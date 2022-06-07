مع التطورات الواقعية في تكنولوجيا الأجهزة المحمولة وتطبيقاتها ، يعتمد الأشخاص على هواتفهم المحمولة في متناول اليد في كل شيء حيث يمكنهم تنزيل التطبيقات على الهاتف الذكي. أثار اعتماد المجتمع على التطبيقات والتكنولوجيا والأجهزة المحمولة اهتمام المعتقدات الدينية لتحويل تطبيق الكنيسة على موقع الويب الخاص بهم إلى تطبيقات الكنيسة القائمة على القوالب مع جميع الرسوم البيانية للصفحة الرئيسية الضرورية وإشعارات الدفع لتطبيق الهواتف الذكية التي يمكن للناس تنزيلها على الهاتف المحمول. هذه حقيقة أن موقع الكنيسة يساعد في الوصول السهل والتواصل الفعال والبث المباشر للخطب في أي وقت من الأوقات ويساعد الناس في إرسال التبرعات وتنزيل الكتب عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة.

لماذا تحتاج أن يكون لديك تطبيق Church؟

عندما ترغب في إشراك المزيد من المستخدمين والمجتمع ، فإن موقع الويب والتطبيق المخصصين للكنيسة مع مخطط المعلومات الرسومي الضروري للصفحة الرئيسية وإشعارات الدفع على موقع الويب والتطبيق هو أفضل حل للوقت. لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة. توفر تطبيقات الكنيسة المخصصة لموقع الويب للجوّال جميع الميزات على موقع الويب والتطبيق على الصفحة الرئيسية للكنيسة ، بما في ذلك دفع الإشعارات ، وتوفر تجربة مستخدم مذهلة وتوفر المزيد من الميزات على التطبيق للمستخدمين عند تنزيل تطبيق على الهاتف الذكي. إذا كنت تبحث عن بعض الأسباب الوجيهة لضرورة أن يكون لديك تطبيق كنيسة قائم على القوالب أو التحويل من كنائس مواقع الويب إلى تطبيق لإدارة الكنيسة ، فإليك بعض الفوائد أو الحقائق المتعلقة بامتلاك تطبيق الكنيسة عند التنزيل.

التواصل الفعال

إنها مسألة حقيقة أن موقع الويب والتطبيق المخصصين للكنيسة يوفران طريقة سهلة وأكثر سلاسة للتواصل بين قساوسة الكنيسة وأبناء الرعية دون قضاء الكثير من الوقت. يمكن للكنائس إرسال كل الأخبار الحديثة عن الكنائس من خلال التطبيق وإرسال دعوات لأحداث مختلفة من خلال موقع الكنيسة عبر الإنترنت هذا في الوقت المحدد. يمكنهم إشراك المزيد من الأشخاص من خلال دفع الإخطارات على التطبيق. يحتاج الأشخاص فقط إلى تنزيل التطبيقات على هواتفهم الذكية لتنزيل الدعوات. يحصل أبناء الأبرشية على فرصة ذهبية للتواصل ومشاركة آرائهم مع المجتمع من خلال هذا الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وصول واسع

يحتاج الناس في المجتمع إلى زيارة الكنيسة عندما يواجهون أي صعوبة أو يضطرون إلى مقابلة أبناء الرعية ، أو يحتاجون إلى الوصول إلى الكتب والمواعظ المقدسة. يمكنهم زيارة الصفحة الرئيسية للكنيسة أو تنزيل التطبيق على هاتف ذكي دون إضاعة الوقت على مواقع الويب أو التطبيقات المختلفة. حقيقة كاملة ، إن موقع الكنيسة أو التطبيق المثالي عبر الإنترنت للهواتف الذكية سوف يحل المشكلة. سيكونون قادرين على الوصول بسهولة عبر الإنترنت إلى الكتب المقدسة والخطب والأحداث والمواد الدينية في الرسوم البيانية للصفحة الرئيسية للموقع أو التطبيق. يمكن أن يكون القادة الدينيون والممارسون قادرين على إرسال ومشاركة الكلمات والحقائق من خلال مواقع الويب أو التطبيقات عبر الإنترنت على الوسائط الرقمية وإشراك المزيد من الأشخاص من خلال دفع الإشعارات على التطبيق.

