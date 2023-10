Ver hierarquia

No contexto do desenvolvimento de aplicativos iOS, o termo "Hierarquia de visualização" refere-se à estrutura organizacional dos elementos da interface do usuário (IU) em um aplicativo móvel. Essencialmente, esta estrutura estabelece um fluxo unidirecional de informações entre os elementos da UI conhecidos como "visualizações", que são objetos na estrutura UIKit, especificamente instâncias de UIView ou suas subclasses. A hierarquia de visualizações de um aplicativo iOS permite que os desenvolvedores gerenciem interfaces complexas, garantindo que as visualizações sejam colocadas em camadas, ordenadas e renderizadas adequadamente no aplicativo.

A estrutura UIKit, que é a estrutura principal para o desenvolvimento de UI do iOS, utiliza uma organização baseada em árvore de objetos de visualização. Nesta estrutura, o nó raiz representa a janela ou objeto UIWindow, enquanto os nós filhos correspondem a outros objetos UIView. Cada objeto UIView, seja ele pai ou filho na hierarquia, executa várias tarefas, como manipular a entrada do usuário, exibir conteúdo e gerenciar o layout de suas subvisualizações.

Ao desenvolver aplicativos na plataforma no-code AppMaster, os usuários podem acessar a hierarquia de visualização por meio do designer Mobile BP, que permite a criação de interfaces de usuário usando a funcionalidade drag and drop. Essa abordagem intuitiva simplifica o processo geral de design de aplicativos móveis, permitindo que até mesmo usuários não técnicos criem aplicativos sofisticados com facilidade.

Existem vários recursos notáveis ​​de uma hierarquia de visualização. Primeiro, cada objeto UIView na árvore pode conter potencialmente várias instâncias de outros objetos UIView, construindo assim hierarquias de visualização aninhadas. Em segundo lugar, a relação hierárquica entre as visualizações garante uma distribuição eficiente de eventos e um desempenho de renderização ideal. Terceiro, todos os objetos UIView possuem propriedades e métodos que determinam sua visibilidade, comportamento e atributos físicos, como tamanho, posição e aparência. Finalmente, a ordem da pilha das visualizações determina como as visualizações sobrepostas aparecem, com as subvisualizações renderizadas acima das visualizações principais.

Para entender melhor o conceito de hierarquias de visualização, considere o design de um aplicativo móvel simples contendo um objeto UICollectionView, que exibe uma grade de itens. Nesse caso, os objetos UICollectionViewCell que compõem a grade são filhos do UICollectionView. Além disso, o próprio UICollectionView é filho de outra visualização, digamos, a visualização principal de um objeto UIViewController. Essa hierarquia permite a renderização eficiente de itens e a fácil navegação dos elementos da interface do usuário.

Um dos desafios ao trabalhar com hierarquias de visualizações é garantir o layout e o posicionamento adequados das visualizações. Auto Layout, um sistema de layout baseado em restrições introduzido no iOS 6, agiliza bastante esse processo, automatizando a organização das visualizações de acordo com regras ou restrições especificadas. Essas restrições especificam relacionamentos entre visualizações, como alinhamento, tamanho ou posicionamento relativo, e permitem que os desenvolvedores criem interfaces adaptáveis ​​que funcionam perfeitamente em diferentes tamanhos de tela e orientações de dispositivos.

O gerenciamento adequado das hierarquias de visualização é essencial para a criação de aplicativos iOS de desempenho, responsivos e visualmente atraentes. Ao compreender a função de cada objeto UIView na hierarquia, os desenvolvedores podem otimizar layouts, manter a organização do código e maximizar o desempenho de seus aplicativos. Além disso, o uso de ferramentas como o designer Mobile BP da AppMaster pode aumentar significativamente a facilidade de projetar e definir hierarquias de visualização em um aplicativo móvel, resultando em um processo de desenvolvimento mais rápido e econômico.

Em resumo, uma hierarquia de visualização é um aspecto fundamental do desenvolvimento de aplicativos iOS que define a estrutura e a organização dos elementos da interface do usuário em um aplicativo. Gerenciadas por meio da estrutura UIKit, as hierarquias de visualização permitem que os desenvolvedores criem interfaces complexas e visualmente atraentes com facilidade. Além disso, ao aproveitar o poderoso designer Mobile BP na plataforma no-code AppMaster, até mesmo usuários não técnicos podem projetar, desenvolver e implantar aplicativos iOS com esforço mínimo e eficiência máxima - sem a necessidade de amplo conhecimento de programação e eliminando dívidas técnicas durante o processo de desenvolvimento.