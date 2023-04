In het steeds veranderende landschap van startups hebben verschillende misvattingen over succes het traject van talrijke ondernemingen bepaald. Dit artikel heeft tot doel veelvoorkomende mythes over succes bij startende ondernemers te ontkrachten en het fenomeen van de mentale filter te onderzoeken, dat een aanzienlijke invloed kan hebben op besluitvormingsprocessen in de ondernemerswereld.

Jarenlange ervaring en onderzoek hebben de meest voorkomende misvattingen aan het licht gebracht die aspirant-ondernemers vaak misleiden en hun groei belemmeren. Door licht te werpen op deze mythes biedt het artikel een realistisch inzicht in de uitdagingen en kansen van startups.

Ook het fenomeen van de mentale filter wordt onder de loep genomen, omdat dit kan leiden tot vooringenomen oordelen en vertroebelde percepties, wat leidt tot suboptimale zakelijke beslissingen. Inzicht in deze cognitieve bias stelt ondernemers in staat een meer evenwichtige en geïnformeerde aanpak te ontwikkelen om door het complexe startup-landschap te navigeren. In dit artikel wordt de waarheid achter deze mythen onthuld en worden richtsnoeren gegeven voor het beheer van mentale filters om bloeiende en duurzame startups te creëren.

De illusie van startup-succes: wat je niet ziet

In de media en de populaire cultuur worden startups vaak afgeschilderd als glamoureuze en opwindende succesverhalen. Oprichters worden geprezen als visionairs die van de ene dag op de andere roem en fortuin vergaren.

Dit verhaal is echter ver bezijden de waarheid, want de meeste startups mislukken uiteindelijk. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van de startups slechts de eerste paar jaar overleeft, een feit dat vaak wordt overschaduwd door de enkele spraakmakende successen die de krantenkoppen domineren.

Er zijn verschillende redenen waarom onze perceptie van startup-succes zo scheef is. Een belangrijke factor is de beschikbaarheidsheuristiek, een cognitieve bias die ervoor zorgt dat mensen de waarschijnlijkheid overschatten van gebeurtenissen die gemakkelijk in herinnering worden gebracht. Opvallende succesverhalen zijn memorabel en worden vaak besproken, terwijl mislukkingen vaak in de vergetelheid raken. Als gevolg daarvan ontwikkelen we een vertekend beeld van de startup, waardoor veel aspirant-ondernemers geloven dat succes haalbaarder is dan het in werkelijkheid is.

Demystificatie van de mentale filter: waarom we mislukkingen van start-ups over het hoofd zien

De mentale filter is een cognitieve vervorming die ervoor zorgt dat we ons richten op bepaalde aspecten van een situatie en andere negeren. In de context van startups leidt de mentale filter er vaak toe dat we ons concentreren op de succesverhalen en de talrijke mislukkingen in het ondernemerslandschap bagatelliseren.

Wat is survivorship bias

Survivorship bias is een logische misvatting wanneer we ons uitsluitend richten op degenen die een bepaald proces of een bepaalde uitdaging hebben "overleefd", terwijl we degenen die dat niet hebben gedaan over het hoofd zien. Deze cognitieve bias kan onze perceptie van de werkelijkheid aanzienlijk beïnvloeden en ons begrip van de factoren die bijdragen tot succes of mislukking vertekenen. In de context van startups kan de overlevingsdrang ertoe leiden dat we ons concentreren op succesvolle bedrijven en hun oprichters, terwijl we de vele mislukte bedrijven over het hoofd zien.

De onderliggende oorzaak van survivorship bias ligt in onze natuurlijke neiging om meer aandacht te besteden aan de winnaars - degenen die met succes uitdagingen zijn aangegaan en hun doelen hebben bereikt. De verhalen van succesvolle ondernemers krijgen vaak veel publiciteit en hun ervaringen worden de maatstaf waaraan wij de kans op succes in een bepaalde bedrijfstak of onderneming afmeten. Bijgevolg hebben wij de neiging om de ervaringen van degenen die gefaald hebben te bagatelliseren of te negeren, wat leidt tot een scheve perceptie van de werkelijke kans op succes voor startende ondernemers.

Deze vertekende kijk op de werkelijkheid kan onrealistische verwachtingen wekken bij aspirant-ondernemers, die misschien denken dat succes haalbaarder en eenvoudiger is dan het in werkelijkheid is. Zij onderschatten misschien de uitdagingen en risico's die gepaard gaan met het starten van een bedrijf en houden geen rekening met de talrijke factoren die bijdragen tot het hoge mislukkingspercentage van starters. Dit kan op zijn beurt leiden tot onvoldoende voorbereiding, planning en risicobeperking - allemaal factoren die essentieel zijn om de kans op succes in de competitieve wereld van het ondernemerschap te vergroten.

