تعتبر الاستجابة للحوادث الأمنية أمرًا بالغ الأهمية لأي مؤسسة في المشهد الرقمي اليوم. تحتاج المنظمات إلى نظام أساسي عملي وفعال للاستجابة للحوادث لاكتشاف الحوادث الأمنية والتحقيق فيها ومعالجتها. TheHive هو نظام أساسي مفتوح المصدر للاستجابة للحوادث الأمنية يوفر حلاً شاملاً لمحللي الأمن ومطاردي التهديدات والمستجيبين للحوادث للتعاون والتحقيق وحل الحوادث الأمنية بكفاءة وفعالية. تم تصميم النظام الأساسي لأتمتة عملية الاستجابة للحوادث وتنظيمها ، وتقليل أوقات الاستجابة وتعزيز المواقف الأمنية. في هذه المقالة ، سنقدم نظرة عامة على ميزات وقدرات وفوائد TheHive وكيف يمكن أن تساعد المؤسسات على تبسيط عملية الاستجابة للحوادث وتحسين الأمان العام.

ما هي TheHive ؟

TheHive عبارة عن منصة مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير وتعاونية للاستجابة للحوادث الأمنية (SIRP) مصممة للمساعدة في إدارة وتحليل الحوادث الأمنية. تم تطوير TheHive بشكل أساسي لفرق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر (CSIRTs) ومراكز العمليات الأمنية (SOCs) ، TheHive يبسط ويعزز عملية معالجة الحوادث من خلال توفير منصة مركزية لإدارة الحالات وتعيين المهام والتعاون في الوقت الفعلي.

من خلال مجموعة الميزات الغنية ، بما في ذلك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص ، والملاحظات المضمنة ، والتكامل مع أدوات استخبارات التهديدات الشائعة مثل MISP و Cortex ، يتيح TheHive لمتخصصي الأمن فرز الأحداث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بفعالية وكفاءة. على سبيل المثال ، يمكن لمحلل SOC الذي يتعامل مع حملة تصيد احتيالي استخدام TheHive لإنشاء حالة ، وتعيين المهام لأعضاء الفريق ، والاستفادة من بيانات استخبارات التهديدات المتكاملة بشكل أفضل لفهم طبيعة الهجوم ونطاقه. تجعل البنية المعيارية لـ TheHive ودعم المجتمع النشط منها أداة متعددة الاستخدامات وقيمة في مشهد الأمن السيبراني المتطور باستمرار.

كيف يعمل TheHive ؟

يعمل TheHive كمنصة قائمة على الويب تركز على إدارة الحوادث والتعاون لفرق الأمن. مكوناته الأساسية هي الحالات والمهام والملاحظات والتحليلات ، والتي تُستخدم لإدارة وتحليل الحوادث الأمنية بشكل فعال. فيما يلي تفصيل لكيفية عمل TheHive:

الحالات : يقوم محللو الأمن بإنشاء حالات لتمثيل الحوادث الفردية. تحتوي كل حالة على ملخص وخطورة وعلامات وبيانات وصفية أخرى ذات صلة. تمكن الحالات المحللين من الحفاظ على نهج منظم أثناء التعامل مع حوادث متعددة في وقت واحد.



: يقوم محللو الأمن بإنشاء حالات لتمثيل الحوادث الفردية. تحتوي كل حالة على ملخص وخطورة وعلامات وبيانات وصفية أخرى ذات صلة. تمكن الحالات المحللين من الحفاظ على نهج منظم أثناء التعامل مع حوادث متعددة في وقت واحد. المهام : يمكن للمحللين إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق في كل حالة. يمكن تعيين الأولويات وتواريخ الاستحقاق والأوصاف للمهام ، مما يساعد على تتبع التقدم وضمان المسؤوليات الواضحة.



: يمكن للمحللين إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق في كل حالة. يمكن تعيين الأولويات وتواريخ الاستحقاق والأوصاف للمهام ، مما يساعد على تتبع التقدم وضمان المسؤوليات الواضحة. المراقبات : نقاط البيانات أو المؤشرات المتعلقة بحادث ما ، مثل عناوين IP أو أسماء النطاقات أو عناوين البريد الإلكتروني أو تجزئات الملفات. يمكن للمحللين إضافة ملاحظات إلى حالة ما ، وإثرائها بأدوات استخبارات التهديدات المتكاملة (مثل MISP و Cortex ) ، وتحديد التهديدات المحتملة أو الأنشطة الضارة بسرعة.



: نقاط البيانات أو المؤشرات المتعلقة بحادث ما ، مثل عناوين IP أو أسماء النطاقات أو عناوين البريد الإلكتروني أو تجزئات الملفات. يمكن للمحللين إضافة ملاحظات إلى حالة ما ، وإثرائها بأدوات استخبارات التهديدات المتكاملة (مثل و ) ، وتحديد التهديدات المحتملة أو الأنشطة الضارة بسرعة. التحليلات : يوفر TheHive إمكانات التصور وإعداد التقارير التي تساعد فرق الأمن على تحليل بيانات الحادث وتحديد الأنماط أو الاتجاهات أو الارتباطات. توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص رؤية شاملة للحوادث المستمرة وتسهل اتخاذ القرار الفعال.