تأمين السلامة

أصر جائحة كوفيد -19 والقيود المرتبطة به على أن الكنائس تحد من ممارساتها واجتماعاتها الدينية لفترة معينة. لقد سهّل تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق مخصص للكنيسة على الكهنة والرعاة عقد اجتماعات وتجمعات على منصة عبر الإنترنت من خلال إعطاء الأولوية لسلامة الناس. يقوم الأشخاص بتنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية والوصول بسهولة إلى محتوى الكنائس وتنزيله في الوقت المحدد ويتم إقناعهم من خلال دفع الإخطارات على التطبيق.

التبرعات والعمل التطوعي

يتيح إنشاء تطبيق الكنيسة المثالي جنبًا إلى جنب مع دفع الإخطارات لوزراء الكنيسة وأبناء الرعية جمع المزيد من الأشخاص لأحداث تطوعية من خلال التطبيق. علاوة على ذلك ، يمكن للناس إرسال تبرع من خلال تطبيق الكنيسة. يمكن أن تساعد الإشعارات الفورية على التطبيق إدارة الكنيسة في جذب المزيد من الأشخاص إلى حدث سيرسل المزيد من التبرعات.

كيفية إنشاء تطبيق الكنيسة

إذا كنت تبحث عن أسهل طريقة لإنشاء تطبيق كنيسة قائم على القوالب ، فنحن هنا لمساعدتك. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها إنشاء تطبيق الكنيسة لموقع الويب الخاص بك لتسهيل المجتمع.

لقاءات مع محللي الأعمال

في هذه المرحلة ، ستعقد اجتماعات مع محللي الأعمال الذين سيجمعون كل المعلومات الضرورية حول متطلبات موقع الويب أو التطبيق الخاص بكنيسة الهاتف المحمول ، بما في ذلك إشعارات الدفع والاتجاهات المستمرة على الوسائط الرقمية فيما يتعلق بالتطبيقات. نيابة عن هذه المعلومات ، سيقترحون ويصممون الميزات ، ودفع الإخطارات ، والمكدس التقني الضروري لتطبيق الكنيسة المستند إلى القالب أو موقع الويب للجوال.

تصميم UX / UI

تصميم UX / UI هو تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم للتطبيق الذي يضمن الحصول على المزيد من حركة المرور على تطبيق الكنيسة على الويب. ستحتوي هذه على جميع الميزات الضرورية ، ودفع الإخطارات للتطبيق ، وإنشاء تطبيق الكنيسة على الإنترنت بأحدث تصميمات الاتجاه للوسائط الرقمية للجوال. ستكون هذه التصميمات وفقًا لمتطلبات مجتمعك. ستحتوي على إشعارات دفع ممتازة على التطبيق ، حيث تساعد تصميمات UX المخصصة في بناء علاقة ثقة مع الزوار على الوسائط الرقمية والموقع الإلكتروني أو التطبيق.

تطوير التطبيق

سيبدأ فريق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الآن العمل على تحويل نماذج بالأحجام الطبيعية لتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى تطبيقات وسائط اجتماعية عاملة. سيضمن المبرمجون العمل السليم لتطبيق موقع الكنيسة على الهواتف المحمولة ، بما في ذلك الميزات وإشعارات التطبيق وإرسال التفاصيل إليك.

اختبارات الجودة

دائمًا ما تكون تطبيقات الأجهزة المحمولة عرضة للأخطاء والفيروسات ، وهذه حقيقة ، لذلك من الضروري ضمان أمان تطبيقات الأجهزة المحمولة. يتحققون من الميزات الوظيفية لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، بما في ذلك دفع الإخطارات وميزات التطبيق الأخرى. إذا تم اكتشاف الخطأ في التطبيق ، فإنهم يعدون تقريرًا بالأخطاء ويرسلونه إلى فريق التطوير لحل المشكلة.

