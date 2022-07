Avec les avancées factuelles de la technologie mobile et des applications, les gens comptent sur leurs téléphones portables pratiques pour tout, car ils peuvent télécharger des applications sur le smartphone. Cette dépendance de la société aux applications, à la technologie et aux appareils mobiles a intrigué les confessions religieuses pour convertir leur application d'église de site Web en applications d'église basées sur des modèles avec toutes les infographies de page d'accueil nécessaires et les notifications push pour les applications pour smartphones que les gens peuvent télécharger sur mobile. C'est un fait que le site Web de l'église facilite l'accès, la communication efficace et la diffusion en direct des sermons en un rien de temps et aide les gens à envoyer des dons et à télécharger des livres via des applications mobiles.

Pourquoi avez-vous besoin d'une application d'église ?

Lorsque vous souhaitez impliquer davantage d'utilisateurs et de société, un site Web et une application d'église sur mesure avec l'infographie de la page d'accueil nécessaire et les notifications push sur le site Web et l'application sont la meilleure solution de temps. Personne ne pouvait nier ce fait. Les applications d'église de site Web mobile personnalisées ayant toutes les fonctionnalités sur le site Web et l'application de la page d'accueil de l'église, y compris les notifications push, offrent une expérience utilisateur incroyable et fournissent plus de fonctionnalités sur l'application pour les utilisateurs lorsqu'ils téléchargent une application sur le smartphone. Si vous recherchez des raisons valables pour lesquelles vous devriez avoir une application d'église basée sur un modèle ou convertir des églises de site Web en une application de gestion d'église, voici quelques avantages ou faits d'avoir une application d'église au téléchargement.

Communication efficace

C'est une question de fait qu'un site Web et une application d'église personnalisés offrent un moyen de communication simple et plus fluide entre les ministres de l'église et les paroissiens sans passer beaucoup de temps. Les églises peuvent envoyer toutes les nouvelles récentes sur les églises via l'application et envoyer des invitations pour différents événements via ce site Web d'église en ligne à temps. Ils peuvent engager plus de personnes grâce aux notifications push sur l'application. Les gens ont juste besoin de télécharger des applications sur leurs smartphones pour télécharger des invitations. Les paroissiens ont une occasion en or de communiquer et de partager leurs points de vue avec la communauté via ce site Web ou cette application en ligne est un fait.

Large accès

Les membres de la communauté doivent visiter l'église chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés ou doivent rencontrer les paroissiens, ou ont besoin d'accéder aux livres saints et aux sermons. Ils peuvent visiter la page d'accueil de l'église ou télécharger l'application sur un smartphone sans perdre de temps sur différents sites Web ou applications. En fait, un site Web d'église parfait en ligne ou une application pour smartphones résoudra le problème. Ils pourront accéder facilement en ligne aux livres saints, aux sermons, aux événements et au matériel religieux dans l'infographie de la page d'accueil du site Web ou de l'application. Les chefs religieux et les praticiens pourraient être en mesure d'envoyer et de partager la parole et les faits via des sites Web en ligne ou des applications sur les médias numériques et d'engager davantage de personnes via des notifications push sur l'application.

Assurance sécurité

La pandémie de covid-19 et les restrictions qui y sont associées ont insisté pour que les églises limitent leurs pratiques et réunions religieuses pendant un certain temps. Le développement d'un site Web ou d'une application d'église sur mesure a permis aux prêtres et aux pasteurs d'organiser plus facilement des réunions et des rassemblements sur une plate-forme en ligne en donnant la priorité à la sécurité des personnes. Les gens téléchargent l'application sur leur smartphone et accèdent et téléchargent facilement le contenu des églises à temps et se laissent convaincre par les notifications push sur l'application.

Dons et bénévolat

La création d'une application d'église parfaite avec des notifications push permet aux ministres et aux paroissiens de l'église de rassembler plus de personnes pour des événements bénévoles via l'application. De plus, les gens peuvent envoyer un don via l'application de l'église. Les notifications push sur l'application pourraient aider l'administration de l'église à attirer plus de personnes à un événement qui enverra plus de dons.

Comment créer une application d'église

Si vous recherchez le moyen le plus simple de créer une application d'église basée sur un modèle, nous sommes là pour vous aider. Voici quelques étapes à travers lesquelles vous pouvez créer votre application d'église de site Web pour faciliter la communauté.

