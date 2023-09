Der Bedarf an schneller und effizienter Workflow-Automatisierung war im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der Softwareentwicklung noch nie so groß. Hier kommt Nintex ins Spiel, ein führender Anbieter im Bereich Prozessmanagement und Automatisierung. In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt von Nintex ein und erkunden seine Geschichte, Kernfunktionen und Funktionsweise. Egal, ob Sie ein IT-Experte, ein Geschäftsinhaber oder einfach nur neugierig auf die Möglichkeiten von Workflow-Automatisierungstools sind, dieser Leitfaden bietet wertvolle Einblicke in das Potenzial von Nintex.

Nintex wurde 2006 von Brian Cook und Brett Campbell gegründet und hat seit seinen bescheidenen Anfängen in Melbourne, Australien, einen langen Weg zurückgelegt. Die Mission des Unternehmens war von Anfang an klar: die Automatisierung von Geschäftsprozessen zu rationalisieren und zu vereinfachen. Nintex begann mit der Bereitstellung von Workflow-Automatisierungslösungen für SharePoint, die in der Branche schnell Anklang fanden. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um eine breite Palette an Automatisierungs- und Prozessmanagement-Tools, die Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt bedienen.

Wie funktioniert es?

Nintex ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Geschäftsprozesse zu automatisieren, zu orchestrieren und zu optimieren, ohne dass umfangreiche Programmier- oder IT-Kenntnisse erforderlich sind. So funktioniert das:

Prozessabbildung: Mit Nintex können Benutzer ihre Geschäftsprozesse mithilfe einer drag-and-drop Oberfläche visuell abbilden. Dies bedeutet, dass auch Personen ohne technischen Hintergrund Arbeitsabläufe entwerfen können, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Geschäftsanalysten und Prozessverantwortliche macht.

Mit Nintex können Benutzer ihre Geschäftsprozesse mithilfe einer Oberfläche visuell abbilden. Dies bedeutet, dass auch Personen ohne technischen Hintergrund Arbeitsabläufe entwerfen können, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Geschäftsanalysten und Prozessverantwortliche macht. Integration: Nintex lässt sich nahtlos in viele gängige Plattformen und Anwendungen integrieren und stellt so sicher, dass Ihre Arbeitsabläufe mit den Tools interagieren können, die Sie bereits verwenden. Dies erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten auf praktisch jeden Aspekt Ihres Unternehmens.

Nintex lässt sich nahtlos in viele gängige Plattformen und Anwendungen integrieren und stellt so sicher, dass Ihre Arbeitsabläufe mit den Tools interagieren können, die Sie bereits verwenden. Dies erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten auf praktisch jeden Aspekt Ihres Unternehmens. Automatisierung: Sobald ein Workflow entworfen und integriert ist, kann Nintex verschiedene Aufgaben automatisieren, von einfachen Genehmigungen bis hin zu komplexen Datenmanipulationen. Beispielsweise kann es die Genehmigung von Bestellungen, das Kunden-Onboarding oder die Weiterleitung von Dokumenten automatisieren.

Sobald ein Workflow entworfen und integriert ist, kann Nintex verschiedene Aufgaben automatisieren, von einfachen Genehmigungen bis hin zu komplexen Datenmanipulationen. Beispielsweise kann es die Genehmigung von Bestellungen, das Kunden-Onboarding oder die Weiterleitung von Dokumenten automatisieren. Mobile Zugänglichkeit: Nintex stellt sicher, dass Ihre Arbeitsabläufe auf mobilen Geräten zugänglich sind. Dies bedeutet, dass Mitarbeiter unterwegs mit Aufgaben interagieren und diese erledigen können, was die Produktivität und Effizienz steigert.

Nintex stellt sicher, dass Ihre Arbeitsabläufe auf mobilen Geräten zugänglich sind. Dies bedeutet, dass Mitarbeiter unterwegs mit Aufgaben interagieren und diese erledigen können, was die Produktivität und Effizienz steigert. Analysen und Optimierung: Nintex bietet detaillierte Analysen, um Unternehmen bei der Überwachung der Leistung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung und Optimierung von Prozessen.