Bovendien kan de "survivorship bias" ook leiden tot een onvolledig begrip van de factoren die bijdragen tot succes of mislukking. Door ons alleen te richten op de ervaringen van succesvolle ondernemers, kunnen we waardevolle lessen missen die kunnen worden geleerd van degenen die hun doel niet hebben bereikt. Mislukte start-ups bieden vaak cruciale inzichten in de valkuilen en uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd en de strategieën om deze te overwinnen. Als zodanig is het essentieel om het volledige spectrum van succesvolle en onsuccesvolle ondernemerservaringen in ogenschouw te nemen om een vollediger begrip te ontwikkelen van de factoren die bijdragen aan het succes van startups.

Vervallen domeinen onthullen de grimmige realiteit van bedrijfsoverleving

Om de realiteit van het mislukken van startups beter te begrijpen, analyseerden we verlopen domeinen op ProductHunt, een platform dat nieuwe startups en producten toont. Ons onderzoek bracht aan het licht dat ten minste 20.000 startups zodanig zijn mislukt dat hun domein is verlopen, een ontnuchterende herinnering dat voor elke succesvolle startup, talloze anderen het niet hebben gehaald.

Deze vaststelling dient als een wake-up call en spoort ondernemers en investeerders aan om hun verwachtingen bij te stellen en de startup-wereld met een realistischer perspectief te benaderen. Door de ware omvang van het mislukken van startups te begrijpen, kunnen we beter geïnformeerde beslissingen nemen en strategieën ontwikkelen om de kans op succes van onze eigen ondernemingen te vergroten.

Strategieën om het mentale filter te bestrijden en betere beslissingen te nemen

Wees je bewust van cognitieve vooroordelen : De eerste stap in het bestrijden van het mentale filter is erkennen dat onze geest van nature geneigd is om informatie op een bevooroordeelde manier te filteren. U kunt een kritischer en genuanceerder begrip van het starterslandschap ontwikkelen door u bewust te zijn van cognitieve vooroordelen zoals de beschikbaarheidsheuristiek en de overlevingsbias.



: De eerste stap in het bestrijden van het mentale filter is erkennen dat onze geest van nature geneigd is om informatie op een bevooroordeelde manier te filteren. U kunt een kritischer en genuanceerder begrip van het starterslandschap ontwikkelen door u bewust te zijn van cognitieve vooroordelen zoals de beschikbaarheidsheuristiek en de overlevingsbias. Zoek diverse perspectieven : Om een evenwichtiger beeld van de startup-wereld te krijgen, doe je moeite om verhalen van zowel successen als mislukkingen op te zoeken. Door je te verdiepen in verschillende perspectieven krijg je een beter beeld van alle uitdagingen en triomfen waarmee ondernemers te maken krijgen, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen in je zakelijke ondernemingen.



: Om een evenwichtiger beeld van de startup-wereld te krijgen, doe je moeite om verhalen van zowel successen als mislukkingen op te zoeken. Door je te verdiepen in verschillende perspectieven krijg je een beter beeld van alle uitdagingen en triomfen waarmee ondernemers te maken krijgen, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen in je zakelijke ondernemingen. Omarm falen als een leermogelijkheid : In plaats van bang te zijn voor mislukkingen, zie het als een waardevolle bron van informatie. Door de redenen achter mislukkingen van starters te analyseren en te leren van de fouten van anderen, kunt u potentiële valkuilen identificeren en strategieën ontwikkelen om deze in uw eigen onderneming te vermijden.



: In plaats van bang te zijn voor mislukkingen, zie het als een waardevolle bron van informatie. Door de redenen achter mislukkingen van starters te analyseren en te leren van de fouten van anderen, kunt u potentiële valkuilen identificeren en strategieën ontwikkelen om deze in uw eigen onderneming te vermijden. Cultiveer een groeimindset : Een groeimindset moedigt voortdurend leren en verbeteren aan, waardoor het een onschatbare troef is in de onvoorspelbare wereld van startups. Door een groeimindset aan te nemen, ben je beter uitgerust om je aan tegenslagen aan te passen, van fouten te leren en uiteindelijk je kansen op succes te vergroten.



: Een groeimindset moedigt voortdurend leren en verbeteren aan, waardoor het een onschatbare troef is in de onvoorspelbare wereld van startups. Door een groeimindset aan te nemen, ben je beter uitgerust om je aan tegenslagen aan te passen, van fouten te leren en uiteindelijk je kansen op succes te vergroten. Bouw een sterk ondersteunend netwerk op: De reis naar een startup kan isolerend en uitdagend zijn, waardoor een sterk ondersteunend netwerk van collega-ondernemers, mentoren en professionals uit de sector essentieel is. Een ondersteunend netwerk kan advies, feedback en aanmoediging van onschatbare waarde zijn om u te helpen bij de ups en downs van uw ondernemerstraject.