: يوفر إمكانات التصور وإعداد التقارير التي تساعد فرق الأمن على تحليل بيانات الحادث وتحديد الأنماط أو الاتجاهات أو الارتباطات. توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص رؤية شاملة للحوادث المستمرة وتسهل اتخاذ القرار الفعال. التكامل : يدعم TheHive التكامل مع مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الطرف الثالث ، مما يمكّن الفرق من الاستفادة من البنية التحتية الحالية للأمن السيبراني. تتضمن عمليات الدمج الشائعة استيعاب التنبيهات من أنظمة SIEM وأنظمة إصدار التذاكر لتصعيد الحالة وأدوات الاستجابة الآلية لمعالجة الحوادث.



: يدعم التكامل مع مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الطرف الثالث ، مما يمكّن الفرق من الاستفادة من البنية التحتية الحالية للأمن السيبراني. تتضمن عمليات الدمج الشائعة استيعاب التنبيهات من أنظمة وأنظمة إصدار التذاكر لتصعيد الحالة وأدوات الاستجابة الآلية لمعالجة الحوادث. التعاون : يعد التعاون في الوقت الفعلي حجر الزاوية في TheHive . يمكن لأعضاء الفريق التواصل ومشاركة النتائج وتحديث تفاصيل الحالة على النظام الأساسي ، وتبسيط الاتصال وضمان بقاء الجميع على اطلاع.



تخلق TheHive بيئة متماسكة وفعالة لفرق الأمن لإدارة الحوادث والتعاون والوصول إلى البيانات ذات الصلة ، مما يجعلها حلاً فعالاً لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

ميزات TheHive

يقدم TheHive مجموعة من الميزات التي تسهل الإدارة الفعالة للحوادث والتعاون لفرق الأمن. من الأمور الأساسية لوظائفها إنشاء الحالات وتنظيمها ، والتي تخزن المعلومات الحيوية حول الحوادث الأمنية ، بما في ذلك مستويات الخطورة والبيانات الوصفية الأخرى ذات الصلة. مع تطور الحالات ، يمكن لأعضاء الفريق تعيين المهام وتتبعها ، مما يضمن تفويضًا واضحًا للمسؤوليات والاستجابة الشاملة لكل حادث.

أحد أهم جوانب TheHive هو قدرته على التعامل مع ما يمكن ملاحظته أو مؤشرات التسوية. يمكن إثراء نقاط البيانات هذه من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل MISP و Cortex ، مما يوفر للمحللين سياقًا ورؤى أعمق. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص المراقبة في الوقت الفعلي وتصور بيانات الحالة ، مما يسمح للفرق بتحديد الاتجاهات والشذوذ بسرعة.

يُعد تركيز TheHive على التعاون في الوقت الفعلي ميزة بالغة الأهمية ، مما يعزز التواصل السلس بين أعضاء الفريق. أصبح التكامل مع أدوات وخدمات الأمان الأخرى ، مثل أنظمة SIEM أو منصات إصدار التذاكر ، ممكنًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات RESTful الخاصة بـ TheHive ، مما يزيد من توسيع قدراتها.

علاوة على ذلك ، يوفر TheHive نظام تحكم في الوصول قائم على الأدوار لضمان بقاء البيانات الحساسة آمنة مع الحفاظ على مسار تدقيق شامل للأنشطة لأغراض الامتثال وتحليل ما بعد الحادث. بشكل جماعي ، تجعل هذه الميزات TheHive أداة لا غنى عنها لفرق الأمن التي تتنقل في عالم الأمن السيبراني المعقد وسريع الخطى.

هل TheHive مفتوح المصدر؟

نعم ، TheHive عبارة عن نظام مفتوح المصدر للاستجابة لحوادث الأمان (SIRP) تم إصداره بموجب الإصدار 3. من AGPL (ترخيص Affero العام العام). وتعديلها والمساهمة في تطويرها. يتيح نموذج المصدر المفتوح أيضًا لمجتمع قوي من المستخدمين والمطورين التعاون ومشاركة الأفكار والتحسين المستمر للمنصة ، مما يضمن استمرار ملاءمتها وقدرتها على التكيف مع مشهد الأمن السيبراني المتطور باستمرار.

لماذا يجب أن تجرب TheHive ؟

هناك عدة أسباب تدفع فرق الأمن إلى التفكير في تجربة TheHive:

إدارة فعالة للحوادث : توفر TheHive نهجًا منظمًا للتعامل مع الحوادث الأمنية من خلال إدارة الحالة والمهام. تمكن هذه المنظمة فرق الأمن من الاستجابة بفعالية وكفاءة لحوادث متعددة في وقت واحد.



