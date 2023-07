A escolha da plataforma Zerocode(sem código) correcta para a sua empresa é uma decisão crucial que pode ter um impacto significativo no seu processo de desenvolvimento e no seu sucesso global. Com o rápido crescimento das ferramentas e estruturas Zerocode, existe uma vasta gama de plataformas disponíveis, cada uma oferecendo características e capacidades únicas.

No entanto, navegar por esta esfera pode ser esmagador e desafiante. Este artigo do blogue irá guiá-lo na seleção de uma plataforma que se alinhe com os seus objectivos comerciais, requisitos do projeto e conhecimentos da equipa. Iremos explorar factores importantes, características chave e dicas práticas para garantir um processo de seleção bem sucedido. Quer se trate de uma empresa em fase de arranque, de uma empresa de média dimensão ou de uma empresa, este guia fornecerá os conhecimentos de que necessita para tomar uma decisão informada e tirar partido da Zerocode de forma eficaz.

Principais fatores a serem considerados

Ao procurar a plataforma sem código ideal para o seu negócio, é fundamental avaliar factores específicos que influenciam a eficácia da solução escolhida. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao avaliar suas opções:

Facilidade de utilização e curva de aprendizagem

No-code As plataformas informáticas têm como objetivo simplificar o processo de desenvolvimento e ser acessíveis a não programadores. Certifique-se de que a plataforma escolhida é de fácil utilização e proporciona uma experiência de aprendizagem sem problemas para a sua equipa. A plataforma deve ter uma interface intuitiva, documentação bem organizada e tutoriais acessíveis para facilitar a integração rápida de utilizadores com conhecimentos técnicos limitados.

Flexibilidade e personalização

Embora as plataformas no-code se esforcem por satisfazer várias necessidades empresariais, pode ser necessário efetuar personalizações específicas para obter a funcionalidade pretendida. Considere plataformas que ofereçam um elevado grau de flexibilidade no design e nas funcionalidades para acomodar alterações à medida que a sua empresa cresce ou evolui.

Escalabilidade

Um fator crucial na seleção de uma plataforma no-code é o seu potencial de escalabilidade. A plataforma deve ser concebida para lidar com o aumento da carga de trabalho e das exigências dos utilizadores à medida que a sua empresa se expande. Verifique a documentação do fornecedor para obter detalhes sobre a capacidade da plataforma para acomodar os seus requisitos de aplicação actuais e futuros.

Capacidades de integração

Uma das principais vantagens das plataformas no-code é a sua capacidade de integração com ferramentas e serviços de terceiros. Avalie a compatibilidade da plataforma com os sistemas e ferramentas de que a sua empresa depende, como CRM, análises ou processadores de pagamentos. A interoperabilidade da plataforma permite um ecossistema de software coeso e automatiza os fluxos de trabalho, aumentando a eficiência geral.

Suporte do fornecedor

Ao adotar uma nova tecnologia, o nível de suporte fornecido pelo fornecedor desempenha um papel crucial na superação de potenciais desafios. Escolha uma plataforma apoiada por uma equipa de suporte recetiva que ofereça recursos como tutoriais, fóruns da comunidade e assistência técnica para ajudar na implementação da solução e na resolução de problemas.

Preços

No-code As plataformas variam em termos de preços com base nas funcionalidades, recursos e níveis de utilização. Explore diferentes opções de preços, incluindo avaliações gratuitas e subscrições pagas, para encontrar uma opção adequada às suas necessidades e orçamento. Considere os custos iniciais e as despesas de longo prazo durante o ciclo de vida da plataforma.

Principais fornecedores da plataforma Zerocode

O mercado de desenvolvimento de zerocode está a crescer rapidamente, com muitas plataformas a oferecerem uma grande variedade de funcionalidades e capacidades. Abaixo estão alguns fornecedores populares da plataforma no-code:

Appian : Conhecida por seu forte foco no gerenciamento de processos de negócios, a Appian oferece uma solução no-code bem projetada e integrada que combina automação de processos, IA e análises.