إطلاق سراح

ينهي فريق تطوير تطبيقات الكنيسة للجوّال تطبيق الكنيسة مع الانتهاء من التعديلات والاختبارات لضمان العمل الفعال لتطبيقات الأجهزة المحمولة للكنيسة ، بما في ذلك جميع الميزات وإشعارات الدفع للتطبيق. يرسل الفريق تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى العميل عند الانتهاء من التحقق من صحة الأخبار.

أسئلة وأجوبة

كم يكلف إنشاء تطبيق الكنيسة؟

يتطلب إنشاء تطبيق كنيسة على الهاتف المحمول ميزانية ضخمة ، وهذه حقيقة. نظرًا لأنه يتعين عليك الدفع مقابل أشياء كثيرة ، بما في ذلك التكنولوجيا ، وموقع الكنيسة الإلكتروني ، والمنصة ، وميزات الكنيسة ، وإشعارات التطبيق ، وتصميمات الكنيسة ، ودفع مطور التطبيق. من خلال دمج كل هذه التكاليف والحقائق والأرقام ، يتراوح متوسط تكلفة إنشاء موقع ويب للكنيسة من 64000 دولار إلى 182000 دولار. لحفظ الميزانية ، يمكنك دائمًا اللجوء إلى التطوير بدون رمز ، على سبيل المثال ، نظام أساسي مثل AppMaster. علاوة على ذلك ، نقدم منصة للمنظمات غير الربحية والمشاريع ذات الأهمية الاجتماعية ، وكل هذا مجاني تمامًا.

ما الذي يجب أن يتضمنه تطبيق الكنيسة؟

يجب أن يحتوي تطبيق الكنيسة على جميع المعلومات الضرورية حول الكنيسة ، بما في ذلك رقم اتصال الكنيسة وعنوانها وخريطة الإنترنت. بخلاف هذه المعلومات ، تشمل الميزات الضرورية إشعارات الدفع والكتب المقدسة وتكامل الوسائط الاجتماعية ومكتبة الوسائط والبث المباشر وخيار التنزيل. الإخطارات الفورية لها تأثير واقعي على الجمهور.

هل الكنائس بحاجة إلى تطبيق؟

هذه حقيقة أن العالم يتطور ويصبح رقميًا لأن الوسائط الرقمية تحظى باهتمام أكبر ، وخاصة تطبيقات الأجهزة المحمولة. الوسائط الرقمية الواقعية هي الأفضل من المجتمع ؛ تحتاج الكنائس إلى التحول إلى تطبيقات الكنيسة على الويب مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال تضمين دفع الإشعارات فيها. يعد هذا التحول في الكنائس إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة والإقناع من خلال دفع الإخطارات أكثر ملاءمة لتوفير إمكانية وصول وتنزيل سهلة في جميع الأوقات للمجتمع. علاوة على ذلك ، سيسمح هذا أيضًا لأبناء الرعية بالبقاء على اتصال مع الناس وكذلك مع خادم الكنيسة وجمع المزيد من الحشود من خلال الإشعارات الفورية.

ما الذي يجب أن أعرفه قبل إنشاء تطبيق للكنائس؟

عندما تختار تطوير تطبيق جوال خاص بكنيسة كنيستك ، فمن الضروري الخضوع للفوائد والتحديات الأساسية على طول الطريق. يجب أن تكون على دراية بتكاليف التطوير والأمان ومتطلبات التحديثات والعروض الترويجية من خلال الإشعارات الخاصة بتطبيق الكنيسة. علاوة على ذلك ، يجب أن تعرف أيضًا المتطلبات الأساسية لتطبيق الكنيسة الخاص بك والحاجة إلى المجتمع بحيث يمكن إضافة الميزات ذات الصلة مثل دفع الإخطارات إلى تطبيقات الكنيسة للجوال.



