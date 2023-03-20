Реагирование на инциденты безопасности является критически важным для любой организации в современном цифровом ландшафте. Организациям необходима практичная и эффективная платформа реагирования на инциденты для обнаружения, расследования и устранения последствий инцидентов безопасности. TheHive - это платформа реагирования на инциденты безопасности с открытым исходным кодом, которая предоставляет комплексное решение для аналитиков безопасности, охотников за угрозами и специалистов по реагированию на инциденты для эффективного и результативного сотрудничества, расследования и устранения последствий инцидентов безопасности. Платформа предназначена для автоматизации и организации процесса реагирования на инциденты, сокращения времени реагирования и повышения уровня безопасности. В этой статье мы представим обзор функций, возможностей и преимуществ TheHive и расскажем о том, как она может помочь организациям оптимизировать процесс реагирования на инциденты и повысить общую безопасность.

Что такое TheHive?

TheHive это платформа для реагирования на инциденты безопасности (SIRP) с открытым исходным кодом, масштабируемая и совместная, разработанная для помощи в управлении и анализе инцидентов безопасности. Разработанная в первую очередь для групп реагирования на инциденты компьютерной безопасности (CSIRT) и операционных центров безопасности (SOC), TheHive упрощает и улучшает процесс обработки инцидентов, предоставляя централизованную платформу для управления делами, распределения задач и совместной работы в режиме реального времени.

Благодаря богатому набору функций, включая настраиваемые информационные панели, встроенные наблюдаемые параметры и интеграцию с популярными инструментами анализа угроз, такими как MISP и Cortex, TheHive позволяет специалистам по безопасности эффективно и результативно сортировать, анализировать и реагировать на события безопасности. Например, аналитик SOC, занимающийся фишинговой кампанией, может использовать TheHive для создания дела, распределения задач между членами команды и использования интегрированных данных анализа угроз для лучшего понимания характера и масштаба атаки. Модульная архитектура TheHive и активная поддержка сообщества делают его универсальным и ценным инструментом в постоянно меняющемся ландшафте кибербезопасности.

Как работает TheHive?

TheHive работает как веб-платформа, которая централизует управление инцидентами и совместную работу команд безопасности. Ее основными компонентами являются случаи, задачи, наблюдаемые и аналитика, которые используются для эффективного управления и анализа инцидентов безопасности. Ниже приводится описание того, как работает TheHive:

Случаи : Аналитики безопасности создают случаи для представления отдельных инцидентов. Каждый случай содержит краткое описание, степень серьезности, метки и другие важные метаданные. Случаи позволяют аналитикам сохранять структурированный подход при одновременной работе с несколькими инцидентами.



: Аналитики безопасности создают случаи для представления отдельных инцидентов. Каждый случай содержит краткое описание, степень серьезности, метки и другие важные метаданные. Случаи позволяют аналитикам сохранять структурированный подход при одновременной работе с несколькими инцидентами. Задачи : Аналитики могут создавать и назначать задания членам команды в рамках каждого дела. Задачам можно назначать приоритеты, сроки выполнения и описания, что помогает отслеживать прогресс и обеспечивать четкую ответственность.



: Аналитики могут создавать и назначать задания членам команды в рамках каждого дела. Задачам можно назначать приоритеты, сроки выполнения и описания, что помогает отслеживать прогресс и обеспечивать четкую ответственность. Наблюдаемые показатели : Наблюдаемые данные - это точки данных или индикаторы, связанные с инцидентом, такие как IP-адреса, имена доменов, адреса электронной почты или хэши файлов. Аналитики могут добавлять наблюдаемые данные в дело, обогащать их с помощью интегрированных инструментов анализа угроз (например, MISP и Cortex ) и быстро выявлять потенциальные угрозы или вредоносные действия.



: Наблюдаемые данные - это точки данных или индикаторы, связанные с инцидентом, такие как IP-адреса, имена доменов, адреса электронной почты или хэши файлов. Аналитики могут добавлять наблюдаемые данные в дело, обогащать их с помощью интегрированных инструментов анализа угроз (например, и ) и быстро выявлять потенциальные угрозы или вредоносные действия. Аналитика : TheHive предоставляет возможности визуализации и отчетности, которые помогают группам безопасности анализировать данные об инцидентах и выявлять закономерности, тенденции или взаимосвязи. Настраиваемые информационные панели дают полное представление о текущих инцидентах и способствуют принятию эффективных решений.