Hauptmerkmale von Nintex

Nintex zeichnet sich in der Welt der Workflow-Automatisierung durch seinen umfangreichen Funktionsumfang aus, der darauf ausgelegt ist, die Produktivität zu steigern, Abläufe zu rationalisieren und Geschäftsprozesse zu optimieren. Hier sind einige seiner Hauptmerkmale:

Visual Workflow Designer: Die intuitive Drag-and-Drop- Oberfläche von Nintex ermöglicht es Benutzern, komplexe Workflows zu entwerfen, ohne dass umfangreiche Programmierung erforderlich ist. Diese Funktion ermöglicht es Geschäftsanalysten und Prozessverantwortlichen, auf einfache Weise effiziente Arbeitsabläufe zu erstellen.

Die intuitive Drag-and-Drop- Oberfläche von Nintex ermöglicht es Benutzern, komplexe Workflows zu entwerfen, ohne dass umfangreiche Programmierung erforderlich ist. Diese Funktion ermöglicht es Geschäftsanalysten und Prozessverantwortlichen, auf einfache Weise effiziente Arbeitsabläufe zu erstellen. Vorgefertigte Vorlagen: Um den Automatisierungsprozess zu beschleunigen, bietet Nintex eine Bibliothek vorgefertigter Vorlagen für gängige Geschäftsprozesse. Diese Vorlagen dienen als Ausgangspunkte und reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Implementierung von Automatisierungslösungen.

Um den Automatisierungsprozess zu beschleunigen, bietet Nintex eine Bibliothek vorgefertigter Vorlagen für gängige Geschäftsprozesse. Diese Vorlagen dienen als Ausgangspunkte und reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Implementierung von Automatisierungslösungen. Benutzerfreundliche Oberfläche: Die benutzerfreundliche Oberfläche von Nintex stellt sicher, dass Personen mit unterschiedlichem technischen Hintergrund die Plattform effektiv nutzen können. Diese Zugänglichkeit fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen.

Oberfläche von Nintex stellt sicher, dass Personen mit unterschiedlichem technischen Hintergrund die Plattform effektiv nutzen können. Diese Zugänglichkeit fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen. Bereitstellung in der Cloud und vor Ort: Nintex bietet Flexibilität bei den Bereitstellungsoptionen, sodass Unternehmen je nach ihren spezifischen Anforderungen und Vorlieben zwischen cloudbasierten Lösungen und Installationen vor Ort wählen können.

Nintex bietet Flexibilität bei den Bereitstellungsoptionen, sodass Unternehmen je nach ihren spezifischen Anforderungen und Vorlieben zwischen cloudbasierten Lösungen und Installationen vor Ort wählen können. Sicherheit und Compliance: Nintex legt Wert auf Sicherheit und Compliance und bietet Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und sensible Daten zu schützen.

Wer kann es nutzen?

Nintex ist eine vielseitige Workflow-Automatisierungsplattform, die ein breites Spektrum von Benutzern in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen anspricht. Hier ist eine Aufschlüsselung, wer von der Verwendung von Nintex profitieren kann:

Geschäftsanalysten: Nintex stellt Geschäftsanalysten eine benutzerfreundliche, visuelle Oberfläche zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, Arbeitsabläufe ohne umfassende Programmierkenntnisse zu erstellen, zu entwerfen und zu automatisieren. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es Geschäftsanalysten, eine aktivere Rolle bei der Prozessautomatisierung zu übernehmen.

Nintex stellt Geschäftsanalysten eine benutzerfreundliche, visuelle Oberfläche zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, Arbeitsabläufe ohne umfassende Programmierkenntnisse zu erstellen, zu entwerfen und zu automatisieren. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es Geschäftsanalysten, eine aktivere Rolle bei der Prozessautomatisierung zu übernehmen. Prozessverantwortliche: Personen, die für bestimmte Geschäftsprozesse verantwortlich sind und häufig in Abteilungen wie Personalwesen, Finanzen und Betrieb anzutreffen sind, können Nintex zur Optimierung und Automatisierung ihrer Arbeitsabläufe nutzen. Sie können Arbeitsabläufe entwerfen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Abteilung zugeschnitten sind.

