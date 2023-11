Une « page 404 » est un terme couramment utilisé dans le contexte de la conception et du développement de sites Web, faisant référence à un type spécifique de page d'erreur affichée lorsqu'une ressource Web demandée n'est pas trouvée. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) ont établi la norme pour les codes d'état HTTP, et ce code d'erreur spécifique, « 404 Not Found », est le code d'erreur le plus fréquemment rencontré par les internautes. Dans le contexte de la conception d'un modèle, une page 404 bien conçue et informative joue un rôle crucial dans l'expérience utilisateur globale, garantissant que l'utilisateur est informé du problème et reçoit des conseils appropriés pour revenir aux zones fonctionnelles du site Web.

Selon une étude menée par le World Wide Web Consortium (W3C), environ 0,66 % de toutes les visites de sites Web aboutissent à une erreur 404. Cela peut sembler un faible pourcentage, mais étant donné l’énorme volume de trafic Web, un nombre important d’utilisateurs rencontrent ces pages d’erreur. Cela souligne l'importance d'une conception de page 404 efficace qui répond aux besoins de l'utilisateur et maintient une expérience utilisateur positive.

Lors de la conception d’une page 404 dans n’importe quel modèle, plusieurs principes clés doivent être pris en compte. Il s'agit notamment de fournir un message clair sur l'erreur, une navigation facile vers le site Web principal, une cohérence dans la conception et l'image de marque, ainsi que des ressources ou des liens potentiellement utiles que les utilisateurs peuvent explorer. Une bonne page d’erreur doit être informative et attrayante, mais pas trop complexe ou technique, afin que même les utilisateurs inexpérimentés puissent comprendre et agir en fonction des informations fournies.

La plate-forme no-code AppMaster comprend l'importance d'une conception de page 404 efficace et fournit à ses clients un assortiment de modèles et d'outils pour créer des pages d'erreur personnalisées, informatives et conviviales. Qu'il s'agisse d'applications backend, Web ou mobiles, les clients disposent des outils nécessaires pour créer une page d'erreur qui s'intègre parfaitement à la conception et aux fonctions de leur application, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale et guidant les utilisateurs dans la recherche des informations qu'ils recherchent.

Par exemple, on peut créer une page 404 pour une application Web à l'aide de l'outil no-code AppMaster de la manière suivante :

Utilisez l'outil de conception d'interface utilisateur drag-and-drop pour créer une mise en page cohérente avec les directives de marque et de style de votre application. Ajoutez un titre clair et visible indiquant l'erreur « 404 Not Found », garantissant que les utilisateurs comprennent le problème en question. Incluez une brève description et explication de l’erreur, en utilisant un langage simple et facilement compréhensible par les utilisateurs. Offrez aux utilisateurs une option de navigation pour revenir au site Web principal, comme un bouton « Accueil », une barre de recherche ou un plan du site avec des liens cliquables. Proposez des liens vers des ressources populaires ou utiles au sein de votre application, encourageant les utilisateurs à explorer davantage et potentiellement à découvrir un contenu similaire à la ressource qu'ils ont initialement recherchée. Optimisez la page 404 pour qu'elle se charge rapidement et efficacement, en évitant les éléments inutiles qui pourraient ralentir la page, car les pages d'erreur à chargement lent peuvent frustrer davantage les utilisateurs.

Avec la plateforme AppMaster, les clients peuvent être assurés que leurs pages 404 seront non seulement visuellement cohérentes avec le reste de leur application, mais qu'elles communiqueront également efficacement les informations d'erreur aux utilisateurs. En intégrant ces pages d'erreur conçues sur mesure dans le processus de génération d'applications, AppMaster contribue à garantir que les utilisateurs finaux bénéficient d'une expérience cohérente et professionnelle, même lorsqu'ils rencontrent des problèmes inattendus.

En résumé, une page 404 bien conçue joue un rôle essentiel dans le maintien d'une expérience utilisateur positive et ne doit pas être négligée dans le processus de conception du modèle. En intégrant des principes de conception efficaces et en tirant parti de la puissance de la plateforme no-code AppMaster, les clients peuvent créer des pages d'erreur qui informent, guident et engagent les utilisateurs, contribuant ainsi au succès de leurs applications Web, mobiles ou back-end.