: предоставляет возможности визуализации и отчетности, которые помогают группам безопасности анализировать данные об инцидентах и выявлять закономерности, тенденции или взаимосвязи. Настраиваемые информационные панели дают полное представление о текущих инцидентах и способствуют принятию эффективных решений. Интеграция : TheHive поддерживает интеграцию с широким спектром сторонних инструментов и сервисов, позволяя командам использовать существующую инфраструктуру кибербезопасности. Популярные интеграции включают в себя прием оповещений из систем SIEM , системы тикетов для эскалации случаев и автоматизированные инструменты реагирования для устранения последствий инцидентов.



: поддерживает интеграцию с широким спектром сторонних инструментов и сервисов, позволяя командам использовать существующую инфраструктуру кибербезопасности. Популярные интеграции включают в себя прием оповещений из систем , системы тикетов для эскалации случаев и автоматизированные инструменты реагирования для устранения последствий инцидентов. Совместная работа: Сотрудничество в режиме реального времени является краеугольным камнем TheHive . Члены команды могут общаться, делиться выводами и обновлять детали дела на платформе, оптимизируя общение и обеспечивая информированность каждого.



TheHive Создает сплоченную и эффективную среду для команд безопасности для управления инцидентами, совместной работы и доступа к соответствующим данным, что делает его мощным решением для решения проблем кибербезопасности.

TheHive Функции

TheHive предлагает набор функций, способствующих эффективному управлению инцидентами и совместной работе команд безопасности. Центральным элементом функциональности является создание и организация дел, в которых хранится важная информация об инцидентах безопасности, включая уровни серьезности и другие необходимые метаданные. По мере развития дел члены команды могут назначать и отслеживать задачи, обеспечивая четкое распределение обязанностей и тщательное реагирование на каждый инцидент.

Одним из наиболее ценных аспектов TheHive является его способность обрабатывать наблюдаемые данные или индикаторы компрометации. Эти данные могут быть дополнены благодаря интеграции со сторонними инструментами, такими как MISP и Cortex, обеспечивая аналитикам более глубокий контекст и понимание. Настраиваемые информационные панели позволяют отслеживать и визуализировать данные о случаях в режиме реального времени, позволяя командам быстро выявлять тенденции и аномалии.

Важным преимуществом TheHive является акцент на совместную работу в режиме реального времени, что способствует беспрепятственному общению между членами команды. Интеграция с другими инструментами и сервисами безопасности, такими как SIEM-системы или платформы обработки тикетов, возможна благодаря RESTful API TheHive, что еще больше расширяет его возможности.

Более того, TheHive предоставляет систему управления доступом на основе ролей для обеспечения сохранности конфиденциальных данных, сохраняя при этом полный аудиторский след действий для целей соответствия нормативным требованиям и анализа после инцидентов. Все эти возможности делают TheHive незаменимым инструментом для команд безопасности в сложном и быстро меняющемся мире кибербезопасности.

Является ли TheHive открытым исходным кодом?

Да, TheHive - это платформа реагирования на инциденты безопасности с открытым исходным кодом (SIRP), выпущенная под лицензией AGPL (Affero General Public License) версии 3. Открытость платформы означает, что ее исходный код находится в открытом доступе, что позволяет разработчикам и специалистам по безопасности изучать, изменять и вносить свой вклад в ее развитие. Модель с открытым исходным кодом также позволяет сильному сообществу пользователей и разработчиков сотрудничать, делиться идеями и постоянно совершенствовать платформу, обеспечивая ее постоянную актуальность и адаптируемость к постоянно меняющемуся ландшафту кибербезопасности.

Почему вы должны попробовать TheHive?

Есть несколько причин, по которым команды безопасности должны рассмотреть возможность использования TheHive:

Эффективное управление инцидентами : TheHive обеспечивает структурированный подход к обработке инцидентов безопасности посредством управления делами и задачами. Такая организация позволяет командам безопасности эффективно и оперативно реагировать на множество инцидентов одновременно.



