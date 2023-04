A resposta a incidentes de segurança é crítica para qualquer organização no panorama digital actual. As organizações precisam de uma plataforma prática e eficiente de resposta a incidentes para detectar, investigar e remediar incidentes de segurança. TheHive é uma plataforma de código aberto de resposta a incidentes de segurança que fornece uma solução abrangente para os analistas de segurança, caçadores de ameaças e respondentes a incidentes para colaborar, investigar e resolver incidentes de segurança de forma eficiente e eficaz. A plataforma foi concebida para automatizar e orquestrar o processo de resposta a incidentes, reduzindo os tempos de resposta e melhorando as posturas de segurança. Neste artigo, daremos uma visão geral das características, capacidades e benefícios da TheHive e como pode ajudar as organizações a racionalizar o seu processo de resposta a incidentes e a melhorar a segurança global.

O que é TheHive?

TheHive é uma Plataforma de Resposta a Incidentes de Segurança (SIRP) de fonte aberta, escalável e colaborativa, concebida para ajudar na gestão e análise de incidentes de segurança. Desenvolvida principalmente para Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (CSIRTs) e Centros de Operações de Segurança (SOCs), TheHive racionaliza e melhora o processo de tratamento de incidentes, fornecendo uma plataforma centralizada para gestão de casos, atribuição de tarefas, e colaboração em tempo real.

Com o seu rico conjunto de características, incluindo painéis de controlo personalizáveis, observáveis incorporados, e integração com ferramentas populares de inteligência de ameaças como MISP e Cortex, TheHive permite aos profissionais de segurança triar, analisar, e responder com eficácia e eficiência a eventos de segurança. Por exemplo, um analista SOC que lide com uma campanha de phishing pode usar TheHive para criar um caso, atribuir tarefas aos membros da equipa, e aproveitar dados integrados de inteligência de ameaças para compreender melhor a natureza e o alcance do ataque. A arquitectura modular da TheHive e o apoio activo da comunidade tornam-na uma ferramenta versátil e valiosa no panorama da segurança cibernética em constante evolução.

Como funciona TheHive?

TheHive funciona como uma plataforma baseada na web que centraliza a gestão de incidentes e a colaboração para as equipas de segurança. Os seus principais componentes são casos, tarefas, observáveis e analíticos, que são utilizados para gerir e analisar incidentes de segurança de forma eficaz. Eis uma repartição de como TheHive funciona:

Casos : Os analistas de segurança criam casos para representar incidentes individuais. Cada caso contém um resumo, gravidade, etiquetas, e outros metadados relevantes. Os casos permitem aos analistas manter uma abordagem estruturada enquanto lidam com múltiplos incidentes em simultâneo.



Tarefas : Os analistas podem criar e atribuir tarefas aos membros da equipa dentro de cada caso. As tarefas podem ser atribuídas prioridades, datas de vencimento e descrições, ajudando a acompanhar o progresso e a assegurar responsabilidades claras.



Observações : Os observáveis são pontos de dados ou indicadores relacionados com um incidente, tais como endereços IP, nomes de domínio, endereços de correio electrónico, ou hashes de ficheiros. Os analistas podem acrescentar observáveis a um caso, enriquecê-los com ferramentas integradas de inteligência de ameaças (como MISP e Cortex ), e identificar rapidamente potenciais ameaças ou actividades maliciosas.



Análise : TheHive fornece capacidades de visualização e relatórios que ajudam as equipas de segurança a analisar dados de incidentes e identificar padrões, tendências, ou correlações. Os painéis de controlo personalizáveis oferecem uma visão abrangente dos incidentes em curso e facilitam a tomada de decisões eficazes.



Integração : TheHive apoia a integração com uma vasta gama de ferramentas e serviços de terceiros, permitindo às equipas tirar partido da sua infra-estrutura de segurança cibernética existente. As integrações populares incluem a ingestão de alertas dos sistemas SIEM , sistemas de bilhética para escalonamento de casos, e ferramentas de resposta automatizada para remediação de incidentes.



Colaboração: A colaboração em tempo real é uma pedra angular de TheHive . Os membros da equipa podem comunicar, partilhar resultados, e actualizar detalhes de casos na plataforma, racionalizando a comunicação e assegurando que todos se mantenham informados.



TheHive cria um ambiente coeso e eficiente para as equipas de segurança gerirem incidentes, colaborarem, e acederem a dados relevantes, tornando-a uma solução poderosa para enfrentar os desafios da ciber-segurança.

TheHive Características

TheHive oferece um conjunto de características que facilitam uma gestão eficiente de incidentes e colaboração para as equipas de segurança. O ponto central da sua funcionalidade é a criação e organização de casos, que armazenam informação vital sobre incidentes de segurança, incluindo níveis de gravidade e outros metadados relevantes. À medida que os casos evoluem, os membros da equipa podem atribuir e acompanhar tarefas, assegurando uma clara delegação de responsabilidades e uma resposta exaustiva a cada incidente.

Um dos aspectos mais valiosos de TheHive é a sua capacidade de lidar com observáveis ou indicadores de compromisso. Estes pontos de dados podem ser enriquecidos através de integrações com ferramentas de terceiros como MISP e Cortex, proporcionando aos analistas um contexto e conhecimentos mais profundos. Painéis de controlo personalizáveis permitem a monitorização e visualização em tempo real de dados de casos, permitindo às equipas identificar rapidamente tendências e anomalias.

A ênfase da TheHive na colaboração em tempo real é uma vantagem crítica, promovendo uma comunicação sem falhas entre os membros da equipa. A integração com outras ferramentas e serviços de segurança, tais como sistemas SIEM ou plataformas de bilhética, é possível através da API RESTful da TheHive, alargando ainda mais as suas capacidades.

