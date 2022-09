একটি জাভাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি থেকে ফ্রেমওয়ার্ক পর্যন্ত, Vue-এর যাত্রা চিত্তাকর্ষক, বিশেষ করে যখন আপনি বিবেচনা করেন যে এটি এখনও কীভাবে তার হালকা প্রকৃতি বজায় রাখে। পিনিয়া সহ Vue3 অফার করে এমন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সহজ রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি একটি বিল্ড টুলচেন যা Vite-এ কাজ করে। আপনি আপনার অ্যাপগুলিকে Vue3-তে আপডেট করতে চান বা কেবল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান না কেন, আমরা এখানে Vue3 সম্পর্কে আপনার যা যা জানা দরকার তা সংকলন করেছি!

Vue3 কি?

আপনি Vue3-তে যে পরিবর্তনগুলি দেখতে পাবেন সেগুলিতে যাওয়ার আগে, আসুন প্রথমে Vue.js এবং এর মূল উপাদানগুলি কী তা দেখে নেওয়া যাক:

Vue

Vue.js হল একটি ওপেন সোর্স ফ্রন্ট-এন্ড জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক যা ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্রেমওয়ার্ক একটি ঘোষণামূলক এবং উপাদান-ভিত্তিক কোডিং পদ্ধতির প্রস্তাব করে যা ব্যবহারকারীর প্রদর্শনের দ্রুত বিকাশে সহায়তা করে। এটি মৌলিক বা জটিল ইন্টারফেসগুলি বিকাশ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি শিল্প-মান HTML, CSS এবং জাভাস্ক্রিপ্টের উপরে নির্মিত। Vue.js-এর জনপ্রিয়তা এবং Vue.js-এর বৃহৎ ব্যবহারকারীর ভিত্তির কারণ হল এর প্রোগ্রামার-বান্ধব সিনট্যাক্স, ব্যবহারের সহজতা এবং সু-সংজ্ঞায়িত ডকুমেন্টেশন।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, Vue.js দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্মিত:

ঘোষণামূলক রেন্ডারিং ব্যবহারকারীকে জাভাস্ক্রিপ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে ঘোষণামূলকভাবে HTML আউটপুট সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম করে। Vue.js টেমপ্লেট সিনট্যাক্সের সাহায্যে সাধারণ HTML-এ প্রসারিত হয়।

প্রতিক্রিয়াশীলতা - Vue.js সক্রিয়ভাবে জাভাস্ক্রিপ্ট অবস্থা নিরীক্ষণ করে, এবং যখন এটি সংশোধন করা হয়, এটি দ্রুত DOM-কে রিফ্রেশ করে।

Vue3.0

যে প্রকৌশলীরা কোড করতে Vue 2 ব্যবহার করছেন তাদের এখন Vue3 এ আপডেট করতে হবে। কারণ এটিতে নতুন ক্ষমতা রয়েছে যা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সংগঠিত করার জন্য পঠনযোগ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদানগুলিকে অনেক সহজ এবং আরও ভাল পদ্ধতি তৈরি করে। Vue3 আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব, সংক্ষিপ্ত এবং বজায় রাখা সহজ। Vue3 এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল টেলিপোর্ট, ফ্র্যাগমেন্টস এবং একাধিক ভি-মডেল।

সর্বশেষ সংস্করণটি ফিল্টারগুলি থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং এতে রাষ্ট্র-চালিত CSS ভেরিয়েবলের পাশাপাশি একটি পরীক্ষামূলক সাসপেন্স বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটিতে জীবনচক্রের নামকরণ পরিবর্তন এবং একক ফাইল উপাদান পরিবর্তন রয়েছে।

Vue3 মুক্তি পেয়েছে?

Vue-এর সর্বশেষ সংস্করণ উপলব্ধ - Vue3, প্রাথমিকভাবে 2018 সালের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেপ্টেম্বর 2020-এ প্রকাশিত হয়েছিল। Vue3.0-কে 7ই ফেব্রুয়ারি 2022-এ প্রগতিশীল জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্কের অফিসিয়াল ডিফল্ট সংস্করণ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

Vue3 এ নতুন কি আছে?

