Con i progressi della tecnologia mobile e delle app, le persone si affidano ai loro comodi telefoni cellulari per qualsiasi cosa, dato che possono scaricare le app sugli smartphone. Questo affidamento della società alle app, alla tecnologia e ai dispositivi mobili ha spinto le confessioni religiose a convertire il loro sito web in app per chiese basate su modelli, con tutte le infografiche necessarie per la homepage e le notifiche push per le app per smartphone che le persone possono scaricare sul cellulare. È un dato di fatto che il sito web della chiesa aiuta a facilitare l'accesso, la comunicazione efficace e lo streaming in diretta dei sermoni in pochissimo tempo e assiste le persone nell'invio di donazioni e nel download di libri tramite le app mobili.

Perché è necessario avere un'app della chiesa?

Quando si vuole coinvolgere un maggior numero di utenti e la società, un sito web e un'app della chiesa su misura, con le necessarie infografiche sulla homepage e le notifiche push sul sito web e sull'app, sono la soluzione migliore del momento. Nessuno può negare questo fatto. Le app personalizzate per la chiesa con tutte le caratteristiche della homepage del sito web e dell'app, comprese le notifiche push, offrono un'esperienza utente straordinaria e forniscono agli utenti più funzioni quando scaricano un'app sullo smartphone. Se siete alla ricerca di alcune valide ragioni per cui dovreste avere un'app per la chiesa basata su un modello o convertire le chiese dal sito web a un'app per la gestione della chiesa, ecco alcuni vantaggi o fatti dell'avere un'app per la chiesa da scaricare.

Comunicazione efficace

È un dato di fatto che un sito web e un'app per la chiesa personalizzati forniscono un modo di comunicare più facile e fluido tra i ministri della chiesa e i parrocchiani senza spendere molto tempo. Le chiese possono inviare tutte le notizie recenti sulle chiese attraverso l'app e inviare inviti per diversi eventi attraverso questo sito web online della chiesa in tempo utile. Possono coinvolgere più persone attraverso le notifiche push dell'app. Le persone devono solo scaricare le applicazioni sui loro smartphone per scaricare gli inviti. I parrocchiani hanno un'opportunità d'oro per comunicare e condividere le loro opinioni con la comunità attraverso questo sito web o app online.

Ampio accesso

Le persone della comunità hanno bisogno di visitare la chiesa ogni volta che si trovano di fronte a qualche difficoltà o devono incontrare i parrocchiani, o hanno bisogno di accedere ai libri sacri e ai sermoni. Possono visitare la homepage della chiesa o scaricare l'app su uno smartphone senza perdere tempo su siti web o app diverse. In realtà, un sito web o un'app per smartphone risolvono il problema. Potranno accedere facilmente online a libri sacri, sermoni, eventi e materiale religioso nell'infografica della homepage del sito web o dell'app. I leader religiosi e gli operatori del settore potranno inviare e condividere le parole e i fatti attraverso i siti web o le app online sui media digitali e coinvolgere più persone attraverso le notifiche push dell'app.

Assicurazione di sicurezza

La pandemia di covidio-19 e le restrizioni ad essa associate hanno imposto alle chiese di limitare le loro pratiche religiose e le loro riunioni per un certo periodo di tempo. Lo sviluppo di un sito web o di un'app per chiese su misura ha reso più facile per i sacerdoti e i pastori condurre incontri e riunioni su una piattaforma online, dando priorità alla sicurezza delle persone. Le persone scaricano l'app sui loro smartphone e accedono e scaricano facilmente i contenuti delle chiese in tempo e vengono convinte attraverso le notifiche push dell'app.

Donazioni e volontariato

La creazione di un'app perfetta per la chiesa, insieme alle notifiche push, consente ai ministri e ai parrocchiani della chiesa di raccogliere più persone per gli eventi di volontariato attraverso l'app. Inoltre, le persone possono inviare una donazione attraverso l'app della chiesa. Le notifiche push sull'app possono aiutare l'amministrazione della chiesa a far partecipare a un evento più persone che invieranno più donazioni.

Come creare un'app per la chiesa

Se state cercando il modo più semplice per creare un'app per la chiesa basata su un modello, siamo qui per aiutarvi. Ecco alcuni passaggi attraverso i quali è possibile creare l'app per la chiesa del vostro sito web per facilitare la comunità.

Incontri con gli analisti aziendali

In questa fase si terranno incontri con analisti aziendali che raccoglieranno tutte le informazioni necessarie sui requisiti del sito web o dell'app mobile della chiesa, comprese le notifiche push e le tendenze in atto sui media digitali per quanto riguarda le app. Sulla base di queste informazioni, suggeriranno e progetteranno le funzionalità, le notifiche push e lo stack tecnologico necessari per l'app o il sito web mobile della chiesa basato su template.