: Conhecida por seu forte foco no gerenciamento de processos de negócios, a Appian oferece uma solução bem projetada e integrada que combina automação de processos, IA e análises. OutSystems : OutSystems é um low-code plataforma que fornece uma interface visual intuitiva para construir e implantar aplicativos complexos rapidamente. Sua plataforma enfatiza a reutilização, as melhores práticas e a colaboração.

: OutSystems é um plataforma que fornece uma interface visual intuitiva para construir e implantar aplicativos complexos rapidamente. Sua plataforma enfatiza a reutilização, as melhores práticas e a colaboração. Mendix : A Mendix preenche a lacuna entre o desenvolvimento sem código e com pouco código através de um poderoso ambiente de modelação visual, permitindo que programadores e não programadores colaborem no desenvolvimento de aplicações.

: A Mendix preenche a lacuna entre o desenvolvimento sem código e com pouco código através de um poderoso ambiente de modelação visual, permitindo que programadores e não programadores colaborem no desenvolvimento de aplicações. Bubble Bubble é conhecido pela sua capacidade de criar aplicações Web e móveis com um elevado grau de personalização e flexibilidade, o que o torna uma escolha atractiva para empresários e startups.

é conhecido pela sua capacidade de criar aplicações Web e móveis com um elevado grau de personalização e flexibilidade, o que o torna uma escolha atractiva para empresários e startups. Wix : O Wix é uma popular plataforma no-code para a criação de sítios Web, blogues e sítios de comércio eletrónico, com ênfase no design e na experiência do utilizador. Também oferece o Wix App Builder para criar aplicações móveis.

: O Wix é uma popular plataforma para a criação de sítios Web, blogues e sítios de comércio eletrónico, com ênfase no design e na experiência do utilizador. Também oferece o Wix App Builder para criar aplicações móveis. Webflow Webflow oferece uma plataforma de web design reactiva com um poderoso editor visual de CSS. Permite aos utilizadores criar aplicações Web totalmente personalizadas através da conceção de layouts e estilos sem codificação.

Cada uma das plataformas destes fornecedores tem os seus próprios pontos fortes e capacidades únicas. Avalie os factores supramencionados ao considerar os fornecedores para garantir que estão em conformidade com as suas necessidades e requisitos comerciais específicos.

AppMaster: Uma poderosa solução No-Code para empresas

A AppMaster é uma plataforma no-code líder que oferece capacidades abrangentes para a criação de aplicações backend, web e móveis. A plataforma fornece ferramentas poderosas para conceber e implementar aplicações com conhecimentos mínimos de codificação, tornando-a adequada para uma vasta gama de empresas. Eis algumas das principais características e vantagens de escolher AppMaster:

Modelação visual e conceção de processos empresariais

AppMaster permite aos utilizadores criar visualmente modelos de dados e lógica empresarial utilizando o seu intuitivo Business Process (BP) Designer. Isto permite que as empresas desenvolvam aplicações de forma mais eficiente, sem a necessidade de competências de programação especializadas.

Personalização e flexibilidade

A plataforma oferece opções de personalização melhoradas, permitindo aos utilizadores criar interfaces de aplicações web e móveis com a funcionalidade de arrastar e largar. A lógica empresarial de cada componente pode ser concebida com os designers Web e Mobile BP, permitindo que as aplicações sejam totalmente interactivas e adaptáveis a diversos requisitos.

Rapidez e eficiência

Utilizando AppMaster, as empresas podem desenvolver e implementar aplicações até 10x mais rápido e 3x mais rentável do que os métodos tradicionais. Ao eliminar a dívida técnica e ao regenerar as aplicações a partir do zero quando os requisitos mudam, a plataforma permite que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie soluções de software abrangentes que incluem backend de servidor, sites, portais de clientes e aplicações móveis nativas.

Escalabilidade e integração

AppMaster O PostgreSQL gera aplicações que podem funcionar com qualquer base de dados compatível com PostgreSQL e demonstra uma escalabilidade notável para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Isto torna-o ideal para empresas que procuram uma solução que possa crescer juntamente com as suas necessidades.

