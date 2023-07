Numa tentativa de controlar os resultados potencialmente imprevisíveis da inteligência sobre-humana na IA, a OpenAI está a organizar um grupo altamente especializado liderado por Ilya Sutskever, o cientista-chefe e cofundador da empresa. A principal responsabilidade desta equipa será conceber estratégias para governar e orientar modelos de IA "superinteligentes". Numa publicação recente no seu blogue, Sutskever, juntamente com Jan Leike, um dos líderes da equipa de alinhamento da OpenAI, projectaram que a IA, com capacidade para ultrapassar a inteligência humana, poderá surgir nesta década. Afirmam que esta IA superior, caso venha a ser bem sucedida, poderá não integrar inerentemente características benignas, tornando assim essencial a investigação de técnicas para a controlar e condicionar.

Atualmente, não existe nenhum método conhecido para controlar ou orientar eficazmente uma IA potencialmente superinteligente, impedindo-a de se desviar do caminho pretendido. As técnicas tradicionais de alinhamento da IA, como a formação através de feedback humano, baseiam-se na supervisão humana do seu funcionamento. No entanto, a supervisão de sistemas de IA que ultrapassem significativamente a inteligência humana pode revelar-se um desafio. Para ampliar os progressos no domínio do "alinhamento da superinteligência", a OpenAI está a lançar uma nova equipa de "Superalinhamento", co-liderada por Sutskever e Leike. Esta equipa terá acesso a 20% dos recursos computacionais que a empresa possui atualmente. Composta por cientistas e engenheiros da antiga divisão de alinhamento da OpenAI e por investigadores de várias organizações da empresa, a equipa está preparada para enfrentar os principais desafios tecnológicos do controlo da IA superinteligente nos próximos quatro anos.

O plano é criar um "investigador de alinhamento automatizado de nível humano", com o objetivo de treinar a IA através de feedback humano, envolver a IA na avaliação de outros sistemas de IA e, eventualmente, conceber uma IA capaz de realizar investigação de alinhamento. O objetivo da investigação sobre o alinhamento é alinhar os sistemas de IA para alcançar resultados específicos e evitar que se desviem do caminho. A OpenAI está a trabalhar com base na hipótese de que a IA pode fazer progressos consideráveis na investigação do alinhamento, de forma mais rápida e eficaz do que os humanos. À medida que os progressos se sucedem, espera-se que os sistemas de IA assumam volumes crescentes de trabalho de alinhamento, conduzindo a técnicas de alinhamento melhoradas. Espera-se que isto resulte na colaboração da IA com os humanos para garantir que os seus sucessores estejam ainda mais alinhados com os humanos. Entretanto, a atenção dos investigadores humanos passará a centrar-se na revisão da investigação sobre alinhamento efectuada pelos sistemas de IA, em vez de a gerar de forma independente.

Embora nenhum método possa ser considerado infalível, Leike, Schulman e Wu, no seu post, elucidam as deficiências da abordagem da OpenAI. A utilização da IA para a avaliação pode aumentar as inconsistências, os preconceitos e as vulnerabilidades dessa IA. Para além disso, os aspectos mais complexos do problema do alinhamento podem não estar de todo relacionados com a engenharia. No entanto, Sutskever e Leike estão dispostos a pô-lo à prova. Sutskever e Leike defendem que o alinhamento da superinteligência é fundamentalmente um desafio de aprendizagem automática. Acreditam que os especialistas em aprendizagem automática, mesmo os que não estão atualmente a trabalhar no alinhamento, serão fundamentais para o resolver. Planeiam distribuir os resultados deste esforço de forma abrangente, considerando as suas contribuições para o alinhamento e segurança de modelos não-OpenAI como um aspeto crucial do seu trabalho.

