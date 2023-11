Hoe mobiele apps opschalen met WebSocket?

WebSocket-technologie begrijpen

WebSocket is een communicatieprotocol dat bidirectionele gegevensoverdracht tussen een client en een server mogelijk maakt via één enkele, duurzame verbinding. WebSocket, opgericht in 2011 als onderdeel van de HTML5-standaard, is steeds populairder geworden voor de ontwikkeling van web- en mobiele apps, omdat het realtime communicatie biedt met een lagere latentie dan traditionele HTTP.

WebSocket creëert een enkele, permanente verbinding tussen de client en de server. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen gegevens in beide richtingen worden verzonden als "frames" zonder dat de verbinding voor elke transmissie opnieuw tot stand moet worden gebracht. Deze technologie zorgt voor efficiënte communicatie en reactievermogen in realtime toepassingen zoals chattoepassingen, online gaming en live datafeeds.

Om een ​​WebSocket-verbinding tot stand te brengen, wordt een initiële HTTP-handshake uitgevoerd tussen de client en de server, waardoor de verbinding wordt geüpgraded naar het WebSocket-protocol. Na de upgrade blijft de verbinding open, waardoor continue communicatie tussen de client en de server mogelijk is.

Waarom WebSocket gebruiken in mobiele apps?

WebSocket biedt verschillende voordelen voor de ontwikkeling van mobiele apps die de prestaties, bruikbaarheid en gebruikerservaring helpen verbeteren. Enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van WebSocket in mobiele apps zijn:

Real-time communicatie: WebSocket maakt de real-time uitwisseling van gegevens tussen de client en de server mogelijk, waardoor directe updates en een naadloze gebruikerservaring mogelijk zijn in toepassingen die live gegevens vereisen, zoals berichtenapps, sociale media-feeds of live sportuitslagen.

Verminderde latentie: WebSocket elimineert de overhead van het openen en sluiten van meerdere verbindingen bij gebruik van traditionele HTTP-communicatie door een permanente verbinding te behouden. Dit resulteert in verminderde latentie, snellere gegevensoverdracht en verbeterde prestaties in mobiele apps.

Efficiënt gebruik van bronnen: WebSocket-verbindingen verbruiken minder bronnen dan meerdere HTTP-verbindingen, omdat ze slechts één open verbinding nodig hebben voor bidirectionele gegevensoverdracht. Dit kan leiden tot betere prestaties en een efficiënter gebruik van netwerkbronnen, vooral op mobiele apparaten waar het behoud van hulpbronnen cruciaal is.

Compatibel met mobiele netwerken: WebSocket heeft ingebouwde ondersteuning voor proxyservers en firewalls, waardoor het zeer geschikt is voor mobiele netwerken waar deze componenten vaak worden gebruikt om verkeer te beheren en te beveiligen.

Ondersteunt binaire gegevens: In tegenstelling bij traditionele HTTP ondersteunt WebSocket de overdracht van binaire gegevens, wat handig kan zijn voor het verzenden van afbeeldingen, audio, video of andere binaire bestandstypen in mobiele apps.

WebSocket versus traditionele HTTP

Hoewel WebSocket verschillende voordelen biedt voor de ontwikkeling van mobiele apps, is het essentieel om de verschillen met traditionele HTTP-communicatie te begrijpen. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

Verbindingstype: WebSocket maakt gebruik van een permanente, langdurige verbinding die gedurende de gehele communicatie open blijft. Traditionele HTTP is daarentegen afhankelijk van kortstondige verbindingen die tot stand worden gebracht en gesloten voor elke verzoek-antwoord-interactie. Hierdoor kan WebSocket een lagere latentie en efficiëntere communicatie bieden dan HTTP.

Gegevensoverdracht: WebSocket ondersteunt bidirectionele gegevensoverdracht, waardoor zowel de client als de server op elk moment gegevens kunnen verzenden zonder op een verzoek of antwoord te hoeven wachten. Traditionele HTTP volgt daarentegen een verzoek-antwoordpatroon, waarbij de client een verzoek verzendt en wacht op een antwoord van de server, wat resulteert in een hogere latentie.

Binaire gegevens: WebSocket biedt native ondersteuning voor binaire gegevens, waardoor een efficiënte overdracht van afbeeldingen, audio, video of andere bestandstypen mogelijk is. Traditionele HTTP verzendt binaire gegevens via tekst, wat extra verwerking en overhead vereist, vooral voor grote bestanden.