: توفر نهجًا منظمًا للتعامل مع الحوادث الأمنية من خلال إدارة الحالة والمهام. تمكن هذه المنظمة فرق الأمن من الاستجابة بفعالية وكفاءة لحوادث متعددة في وقت واحد. التعاون والتواصل : تعمل ميزات التعاون في الوقت الفعلي في TheHive على تعزيز التواصل السلس بين أعضاء الفريق ، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع بشأن التقدم المحرز ونتائج الحالات الجارية. هذا يعزز استجابة أكثر تنسيقا وسرعة للحوادث الأمنية.



: تعمل ميزات التعاون في الوقت الفعلي في TheHive على تعزيز التواصل السلس بين أعضاء الفريق ، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع بشأن التقدم المحرز ونتائج الحالات الجارية. هذا يعزز استجابة أكثر تنسيقا وسرعة للحوادث الأمنية. الإثراء والتكامل : توفر إمكانات تكامل TheHive مع أدوات استخبارات التهديدات مثل MISP و Cortex وأنظمة الأمان الأخرى سياقًا ورؤى ثاقبة للمراقبين. يتيح ذلك للمحللين اتخاذ قرارات أكثر استنارة أثناء عملية الاستجابة للحوادث.



: توفر إمكانات تكامل TheHive مع أدوات استخبارات التهديدات مثل MISP و Cortex وأنظمة الأمان الأخرى سياقًا ورؤى ثاقبة للمراقبين. يتيح ذلك للمحللين اتخاذ قرارات أكثر استنارة أثناء عملية الاستجابة للحوادث. قابلية التخصيص وقابلية التوسع : تمكّن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والبنية المعيارية الخاصة بـ TheHive من التكيف مع الاحتياجات الفريدة لفرق الأمان المختلفة ومهام سير العمل. مع نمو متطلبات المؤسسة أو تغييرها ، يمكن توسيع نطاق TheHive وفقًا لذلك.



: تمكّن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والبنية المعيارية الخاصة بـ TheHive من التكيف مع الاحتياجات الفريدة لفرق الأمان المختلفة ومهام سير العمل. مع نمو متطلبات المؤسسة أو تغييرها ، يمكن توسيع نطاق وفقًا لذلك. المصدر المفتوح والقائم على المجتمع : كونه منصة مفتوحة المصدر ، يستفيد TheHive من التطوير والتحسين المستمر من قبل مجتمع مخصص من المستخدمين والمطورين. هذا يضمن بقاء النظام الأساسي محدثًا بأحدث اتجاهات الأمان وأفضل الممارسات.



: كونه منصة مفتوحة المصدر ، يستفيد من التطوير والتحسين المستمر من قبل مجتمع مخصص من المستخدمين والمطورين. هذا يضمن بقاء النظام الأساسي محدثًا بأحدث اتجاهات الأمان وأفضل الممارسات. فعالة من حيث التكلفة : كحل مفتوح المصدر ، يمكن نشر TheHive واستخدامه دون رسوم ترخيص مكلفة ، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات التي تعاني من قيود الميزانية.



: كحل مفتوح المصدر ، يمكن نشر واستخدامه دون رسوم ترخيص مكلفة ، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات التي تعاني من قيود الميزانية. تحسين الرؤية وإعداد التقارير : تساعد قدرات التصور والإبلاغ في TheHive فرق الأمن على تحليل بيانات الحادث وتحديد الأنماط أو الاتجاهات أو الارتباطات ، مما يؤدي إلى فهم أفضل للوضع الأمني للمؤسسة.



يوفر TheHive حلاً شاملاً وقابلاً للتكيف لإدارة الحوادث الأمنية وتعزيز التعاون والتكامل مع أدوات الأمان الحالية. تجعل طبيعته مفتوحة المصدر ودعم المجتمع النشط منه أداة متعددة الاستخدامات وقيمة للمنظمات التي تتطلع إلى تعزيز عملياتها الأمنية.

خاتمة

في الختام ، TheHive عبارة عن منصة استثنائية مفتوحة المصدر للاستجابة للحوادث الأمنية تمكن فرق الأمن من إدارة الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بشكل فعال. إن ميزاته القوية ، مثل الإدارة الفعالة للقضية والمهام ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتكامل السلس مع أدوات الجهات الخارجية ، تجعله أحد الأصول القيمة في مشهد الأمن السيبراني المعقد اليوم. تضمن الطبيعة مفتوحة المصدر للمنصة والدعم المجتمعي القوي التطوير المستمر والتكيف مع بيئة التهديد المتطورة باستمرار. يمكن للمنظمات التي تتبنى TheHive تعزيز عملياتها الأمنية ، وتبسيط الاستجابة للحوادث ، وتقوية وضعها الأمني.