Le query sui contenitori frontend, spesso denominate semplicemente query sui contenitori, sono una tecnica avanzata di sviluppo web volta a creare interfacce utente (UI) più reattive e adattabili per applicazioni web e mobili. In un panorama diversificato e in continua evoluzione di dispositivi moderni, dimensioni dello schermo e risoluzioni, gli sviluppatori frontend affrontano la sfida di fornire un'interfaccia utente visivamente accattivante, ben organizzata e di facile manutenzione per le loro applicazioni. Le query sui contenitori forniscono una soluzione efficace a questa sfida consentendo agli sviluppatori di adattare la presentazione e il comportamento di un componente dell'interfaccia utente in base al contesto e all'ambiente in cui viene visualizzato.

Il responsive design è stato per anni un punto fermo dello sviluppo frontend e le query multimediali sono diventate l'approccio di riferimento per adattare la presentazione dei contenuti a diverse dimensioni e risoluzioni dello schermo. Tuttavia, le query multimediali da sole non possono soddisfare le esigenze di layout specifiche che sorgono quando un componente dell'interfaccia utente viene utilizzato in più contesti all'interno dello stesso ambiente. Ad esempio, un componente dell'interfaccia utente può risiedere in una barra laterale stretta in un caso e in un'ampia area di contenuto principale in un altro. In questi casi, le query multimediali, che si basano esclusivamente sulla dimensione del viewport, non possono adattare con precisione la presentazione del componente dell'interfaccia utente per adattarla al meglio al suo contenitore. È qui che entrano in gioco le query del contenitore frontend.

Le query sul contenitore frontend consentono agli sviluppatori di scrivere regole CSS e applicare stili in base alla dimensione e alle proprietà del contenitore principale di un componente, anziché alla dimensione complessiva del viewport, come nel caso delle query multimediali. Questo approccio contestuale si traduce in una migliore adattabilità, manutenibilità e riusabilità dei componenti dell'interfaccia utente.

Le query sui contenitori sono una tecnologia piuttosto nuova e sperimentale. Tuttavia, alcuni strumenti e tecniche simulano già le query sul contenitore nel flusso di lavoro di sviluppo del frontend. Ad esempio, gli sviluppatori possono utilizzare le librerie JavaScript, come EQCSS o il polyfill CSS Container Queries, per ottenere progetti più reattivi. Inoltre, i browser stanno gradualmente adottando il supporto nativo per le query sui contenitori; ad esempio, una nuova specifica di query del contenitore CSS è in fase di sviluppo nel World Wide Web Consortium (W3C).