Headers en framing: WebSocket gebruikt een minimale framestructuur voor gegevensoverdracht, waardoor de hoeveelheid overhead wordt verminderd en de prestaties worden verhoogd. Traditionele HTTP vereist headers voor elk verzoek-antwoord, waardoor extra gegevens en meer overhead worden toegevoegd.

Hoewel WebSocket duidelijke voordelen heeft voor bepaalde soorten mobiele applicaties, is dit misschien niet voor elke app nodig. In gevallen waarin real-time communicatie niet vereist is, kan traditionele HTTP voldoende zijn voor het afhandelen van gegevensuitwisseling. Toch is WebSocket de superieure keuze voor ontwikkelaars van mobiele apps voor applicaties die afhankelijk zijn van reactievermogen, directe updates en lage latentie.

Mobiele apps schalen met WebSocket

Bij het schalen van uw mobiele app kan WebSocket-technologie de prestaties verbeteren, realtime functies ondersteunen en hogere belastingen aan. Bij het bouwen van een schaalbare mobiele app zijn verschillende factoren betrokken, zoals het verwerken van een groeiend aantal gelijktijdige WebSocket-verbindingen, het verdelen van de belasting over meerdere servers en het optimaliseren van de efficiëntie van gegevensoverdracht.

Het schalen van uw op WebSocket gebaseerde mobiele app kan worden bereikt door middel van strategieën, waaronder het omgaan met verbindingsbeperkingen, het implementeren van taakverdeling en clustering, het optimaliseren van gegevensoverdracht en het gebruik van de juiste tools om uw app efficiënt te bouwen en te implementeren. In de volgende secties bespreken we de verschillende technieken voor het schalen van een mobiele WebSocket-app om de groei ervan te garanderen en een naadloze gebruikerservaring te bieden.

Omgaan met verbindingsbeperkingen

De eerste uitdaging die moet worden overwonnen bij het schalen van een WebSocket-app is het omgaan met de toename van het aantal gelijktijdige verbindingen. Elke WebSocket-verbinding neemt serverbronnen in beslag (bestandsbeschrijvingen, geheugen, verwerkingskracht) en een enkele server kan slechts een beperkt aantal WebSocket-verbindingen vervoeren. Het proces van het omgaan met verbindingsbeperkingen kan worden aangepakt via de volgende technieken:

Verbindingspooling: Door verbindingspooling te implementeren, kunt u bestaande verbindingen hergebruiken en serverbronnen besparen tijdens perioden van inactiviteit. Door de overhead van het maken en sluiten van ongebruikte verbindingen te vermijden, kunt u de serverprestaties verbeteren en meer gebruikers huisvesten.

Resourcebeheer: Het correct beheren van de bronnen die worden gebruikt door WebSocket-verbindingen is essentieel voor optimale schaalbaarheid. Zorg ervoor dat u voldoende bronnen toewijst voor de verwachte belasting, terwijl u de balans tussen noodzakelijke functionaliteit en geheugengebruik verfijnt. Technieken zoals lazyloading, garbagecollection en het gebruik van efficiënte datastructuren kunnen helpen bij het beheer van hulpbronnen.

Verbindingsbeperking: het beperken van het aantal gelijktijdige WebSocket-verbindingen kan helpen de serverprestaties onder hoge belasting te behouden. Pas een dynamisch schaalbeleid toe, waarbij u de verbindingslimiet beheert op basis van de huidige serverbelasting, om potentiële knelpunten te voorkomen en een soepele gebruikerservaring te garanderen.

Verbindingstime-outs: het implementeren van verbindingstime-outs zorgt ervoor dat inactieve verbindingen worden gesloten na een bepaalde periode van inactiviteit. Dit helpt serverbronnen te besparen en nieuwe verbindingen mogelijk te maken, waardoor het WebSocket-verkeer efficiënter wordt beheerd.

Taakverdeling en clustering

Taakverdeling en clustering zijn cruciale technieken om WebSocket-verbindingen over meerdere servers te verdelen en optimale systeemprestaties te behouden.

Load Balancing: Load Balancing zorgt ervoor dat WebSocket-verbindingen efficiënt worden verdeeld over een groep servers. Dit omvat het gebruik van round-robin, minste verbindingen of op servercapaciteit gebaseerde strategieën om verbindingen aan servers toe te wijzen. Load balancers kunnen worden geïmplementeerd via hardware, software of een combinatie van beide.

Sessieaffiniteit: Sessieaffiniteit, of sticky-sessies, wijst de WebSocket-verbindingen van een gebruiker gedurende de gehele sessie toe aan dezelfde server. Dit zorgt ervoor dat alle berichten van en naar een specifieke gebruiker door dezelfde server worden verwerkt, waardoor de gegevensconsistentie behouden blijft en het serverstatusbeheer wordt vereenvoudigd.