Vue3 তে অপেক্ষা করার জন্য সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হল:

প্রদান/ইনজেক্ট করুন

Vue 2 ব্যবহারকারীদের কোডে প্রপসের মাধ্যমে স্ট্রিং, অ্যারে, অবজেক্ট এবং আরও অনেক কিছু পাস করার অনুমতি দেয়। এই ধরনের ডেটা সহজেই পিতামাতার উপাদান থেকে তার শিশু উপাদানগুলিতে প্রেরণ করা যেতে পারে। যাইহোক, প্রপস ব্যবহার করে প্যারেন্ট এলিমেন্ট থেকে গভীরভাবে নেস্টেড চাইল্ড এলিমেন্টে ডেটা পাঠানো আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। ফলস্বরূপ, বিকাশকারীদের Vuex স্টোর এবং ইভেন্ট হাব ব্যবহার করতে হয়েছিল। Vue 2.2.0 এছাড়াও প্রদান/ইনজেক্ট অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এটি সাধারণ প্রোগ্রাম কোডে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়নি।

যাইহোক, Vue3 এ উন্নত প্রদান/ইনজেক্ট কম্বো ব্যবহার করে, আমরা আরও দ্রুত এবং সুন্দরভাবে ডেটা পাস করতে পারি। নাম থেকে বোঝা যায়, আমরা প্যারেন্ট এলিমেন্ট থেকে তার যেকোনো শিশু উপাদানে ডেটা অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যবহার করি, সেই শিশু উপাদানগুলো যত গভীরভাবে নেস্ট করা হোক না কেন। এখানে, আমরা অবজেক্ট বা ফাংশন হিসাবে প্রদান ব্যবহার করতে পারি।

টেলিপোর্ট

আপনি যে অ্যাপটি তৈরি করতে চান তার যুক্তির উপর ভিত্তি করে, আপনার উপাদানগুলি এমন জায়গায় দেখানো হতে পারে যেগুলি আপনি যেখানে প্রদর্শন করতে চান তার থেকে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি পপআপ তৈরি করতে চাইতে পারেন যা প্রদর্শিত হবে এবং পুরো স্ক্রীনটি গ্রহণ করবে। এটি কাটিয়ে উঠতে, আমরা CSS-এ এই জাতীয় উপাদানগুলির অবস্থান বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারি, তবে Vue3 এর সাথে, বিকাশকারীরাও টেলিপোর্ট ব্যবহার করতে পারে।

টেলিপোর্ট প্রোগ্রামারদের তার প্রাথমিক কন্টেইনার থেকে একটি উপাদান নিতে দেয় যা এটি মোড়ানো থাকে এবং সেগুলিকে পৃষ্ঠায় বিদ্যমান যেকোন উপাদানে নিয়ে যেতে দেয় যেখানে তারা ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি #app div থেকে হেডারে একটি হেডার উপাদান স্থানান্তর করতে পারেন। মনে রাখবেন যে আপনি Vue DOM-এর বাইরে বিদ্যমান কোডের উপাদানগুলিতে উপাদানগুলি সরানোর জন্য শুধুমাত্র টেলিপোর্ট ব্যবহার করতে পারেন।

টুকরা

Vue 2-এ একটি ফাইলের টেমপ্লেটে একাধিক রুট কম্পোনেন্ট থাকা কঠিন। প্রোগ্রামাররা এর সমাধান হিসেবে প্যারেন্ট কম্পোনেন্টে সমস্ত কম্পোনেন্ট আবদ্ধ করা শুরু করে। কখনও কখনও, প্রোগ্রামারদের চারপাশে একটি ধারক না রেখে একটি উপাদান রেন্ডার করতে হতে পারে৷ ইঞ্জিনিয়ারদের এখন তাদের রুট টেমপ্লেট ফাইলে অসংখ্য আইটেম থাকতে পারে ফ্র্যাগমেন্টসকে ধন্যবাদ, যা Vue3 এ যোগ করা একটি বৈশিষ্ট্য৷

গ্লোবাল ভিউ এপিআই

আপনি প্রায়শই একটি Vue অ্যাপের main.js ফাইলে Vue.component বা Vue.use খুঁজে পেতে পারেন। এগুলিকে গ্লোবাল এপিআই হিসাবে উল্লেখ করা হয়, এবং Vue 2-এ এরকম অনেকগুলি পদ্ধতি রয়েছে৷ এখানে যদি আপনার অ্যাপের একাধিক উদাহরণ থাকে তবে সেগুলিকে Vue-এর উপরে রাখা হয়েছে৷ একটি একক অ্যাপ্লিকেশন উদাহরণে নির্দিষ্ট কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ করা কঠিন।

