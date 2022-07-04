في هذه المقالة ، سنقدم لك مثالاً على كيفية إعداد عمليات تسجيل الدخول / التسجيل لتطبيقات الأجهزة المحمولة . بادئ ذي بدء ، تخيل أن لدينا بالفعل صفحة في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا ، تمثل قائمة بالكتب. كل كتاب له عنوانه الخاص ، واسم المؤلف ، والنوع ، وغلاف الصورة.

لنبدأ من صفحة تسجيل الدخول أولاً وننشئ شاشة فارغة جديدة (عرض).

يحتوي تخطيط الشاشة على حاوية لمحاذاة محتواها. يوجد مكون حقل البريد الإلكتروني ومكون حقل المرور داخل هذه الحاوية. يوجد أيضًا زر لبدء عملية التفويض بداخله. تبدو شجرة مكونات الشاشة كما يلي:

في المصمم يبدو

الجزء الأول من عملية الترخيص المتعلقة بسير عمل الزر ويمكنك رؤيته في الصورة أدناه:

يتم تشغيله عن طريق إجراء عند النقر ؛

بادئ ذي بدء ، تحصل على القيم (Get Properties) من حقول الإدخال (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) ؛

يتم تمرير القيم من المدخلات إلى كتلة عملية الأعمال POST / auth.

إذا كان الطلب ناجحًا (If-Else = true valuation) ، فسيتم تعيين رمز Auth الجديد للمستخدم الحالي الذي نفذ هذا الطلب ؛

بعد تعيين رمز المصادقة - يجب أن ينتقل المستخدم إلى الشاشة الجديدة (صفحة قائمة الكتب في هذا المثال).

إذا لم ينجح الطلب - فسيتم تحديث حالة مكون حقل البريد الإلكتروني وحقل المرور (تحديث الخصائص) بالرسائل المقابلة (التحقق من صحة الرسالة) والحالات (التحقق من الحالة)

هذا كل شيء بخصوص التفويض. الخطوة التالية هي عمل منطق التسجيل لتطبيقنا. لنقم بإنشاء شاشة فارغة جديدة (عرض) كما فعلنا بالفعل لمنطق تسجيل الدخول. لا تنسى أن تملأ بالمكونات.

تبدو شجرة مكونات الشاشة كما يلي:

تخطيط الشاشة على لقطة الشاشة أدناه:

عملية تسجيل الدخول المتعلقة بسير عمل الزر ويتم تشغيلها من خلال إجراء عند النقر. يظهر الجزء الأول من عملية الأعمال في لقطة الشاشة أدناه.

كما ذكرنا سابقًا ، تبدأ عملية الأعمال من إجراء النقر ؛

بادئ ذي بدء ، يجب الحصول على جميع القيم من المدخلات لمزيد من المعالجة (Get Properties)

يجب مقارنة كلتا كلمتي المرور مع بعضهما البعض. للقيام بذلك ، يجب تحويلها إلى تنسيق سلسلة (إلى String) ؛

يتم التعامل مع المقارنة بواسطة كتلة المنطق المتساوي.

في حالة مطابقة كلمات المرور ، يتم توفير القيم من المدخلات في كتلة POST / register ؛

إذا كان التسجيل ناجحًا (تم التحقق من صحته بواسطة كتلة if-else) ، فسيتم تعيين رمز Auth الجديد للمستخدم الحالي ؛

بعد تعيين الرمز المميز ، يجب أن ينتقل المستخدم إلى الصفحة الجديدة (قائمة الكتب في هذا المثال).

إذا كانت كلمة المرور غير متطابقة (التحقق الخاطئ من كتلة if-else الأولى) أو لم ينجح التسجيل (التحقق الخاطئ من كتلة if-else الثانية) ، فإن حالات مكونات الإدخال (التحقق من الحالة) والرسائل (التحقق من صحة الرسالة) هي ليتم تحديثها بالقيم المقابلة.

هذا كل ما نحتاجه لمنطق التسجيل.

الخطوة الأخيرة التي يتعين علينا القيام بها هي التأكد من أن المستخدم سينتقل إلى الصفحة الصحيحة (صفحة تسجيل الدخول في هذا المثال) بمجرد تسجيل الدخول. كما نحتاج إلى إضافة المنطق الذي سينتقل إليه المستخدم صفحة قائمة الكتب إذا كان قد قام بتسجيل الدخول بالفعل ولديه رمز مصدق نشط. يمكن القيام بذلك في قسم المشغلات والإجراءات.

المشغل المسؤول عن إجراءات التشغيل - هو مشغل onLaunch. عادةً ما يتم تحديده مسبقًا افتراضيًا لكل تطبيق جديد ، لكننا نريد إنشاء بعض المنطق المخصص هنا. لذا فإن النتيجة النهائية تبدو هكذا في لقطة الشاشة أدناه:

أولاً ، يحصل على أحدث رمز للمصادقة للمستخدم الحالي

ثم يرسل طلبًا إلى الخادم الذي يتطلب المصادقة. على سبيل المثال ، طلب GET / user / profile لأنه يقبل رمز Auth

يتم التحقق من نجاح الطلب بواسطة كتلة If-Else

إذا كان الطلب ناجحًا (التحقق من صحة كتلة if-else) ، فسيتم انتقال المستخدم إلى شاشة قائمة الكتب ؛

إذا لم يكن كذلك - يتم نقله إلى شاشة تسجيل الدخول.

هذا هو مدى سهولة عمليات تسجيل الدخول / الاشتراك في تطبيقات الأجهزة المحمولة على منصة AppMaster.io. فيديو تعليمي كامل:

استنتاج



منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود تجعل من السهل إنشاء تطبيق جوالك . يمكنك دائمًا التسجيل في النظام الأساسي والتحقق من جميع الوظائف.