Progettazione UX/UI

Il design UX/UI è l'esperienza dell'utente e il design dell'interfaccia utente di un'app che garantisce un maggiore traffico sul sito web dell'app della chiesa. Il design contiene tutte le funzionalità necessarie, le notifiche push per l'app e crea un'app per il sito web della chiesa con le ultime tendenze del design dei media digitali per i dispositivi mobili. Questi design saranno conformi alle richieste della vostra comunità. Conterranno eccellenti notifiche push sull'app, poiché i design UX personalizzati aiutano a costruire un rapporto di fiducia con i visitatori sui media digitali e sul sito web o sull'app.

Sviluppo dell'applicazione

Il team di sviluppo delle app per dispositivi mobili inizierà a lavorare per convertire i mockup delle app per dispositivi mobili in applicazioni funzionanti per i social media. I programmatori si assicureranno che l'applicazione del sito web della chiesa funzioni correttamente sui cellulari, comprese le funzioni e le notifiche push dell'applicazione e vi invieranno i dettagli.

Test di qualità

Le app mobili sono sempre vulnerabili a bug e virus, è un dato di fatto, quindi è necessario garantire la sicurezza delle app mobili. I test di qualità sono effettuati in modo da verificare le caratteristiche funzionali delle app mobili, comprese le notifiche push e altre funzioni dell'app. Se viene rilevato un bug nell'app, preparano un rapporto di bug e lo inviano al team di sviluppo per risolvere il problema.

Rilascio

Il team di sviluppo delle app mobili della chiesa finalizza l'app della chiesa con le modifiche finali e i test per garantire il funzionamento efficiente delle app mobili della chiesa, comprese tutte le funzioni e le notifiche push dell'app. Una volta terminato il controllo, il team invia le app mobili al cliente.

Domande frequenti

Quanto costa costruire un'app per la chiesa?

La costruzione di un'app mobile per la chiesa richiede un budget elevato, e questo è un dato di fatto. Bisogna infatti pagare molte cose, tra cui la tecnologia, il sito web della chiesa, la piattaforma, le funzioni della chiesa, le notifiche push dell'app, il design della chiesa e il pagamento dello sviluppatore dell'app. Integrando tutti questi costi, fatti e cifre, il costo medio per la costruzione di un sito web della chiesa varia da 64.000 a 182.000 dollari. Per risparmiare sul budget, si può sempre ricorrere allo sviluppo senza codice, per esempio a una piattaforma come AppMaster. Inoltre, mettiamo a disposizione una piattaforma per le organizzazioni no-profit e i progetti di rilevanza sociale, e tutto questo è completamente gratuito.

Cosa deve contenere un'app per la chiesa?

L'app della chiesa deve contenere tutte le informazioni necessarie sulla chiesa, compresi il numero di contatto, l'indirizzo e la mappa online. Oltre a queste informazioni, le caratteristiche necessarie includono le notifiche push, i libri sacri, l'integrazione con i social media, una mediateca, il live streaming e l'opzione di download. Le notifiche push hanno un impatto concreto sul pubblico.

Le chiese hanno bisogno di un'app?

È un dato di fatto che il mondo si sta sviluppando e sta diventando digitale, perché i media digitali stanno ricevendo maggiore attenzione, soprattutto le app per dispositivi mobili. In effetti, i media digitali sono preferibili per la comunità; le chiese devono passare alle app per chiese su siti web come alle app per dispositivi mobili, inserendovi le notifiche push. Il passaggio delle chiese alle app per cellulari e la persuasione attraverso le notifiche push sono più favorevoli per fornire alla comunità un accesso e un download facili e in qualsiasi momento. Inoltre, questo permetterà ai parrocchiani di rimanere in contatto con le persone e con il ministro della chiesa e di raccogliere più pubblico attraverso le notifiche push.

Cosa devo sapere prima di creare un'app per le chiese?

Quando si sceglie di sviluppare un'app mobile per la propria chiesa, è necessario conoscere i vantaggi e le sfide che si incontrano lungo il percorso. Dovete essere consapevoli dei costi di sviluppo, della sicurezza e della necessità di aggiornamenti e promozioni tramite notifiche per un'applicazione ecclesiastica. Inoltre, dovreste anche conoscere i requisiti di base della vostra applicazione per la chiesa e le esigenze della comunità, in modo da poter aggiungere alle applicazioni mobili per la chiesa funzioni rilevanti come le notifiche push.