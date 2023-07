Nell'odierno ambiente competitivo online, avere una landing page solida e convincente può fare la differenza tra un visitatore che si converte in un cliente o che abbandona il vostro sito senza compiere alcuna azione. Una landing page ben progettata non solo cattura l'attenzione del pubblico, ma lo incoraggia anche a impegnarsi con il vostro marchio, a iscriversi a una newsletter, ad acquistare un prodotto o a compiere qualsiasi altra azione desiderata.

Tradizionalmente, la progettazione e la costruzione di una landing page richiedeva competenze di sviluppo web e la conoscenza di linguaggi di codifica come HTML, CSS e JavaScript. Tuttavia, con l'avvento degli strumenti di no-code non è più così.

Le piattaforme di progettazione di landing pageno-code consentono agli utenti di creare landing page altamente funzionali e visivamente accattivanti senza alcuna conoscenza di programmazione, trasformando il modo in cui le aziende approcciano il web design e il marketing digitale. In questo articolo analizzeremo perché gli strumenti no-code sono una scelta eccellente per la progettazione di landing page e vi presenteremo alcune delle migliori piattaforme no-code disponibili per la creazione di landing page ad alta conversione.

Perché utilizzare uno strumento No-Code per la progettazione di landing page?

No-code Gli strumenti di progettazione delle landing page offrono un nuovo livello di accessibilità, a vantaggio sia degli imprenditori che dei professionisti del marketing. Ecco alcuni motivi chiave per utilizzare uno strumento no-code per le vostre esigenze di progettazione di landing page:

Tempo ed efficienza economica: gli strumenti di No-code offrono in genere funzionalità drag-and-drop, modelli e componenti precostituiti, consentendo agli utenti di creare e lanciare rapidamente le landing page. Rispetto ai metodi di codifica tradizionali, questo riduce significativamente i tempi e i costi di progettazione, costruzione e distribuzione delle landing page.

Non sono richieste conoscenze di programmazione: Una delle principali sfide che le aziende devono affrontare nella creazione di landing page è la mancanza di competenze interne di codifica. Le piattaforme di progettazione di landing page di No-code eliminano questo ostacolo, consentendo anche agli utenti non tecnici di creare landing page di qualità professionale con facilità.

Flessibilità e personalizzazione: Grazie ai vari modelli e componenti disponibili nelle piattaforme di no-code , gli utenti possono facilmente personalizzare l'aspetto delle loro landing page per riflettere l'identità del loro marchio. Inoltre, la maggior parte degli strumenti di no-code offre un'interfaccia intuitiva che permette di sperimentare facilmente diversi layout, colori e font, consentendo di perfezionare il design per ottenere il massimo impatto.

Facilità di iterazione e ottimizzazione: A differenza dei metodi di codifica tradizionali, gli strumenti di no-code consentono di apportare modifiche rapide e semplici al design della landing page senza richiedere una conoscenza approfondita dei linguaggi di codifica. Ciò consente di apportare modifiche al volo e di ottimizzare le landing page sulla base di dati e feedback degli utenti.

Responsività ai dispositivi mobili: Molti strumenti di no-code dispongono di funzioni integrate per la progettazione di landing page che rispondono ai dispositivi mobili, assicurando che i contenuti siano accessibili e coinvolgenti su più dispositivi.

I migliori strumenti di No-Code per la creazione di landing page

Sono disponibili numerose piattaforme no-code, ognuna con caratteristiche e capacità uniche. Per aiutarvi a iniziare, ecco alcuni dei migliori strumenti no-code per la creazione di landing page:

AppMaster

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni web, mobili e backend, comprese le landing page. La sua funzionalità drag-and-drop e il visual designer per la creazione della logica aziendale rendono facile la progettazione di landing page completamente interattive e coinvolgenti. Inoltre, AppMaster offre un'eccellente scalabilità, che lo rende adatto ad aziende di tutte le dimensioni.

