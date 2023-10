W dziedzinie tworzenia aplikacji na iOS wytyczne dotyczące interfejsu ludzkiego (HIG) to kompleksowy zestaw zasad projektowania, zaleceń i najlepszych praktyk dla programistów, pozwalających tworzyć interfejsy użytkownika, które są spójne, intuicyjne i atrakcyjne wizualnie. Głównym celem HIG jest zwiększanie komfortu użytkownika oraz ułatwianie interaktywnych, wciągających i dostępnych aplikacji poprzez wykorzystanie ustalonych konwencji projektowych i estetyki firmy Apple.

Podczas tworzenia aplikacji na platformie no-code AppMaster włączenie HIG jest kluczowe, ponieważ zapewnia użytkownikom łatwą nawigację, zrozumienie i efektywną interakcję z aplikacją, niezależnie od ich poziomu biegłości lub znajomości podobnych aplikacji. Stosowanie się do zasad HIG usprawnia także proces programowania, ponieważ Apple udostępnia szeroką gamę komponentów interfejsu użytkownika i szablonów zgodnych z tymi wytycznymi, ułatwiając programistom tworzenie spójnych i płynnych interfejsów użytkownika w aplikacjach internetowych, mobilnych i backendowych.

Jednym z kluczowych aspektów HIG jest skupienie się na przejrzystości. Wymaga to zapewnienia dużej ilości białych znaków, używania czytelnych rozmiarów czcionek i utrzymywania logicznej hierarchii prowadzącej użytkowników przez przepływ aplikacji. Narzędzie AppMaster do tworzenia interfejsu użytkownika metodą drag-and-drop pomaga programistom we wdrażaniu przejrzystych i dobrze zorganizowanych interfejsów, udostępniając szereg gotowych komponentów i szablonów dostosowanych do HIG.

Odpowiedni feedback to kolejny istotny element HIG, który zapewnia, że ​​użytkownicy są świadomi konsekwencji swoich działań w aplikacji. Można to osiągnąć poprzez prezentację informacji kontekstowych za pomocą podpowiedzi, podświetlanie wybranego stanu przycisków lub przełączników oraz wykorzystanie wskaźników postępu w przypadku czasochłonnych zadań. Projektanci procesów biznesowych (BP) AppMaster pomagają programistom w osiągnięciu tego celu, umożliwiając im zdefiniowanie niestandardowej logiki dla komponentów i zapewniając, że interakcje użytkownika skutkują odpowiednią informacją zwrotną.

Oprócz przejrzystości i informacji zwrotnej, HIG kładzie duży nacisk na spójność. Spójność w aplikacji wzmacnia znajomość, zmniejsza obciążenie poznawcze i gwarantuje, że użytkownicy nie będą zdezorientowani różnymi zachowaniami lub wyglądem podobnych elementów. AppMaster wspiera spójność, generując kod źródłowy w oparciu o dobrze ugruntowane frameworki, takie jak Vue3 dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Umożliwia to programistom utrzymanie jednolitej bazy kodu na różnych platformach.

HIG zachęca również do stosowania konwencji specyficznych dla platformy w zakresie nawigacji, wyglądu i wzorców interakcji. Na przykład aplikacje na iOS zazwyczaj wykorzystują paski kart do przełączania widoków i korzystają z określonej palety kolorów, która uzupełnia ustawienia urządzenia, takie jak tryb ciemny. Trzymając się tych konwencji, programiści mogą tworzyć aplikacje, które płynnie integrują się z natywnym ekosystemem iOS i spełniają oczekiwania użytkowników.

Dostępność to kolejna integralna część HIG, ponieważ zapewnia, że ​​aplikacje zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowników o różnych umiejętnościach i preferencjach. Aplikacje wygenerowane przez AppMaster zostały zaprojektowane z myślą o dostępności i można je łatwo dostosować, aby uwzględnić obsługę VoiceOver, typu dynamicznego i innych funkcji ułatwień dostępu. To nie tylko sprawia, że ​​aplikacje są włączające, ale także poszerza ich zasięg do szerszego grona odbiorców.

Aby jeszcze bardziej ułatwić proces tworzenia aplikacji, AppMaster zawiera automatyczne testy, które weryfikują, czy wygenerowane aplikacje są zgodne z HIG i działają zgodnie z oczekiwaniami. To znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niespójności projektowych lub wad w zakresie użyteczności, gdy aplikacje są wdrażane na różnych platformach.

Wreszcie, HIG odgrywa kluczową rolę podczas przesyłania aplikacji do App Store. Apple ma rygorystyczne wytyczne dotyczące przeglądu, a przestrzeganie HIG zwiększa szanse na zatwierdzenie, zapewniając, że aplikacje spełniają ich standardy jakości. Wnioski, które nie są zgodne z HIG, mogą podlegać dłuższym procesom przeglądu lub potencjalnemu odrzuceniu. Podejście AppMaster oparte na serwerze umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez ponownego przesyłania ich do App Store, co ułatwia utrzymanie zgodności z HIG.

Podsumowując, wytyczne dotyczące interfejsu ludzkiego są niezbędne przy tworzeniu aplikacji na iOS, szczególnie na platformach takich jak AppMaster. Ściśle przestrzegając HIG, programiści mogą tworzyć aplikacje, które nie tylko zapewniają spójne, wciągające i intuicyjne doświadczenia użytkownika, ale także zwiększają prawdopodobieństwo zatwierdzenia w App Store i zwiększają satysfakcję użytkowników, która przekłada się na długoterminowy sukces.