No-code para possibilidades de código completo

A plataforma gera aplicações reais, completas com código fonte e ficheiros binários executáveis, o que a torna uma solução versátil. Os utilizadores podem começar com o desenvolvimento em no-code e fazer a transição para o código completo quando necessário, atendendo a vários níveis de conhecimentos técnicos das equipas.

AppMaster é uma solução no-code poderosa e flexível para empresas que procuram desenvolver aplicações de forma eficiente sem comprometer a qualidade e a funcionalidade. Desde pequenos negócios a projectos de escala empresarial, o AppMaster oferece uma plataforma acessível e poderosa para o desenvolvimento de aplicações.

Passos para implementar com sucesso uma plataforma Zerocode

A implementação de uma plataforma no-code na sua organização requer um planeamento e execução cuidadosos para alcançar os resultados desejados. Aqui está um guia passo a passo para tirar o máximo proveito da plataforma no-code escolhida:

Defina os seus objectivos e requisitos: Comece por definir claramente os objectivos e requisitos do seu projeto. Identifique as aplicações que planeia criar e as funcionalidades de que necessita. Este passo ajudá-lo-á a compreender qual a plataforma no-code que melhor se adequa ao seu negócio. Avalie e seleccione a plataforma certa: Avalie as plataformas no-code disponíveis com base nos seus objectivos e requisitos. Considere factores como a facilidade de utilização, a personalização, a escalabilidade, as capacidades de integração, o suporte do fornecedor e o custo. Não deixe de explorar AppMaster , uma ferramenta no-code poderosa e escalável que oferece recursos abrangentes para a criação de aplicativos back-end, Web e móveis. Invista em treinamento e documentação: Embora as plataformas no-code sejam concebidas para utilizadores sem experiência em programação, alguma formação e documentação podem ser úteis. Invista em recursos que ajudem a sua equipa a compreender como tirar o máximo partido da plataforma. A maioria dos fornecedores de no-code oferece tutoriais, webinars e fóruns da comunidade para ajudar no processo de aprendizagem. Conceber fluxos de trabalho e processos: Quando tiver uma compreensão clara das capacidades da plataforma, conceba os fluxos de trabalho e os processos que pretende implementar nas suas aplicações. Certifique-se de que a sua equipa está na mesma página no que diz respeito à estrutura, experiência do utilizador e funcionalidades da aplicação. Teste cedo e com frequência: Efectue testes exaustivos durante o processo de desenvolvimento. Identifique quaisquer problemas e faça os ajustes necessários antes de as aplicações serem implementadas. Os testes frequentes ajudam a reduzir os riscos, simplificam a resolução de problemas e garantem que o produto final corresponde às suas expectativas. Recolha e analise o feedback: Depois de implementar as suas aplicações, recolha o feedback dos utilizadores. Esta informação ajudá-lo-á a avaliar o desempenho da aplicação, a experiência do utilizador e as áreas a melhorar. Iterar e melhorar: Utilize o feedback recolhido para aperfeiçoar ainda mais as suas aplicações, processos e fluxos de trabalho. Faça iterações e melhorias contínuas para acompanhar a evolução dos requisitos e manter uma vantagem competitiva.

Conclusão

Escolher a plataforma Zerocode certa para o seu negócio é uma decisão crítica que pode ter um grande impacto no seu processo de desenvolvimento e no seu sucesso geral. Com a grande variedade de ferramentas e estruturas Zerocode disponíveis, é importante navegar nesta esfera de forma eficaz. Este artigo fornece um guia completo para o ajudar a escolher uma plataforma que se alinhe com os seus objectivos comerciais, requisitos do projeto e conhecimentos da equipa.

Ao considerar factores como a facilidade de utilização, as opções de personalização, a escalabilidade, as capacidades de integração, o suporte do fornecedor e o preço, pode tomar uma decisão informada que se alinhe com as suas necessidades específicas. Além disso, explorar os fornecedores populares da plataforma Zerocode, como AppMaster, Appian, OutSystems, Mendix, Bubble, Wix e Webflow, pode fornecer uma gama de opções a considerar.