Além disso, TheHive fornece um sistema de controlo de acesso baseado em funções para assegurar que os dados sensíveis permanecem seguros, mantendo ao mesmo tempo uma pista de auditoria abrangente de actividades para fins de conformidade e análise pós-incidente. Colectivamente, estas características tornam TheHive uma ferramenta indispensável para as equipas de segurança que navegam no mundo complexo e acelerado da ciber-segurança.

O TheHive é de código aberto?

Sim, TheHive é uma Plataforma de Código Aberto de Resposta a Incidentes de Segurança (SIRP) lançada sob a AGPL (Affero General Public License) versão 3. A natureza de código aberto da plataforma significa que o seu código fonte está publicamente disponível, permitindo aos programadores e profissionais de segurança estudar, modificar, e contribuir para o seu desenvolvimento. O modelo de código aberto também permite a uma forte comunidade de utilizadores e programadores colaborar, partilhar ideias, e melhorar continuamente a plataforma, assegurando a sua contínua relevância e adaptabilidade ao panorama da cibersegurança em constante evolução.

Porque deve tentar TheHive?

Há várias razões pelas quais as equipas de segurança devem considerar experimentar TheHive:

Gestão Eficiente de Incidentes : TheHive proporciona uma abordagem estruturada ao tratamento de incidentes de segurança através da gestão de casos e tarefas. Esta organização permite às equipas de segurança responder com eficácia e eficiência a múltiplos incidentes em simultâneo.



: proporciona uma abordagem estruturada ao tratamento de incidentes de segurança através da gestão de casos e tarefas. Esta organização permite às equipas de segurança responder com eficácia e eficiência a múltiplos incidentes em simultâneo. Colaboração e Comunicação : As características de colaboração em tempo real da TheHive promovem uma comunicação contínua entre os membros da equipa, assegurando que todos se mantêm informados sobre o progresso e as conclusões dos casos em curso. Isto fomenta uma resposta mais coordenada e ágil aos incidentes de segurança.



: As características de colaboração em tempo real da TheHive promovem uma comunicação contínua entre os membros da equipa, assegurando que todos se mantêm informados sobre o progresso e as conclusões dos casos em curso. Isto fomenta uma resposta mais coordenada e ágil aos incidentes de segurança. Enriquecimento e Integração : As capacidades de integração da TheHive com ferramentas de inteligência de ameaças como MISP e Cortex e outras plataformas de segurança oferecem um contexto e conhecimentos valiosos para os observáveis. Isto permite que os analistas tomem decisões mais informadas durante o processo de resposta a incidentes.



: As capacidades de integração da TheHive com ferramentas de inteligência de ameaças como MISP e Cortex e outras plataformas de segurança oferecem um contexto e conhecimentos valiosos para os observáveis. Isto permite que os analistas tomem decisões mais informadas durante o processo de resposta a incidentes. Personalizabilidade e Escalabilidade : Os painéis de bordo personalizáveis e a arquitectura modular da TheHive permitem-lhe adaptar-se às necessidades e fluxos de trabalho únicos das diferentes equipas de segurança. À medida que as necessidades de uma organização crescem ou mudam, TheHive pode ser escalado em conformidade.



: Os painéis de bordo personalizáveis e a arquitectura modular da TheHive permitem-lhe adaptar-se às necessidades e fluxos de trabalho únicos das diferentes equipas de segurança. À medida que as necessidades de uma organização crescem ou mudam, pode ser escalado em conformidade. Open Source e CommunityDriven : Sendo uma plataforma de código aberto, TheHive beneficia do desenvolvimento e melhoria contínua por uma comunidade dedicada de utilizadores e programadores. Isto assegura que a plataforma se mantenha actualizada com as últimas tendências e melhores práticas de segurança.



: Sendo uma plataforma de código aberto, beneficia do desenvolvimento e melhoria contínua por uma comunidade dedicada de utilizadores e programadores. Isto assegura que a plataforma se mantenha actualizada com as últimas tendências e melhores práticas de segurança. Custo-eficácia : Como solução de código aberto, TheHive pode ser implantada e utilizada sem custos de licenciamento, tornando-a uma opção atractiva para organizações com restrições orçamentais.



: Como solução de código aberto, pode ser implantada e utilizada sem custos de licenciamento, tornando-a uma opção atractiva para organizações com restrições orçamentais. Melhoria da Visibilidade e Relatórios: As capacidades de visualização e relatórios da TheHive ajudam as equipas de segurança a analisar dados de incidentes e identificar padrões, tendências, ou correlações, levando a uma melhor compreensão da postura de segurança da organização.



TheHive fornece uma solução abrangente e adaptável para a gestão de incidentes de segurança, promovendo a colaboração, e integrando-se com as ferramentas de segurança existentes. A sua natureza de fonte aberta e o apoio activo da comunidade fazem dela uma ferramenta versátil e valiosa para as organizações que procuram melhorar as suas operações de segurança.

Conclusão

Em conclusão, TheHive é uma Plataforma excepcional de Código Aberto de Resposta a Incidentes de Segurança que habilita as equipas de segurança a gerir, analisar e responder eficazmente a incidentes de segurança. As suas características robustas, tais como gestão eficiente de casos e tarefas, colaboração em tempo real, e integração contínua com ferramentas de terceiros, fazem dela um activo valioso no complexo panorama actual da segurança cibernética. A natureza de fonte aberta da plataforma e o forte apoio da comunidade garantem um desenvolvimento e adaptação contínuos ao ambiente de ameaça sempre em evolução. As organizações que adoptam TheHive podem melhorar as suas operações de segurança, simplificar a resposta a incidentes, e reforçar a sua postura de segurança.