Vue3 CreateApp নামে একটি নতুন গ্লোবাল API প্রবর্তন করে এই সমস্যার সমাধান করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে, আপনি একটি Vue অ্যাপ্লিকেশনের একটি নতুন উদাহরণ পেতে পারেন। সমস্ত Vue 2.x-সম্পর্কিত এপিআইগুলিকে আলাদা অ্যাপ ইনস্ট্যান্সে স্থানান্তর করা হবে। এটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের প্রতিটি দৃষ্টান্তে এমন ফাংশন থাকতে দেয় যা ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিকে ব্যাহত না করে এটির জন্য একচেটিয়া।

ইভেন্ট API

Vuex স্টোর ব্যবহার করার পাশাপাশি, ইভেন্ট বাসের ব্যবহার হল সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি যা প্রোগ্রামাররা এমন উপাদানগুলির মধ্যে ডেটা পাস করার জন্য ব্যবহার করেছেন যা পিতামাতা-সন্তানের প্রসঙ্গ ভাগ করে না। যাইহোক, $on, $off এবং $one এর মতো কোডগুলি Vue3-তে মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু $emit এখনও অ্যাক্সেসযোগ্য কারণ শিশু উপাদানগুলিকে অবশ্যই তাদের পিতামাতার উপাদানগুলিতে ইভেন্টগুলি নির্গত করতে হবে৷ এর একটি সমাধান প্রদান/ইনজেক্ট ব্যবহার করা হবে।

Vite-চালিত বিল্ড টুলচেইন

Vue-এর স্রষ্টা ইভান ইউ দ্বারা ডিজাইন করা, Vite হল একটি শীর্ষস্থানীয় Vue SFC সমর্থন টুলচেন যা হালকা ওজনের এবং দ্রুত তৈরি করা যায়। Vite এখন স্ট্যান্ডার্ড Vue3 বিল্ড কনফিগারেশনের পিছনে ইঞ্জিন। মডিউল বান্ডলার @vue-cli/service , যা ওয়েবপ্যাকের উপরে তৈরি করা হয়েছে, লঞ্চ, হট রিলোড এবং সংকলনের সময় আপনার পুরো Vue অ্যাপ্লিকেশনটিকে মোড়ানো হবে। অন্যদিকে, Vite আপনার প্রোগ্রাম কোড থেকে ES ইম্পোর্ট সিনট্যাক্স নেবে এবং একটি HTTP অনুরোধ পাঠানোর আগে ব্রাউজারকে প্রতিটি আমদানি বিশ্লেষণ করার অনুমতি দেবে।

পরিবর্তনটি মূলত গতির কারণে করা হচ্ছে। সার্ভার অবিলম্বে শুরু হয় যেহেতু এটি জাভাস্ক্রিপ্ট উপাদানগুলির জন্য নেটিভ ব্রাউজার সমর্থন নিযুক্ত করে এবং অনেক দ্রুত।

রচনা API সিনট্যাক্স

অপশন এপিআই এলিমেন্ট স্টেট এবং লজিক তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। কম্পোজিশন এপিআই Vue3 এর বিকল্প হিসেবে চালু করেছে। এটি কেবলমাত্র এপিআইগুলির একটি সংগ্রহ যা আমাদের আমদানি করা পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে বিকল্পগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করেই Vue উপাদানগুলি তৈরি করতে সক্ষম করে৷

কম্পোজিশন API-এ নিম্নলিখিত API গুলি রয়েছে:

প্রতিক্রিয়াশীলতা API - উদাহরণস্বরূপ, ref() এবং প্রতিক্রিয়াশীল()। এটি সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা, গণনাকৃত অবস্থা এবং এটি ব্যবহার করে পর্যবেক্ষক তৈরি করতে পারে।

লাইফসাইকেল হুক - উদাহরণস্বরূপ, onMounted() এবং onUnmounted()। আমরা লাইফসাইকেল হুক ব্যবহার করে এলিমেন্ট লাইফসাইকেল এ হুক করতে পারি।

নির্ভরতা ইনজেকশন - উদাহরণস্বরূপ, প্রদান() এবং ইনজেক্ট()। রিঅ্যাকটিভিটি API-এর সাথে Vue-এর নির্ভরতা ইনজেকশন সিস্টেম ব্যবহার করা নির্ভরতা ইনজেকশন দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

