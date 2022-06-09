Подробные инструкции, разбитые на дискретные шаги, которые точно описывают, как выполнить процесс, известны как документация процесса. Это разновидность технической документации, которая относится к сбору и записи всей информации о конкретном бизнес-процессе, включая точные действия, инструменты и процессы, необходимые для достижения намеченного результата процесса. Стандартные операционные процедуры - это еще одно название для такого рода материалов.

Простые шаги для успешного документирования бизнес-процессов

Хорошо документированные бизнес-процессы дают организациям возможность создавать документацию по бизнес-процессам, которая упрощает сложные процессы в рамках различных бизнес-функций. Это может варьироваться от создания более упорядоченного процесса приема сотрудников на работу до предотвращения потери знаний при увольнении сотрудников, передачи знаний между сотрудниками и подразделениями компании и т.д. В долгосрочной перспективе вы будете тратить меньше времени и человеческих ресурсов на обучение людей и в то же время предоставите им полномочия для выполнения своей лучшей работы.

Ниже приведены примеры бизнес-процессов, которые часто документируются:

аттестация персонала

Процесс разрешения жалоб клиентов

Методы проверки и обслуживания оборудования

Предоставление услуг

Процесс выставления и сбора счетов

Ориентация новых сотрудников

Бизнес-процессы должны быть тщательно спланированы, организованы и записаны, чтобы быть полезными и эффективными. Вы можете добиться желаемых результатов, записав как можно больше информации о документации бизнес-процессов.

Документация бизнес-процесса очень полезна для обеспечения успеха бизнес-процесса, даже если вы считаете ее всего лишь административной и неэффективной частью процесса.

Этапы документирования бизнес-процессов

Когда все участники могут видеть, что делается, используя флипчарт или доску, этот подход работает на оптимальном уровне. Убедитесь, что в комнате присутствуют соответствующие лица, которые знают, что должно быть сделано для завершения бизнес-процесса.

Первый шаг: Определение процедуры

Сначала запишите на флипчарте название процедуры и кратко объясните, что она собой представляет.

Второй шаг: Границы документации бизнес-процесса

Определите, где начинается бизнес-процесс и где он заканчивается. Что запускает процесс, чтобы он мог начаться? Когда вы узнаете, что он завершен?

Третий шаг: Выход документации бизнес-процесса

Определите, что в итоге получается в результате документирования бизнес-процессов.

Четвертый этап: Вход документации бизнес-процесса

Определите, что требуется для выполнения процедуры, и источник необходимых элементов. Бумага, Excel и Интернет - все это потенциальные источники.

Пятый этап: Деятельность бизнес-процесса

Рассмотрите все задачи (что), которые должны быть выполнены для успешного завершения документирования бизнес-процесса. Дайте пояснения к каждой из них, используя глагольно-объектную структуру. На данном этапе не стоит думать о том, как будут расположены действия; вместо этого нужно просто свободно провести мозговой штурм. Липкие записки могут оказаться весьма полезными на этом этапе. Просто напишите по одному действию на каждой записке.

Шестой шаг: Организуйте документацию по бизнес-процессам

Расположите все темы, возникшие в ходе мозгового штурма, в том порядке, который имеет наибольший смысл для бизнес-процесса. По мере разработки визуальной части процесса вам необходимо убедиться в том, что вы определили критические точки принятия решений.

Седьмой шаг: Обзор документации бизнес-процесса

В качестве предварительной проверки качества продукта изучите последовательность действий. Создают ли границы, которые вы установили на Шаге 2, впечатление завершенности?

Восьмой шаг: Назначение ролей бизнес-процесса

Определите роли (людей), которые будут отвечать за выполнение действий, связанных с процессом. Назначьте кого-то ответственным за каждый из этапов деятельности.

Девятый этап: Расшифровка документации бизнес-процесса

Этапы должны быть введены в программное приложение для составления блок-схем в виде так называемой плавательной дорожки.

Десятый этап: Обзор завершенной документации бизнес-процесса

Соберите всех участников бизнес-процесса и пройдитесь по всем этапам. Получите согласие от каждого члена команды. Составление всей документации по бизнес-процессу позволяет лучше понять, как все движущиеся части документации бизнес-процесса согласуются друг с другом в процессе его выполнения в организации.

Например, документация бизнес-процесса по начислению заработной платы может выглядеть следующим образом:

Payroll - это название документации бизнес-процесса.

Пределы процесса: сотрудники получают компенсацию за свой ежемесячный труд посредством электронного банковского перевода.

Зарплатные чеки и ежемесячные отчеты о заработной плате являются результатами документации бизнес-процесса.

Карточки учета рабочего времени сотрудников, данные об отпусках и информация о банковских счетах являются примерами входов документации бизнес-процесса.

Операции по обработке включают проверку карточек учета рабочего времени сотрудников, поиск заявлений на отпуск, внесение данных на банковские счета, перемещение ежемесячной заработной платы на соответствующие счета и создание отчетов о заработной плате.

Сотрудники, начальник и отдел кадров играют определенную роль в бизнес-процессе.

Лучшие практики документирования процессов

Поддерживайте четкость и краткость документа. Помимо того, что документ должен быть технически грамотным, он должен быть простым для понимания. Убедитесь, что у вас есть надежный план обновления документов в случае изменения процедуры. По крайней мере, пересмотр этих документов должен проводиться каждый год. Вы также можете назначить владельца бизнес-процесса, ответственного за частую оценку и информирование других о любых изменениях. Чтобы свести к минимуму любое недопонимание, убедитесь, что для каждого отдельного процесса существует отдельная документация по бизнес-процессам.