Wix

Wix è un popolare costruttore di siti web con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare, che lo rende una scelta eccellente per la creazione di landing page. Offre diversi modelli ed elementi di design, e le sue funzionalità di responsive design assicurano che la landing page sia perfetta su tutti i dispositivi. Wix offre anche strumenti integrati per la SEO, l'integrazione con i social media e l'email marketing, consentendo di ottimizzare le attività di marketing digitale.

Webflow

Webflow Wix è una piattaforma di visual web design che consente agli utenti di creare landing page reattive senza scrivere codice. Offre funzioni di progettazione avanzate e un controllo dettagliato sugli elementi, che la rendono adatta ai designer più esperti. Webflow supporta anche le funzionalità di e-commerce e consente agli utenti di sfruttare il codice personalizzato, se necessario, offrendo una maggiore flessibilità per i progetti avanzati.

Unbounce

Unbounce è un costruttore di landing page dedicato all'ottimizzazione delle conversioni. Offre una serie di modelli, un editor drag-and-drop e una suite di strumenti di ottimizzazione progettati per aiutare gli utenti a creare e testare landing page ad alta conversione. Caratteristiche come i test A/B, la sostituzione dinamica del testo e l'integrazione con i più diffusi strumenti di marketing fanno di Unbounce una scelta eccellente per i marketer orientati ai dati.

Lo strumento no-code giusto per le vostre esigenze di progettazione di landing page dipenderà dai vostri requisiti specifici, dalle vostre competenze tecniche e dal vostro budget. Prendetevi il tempo necessario per esplorare le diverse piattaforme, leggere le recensioni e testarle per trovare quella più adatta alla vostra attività. Una volta scelto lo strumento, sarete sulla buona strada per progettare facilmente landing page ad alta conversione.

Creare landing page efficaci con AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che può aiutarvi a creare landing page eleganti e professionali senza scrivere una sola riga di codice. Con AppMaster è possibile progettare applicazioni backend, web e mobile, offrendo una soluzione completa per le vostre esigenze di sviluppo. Vediamo come creare una landing page efficace con AppMaster:

Iniziare con un obiettivo chiaro: prima di immergersi nel processo di progettazione, identificare l'obiettivo e lo scopo primario della landing page, come la generazione di contatti, la promozione di un prodotto o la raccolta di iscrizioni. La comprensione dell'obiettivo vi aiuterà a concentrare gli sforzi di progettazione e a guidare le vostre decisioni durante il processo di sviluppo. Sfruttare la funzionalità di drag-and-drop : Con l'interfaccia di AppMaster ' drag-and-drop è possibile creare rapidamente una pagina di destinazione visivamente accattivante e reattiva. Scegliete tra numerosi componenti dell'interfaccia utente precostituiti, come pulsanti, moduli e immagini, per costruire la vostra landing page perfetta. La funzionalità di drag-and-drop consente rapide iterazioni, in modo da poter modificare e adattare il design senza sforzo. Implementare la logica di business utilizzando il visual designer: AppMaster .io dispone di un visual designer per la creazione della logica di business per ogni componente dell'applicazione web. Questo vi permette di rendere la vostra landing page completamente interattiva, offrendo ai visitatori un'esperienza coinvolgente e senza soluzione di continuità. È anche possibile eseguire la logica di business direttamente nel browser dell'utente per migliorare le prestazioni. Testate e ottimizzate la vostra landing page: Una volta completato il design, utilizzate gli strumenti di test integrati in AppMaster per assicurarvi che tutto funzioni correttamente. Eseguite test cross-browser e su dispositivi mobili per garantire che la vostra landing page abbia l'aspetto e il funzionamento previsti. Inoltre, AppMaster genera nuove applicazioni in meno di 30 secondi, consentendovi di iterare e ottimizzare rapidamente la vostra landing page senza alcun debito tecnico.

Elementi chiave di una landing page ad alta conversione

La progettazione di una landing page ad alta conversione richiede la comprensione dei componenti essenziali che determinano il coinvolgimento degli utenti e le conversioni. Ecco gli elementi chiave da incorporare nella creazione di una landing page su no-code:

Titolo forte: Catturate l'attenzione del visitatore con un titolo chiaro e convincente che evidenzi la proposta di valore o il vantaggio principale della vostra offerta. Call-to-action (CTA) chiara e concisa: Incoraggiate gli utenti a compiere un'azione con una CTA chiara che risalti sulla vostra pagina. Assicuratevi che il messaggio della CTA sia in linea con l'obiettivo principale della vostra landing page. Copione persuasivo: Utilizzate un testo conciso e convincente che enfatizzi i vantaggi e affronti le potenziali obiezioni dei visitatori. Evitate il gergo e concentratevi su ciò che interessa al vostro pubblico di riferimento. Immagini che supportino il messaggio: Rafforzate il messaggio con immagini, video o grafici pertinenti che migliorino l'esperienza dell'utente e supportino l'offerta. Assicuratevi che le immagini siano di alta qualità e che siano ottimizzate per un caricamento rapido. Prova sociale: Create fiducia con testimonianze, casi di studio o recensioni di utenti che dimostrino il valore della vostra offerta. La prova sociale può aumentare significativamente le conversioni creando credibilità e riducendo l'incertezza. Indicatori di fiducia: Includete elementi di fiducia come badge di sicurezza, garanzie e menzioni della stampa per rassicurare i visitatori sulla sicurezza delle loro informazioni e sull'affidabilità della vostra offerta. Design user-friendly: Rendete la vostra landing page facile da navigare e visivamente accattivante con un layout pulito, un branding coerente, un design reattivo e l'ottimizzazione per i dispositivi mobili.

Migliori pratiche per il design della landing page di No-Code

Per massimizzare l'impatto del design della vostra pagina di destinazione no-code, seguite queste best practice:

Scegliere lo strumento giusto: Scegliete una piattaforma no-code con le caratteristiche e la facilità d'uso necessarie per creare landing page efficaci. Considerate le opzioni di personalizzazione, le integrazioni e il supporto della piattaforma al momento della scelta.

Sfruttare i modelli: Utilizzate modelli precostituiti come punto di partenza per semplificare il processo di progettazione. I modelli possono far risparmiare tempo e garantire l'inclusione di elementi essenziali, consentendo al contempo la personalizzazione per adattarsi al vostro marchio e ai vostri obiettivi.

Mantenete il design semplice e coerente: Concentratevi su un layout pulito e attenetevi a una combinazione di colori, caratteri e stili coerenti con il vostro marchio. Evitate il disordine e le distrazioni per mantenere gli utenti concentrati sul messaggio principale e sulla CTA.

Ottimizzate per i dispositivi mobili: Progettate la vostra landing page in modo che sia perfettamente funzionante e reattiva su vari dispositivi. Con il traffico mobile in aumento, è fondamentale considerare l'esperienza mobile quando si progetta la landing page.

Utilizzate CTA forti: Fate in modo che le CTA risaltino con colori contrastanti, messaggi chiari e posizionamento in primo piano. Una CTA ben progettata può avere un impatto significativo sui tassi di conversione.

Testate e ottimizzate: Effettuate test A/B, raccogliete i feedback degli utenti e analizzate i dati sulle prestazioni per identificare le aree di miglioramento. Ottimizzate la vostra landing page in base al comportamento e alle preferenze degli utenti per aumentare i tassi di conversione nel tempo.

Misurare i risultati: Utilizzate gli strumenti di analisi per monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e valutare il successo delle vostre landing page. Il monitoraggio regolare consente di identificare le tendenze, prendere decisioni basate sui dati e migliorare continuamente le prestazioni della landing page.

La creazione di landing page ad alta conversione con gli strumenti di no-code, come AppMaster.io, consente a chiunque di produrre landing page efficaci e dall'aspetto professionale senza conoscenze di programmazione. Incorporando gli elementi chiave e seguendo le best practice del settore, è possibile sviluppare facilmente landing page in grado di aumentare il tasso di conversione degli utenti e di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Misurare il successo delle landing page

Un aspetto essenziale della progettazione di landing page con gli strumenti di no-code è la misurazione continua delle loro prestazioni e la loro ottimizzazione per ottenere il massimo delle conversioni. Tracciando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e utilizzando gli strumenti di analisi, potete affinare la vostra strategia e assicurarvi che le vostre landing page stiano effettivamente producendo i risultati desiderati. Ecco alcune metriche cruciali da monitorare:

Tasso di conversione

Il tasso di conversione è la metrica più critica per qualsiasi landing page, in quanto misura la percentuale di visitatori che compiono l'azione desiderata, come iscriversi a una newsletter, scaricare un eBook o effettuare un acquisto. Per calcolare il tasso di conversione, dividere il numero totale di conversioni riuscite per il numero totale di visitatori e moltiplicare per 100. Testando e ottimizzando continuamente gli elementi della pagina di destinazione, è possibile migliorare il tasso di conversione.

Frequenza di rimbalzo

La frequenza di rimbalzo è la percentuale di visitatori che abbandonano la vostra landing page senza interagire con il contenuto o compiere ulteriori azioni. Un'elevata frequenza di rimbalzo può indicare che la vostra landing page non è coinvolgente, ha un messaggio scadente o non si rivolge efficacemente al pubblico giusto. Per ridurre la frequenza di rimbalzo, assicuratevi che il messaggio sia coerente, utilizzate mezzi di comunicazione coinvolgenti come immagini e video e ottimizzate il layout della pagina.

Tasso di clic (CTR)

Il tasso di click-through (CTR) misura il rapporto tra i click sulla call-to-action (CTA) e il numero di visitatori della pagina di destinazione. Un CTR elevato indica che la vostra CTA è chiara, convincente ed efficace. Per migliorare il CTR, si possono modificare vari elementi della CTA, come il colore del pulsante, il testo o la posizione nella pagina.

Tempo trascorso sulla pagina

Il tempo medio che i visitatori trascorrono sulla vostra landing page può darvi un'idea del loro livello di coinvolgimento con i vostri contenuti. Un tempo medio di permanenza sulla pagina più elevato può indicare che gli utenti trovano i vostri contenuti di valore, mentre un tempo di permanenza basso può suggerire una mancanza di interesse o di confusione. Per mantenere il coinvolgimento degli utenti, assicuratevi che il testo sia conciso e diretto, utilizzate bene le immagini e testate diversi formati per capire cosa risuona meglio con il vostro pubblico.

Analisi delle mappe di calore

Le heatmap forniscono una rappresentazione visiva del modo in cui gli utenti si impegnano sulla vostra landing page, mostrando quali elementi della pagina raccolgono il maggior interesse da parte dei visitatori. Analizzando i dati delle heatmap, è possibile identificare le sezioni della pagina che necessitano di miglioramenti, ottimizzare l'esperienza dell'utente e potenzialmente aumentare le conversioni.

Conclusione

La progettazione di landing page ad alta conversione con gli strumenti di no-code è un modo semplice ed efficiente per creare risorse di marketing efficaci senza bisogno di grandi competenze tecniche. Sfruttando la potenza di piattaforme come AppMaster.io, è possibile costruire, testare e ottimizzare rapidamente le landing page per ottenere il massimo delle conversioni. Per avere successo con le landing page di no-code, concentratevi sugli elementi chiave che favoriscono le conversioni, tra cui un titolo forte, un testo persuasivo, immagini accattivanti, prove sociali e indicatori di fiducia.

Inoltre, considerate le best practice come iniziare con un obiettivo chiaro, mantenere un design semplice e coerente e ottimizzare per i dispositivi mobili. Infine, impegnatevi a misurare costantemente le prestazioni della vostra landing page, monitorando KPI essenziali come i tassi di conversione, la frequenza di rimbalzo, i tassi di clic e il tempo trascorso sulla pagina. Questo approccio basato sui dati vi consentirà di perfezionare la vostra strategia, ottimizzare le vostre pagine e, in ultima analisi, ottenere risultati migliori per la vostra azienda.

Con l'aiuto degli strumenti di no-code e una particolare attenzione all'ottimizzazione delle prestazioni delle landing page, sarete ben attrezzati per creare landing page potenti e ad alta conversione che supportino i vostri obiettivi di marketing e portino a risultati aziendali tangibili.