Serverclustering: Clustering omvat het koppelen van meerdere servers om een ​​schaalbare eenheid te vormen. Wanneer WebSocket-verbindingen een gedeelde status of synchronisatie tussen servers vereisen, wordt clustering een cruciaal onderdeel van elke schaalstrategie. Serverclusters kunnen worden gebouwd met behulp van verschillende methoden, zoals stateful of stateless architectuur, en kunnen technologieën omvatten zoals gegevensreplicatie, weergave aan de serverzijde en horizontaal geschaalde databases.

Horizontaal schalen: Horizontaal schalen verwijst naar het toevoegen van meer servers aan uw infrastructuur om de verhoogde belasting aan te kunnen. Met behulp van taakverdeling en clustering kunt u WebSocket-verbindingen distribueren en over meerdere servers laden voor betere prestaties en grotere veerkracht onder omstandigheden met veel verkeer.

Verticaal schalen: Verticaal schalen, hoewel niet direct gerelateerd aan WebSocket-verbindingen, kan ook de servercapaciteit verbeteren om meer gelijktijdige verbindingen te verwerken. Deze aanpak omvat het vergroten van de bronnen die beschikbaar zijn voor een server, zoals CPU, geheugen of netwerkbandbreedte, om de mogelijkheid te vergroten om een ​​groter aantal verbindingen en de bijbehorende werklasten te beheren.

Door deze strategieën te implementeren, kunt u de WebSocket-belasting effectief over meerdere servers verdelen, optimale prestaties behouden en uw mobiele app schalen om tegemoet te komen aan de gebruikersgroei.

Gegevensoverdracht optimaliseren

Het optimaliseren van de efficiëntie van gegevensoverdracht is van cruciaal belang bij het schalen van mobiele apps met behulp van WebSocket-technologie. Efficiënte gegevensoverdracht minimaliseert de latentie, vermindert de serverbelasting en verbetert de app-prestaties. Hier volgen enkele best practices voor het optimaliseren van gegevensoverdracht in op WebSocket gebaseerde mobiele applicaties:

Gebruik binaire gegevensformaten

Het overbrengen van gegevens in binair formaat (in plaats van tekst) kan de omvang van de payload verkleinen en de verwerkingstijd verbeteren. Binaire formaten zoals Protocol Buffers, MessagePack of BSON kunnen efficiënte alternatieven zijn voor traditionele JSON- of XML- gegevensformaten. Ze bieden ook een gestructureerde manier om gegevens te definiëren en te serialiseren, waardoor ze compacter en sneller te verwerken zijn dan op tekst gebaseerde formaten.

Gegevens comprimeren

Het gebruik van gegevenscompressietechnieken kan de omvang van de gegevensoverdracht via WebSocket-verbindingen helpen verkleinen. Zorg ervoor dat zowel de server als de client datacompressie ondersteunen en kies een geschikt compressie-algoritme (bijvoorbeeld gzip, deflate of Brotli) op ​​basis van hun prestaties en compressieverhouding. In sommige gevallen kan het inschakelen van compressie per bericht de gegevensoverdracht verder optimaliseren door elk WebSocket-bericht afzonderlijk te comprimeren.

Minimaliseer de berichtfrequentie

Verzend alleen noodzakelijke gegevensupdates en vermijd het verzenden van overtollige of ongewenste informatie naar klanten. Overweeg het gebruik van een publicatie-abonneerpatroon, waarbij klanten zich abonneren op specifieke gegevensstromen en alleen updates ontvangen als er relevante gegevenswijzigingen optreden, in plaats van voortdurend naar gegevens te peilen.

Batchberichten

Vermijd het verzenden van veel kleine berichten, omdat dit overhead op netwerkverbindingen kan veroorzaken en de latentie kan vergroten. Plaats in plaats daarvan meerdere berichten in een batch en verzend ze als één groter bericht om de overhead te verminderen en de doorvoer te verbeteren.

Gebruik efficiënte serialisatie en deserialisatie

Kies efficiënte serialisatie- en deserialisatietechnieken die resulteren in kleinere gegevenspayloads en snellere verwerkingstijden. Populaire opties zijn onder meer Protocolbuffers, Avro of MessagePack. Om de conversieoverhead te minimaliseren, moet u ervoor zorgen dat de geselecteerde serialisatietechniek native wordt ondersteund door zowel de server als de client.