কম্পোজিশন API ব্যবহার করার সুবিধা

অপশন এপিআই এর উপর কম্পোজিশন এপিআই ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা হল:

প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা তৈরি করতে Vue3 এর সাথে একটি উপাদান আর প্রয়োজন নেই।

অনেক প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্য যোগ করার সময়, Vue.js উপাদানগুলিতে সেটআপ ফুলে উঠতে পারে। এই কারণে আলাদা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলিতে এই প্রতিক্রিয়াশীল ভেরিয়েবলগুলিকে বিমূর্ত করা দরকারী হতে পারে।

কম্পোজিশন এপিআই-এর প্রধান সুবিধা হল এটি কম্পোজেবল পদ্ধতির আকারে পরিষ্কার, কার্যকর যুক্তি পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব করে। এটি মিক্সিনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে, অপশন এপিআই-তে যুক্তি পুনঃব্যবহারের প্রধান পদ্ধতি।

আপনি সম্পূর্ণ টাইপ ইনফারেন্স সহ কম্পোজিশন API এ কোড টাইপ করতে পারেন।

কম্পোজিশন এপিআই-এ আপনি যে প্রোগ্রামগুলি লেখেন সেগুলি আরও দক্ষ, এবং ভেরিয়েবলগুলির নামগুলি ছোট করা যেতে পারে। এতে ওভারহেড কমে যায়।

আপনি কম্পোজিশন API এর সাথে আপনার প্রোগ্রাম কোডটি আরও ভালভাবে ভাগ করতে পারেন।

পিনিয়া

পিনিয়া হল Vue.js-এর জন্য একটি লাইটওয়েট স্টেট ম্যানেজমেন্ট টুল। এটি আমাদের উপাদান এবং পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে একটি অবস্থা ভাগ করতে সক্ষম করে। এটি Vue3-তে নতুন প্রতিক্রিয়াশীলতা ধারণা ব্যবহার করে একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব, সম্পূর্ণরূপে টাইপ করা রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো তৈরি করে। এটি এখন Vue3 এর নতুন স্ট্যান্ডার্ড স্টেট কন্ট্রোল লাইব্রেরি।

পিনিয়া প্রাথমিকভাবে Vuex এর সম্ভাব্যতার উপর একটি গবেষণা হিসাবে কাজ করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে, Vuex হল Vue-এর জন্য প্রস্তাবিত রাজ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, কিন্তু Vue3-এর সাথে, পিনিয়া হল অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনে রাজ্যগুলি পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত সিস্টেম। বর্তমানে, Vuex রক্ষণাবেক্ষণ মোডে আছে। যদিও এটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কোন নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হবে না। নতুন অ্যাপের জন্য পিনিয়া ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কেন পিনিয়া?

পিনিয়া খুব হালকা, মাত্র 1KB পর্যন্ত আসছে। উপরন্তু, Vue 2 এবং Vue3-তে আপনার কোডিং অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এটি Vue.js dev টুলগুলির সাথে সংহত করে। যেহেতু পিনিয়া আপনার সমস্ত ডেটাটাইপ অনুমান করে, তাই এটি আপনাকে জাভাস্ক্রিপ্টেও সম্পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট স্বয়ংক্রিয় সমাপ্তির প্রস্তাব দিতে পারে। পিনিয়া ডিজাইনের দ্বারা মডুলার, ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং প্রসারণযোগ্য। সামগ্রিকভাবে, পিনিয়াকে হালকা, জটিল এবং সোজা বলে মনে হচ্ছে। এটি উপাদানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং Vue3 এ গতিশীল প্রোগ্রামিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম ধারণ করে।

Vue 2 কি বাতিল হবে?