Personen, die für bestimmte Geschäftsprozesse verantwortlich sind und häufig in Abteilungen wie Personalwesen, Finanzen und Betrieb anzutreffen sind, können Nintex zur Optimierung und Automatisierung ihrer Arbeitsabläufe nutzen. Sie können Arbeitsabläufe entwerfen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Abteilung zugeschnitten sind. IT-Experten: IT-Teams können Nintex nutzen, um IT-Prozesse wie Vorfallmanagement, Änderungsanfragen und Systembereitstellung zu optimieren. Die Integrationen von Nintex mit gängigen IT-Tools und -Plattformen steigern die IT-Effizienz.

IT-Teams können Nintex nutzen, um IT-Prozesse wie Vorfallmanagement, Änderungsanfragen und Systembereitstellung zu optimieren. Die Integrationen von Nintex mit gängigen IT-Tools und -Plattformen steigern die IT-Effizienz. Unternehmensbenutzer: Nintex ist skalierbar und eignet sich daher für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen an die Workflow-Automatisierung. Es kann abteilungsübergreifend eingesetzt und in bestehende Systeme integriert werden, um Prozesse auf Unternehmensebene zu standardisieren und zu automatisieren.

Nintex ist skalierbar und eignet sich daher für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen an die Workflow-Automatisierung. Es kann abteilungsübergreifend eingesetzt und in bestehende Systeme integriert werden, um Prozesse auf Unternehmensebene zu standardisieren und zu automatisieren. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU): KMU profitieren von der Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit von Nintex. Es ermöglicht kleineren Unternehmen, kritische Prozesse zu automatisieren, ohne dass eine eigene IT-Abteilung erforderlich ist, wodurch die Effizienz verbessert und die Betriebskosten gesenkt werden.

KMU profitieren von der Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit von Nintex. Es ermöglicht kleineren Unternehmen, kritische Prozesse zu automatisieren, ohne dass eine eigene IT-Abteilung erforderlich ist, wodurch die Effizienz verbessert und die Betriebskosten gesenkt werden. Regierung und Gesundheitswesen: Nintex bietet Funktionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Regierungsbehörden und Gesundheitsorganisationen abgestimmt sind. Es trägt dazu bei, Genehmigungsprozesse, Compliance und Dokumentenmanagement zu rationalisieren, was in diesen Sektoren von entscheidender Bedeutung ist.

Nintex bietet Funktionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Regierungsbehörden und Gesundheitsorganisationen abgestimmt sind. Es trägt dazu bei, Genehmigungsprozesse, Compliance und Dokumentenmanagement zu rationalisieren, was in diesen Sektoren von entscheidender Bedeutung ist. Vertriebs- und Marketingexperten: Vertriebs- und Marketingteams können Nintex nutzen, um die Lead-Generierung, E-Mail-Marketingkampagnen und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Die Integration der Plattform mit CRM-Systemen wie Salesforce steigert die Vertriebs- und Marketingeffizienz.

Vertriebs- und Marketingteams können Nintex nutzen, um die Lead-Generierung, E-Mail-Marketingkampagnen und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Die Integration der Plattform mit CRM-Systemen wie Salesforce steigert die Vertriebs- und Marketingeffizienz. Bildungseinrichtungen: Schulen und Universitäten können Nintex nutzen, um Verwaltungsaufgaben wie die Einschreibung von Studierenden, Genehmigungsabläufe und die Dokumentenverwaltung zu automatisieren. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht es Bildungseinrichtungen, sich auf die Bereitstellung hochwertiger Bildung zu konzentrieren.

Schulen und Universitäten können Nintex nutzen, um Verwaltungsaufgaben wie die Einschreibung von Studierenden, Genehmigungsabläufe und die Dokumentenverwaltung zu automatisieren. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht es Bildungseinrichtungen, sich auf die Bereitstellung hochwertiger Bildung zu konzentrieren. Fertigung und Lieferkette: Nintex kann Lieferketten- und Fertigungsprozesse optimieren, indem es die Arbeitsabläufe in den Bereichen Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung und Qualitätskontrolle automatisiert. Dies gewährleistet einen reibungsloseren Betrieb und eine bessere Ressourcenallokation.