Приступая к документированию процессов, старайтесь не охватывать всю организацию сразу. Начните с документации одного бизнес-процесса в отделе или с документации значительного бизнес-процесса, уже существующего на предприятии. Храните документы в таком месте, чтобы в будущем к ним мог легко получить доступ любой желающий. Убедитесь, что в случае необходимости в них можно быстро внести изменения и что обновленная версия может быть легко разослана всем, кто в этом участвует.

Используйте технологию, разработанную специально для документирования процессов, для централизованного хранения документов в режиме онлайн. Это сразу же поможет при использовании двух отличных практик, которые были только что описаны. Когда это допустимо, используйте соответствующие примеры, визуальные образы, различные платформы, цветовое кодирование, скриншоты и т.д. Убедитесь, что в документе документация бизнес-процессов соответствует стандартам, действующим в вашей фирме. Если вы собираетесь описать ход документации бизнес-процесса в устной форме, всегда сопровождайте этот документ изображениями в виде блок-схемы.

Составьте руководство по документированию бизнес-процессов, которое каждый может использовать в качестве стандартного формата документа для документирования процесса, а затем опубликуйте это руководство. Для сбора информации для документирования бизнес-процессов используйте существующие документированные интервью, материалы, записи, тематические исследования, полевые дневники персонала проекта, а также общие знания сотрудников.

Преимущества документирования процедур и процессов

Содействие в достижении единства взглядов всех сотрудников путем представления единой точки зрения на процессы, задействованные в документации бизнес-процессов. При наличии четкой документации бизнес-процессов можно изменить процессы в любом документе. Помощь в определении оптимальных условий для продуктивного сотрудничества и результативности работы. Помогает обнаружить узкие места и неэффективность процессов (даже в тех "хорошо отработанных" методах), которые не были бы замечены при любых других обстоятельствах. Хорошо документированная процедура сэкономит время и снизит вероятность ошибок, поскольку устраняет любую возможность для двусмысленности и дает четкие указания.

Снижает цены, а также расходы на ресурсы, которые не являются необходимыми. Способствует общему улучшению качества как процедур, так и результата. Способствует повышению уровня счастья и продуктивности сотрудников. Работа может быть легче передана на аутсорсинг, поскольку процедуры, которым необходимо следовать, документированы так, чтобы их было легко понять. При необходимости документирование процедур также облегчает автоматизацию некоторых видов деятельности.

Лучшие бизнес-шаблоны для документирования бизнес-процессов

Шаблоны процессов документирования включают карты процессов, сетки и модели. Шаблоны процессов определяют ландшафт, поток, решение или состояние процесса. Это артефакты бизнес-архитектуры. Шаблон процесса документирования создается с учетом лучших практик, чтобы упростить процессы внутри бизнеса. Имея четко определенный шаблон процесса документирования, вы можете легко заполнить формы и приступить к работе без необходимости создавать какой-либо документ или процедуру с самого начала.

Идеальный шаблон процесса документирования должен уметь: Указывать обязательства и обязанности каждого участника;

Шаблон описывает множество видов данных, которые необходимы.

Шаблон также Определяет результат произведенного метода.

Ведение шаблонов для различных корпоративных процедур может упорядочить и обеспечить единообразие во всей фирме. Кроме того, освобождение сотрудников от ручных и административных обязанностей также экономит время.

Примером шаблона процесса документирования является:

Блок-схемы

Формы

Картинки

Учебные пособия

Диаграммы процессов

Прикрепленный документ

Поскольку все в компании знакомы с программным обеспечением, многие организации создают шаблоны процессов документирования в электронных таблицах или документах. Использование шаблонов может замедлить бизнес-процессы. Электронные таблицы и документы имеют проблемы с форматированием. Форматирование документа может занять больше времени, чем разработка шаблона. Изменение одного поля может испортить формат шаблона или документа, что приведет к потере времени. Любой шаблон бизнес-процесса должен обновляться вручную при каждом изменении документа процесса. Все шаблоны не могут обновляться в режиме реального времени.

Может быть трудно идентифицировать и использовать определенный шаблон, если документы не расположены соответствующим образом с правильным названием документа. Электронные таблицы и документы могут генерировать отчеты только путем ручного выбора соответствующей опции.

Использование автоматизированных бизнес-шаблонов

Использование документов в век облачных технологий и автоматизированных решений ограничит потенциал вашей команды. Команды могут быстро разрабатывать, изменять и адаптировать процессы с помощью автоматизированных шаблонов. Платформы автоматизации имеют визуальные редакторы в документе, которые позволяют перетаскивать шаблоны бизнес-процессов. Вместо того чтобы рассылать членам команды по электронной почте различные копии одного и того же шаблона бизнес-процесса, используйте автоматизированные шаблоны.

Заключение

AppMaster Backend Builder предоставляет набор инструментов, которые можно использовать для графического проектирования мобильных и онлайн рабочих процессов, которые могут быть настолько сложными, насколько этого захочет пользователь, для автоматизации бизнес-процедур. Он поможет в проектировании вашего документа с помощью различных инструментов. Это придаст вашему деловому документу привлекательный вид.