: обеспечивает структурированный подход к обработке инцидентов безопасности посредством управления делами и задачами. Такая организация позволяет командам безопасности эффективно и оперативно реагировать на множество инцидентов одновременно. Сотрудничество и коммуникация : Функции совместной работы в режиме реального времени TheHive способствуют бесперебойной коммуникации между членами команды, гарантируя, что все будут в курсе хода и результатов текущих дел. Это способствует более скоординированному и оперативному реагированию на инциденты безопасности.



: Функции совместной работы в режиме реального времени TheHive способствуют бесперебойной коммуникации между членами команды, гарантируя, что все будут в курсе хода и результатов текущих дел. Это способствует более скоординированному и оперативному реагированию на инциденты безопасности. Обогащение и интеграция : Возможности интеграции TheHive с такими инструментами анализа угроз, как MISP и Cortex, а также с другими платформами безопасности позволяют получить ценный контекст и информацию о наблюдаемых событиях. Это позволяет аналитикам принимать более обоснованные решения в процессе реагирования на инциденты.



: Возможности интеграции TheHive с такими инструментами анализа угроз, как MISP и Cortex, а также с другими платформами безопасности позволяют получить ценный контекст и информацию о наблюдаемых событиях. Это позволяет аналитикам принимать более обоснованные решения в процессе реагирования на инциденты. Настраиваемость и масштабируемость : Настраиваемые приборные панели и модульная архитектура TheHive позволяют адаптировать систему к уникальным потребностям и рабочим процессам различных групп безопасности. По мере роста или изменения требований организации TheHive может быть соответствующим образом масштабирован.



: Настраиваемые приборные панели и модульная архитектура TheHive позволяют адаптировать систему к уникальным потребностям и рабочим процессам различных групп безопасности. По мере роста или изменения требований организации может быть соответствующим образом масштабирован. Открытый исходный код и поддержка сообщества : Будучи платформой с открытым исходным кодом, TheHive получает преимущества от постоянного развития и совершенствования со стороны преданного сообщества пользователей и разработчиков. Это гарантирует, что платформа остается в курсе последних тенденций в области безопасности и лучших практик.



: Будучи платформой с открытым исходным кодом, получает преимущества от постоянного развития и совершенствования со стороны преданного сообщества пользователей и разработчиков. Это гарантирует, что платформа остается в курсе последних тенденций в области безопасности и лучших практик. Экономическая эффективность : Как решение с открытым исходным кодом, TheHive может быть развернуто и использовано без дорогостоящих лицензионных платежей, что делает его привлекательным вариантом для организаций с ограниченным бюджетом.



: Как решение с открытым исходным кодом, может быть развернуто и использовано без дорогостоящих лицензионных платежей, что делает его привлекательным вариантом для организаций с ограниченным бюджетом. Улучшенная видимость и отчетность: Возможности визуализации и отчетности TheHive помогают командам безопасности анализировать данные об инцидентах и выявлять закономерности, тенденции или корреляции, что позволяет лучше понять состояние безопасности организации.



TheHive TheHive предоставляет комплексное и адаптируемое решение для управления инцидентами безопасности, стимулирования сотрудничества и интеграции с существующими инструментами безопасности. Открытый исходный код и активная поддержка сообщества делают его универсальным и ценным инструментом для организаций, стремящихся улучшить свои операции безопасности.

Заключение

В заключение, TheHive - это исключительная платформа реагирования на инциденты безопасности с открытым исходным кодом, которая позволяет командам безопасности эффективно управлять, анализировать и реагировать на инциденты безопасности. Ее надежные функции, такие как эффективное управление делами и задачами, сотрудничество в режиме реального времени и бесшовная интеграция со сторонними инструментами, делают ее ценным активом в современном сложном ландшафте кибербезопасности. Открытый исходный код платформы и сильная поддержка сообщества обеспечивают постоянное развитие и адаптацию к постоянно меняющейся среде угроз. Организации, внедряющие TheHive, могут улучшить свои операции по обеспечению безопасности, упростить реагирование на инциденты и укрепить свою защиту.