Rencontres avec des analystes métiers

Au cours de cette phase, vous organiserez des réunions avec des analystes commerciaux qui rassembleront toutes les informations nécessaires sur les exigences du site Web ou de l'application de l'église mobile, y compris les notifications push et les tendances en cours sur les médias numériques concernant les applications. Au nom de ces informations, ils suggéreront et concevront les fonctionnalités, les notifications push et la pile technologique nécessaires pour votre application d'église basée sur des modèles ou votre site Web mobile.

Conception UX/UI

La conception UX / UI est l'expérience utilisateur et la conception de l'interface utilisateur d'une application qui garantit d'avoir plus de trafic sur l'application de l'église du site Web. Celles-ci contiendront toutes les fonctionnalités nécessaires, des notifications push pour l'application et créeront une application d'église de site Web avec les dernières conceptions tendance des médias numériques pour mobile. Ces conceptions seront conformes aux demandes de votre communauté. Ils contiendront d'excellentes notifications push sur l'application, car les conceptions UX personnalisées aident à établir une relation de confiance avec les visiteurs sur les médias numériques et le site Web ou l'application.

Développement d'applications

L'équipe de développement d'applications mobiles va maintenant commencer à travailler sur la conversion de maquettes d'applications mobiles en applications de médias sociaux fonctionnelles. Les programmeurs assureront le bon fonctionnement de l'application de l'église du site Web sur les mobiles, y compris les fonctionnalités et les notifications push de l'application et vous enverront les détails.

Essais de qualité

Les applications mobiles sont toujours vulnérables aux bogues et aux virus, ce qui est un fait, il est donc nécessaire d'assurer la sécurité des applications mobiles. Ils vérifient les caractéristiques fonctionnelles des applications mobiles, y compris les notifications push et d'autres fonctionnalités de l'application. Si le bogue est détecté dans l'application, ils préparent un rapport de bogue et l'envoient à l'équipe de développement pour résoudre le problème.

Sortie

L'équipe de développement des applications mobiles de l'église finalise l'application de l'église avec des modifications et des tests de finition pour assurer le fonctionnement efficace des applications mobiles de l'église, y compris toutes les fonctionnalités et les notifications push de l'application. L'équipe envoie les applications mobiles au client une fois la vérification des faits terminée.

FAQ

Combien coûte la création d'une application d'église ?

Construire une application d'église mobile nécessite un budget important, et c'est un fait. Comme vous devez payer pour tant de choses, y compris la technologie, le site Web de l'église, la plate-forme, les fonctionnalités de l'église, les notifications push de l'application, les conceptions de l'église et le paiement du développeur de l'application. En intégrant tous ces coûts, faits et chiffres, le coût moyen de création d'un site Web d'église varie de 64 000 $ à 182 000 $. Pour économiser le budget, vous pouvez toujours vous tourner vers le développement sans code, par exemple, une plateforme comme AppMaster. De plus, nous fournissons une plate-forme pour les organisations à but non lucratif et les projets socialement significatifs, et tout cela est entièrement gratuit.

Que devrait inclure une application d'église ?

L'application de l'église doit contenir toutes les informations nécessaires sur l'église, y compris le numéro de contact, l'adresse et la carte en ligne de l'église. Outre ces informations, les fonctionnalités nécessaires incluent les notifications push, les livres sacrés, l'intégration des médias sociaux, une médiathèque, la diffusion en direct et une option de téléchargement. Les notifications push ont un impact factuel sur l'audience.

Les églises ont-elles besoin d'une application ?

C'est un fait que le monde se développe et passe au numérique parce que les médias numériques attirent de plus en plus l'attention, en particulier les applications mobiles. Dans les faits, les médias numériques sont préférables à la communauté ; les églises doivent passer aux applications de l'église du site Web comme les applications mobiles en y impliquant des notifications push. Ce passage des églises aux applications mobiles et à la persuasion par le biais de notifications push est plus favorable pour fournir un accès et un téléchargement faciles et à tout moment à la communauté. De plus, cela permettra également aux paroissiens de rester en contact avec les gens ainsi qu'avec le ministre de l'église et de rassembler plus de monde grâce aux notifications push.

Que dois-je savoir avant de créer une application pour les églises ?

Lorsque vous choisissez de développer une application mobile d'église pour votre église, il est nécessaire de subir les avantages et les défis de base en cours de route. Vous devez être conscient des coûts de développement, de la sécurité et des exigences de mises à jour et de promotions par le biais de notifications pour une application d'église. De plus, vous devez également connaître les exigences de base de votre application d'église et les besoins de la communauté afin que des fonctionnalités pertinentes telles que les notifications push puissent être ajoutées aux applications mobiles de l'église.