Lessen uit de onvertelde verhalen van mislukte starters

Marktvalidatie is essentieel : Een rode draad bij veel mislukte startups is een gebrek aan marktvalidatie. Voordat u veel tijd en middelen in een onderneming investeert, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat er een echte marktbehoefte is voor uw product of dienst. Doe grondig marktonderzoek, spreek met potentiële klanten en test uw product of dienst voordat u zich volledig inzet voor een nieuwe onderneming. Een van de beste manieren om een startup-idee te testen is het maken van een MVP. Het no-code platform AppMaster kan je hierbij helpen. Met AppMaster kun je in korte tijd en met een minimaal budget een webapplicatie, een mobiele app en een backend maken.



: Een rode draad bij veel mislukte startups is een gebrek aan marktvalidatie. Voordat u veel tijd en middelen in een onderneming investeert, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat er een echte marktbehoefte is voor uw product of dienst. Doe grondig marktonderzoek, spreek met potentiële klanten en test uw product of dienst voordat u zich volledig inzet voor een nieuwe onderneming. Een van de beste manieren om een startup-idee te testen is het maken van een MVP. Het no-code platform AppMaster kan je hierbij helpen. Met AppMaster kun je in korte tijd en met een minimaal budget een webapplicatie, een mobiele app en een backend maken. Cashflow management is de sleutel : Slecht cashflow management is een belangrijke oorzaak van het falen van startups. Het is essentieel om een realistisch budget te ontwikkelen, de uitgaven nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat u voldoende financiële armslag hebt om eventuele uitdagingen het hoofd te bieden. Win advies in bij financiële professionals en informeer uzelf voortdurend over de beste praktijken op het gebied van cashflowbeheer.



: Slecht cashflow management is een belangrijke oorzaak van het falen van startups. Het is essentieel om een realistisch budget te ontwikkelen, de uitgaven nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat u voldoende financiële armslag hebt om eventuele uitdagingen het hoofd te bieden. Win advies in bij financiële professionals en informeer uzelf voortdurend over de beste praktijken op het gebied van cashflowbeheer. Bouw een sterk team : Uw team is de ruggengraat van uw startup, en het samenstellen van een groep toegewijde, bekwame en gemotiveerde personen is van cruciaal belang voor succes. Wees selectief in uw aanwervingsproces en geef prioriteit aan culturele fit, vaardigheden en ervaring. Een sterk team kan u helpen de onvermijdelijke hindernissen en tegenslagen van een startup te overwinnen.



: Uw team is de ruggengraat van uw startup, en het samenstellen van een groep toegewijde, bekwame en gemotiveerde personen is van cruciaal belang voor succes. Wees selectief in uw aanwervingsproces en geef prioriteit aan culturele fit, vaardigheden en ervaring. Een sterk team kan u helpen de onvermijdelijke hindernissen en tegenslagen van een startup te overwinnen. Wees bereid om te pivoteren : Het vermogen om te pivoteren en aan te passen is cruciaal in het steeds veranderende landschap van startups. Marktomstandigheden, voorkeuren van klanten en technologie kunnen allemaal snel veranderen, en uw vermogen om deze veranderingen te herkennen en erop te reageren kan uw onderneming maken of breken. Blijf alert op feedback van klanten, trends in de sector en opkomende kansen, en wees bereid om zo nodig van koers te veranderen.



: Het vermogen om te pivoteren en aan te passen is cruciaal in het steeds veranderende landschap van startups. Marktomstandigheden, voorkeuren van klanten en technologie kunnen allemaal snel veranderen, en uw vermogen om deze veranderingen te herkennen en erop te reageren kan uw onderneming maken of breken. Blijf alert op feedback van klanten, trends in de sector en opkomende kansen, en wees bereid om zo nodig van koers te veranderen. Focus op klanttevredenheid: Het succes van een startup hangt vaak af van zijn vermogen om zijn klanten tevreden te stellen. Maak van klanttevredenheid een topprioriteit door actief feedback te zoeken, problemen aan te pakken en uw product of dienst voortdurend te verbeteren. Tevreden klanten zullen eerder terugkerende klanten worden, anderen naar uw bedrijf verwijzen en bijdragen aan het succes van uw startup op lange termijn.



Laatste gedachten

Het ontkrachten van de mythes over startup-succes en het begrijpen van het fenomeen mentale filter is essentieel voor zowel aspirant-ondernemers als investeerders. Door de ware omvang van mislukkingen bij startups te erkennen, kunnen we de ondernemersreis met een realistischer perspectief benaderen en strategieën ontwikkelen om onze kansen op succes te vergroten. Door te leren van de onvertelde verhalen van mislukte startups en de in dit artikel beschreven strategieën toe te passen, kunt u het uitdagende gebied van het ondernemerschap navigeren en de kans op succes van uw startup vergroten.