Nintex kann Lieferketten- und Fertigungsprozesse optimieren, indem es die Arbeitsabläufe in den Bereichen Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung und Qualitätskontrolle automatisiert. Dies gewährleistet einen reibungsloseren Betrieb und eine bessere Ressourcenallokation. Gemeinnützige Organisationen: Gemeinnützige Organisationen können von Nintex profitieren, indem sie die Spendenverfolgung, die Zuschussverwaltung und die Koordination von Freiwilligen automatisieren. Es hilft diesen Organisationen, effizienter zu arbeiten und sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Nintex vs. AppMaster

Nintex und AppMaster sind beide wertvolle Werkzeuge in der Welt der digitalen Transformation und Automatisierung, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken, jedes mit seinen einzigartigen Stärken.

Nintex ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Geschäftsprozesse optimiert und automatisiert. Es bietet eine visuelle Schnittstelle, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Arbeitsabläufe ohne umfangreiche Programmierung zu erstellen.

AppMaster hingegen ist eine umfassende No-Code- Plattform, die für die Erstellung verschiedener Anwendungen entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, Backend-Anwendungen, Web-Apps und mobile Apps visuell und ohne Codierung zu erstellen. AppMaster zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Quellcode zu generieren und Anwendungen automatisch zu kompilieren, was es besonders wertvoll für Unternehmen macht, die schnell angepasste, produktionsreife Anwendungen benötigen.

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen liegt in ihrem primären Fokus und ihren Fähigkeiten. Nintex glänzt mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen und der Verbesserung von Geschäftsprozessen, während die Stärke von AppMaster in der Anwendungsentwicklung liegt. Hier sind einige wichtige Unterschiede:

Fokus: Nintex konzentriert sich hauptsächlich auf Workflow-Automatisierung und Prozessoptimierung, während AppMaster auf die Anwendungsentwicklung ausgerichtet ist und Backend-, Web- und mobile Anwendungen abdeckt.

Nintex konzentriert sich hauptsächlich auf Workflow-Automatisierung und Prozessoptimierung, während auf die Anwendungsentwicklung ausgerichtet ist und Backend-, Web- und mobile Anwendungen abdeckt. Benutzerbasis: Nintex richtet sich an Geschäftsanwender und ermöglicht ihnen die Rationalisierung ihrer Abläufe. AppMaster richtet sich an ein breiteres Publikum, darunter Entwickler und Geschäftsanalysten, die verschiedene Arten von Anwendungen ohne herkömmliche Codierung erstellen möchten.

Nintex richtet sich an Geschäftsanwender und ermöglicht ihnen die Rationalisierung ihrer Abläufe. richtet sich an ein breiteres Publikum, darunter Entwickler und Geschäftsanalysten, die verschiedene Arten von Anwendungen ohne herkömmliche Codierung erstellen möchten. Ausgabe: Nintex generiert automatisierte Arbeitsabläufe und Prozesse zur Verbesserung der Effizienz, während AppMaster vollwertige Anwendungen einschließlich Quellcode und Bereitstellungsoptionen erstellt.

Nintex generiert automatisierte Arbeitsabläufe und Prozesse zur Verbesserung der Effizienz, während vollwertige Anwendungen einschließlich Quellcode und Bereitstellungsoptionen erstellt. Skalierbarkeit: Durch die Fähigkeit von AppMaster , skalierbare, kompilierte Anwendungen zu erstellen, eignet es sich für Anwendungsfälle mit hoher Auslastung und auf Unternehmensebene, während Nintex sich auf Arbeitsabläufe konzentriert und auf die Optimierung von Geschäftsprozessen abzielt.

Die Wahl zwischen Nintex und AppMaster hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Wenn Sie verschiedene Anwendungen entwickeln möchten, von Backend-Systemen bis hin zu Web- und mobilen Apps, ist AppMaster aufgrund seines no-code Ansatzes und seiner Skalierbarkeit eine überzeugende Option. Die Entscheidung sollte mit den digitalen Transformationszielen Ihres Unternehmens und den Anforderungen an die Anwendungsentwicklung im Einklang stehen.