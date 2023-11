„Strona 404” to powszechnie stosowany termin używany w kontekście projektowania i tworzenia witryn internetowych, odnoszący się do określonego typu strony błędu wyświetlanej, gdy nie można znaleźć żądanego zasobu sieciowego. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) ustanowiły standard dla kodów stanu HTTP, a ten konkretny kod błędu „404 Not Found” jest najczęściej spotykanym kodem błędu przez użytkowników Internetu. W kontekście projektowania szablonów dobrze zaprojektowana i zawierająca wiele informacji strona 404 odgrywa kluczową rolę w ogólnym doświadczeniu użytkownika, zapewniając, że użytkownik jest poinformowany o problemie i otrzymuje odpowiednie wskazówki dotyczące powrotu do obszarów funkcjonalnych witryny.

Według badania przeprowadzonego przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) około 0,66% wszystkich wizyt na stronach internetowych kończy się błędem 404. Może się to wydawać niewielkim odsetkiem, ale biorąc pod uwagę ogromną skalę ruchu w sieci, znaczna liczba użytkowników napotyka te strony błędów. Podkreśla to znaczenie skutecznego projektu strony 404, który zaspokaja potrzeby użytkownika i zapewnia pozytywne wrażenia użytkownika.

Projektując stronę 404 w dowolnym szablonie, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zasad. Obejmują one zapewnienie jasnego komunikatu o błędzie, łatwą nawigację z powrotem do głównej witryny internetowej, spójność projektu i marki oraz potencjalnie przydatne zasoby lub linki do przeglądania przez użytkowników. Dobra strona błędów powinna zawierać informacje i angażować, ale nie być zbyt skomplikowana ani techniczna, tak aby nawet niedoświadczeni użytkownicy mogli zrozumieć podane informacje i zastosować się do nich.

Platforma no-code AppMaster rozumie znaczenie skutecznego projektu strony 404 i zapewnia swoim klientom asortyment szablonów i narzędzi do tworzenia niestandardowych, informacyjnych i przyjaznych dla użytkownika stron błędów. Niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje backendowe, internetowe czy mobilne, klienci otrzymują narzędzia umożliwiające utworzenie strony błędów, która płynnie integruje się z projektem i funkcjami aplikacji, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika i prowadząc ich do znalezienia poszukiwanych informacji.

Na przykład można utworzyć stronę 404 dla aplikacji internetowej za pomocą narzędzia AppMaster no-code w następujący sposób:

Skorzystaj z narzędzia do projektowania interfejsu użytkownika drag-and-drop aby utworzyć układ zgodny z wytycznymi dotyczącymi marki i stylu aplikacji. Dodaj wyraźny, wyraźny nagłówek wskazujący błąd „404 Nie znaleziono”, dzięki czemu użytkownicy zrozumieją problem. Dołącz krótki opis i wyjaśnienie błędu, używając prostego języka, który będzie łatwo zrozumiały dla użytkowników. Zapewnij użytkownikom opcję nawigacji umożliwiającą powrót do głównej witryny, taką jak przycisk „Strona główna”, pasek wyszukiwania lub mapa witryny z klikalnymi linkami. Oferuj łącza do popularnych lub przydatnych zasobów w swojej aplikacji, zachęcając użytkowników do dalszego eksplorowania i potencjalnego odkrywania treści podobnych do zasobu, którego początkowo szukali. Zoptymalizuj stronę 404, aby ładowała się szybko i wydajnie, unikając niepotrzebnych elementów, które mogłyby spowolnić stronę, ponieważ powolne ładowanie stron błędów może jeszcze bardziej frustrować użytkowników.

Dzięki platformie AppMaster klienci mogą być pewni, że ich strony 404 będą nie tylko spójne wizualnie z resztą aplikacji, ale także skutecznie przekażą użytkownikom informacje o błędach. Integrując te specjalnie zaprojektowane strony błędów z procesem generowania aplikacji, AppMaster pomaga zapewnić użytkownikom końcowym spójne i profesjonalne doświadczenie, nawet w przypadku napotkania nieoczekiwanych problemów.

Podsumowując, dobrze zaprojektowana strona 404 odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu pozytywnego doświadczenia użytkownika i nie należy jej pomijać w procesie projektowania szablonu. Włączając skuteczne zasady projektowania i wykorzystując możliwości platformy AppMaster no-code, klienci mogą tworzyć strony błędów, które informują, prowadzą i angażują użytkowników, ostatecznie przyczyniając się do sukcesu ich aplikacji internetowych, mobilnych lub backendowych.