Vue 2-এর শেষ ছোট আপডেটটি ছিল Vue 2.7, যা জুলাই 2022-এ প্রকাশিত হয়েছিল। Vue 2 বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ মোডে রয়েছে। যদিও কোনও অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য পাঠানো হবে না, এটি এখনও 18 মাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাগ ফিক্স এবং নিরাপত্তা প্যাচ পাবে। 2023 সালের শেষ নাগাদ, Vue 2 বাতিল হয়ে যাবে।

Vue 2 থেকে মাইগ্রেশন

আপনার সফ্টওয়্যারের উপর ভিত্তি করে, যদি আপনি Vue 2 ব্যবহার করে একটি অত্যন্ত বড় প্রকল্পে কাজ করেন তবে Vue3-তে স্যুইচ করা সার্থক নাও হতে পারে। অপ্টিমাইজেশানে আপনার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দক্ষতার সমস্যাগুলি থেকে গেলে Vue3 ব্যবহার করুন।

আপনি Vue3 এ আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থানান্তর করতে চান কিনা তা নির্ভর করে এর আকার এবং জটিলতার উপর। Vue 2-এর অধিকাংশ সিনট্যাক্স এবং কৌশল Vue3-এর মতোই। যাইহোক, যদি আপনি উপরে উল্লিখিত কিছু পরিবর্তন ব্যবহার করতে চান, তাহলে মাইগ্রেট করা একটি ভাল ধারণা হবে।

AppMaster প্রকল্পে Vue.js

অ্যাপমাস্টার প্ল্যাটফর্মটি আমাদের ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ফ্রন্ট-এন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে VueJS ফ্রেমওয়ার্ক বা ফ্রেমওয়ার্কের তৃতীয় সংস্করণ ব্যবহার করে। Vue 3 অ্যাডমিন, প্যানেল এবং ক্লায়েন্ট পোর্টাল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং AppMaster স্টুডিওর পুরো ইন্টারফেসটি আসলে VueJS ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

আমরা আমাদের পণ্য দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বিকাশ করতে সক্ষম হতে মাইক্রো-ফ্রন্টেন্ডস বা ফ্রন্ট-এন্ড মাইক্রোসার্ভিস নামে একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করি; উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি ডেটা মডেল সম্পাদক এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সম্পাদক আমাদের প্ল্যাটফর্মে সম্পূর্ণ আলাদা ফ্রন্ট-এন্ড অ্যাপ্লিকেশন। এটি আমাদের উন্নয়ন দলের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব দ্রুত এবং স্বাধীনভাবে বিকাশ করতে দেয়, যা আমাদের পণ্যের সামগ্রিক গতি বাড়ায়। এই সমস্ত সুবিধা আমাদের গ্রাহকরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে পেতে পারেন।

ভবিষ্যতে, SPA একক-পৃষ্ঠা অ্যাপ্লিকেশন মোড ছাড়াও, আমরা SSR (সার্ভার-সাইড রেন্ডারিং) মোড যোগ করব, যা আমাদের গ্রাহকদের শুধুমাত্র অ্যাডমিন প্যানেল এবং কাস্টম পোর্টালগুলিই নয়, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ওয়েবসাইটগুলিও তৈরি করতে দেবে উচ্চ এসইও অপ্টিমাইজেশান।

কোন কোড সম্পর্কে

কোডিং এর গণতন্ত্রীকরণকে প্রভাবিত করে এমন একটি মূল উপাদান হল নো-কোড উন্নয়ন পদ্ধতি । আজকাল, কোডিংয়ের অনুপস্থিতিতে আরও বেশি সংখ্যক লোক সাধারণভাবে প্রোগ্রামিং অ্যাক্সেস করতে পারে। এটি ওয়েব ডিজাইন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে সহজ করে তোলে।

অ্যাপমাস্টার এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোর্স কোড তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যেকোনো মুহূর্তে কোডটি দেখতে এবং পরিদর্শন করতে পারেন। অ্যাপমাস্টারের সাথে, আপনার কাছে কম্পিউটারের ভাষা ব্যবহার করে প্রকল্পের তথ্য কাস্টমাইজ করার বিকল্প রয়েছে। আমরা লোকেদের কোড রপ্তানি করতে দিই যদি তারা চায়। এটি একটি গ্যারান্টি যে আপনি অ্যাপমাস্টারের সাথে যে অ্যাপ্লিকেশনটিতে কাজ করছেন তার উপর আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা রয়েছে।

উপসংহার

আপনি যদি কোড স্নিপেট সহ Vue3 কীভাবে Vue 2 থেকে আলাদা তার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চান, আপনি অফিসিয়াল Vue.js ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে যেতে পারেন। আমরা বেশিরভাগ প্রধান পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করেছি যা আপনার সচেতন হওয়া উচিত। আপনি যদি এই কাঠামোর সাথে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে আগ্রহী হন তবে আপনি Vue3 এর আপডেট সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ।