelName := make(chan dataType) ``` L'invio e la ricezione di valori attraverso un canale avviene utilizzando l'operatore freccia (`<-`). Ecco un esempio: ```go // Invio di un valore a un canale channelName <- valueToSend // Ricezione di un valore da un canale receivedValue := <-channelName ``` L'uso corretto dei canali garantisce una comunicazione sicura tra le goroutine ed elimina potenziali condizioni di gara.

Implementazione dei modelli di concorrenza

L'applicazione di modelli di concorrenza, come il parallelismo, le pipeline e il fan-in/fan-out, consente agli sviluppatori Go di creare applicazioni performanti. Ecco una breve spiegazione di questi pattern:

Parallelismo: Divide i calcoli in attività più piccole ed esegue queste attività in modo concorrente per utilizzare più core del processore e accelerare i calcoli.

Divide i calcoli in attività più piccole ed esegue queste attività in modo concorrente per utilizzare più core del processore e accelerare i calcoli. Pipeline: Organizzano una serie di funzioni in fasi, dove ogni fase elabora i dati e li passa alla fase successiva attraverso un canale. In questo modo si crea una pipeline di elaborazione in cui i diversi stadi lavorano simultaneamente per elaborare i dati in modo efficiente.

Organizzano una serie di funzioni in fasi, dove ogni fase elabora i dati e li passa alla fase successiva attraverso un canale. In questo modo si crea una pipeline di elaborazione in cui i diversi stadi lavorano simultaneamente per elaborare i dati in modo efficiente. Fan-In/Fan-Out: Distribuire un'attività su più goroutine (fan-out), che elaborano i dati in modo simultaneo. Quindi, riunire i risultati di queste goroutine in un unico canale (fan-in) per un'ulteriore elaborazione o aggregazione. Se implementati correttamente, questi pattern possono migliorare significativamente le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni Go.

Profilazione delle applicazioni Go per l'ottimizzazione

La profilazione è il processo di analisi del codice per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni e le inefficienze nel consumo delle risorse. Go fornisce strumenti integrati, come il pacchetto `pprof`, che consentono agli sviluppatori di profilare le loro applicazioni e di comprendere le caratteristiche delle prestazioni. Profilando il codice Go, è possibile identificare le opportunità di ottimizzazione e garantire un utilizzo efficiente delle risorse.

Profilazione della CPU

La profilazione della CPU misura le prestazioni dell'applicazione Go in termini di utilizzo della CPU. Il pacchetto `pprof` può generare profili della CPU che mostrano dove l'applicazione spende la maggior parte del suo tempo di esecuzione. Per abilitare la profilazione della CPU, utilizzare il seguente frammento di codice: ```go import "runtime/pprof" // ... func main() { // Crea un file per memorizzare il profilo della CPU f, err := os.Create("cpu_profile.prof") if err != nil { log.Fatal(err) } defer f.Close() // Avvia il profilo della CPU if err := pprof.StartCPUProfile(f); err != nil { log.Fatal(err) } defer pprof.StopCPUProfile() // Esegui qui il codice della tua applicazione } ``` Dopo aver eseguito la vostra applicazione, avrete un file `cpu_profile.prof` che potrete analizzare con gli strumenti `pprof` o visualizzare con l'aiuto di un profilatore compatibile.

Profilazione della memoria

La profilazione della memoria si concentra sull'allocazione e sull'utilizzo della memoria della vostra applicazione Go, aiutandovi a identificare potenziali perdite di memoria, allocazioni eccessive o aree in cui la memoria può essere ottimizzata. Per abilitare la profilazione della memoria, utilizzare questo frammento di codice: ```go import "runtime/pprof" // ... func main() { // Eseguite qui il codice della vostra applicazione // Create un file per memorizzare il profilo della memoria f, err := os.Create("mem_profile.prof") if err != nil { log.Fatal(err) } defer f.Close() // Scrivere il profilo di memoria runtime.GC() // Eseguire una garbage collection per ottenere statistiche accurate sulla memoria if err := pprof.WriteHeapProfile(f); err != nil { log.Fatal(err) } } ``` Simile al profilo della CPU, è possibile analizzare il file `mem_profile.prof` usando gli strumenti `pprof` o visualizzarlo con un profiler compatibile.

Sfruttando le capacità di profilazione di Go, si possono ottenere informazioni sulle prestazioni dell'applicazione e identificare le aree da ottimizzare. Questo aiuta a creare applicazioni efficienti e performanti che scalano in modo efficace e gestiscono le risorse in modo ottimale.

Allocazione della memoria e puntatori in Go

L'ottimizzazione dell'allocazione della memoria in Go può avere un impatto significativo sulle prestazioni dell'applicazione. Una gestione efficiente della memoria riduce l'utilizzo delle risorse, accelera i tempi di esecuzione e minimizza l'overhead della garbage collection. In questa sezione verranno illustrate le strategie per massimizzare l'uso della memoria e per lavorare in modo sicuro con i puntatori.

Riutilizzare la memoria dove possibile

Uno dei modi principali per ottimizzare l'allocazione della memoria in Go è riutilizzare gli oggetti quando possibile, invece di scartarli e allocarne di nuovi. Go utilizza la garbage collection per gestire la memoria, quindi ogni volta che si creano e si scartano oggetti, il garbage collector deve ripulire l'applicazione. Questo può comportare un sovraccarico di prestazioni, soprattutto per le applicazioni ad alto rendimento.

Per riutilizzare la memoria in modo efficace, si consiglia di utilizzare i pool di oggetti, come sync.Pool o un'implementazione personalizzata. I pool di oggetti memorizzano e gestiscono una collezione di oggetti che possono essere riutilizzati dall'applicazione. Riutilizzando la memoria attraverso i pool di oggetti, è possibile ridurre la quantità complessiva di allocazione e deallocazione della memoria, minimizzando l'impatto della garbage collection sulle prestazioni dell'applicazione.

Evitare le allocazioni non necessarie

Evitare le allocazioni non necessarie aiuta a ridurre la pressione del garbage collector. Invece di creare oggetti temporanei, si possono utilizzare strutture di dati o slices esistenti. Ciò può essere ottenuto mediante:

Preallocando le slice con una dimensione nota usando make([]T, size, capacity) .

. Utilizzando la funzione append in modo oculato per evitare la creazione di slice intermedie durante la concatenazione.

in modo oculato per evitare la creazione di slice intermedie durante la concatenazione. Evitando di passare strutture di grandi dimensioni per valore; utilizzare invece i puntatori per passare un riferimento ai dati.

Un'altra fonte comune di allocazione di memoria non necessaria è l'uso delle chiusure. Sebbene le chiusure siano comode, possono generare allocazioni aggiuntive. Quando è possibile, passare i parametri delle funzioni in modo esplicito invece di catturarli attraverso le chiusure.

Lavorare in sicurezza con i puntatori

I puntatori sono costrutti potenti in Go, che consentono al codice di fare riferimento direttamente agli indirizzi di memoria. Tuttavia, questa potenza comporta il rischio di bug e problemi di prestazioni legati alla memoria. Per lavorare in modo sicuro con i puntatori, seguite queste buone pratiche:

Usare i puntatori con parsimonia e solo quando necessario. Un uso eccessivo può portare a un'esecuzione più lenta e a un maggiore consumo di memoria.

Mantenere l'ambito di utilizzo dei puntatori al minimo. Più ampio è l'ambito, più difficile è tracciare il riferimento ed evitare perdite di memoria.

Evitare unsafe.Pointer a meno che non sia assolutamente necessario, in quanto aggira la sicurezza dei tipi di Go e può portare a problemi difficili da debuggare.

a meno che non sia assolutamente necessario, in quanto aggira la sicurezza dei tipi di Go e può portare a problemi difficili da debuggare. Usare il pacchetto sync/atomic per le operazioni atomiche sulla memoria condivisa. Le normali operazioni con i puntatori non sono atomiche e possono portare a corse di dati se non sono sincronizzate con i lock o altri meccanismi di sincronizzazione.

Benchmarking delle applicazioni Go

Il benchmarking è il processo di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'applicazione Go in varie condizioni. Capire il comportamento dell'applicazione sotto diversi carichi di lavoro aiuta a identificare i colli di bottiglia, a ottimizzare le prestazioni e a verificare che gli aggiornamenti non introducano una regressione delle prestazioni.

Go dispone di un supporto integrato per il benchmarking, fornito dal pacchetto testing . Esso consente di scrivere test di benchmark che misurano le prestazioni in tempo reale del codice. Per eseguire i benchmark si usa il comando integrato go test , che fornisce i risultati in un formato standardizzato.

Scrivere test di benchmark

Una funzione di benchmark è definita in modo simile a una funzione di test, ma con una firma diversa:

func BenchmarkMyFunction(b *testing.B) { // Il codice di benchmark va qui... }

L'oggetto *testing.B passato alla funzione ha diverse proprietà e metodi utili per il benchmarking:

b.N : Il numero di iterazioni che la funzione di benchmarking deve eseguire.

: Il numero di iterazioni che la funzione di benchmarking deve eseguire. b.ReportAllocs() : Registra il numero di allocazioni di memoria durante il benchmark.

: Registra il numero di allocazioni di memoria durante il benchmark. b.SetBytes(int64) : Imposta il numero di byte elaborati per operazione, utilizzato per calcolare il throughput.

Un tipico test di benchmark potrebbe includere i seguenti passaggi:

Impostare l'ambiente e i dati di input necessari per la funzione oggetto del benchmark. Azzerare il timer (b.ResetTimer() ) per eliminare il tempo di configurazione dalle misurazioni del benchmark. Eseguire il benchmark in loop con il numero di iterazioni indicato: for i := 0; i < b.N; i++ . Eseguire la funzione oggetto del benchmark con i dati di ingresso appropriati.

Esecuzione dei test di benchmark

Eseguire i test di benchmark con il comando go test , includendo il flag -bench seguito da un'espressione regolare che corrisponda alle funzioni di benchmark da eseguire. Ad esempio:

go test -bench=.

Questo comando esegue tutte le funzioni di benchmark del pacchetto. Per eseguire un benchmark specifico, fornire un'espressione regolare che corrisponda al suo nome. I risultati dei benchmark vengono visualizzati in formato tabellare, mostrando il nome della funzione, il numero di iterazioni, il tempo per operazione e le allocazioni di memoria, se registrate.

Analisi dei risultati dei benchmark

Analizzare i risultati dei test di benchmark per comprendere le caratteristiche delle prestazioni dell'applicazione e identificare le aree di miglioramento. Confrontate le prestazioni di diverse implementazioni o algoritmi, misurate l'impatto delle ottimizzazioni e rilevate le regressioni delle prestazioni quando aggiornate il codice.

Ulteriori suggerimenti per l'ottimizzazione delle prestazioni di Go

Oltre all'ottimizzazione dell'allocazione della memoria e al benchmarking delle applicazioni, ecco altri suggerimenti per migliorare le prestazioni dei programmi Go:

Aggiornare la versione di Go : Utilizzare sempre l'ultima versione di Go, che spesso include miglioramenti e ottimizzazioni delle prestazioni.

: Utilizzare sempre l'ultima versione di Go, che spesso include miglioramenti e ottimizzazioni delle prestazioni. Inlineare le funzioni dove possibile : L'inlining delle funzioni può aiutare a ridurre l'overhead delle chiamate di funzione, migliorando le prestazioni. Usare go build -gcflags '-l=4' per controllare l'aggressività dell'inlining (valori più alti aumentano l'inlining).

: L'inlining delle funzioni può aiutare a ridurre l'overhead delle chiamate di funzione, migliorando le prestazioni. Usare per controllare l'aggressività dell'inlining (valori più alti aumentano l'inlining). Usare canali con buffer : Quando si lavora con la concorrenza e si usano i canali per la comunicazione, usare canali con buffer per evitare il blocco e migliorare il throughput.

: Quando si lavora con la concorrenza e si usano i canali per la comunicazione, usare canali con buffer per evitare il blocco e migliorare il throughput. Scegliere le strutture dati giuste : Scegliere la struttura di dati più appropriata per le esigenze dell'applicazione. Ad esempio, si possono usare le slices al posto degli array, quando possibile, o le mappe e gli insiemi integrati per effettuare ricerche e manipolazioni efficienti.

: Scegliere la struttura di dati più appropriata per le esigenze dell'applicazione. Ad esempio, si possono usare le slices al posto degli array, quando possibile, o le mappe e gli insiemi integrati per effettuare ricerche e manipolazioni efficienti. Ottimizzare il codice, un po' alla volta: Concentratevi sull'ottimizzazione di un'area alla volta, piuttosto che cercare di affrontare tutto contemporaneamente. Iniziate ad affrontare le inefficienze algoritmiche, quindi passate alla gestione della memoria e ad altre ottimizzazioni.

L'implementazione di queste tecniche di ottimizzazione delle prestazioni nelle applicazioni Go può avere un impatto profondo sulla loro scalabilità, sull'utilizzo delle risorse e sulle prestazioni complessive. Sfruttando la potenza degli strumenti integrati di Go e le conoscenze approfondite condivise in questo articolo, sarete ben equipaggiati per sviluppare applicazioni altamente performanti in grado di gestire diversi carichi di lavoro.

Volete sviluppare applicazioni backend scalabili ed efficienti con Go?