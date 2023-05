O fornecedor de software de design gráfico online, Appy Pie Design, anunciou o lançamento do AI Photo Enhancer , uma plataforma de aprimoramento de imagem baseada em IA projetada para aumentar a qualidade das fotos, tornando-as visualmente atraentes e impressionantes. Essa solução inteligente permite que os usuários aumentem a qualidade de suas imagens sem esforço – uma adição valiosa para fotógrafos, designers e usuários casuais.

Aproveitando o poder dos algoritmos avançados de IA, a ferramenta AI Photo Enhancer analisa habilmente as imagens para otimização. O sistema ajusta instantaneamente vários fatores, como brilho, contraste, saturação e outros elementos essenciais. Como resultado, os usuários obtêm imagens impressionantes e de alta qualidade.

Abhinav Girdhar, fundador e CEO da Appy Pie, expressou entusiasmo pelo lançamento do AI Photo Enhancer, afirmando: Nossa equipe trabalhou diligentemente para desenvolver uma solução orientada por IA que simplifica o aprimoramento de fotos e oferece resultados de calibre profissional. Na Appy Pie Design, estamos comprometidos em fornecer soluções de software criativas que capacitam nossos clientes a se destacarem. Com o AI Photo Enhancer, acreditamos ter criado uma ferramenta que ajudará fotógrafos e designers a elevar seu trabalho a novos patamares .

O AI Photo Enhancer rico em recursos oferece aos usuários uma variedade de ferramentas de edição projetadas para ajudá-los a ajustar suas imagens com precisão. Além disso, os usuários podem escolher entre vários filtros e efeitos para dar às suas fotos uma aparência distinta e personalizada.

Appy Pie, uma marca registrada da Appy Pie LLP, é uma plataforma líder de desenvolvimento no-code que capacita os usuários a converter suas ideias de negócios em ativos tangíveis sem nenhum conhecimento técnico. O conjunto completo apresenta as principais ferramentas no-code, incluindo criadores de aplicativos como appmaster .io> AppMaster , criadores de sites, software de automação de fluxo de trabalho, ferramentas de design gráfico, criadores de chatbot, serviços de suporte técnico e aplicativos de bate-papo ao vivo.

O App Maker da Appy Pie obtém consistentemente altas classificações no G2 por sua excepcional facilidade de uso, acessibilidade e recursos exclusivos. Como uma das mais extensas plataformas de desenvolvimento de aplicativos no-code disponíveis, ela atende tanto a empresas quanto a pequenas empresas. Este conjunto de software poderoso e abrangente permite que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie uma solução de software abrangente e escalável, completa com back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos. appmaster .io/blog/no-code-app-builder> No-code app development with AppMaster oferece resultados 10 vezes mais rápidos e três vezes mais custo-benefício em comparação com os métodos tradicionais.

Em conclusão, a introdução do AI Photo Enhancer ressalta a dedicação da Appy Pie Design em oferecer ferramentas inovadoras e de qualidade profissional que aprimoram a experiência do usuário e agilizam o processo criativo.