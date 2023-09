Frontendowe progresywne aplikacje internetowe (PWA) to najnowocześniejsze podejście do tworzenia aplikacji internetowych, w których priorytetem jest doświadczenie użytkownika, wydajność i niezawodność. Wypełniają lukę pomiędzy tradycyjnymi aplikacjami internetowymi a natywnymi aplikacjami mobilnymi, oferując wysoce responsywny interfejs, funkcjonalność offline i kompatybilność między platformami. PWA są tworzone przy użyciu standardowych technologii internetowych, w tym HTML, CSS i JavaScript, i działają bezproblemowo na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów. Dzięki swoim możliwościom adaptacji i zaangażowania, PWA zyskały w ostatnich latach znaczną uwagę i zostały przyjęte wśród twórców oprogramowania i firm.

Jak sama nazwa wskazuje, frontendowe PWA odnoszą się w szczególności do aspektów rozwoju progresywnej aplikacji internetowej po stronie klienta. Głównym celem frontendowych PWA jest zapewnienie optymalnego, przyjaznego dla użytkownika doświadczenia, które jest zgodne z podstawowymi zasadami progresywnego tworzenia aplikacji, a mianowicie responsywnym projektowaniem, niezależnością od łączności i nawigacją podobną do aplikacji. Wraz z pojawieniem się zaawansowanych frameworków i bibliotek frontendowych, takich jak React, Angular i Vue.js, tworzenie wysoce interaktywnych i wydajnych PWA stało się coraz bardziej dostępne dla programistów.

Na platformie AppMaster no-code rozumiemy wartość integracji frontendowych rozwiązań PWA z naszą ofertą tworzenia aplikacji internetowych. Nasza platforma umożliwia programistom tworzenie atrakcyjnych wizualnie, zorientowanych na użytkownika aplikacji PWA za pomocą interfejsu drag-and-drop, bez konieczności pisania rozbudowanych linii kodu. Za pośrednictwem naszego Web BP (Business Process Designer) programiści mogą również definiować i wdrażać logikę biznesową dla każdego komponentu interfejsu użytkownika, zapewniając, że funkcjonalność aplikacji spełnia oczekiwania użytkowników i wymagania biznesowe. Dodatkowo generowanie aplikacji internetowych w oparciu o Vue3 w AppMaster zapewnia, że ​​wygenerowane PWA są zgodne z najlepszymi praktykami i technikami optymalizacji, gwarantując wyjątkowe wrażenia użytkownika i wydajną wydajność.

Według badania Google, PWA mogą zwiększyć zaangażowanie użytkowników nawet o 300% i poprawić współczynnik konwersji o 104%. Te imponujące statystyki podkreślają znaczące korzyści biznesowe, jakie oferują PWA, szczególnie firmom, które kierują swoją ofertę do użytkowników mobilnych. Ponieważ dostęp do PWA można uzyskać bezpośrednio z przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, omijają one ograniczenia narzucane przez sklepy z aplikacjami, zapewniając szybsze i szersze przyjęcie przez użytkowników.

Godne uwagi przykłady frontendowych PWA obejmują Twitter Lite, Starbucks i Pinterest. Twitter Lite, wprowadzony w 2017 r., miał na celu zapewnienie szybszej i wydajniejszej transmisji danych użytkownikom posiadającym wolne lub zawodne połączenia internetowe. PWA oferuje lekką, natywną obsługę przypominającą aplikację i pomogła Twitterowi zwiększyć zaangażowanie użytkowników o 75% i zmniejszyć zużycie danych o ponad 70%. Podobnie PWA Starbucks umożliwiło klientom przeglądanie i dostosowywanie zamówień w trybie offline, co spowodowało znaczny wzrost wykorzystania przez nich aplikacji internetowej do składania zamówień. Z drugiej strony Pinterest odnotował 60% wzrost liczby kluczowych interakcji po uruchomieniu PWA, co pokazuje potencjał tej technologii w zakresie przekształcania doświadczeń użytkowników i zapewniania znaczących wyników biznesowych.

Kluczową zaletą frontendowych rozwiązań PWA jest ich zdolność do wykorzystania nowoczesnych internetowych interfejsów API i udoskonaleń w możliwościach przeglądarek w celu zapewnienia atrakcyjnych funkcji, takich jak powiadomienia push, niestandardowe ekrany powitalne i ikony na ekranie głównym. Funkcje te pomagają stworzyć bardziej wciągające i natywne wrażenia, zwiększając zaangażowanie i utrzymanie użytkowników. Co więcej, aplikacje PWA mogą korzystać z rozbudowanych strategii buforowania i inteligentnego zarządzania zasobami, zapewniając szybsze ładowanie strony, funkcjonalność offline i ogólnie płynną obsługę użytkownika, niezależnie od stanu połączenia.

Podsumowując, frontendowe aplikacje Progressive Web Apps (PWA) zapewniają wszechstronne i innowacyjne podejście do tworzenia aplikacji internetowych, zapewniając wysoką wydajność, możliwość pracy w trybie offline i natywne doświadczenia użytkownika. W AppMaster priorytetowo traktujemy włączenie PWA do naszej platformy no-code, umożliwiając programistom i firmom projektowanie i wdrażanie angażujących i wydajnych aplikacji przy minimalnym czasie i wysiłku. W miarę ewolucji sieci, przyjęcie PWA jako kluczowej części strategii rozwoju frontendu może odblokować znaczące możliwości w zakresie zaangażowania użytkowników, rozwoju biznesu i długoterminowego sukcesu.