Niedawno firma Contrast Security uruchomiła pionierską funkcję na swojej platformie testowania bezpieczeństwa aplikacji, aby chronić organizacje przed zagrożeniami typu prompt injection w bibliotekach modeli językowych (LLM).

Prompt injection, zajmujące wysokie miejsce w rankingu Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 dla LLM, wiąże się z wykonywaniem szkodliwego i nieautoryzowanego kodu poprzez wstrzykiwanie złośliwych jednostek w monicie LLM. Contrast Security wyjaśnia, że takie ataki mogą potencjalnie prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak generowanie błędnych lub złośliwych odpowiedzi z LLM, generowanie szkodliwego kodu, omijanie filtrów treści lub ujawnianie wrażliwych danych. Źródłem takich włamań mogą być dowolne zasoby danych, na których opiera się LLM, od stron internetowych po wiadomości e-mail i dokumenty.

Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu bezpieczeństwa, Contrast Security jest orędownikiem wdrożenia możliwości testowania LLM z OpenAI na swojej platformie testowania bezpieczeństwa aplikacji (AST). Nowatorska funkcja wykorzystuje zabezpieczenia środowiska uruchomieniowego do monitorowania i analizowania zachowania aplikacji, zamiast ograniczać proces do skanowania kodu źródłowego. W przypadkach, gdy dane wejściowe użytkownika przechodzą przez API OpenAI do LLM, automatycznie uruchamia test wstrzyknięcia monitu.

Firma zapewnia, że strategia ta jest szybka, nieskomplikowana i precyzyjna, oferując programistom powiadomienia w czasie rzeczywistym dotyczące możliwych luk w zabezpieczeniach. Podejście to ma na celu umożliwienie organizacjom analizowania i rozpoznawania podatnych przepływów danych do ich LLM, wzmacniając bezpieczeństwo poprzez zwiększoną widoczność potencjalnych zagrożeń i zapobieganie nieumyślnemu narażeniu.

Steve Wilson, Chief Product Officer w Contrast, który pełni również funkcję lidera projektu OWASP Top 10 dla LLM, podkreślił konieczność wprowadzenia nowej funkcji. Stwierdził: "Nasza grupa dogłębnie przeanalizowała wiele wektorów ataków na LLM i wielokrotnie okazało się, że prompt injection jest najbardziej znaczącą luką. Jako pierwsza usługa bezpieczeństwa, która zareagowała na tę nową listę standardów branżowych, Contrast dostarcza tę niezbędną funkcję".

